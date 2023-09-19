Перепел «Руки ВВерх!»: кто такой Big Baby Tape и почему его обожает молодежь

Успех и богатство стали верными спутниками Big Baby Tape в 18 лет. Молодой исполнитель в жанре хип-хоп угадал тренды в музыке и сорвал куш.
Детство и юность
Big Baby Tape родился 5 января 2000 года в Зябликово, на юге Москвы. В 11-м классе парень стал жить с бабушкой, так как родители не верили в мальчика.
После школы Big Baby Tape, чье настоящее имя Егор Ракитин, поступил в институт с военной кафедрой. Но вскоре бросил учебное заведение.
Уже в четыре года Big Baby Tape слушал 50 Cent и Gucci Mane, а в 11 создавал мелодии собственного сочинения.
Big Baby Tape в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Музыка
К слову, Big Baby Tape не сразу нашел нужный псевдоним. Артист был и DJ Tape, и Tape La Flare.
Будущая звезда ориентировался на таких зарубежных исполнителей, как KirbLaGoop, Goth Money Records, CHXPO и т. д.
Западные артисты вдохновили рэпера на создание эпатажного образа. Именно поэтому Егор надевал то мамины солнечные очки, то покупал аксессуар в магазинах за 150 рублей.
В 2017 году Big Baby Tape выпустил свой первый сборник. А дальше исполнитель продолжил создавать хиты один за другим. В начале карьеры Big Baby Tape отметил хип-хоп-исполнитель Федук, который уже купался в лучах славы.
Федук и Big Baby Tape. Фото: соцсети
Артист стал сотрудничать с другими раскрученными рэперами. Например, с Boulevard Depo, Og Buda и Loco og Rocka. Также его приглашали записать совместные треки Pharaoh и Jeembo, Dope V и OG Prince.
В 2018 году исполнитель выпустил альбомы Hoodrich Tales и Dragonborn. Треки с последней пластинки на долгое время заняли места в музыкальных чартах социальной сети «ВКонтакте», в iTunes Store и Apple Music.
Рэпера тут же окрестили «новым рэп-героем» и «принцем трэпа».
Big Baby Tape в дорогих брендовых вещах. Фото: соцсети
Дальше Big Baby Tape отправился в тур по 16 городам России.
В мае 2019 года Big Baby Tape презентовал мини-альбом Arguments & Facts. А после у артиста случился спад в карьере.
Однако уже в ноябре 2019-го Big Baby Tape опубликовал трек Trap Luv. Композиция стала ремиксом песни «Руки ВВерх!» «Он тебя целует». Этот трек поднялся до второго места на Genius.
А Forbes включил Ракитина в список 30 самых перспективных представителей молодежи России в категории «Музыка и кино».
К 2020 году Big Baby Tape уехал в очередной гастрольный тур. Далее артист записал хиты с перспективными артистами, в том числе с Молодым Платоном.
А в Испании Big Baby Tape встретился с Kizaru, чтобы поработать над совместными композициями. Через два дня их альбом попал в чарты 15 стран мира.
Big Baby Tape с Kizaru. Фото: соцсети
Личная жизнь
Артист долго скрывал свои отношения с блогершей Анастасией Анисимовой. Во время записи шоу «Вписка» Егор рассказал о своей избраннице.
Будущая пара познакомилась в социальной сети. После нескольких переписок исполнитель и его будущая возлюбленная перестали общаться. Лишь через месяц они возобновили переписки и наконец встретились.
На первом свидании каждый хотел произвести впечатление. Поэтому Настя прочитала стихи артисту, а сам Егор похвастался начитанностью, практиками йоги и здорового питания.
Big Baby Tape с возлюбленной Анастасией. Фото: соцсети
А еще артист обожает свою бабушку. Так как именно она поддерживала исполнителя на старте карьеры.
Big Baby Tape с бабушкой. Фото: соцсети
Big Baby Tape любит готовить для своих родных. Егор утверждает, что у него хорошо получаются блюда мексиканской кухни.