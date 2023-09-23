На сколько повысились гонорары артистов, которые остались в России

Опасения определенной части аудитории по поводу отъезда ряда артистов из России не подтвердились - в стране по-прежнему множество талантливых музыкантов, которые пишут, выпускают и поют отличную музыку. Сказалась артистическая эмиграция разве что на первом эшелоне звезд.
Ощутив себя хозяевами положения на обмелевшем рынке, они (видимо, пытаясь отыграться за все утраченное во времена пандемии коронавируса) медленно, но верно начали поднимать гонорары. Имеют право - таков закон экономики капитализма. В обзоре «Телепрограммы» несколько топовых артистов, которые остались в выигрыше после сложившейся конъюнктуры.
Баста (Василий Вакуленко)
Было: 5,5 млн руб.
Стало: 6 - 8 млн руб.
Главный на настоящий момент рэпер страны был окончательно «коронован» Первым каналом, когда сел в красное кресло наставника шоу «Голос». Артист и так собирал стадионы, а теперь еще и получил выход на многомиллионную аудиторию ТВ. Стоит ли удивляться, что гонорар вырос одновременно с самооценкой дерзкого ростовчанина.
Еще в 2020 году рэпер признавался Ксении Собчак, что его выступление стоит €70 тыс. (5,5 млн руб. по тогдашнему курсу). Потом был всеобщий спад из-за пандемии, а теперь организаторы мероприятий оценивают гонорар артиста в 6 млн руб. и более.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Зиверт (Юлия Сытник)
Фото: Николай Оберемченко/КП
Было: 1 млн руб.
Стало: 4 млн руб.
Стоит только включить любое радио или музыкальный чарт - хит певицы Зиверт сам найдет вас. Их действительно очень много: «Безболезненно», Beverly Hills, «Зеленые волны», Life и др. И девушка и правда крайне востребована. Каждый концерт Юлии проходит с аншлагом. Ей даже необязательно появляться на телевидении и участвовать в популярных проектах, чтобы слушатель пришел на выступление.
Поэтому, чего стесняться, Зиверт тоже смело подняла ценник: по данным основателя агентства Guest Management Идриса Гитинаева, заказать на корпоратив артистку стоит около 4 млн руб.
Как писали пермские СМИ, выступление певицы на празднике в честь дня этого уральского города весной 2023 года обошлось мэрии (или загадочному спонсору) в 3,5 млн рублей. При этом в 2021 году за концерт в Турции, который был отменен, Зиверт якобы получила всего-то $12 тыс. (1,1 млн руб.).
Леонид Агутин
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Было: 2 млн руб.
Стало: до 5 млн руб.
Вроде бы уехавший в прошлом году в США Леонид Агутин не потерял очков в новой реальности шоу-бизнеса. Да, он отсутствует (видимо, неслучайно) в новых выпусках шоу «Голос», однако выступать маэстро боссановы и кантри продолжает исправно.
Мало того что отметил 55-летие большим концертом на «ВТБ Арене» (а еще серией записанных концертов по всем федеральным каналам), так еще и провел в Сочи собственный Музыкальный образовательный форум, а вдобавок взвинтил прайс. Теперь его выступление на корпоративе, по данным агентства Guest Management, стоит €30 - 50 тыс.
(3 - 5 млн руб.).
В 2020 году концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщал, что гонорар Агутина упал до двух миллионов рублей.
Дима Билан
Фото: Иван Макеев/КП
Было: 4 млн руб.
Стало: 5,4 млн руб.
Пропавший с радаров Дима Билан (вернулся в детский «Голос», фух!) вдруг взбудоражил публику летом этого года, когда в сеть утекли данные с сайта Госзакупок, где значился гонорар артиста за небольшое получасовое выступление на Международном детском форуме.
Сумма в 5,4 млн руб., оплаченная по-белому, все же заставила аудиторию рассуждать об адекватности гонорара. Дошло до того, что Дима вынужден был записывать видеообращение и оправдываться, говоря, как исправно платит налоги, а еще регулярно отчисляет деньги в благотворительные фонды.
- Хотел бы еще напомнить, что в сумму договора очень часто входит не только гонорар артиста, а также сопутствующие траты, - подчеркнул певец. - Не понимаю, в чем суть сложившегося негодования с вашей стороны.
Во времена пандемии в 2020 году Дима продал дом и давал онлайн-концерты, а в 2021 году «КП» оценивала его гонорары за корпоратив в 4 млн руб.
Полина Гагарина
Фото: Тихонова/«Агенство Москва»
Было: 4 млн руб.
Стало: около 9 млн руб.
Значительно подросла в цене и еще одна наставница шоу «Голос» Полина Гагарина. Во времена пандемии она довольствовалась, как сообщали СМИ, гонораром в 4 млн руб. Но как только русские врачи смогли победить заразу, дела пошли в гору.
Так, в конце прошлого года стало известно, что на бесплатное для публики выступление артистки на Михайловской набережной Новосибирска по случаю 85-летия Новосибирской области заказчик (местная дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ) потратил 8,9 млн руб. Из них 7 млн руб. отправились на счет самой артистки, а 1,9 млн ушли на организацию ее визита и «бытовых условий».