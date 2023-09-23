На сколько повысились гонорары артистов, которые остались в России

Опасения определенной части аудитории по поводу отъезда ряда артистов из России не подтвердились - в стране по-прежнему множество талантливых музыкантов, которые пишут, выпускают и поют отличную музыку. Сказалась артистическая эмиграция разве что на первом эшелоне звезд.

Ощутив себя хозяевами положения на обмелевшем рынке, они (видимо, пытаясь отыграться за все утраченное во времена пандемии коронавируса) медленно, но верно начали поднимать гонорары. Имеют право - таков закон экономики капитализма. В обзоре «Телепрограммы» несколько топовых артистов, которые остались в выигрыше после сложившейся конъюнктуры.

Было: 5,5 млн руб.

Стало: 6 - 8 млн руб.

Главный на настоящий момент рэпер страны был окончательно «коронован» Первым каналом, когда сел в красное кресло наставника шоу «Голос». Артист и так собирал стадионы, а теперь еще и получил выход на многомиллионную аудиторию ТВ. Стоит ли удивляться, что гонорар вырос одновременно с самооценкой дерзкого ростовчанина.

Еще в 2020 году рэпер признавался Ксении Собчак, что его выступление стоит €70 тыс. (5,5 млн руб. по тогдашнему курсу). Потом был всеобщий спад из-за пандемии, а теперь организаторы мероприятий оценивают гонорар артиста в 6 млн руб. и более.

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Зиверт (Юлия Сытник)