Перепел «Руки ВВерх!»: кто такой Big Baby Tape и почему его обожает молодежь

Успех и богатство стали верными спутниками Big Baby Tape в 18 лет. Молодой исполнитель в жанре хип-хоп угадал тренды в музыке и сорвал куш.

Детство и юность

Big Baby Tape родился 5 января 2000 года в Зябликово, на юге Москвы. В 11-м классе парень стал жить с бабушкой, так как родители не верили в мальчика.

После школы Big Baby Tape, чье настоящее имя Егор Ракитин, поступил в институт с военной кафедрой. Но вскоре бросил учебное заведение.

Уже в четыре года Big Baby Tape слушал 50 Cent и Gucci Mane, а в 11 создавал мелодии собственного сочинения.