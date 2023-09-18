Бабушка на миллион: как Симоне Юнусовой удается воспитывать внуков Тимати

Симона Юнусова считает себя простой бабушкой, которая любит и заботится о своих внуках. Когда-то женщине удалось воспитать успешного и талантливого сына Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати. А теперь Симона Юнусова нянчит внуков старшего наследника.
Детство и юность
Симона Юнусова родилась 6 ноября 1959 года. Девичья фамилия матери Тимати – Червоморская. Симона Юнусова – коренная москвичка, при этом она является еврейкой по национальности.
Симона Юнусова появилась на свет в семье композитора и дирижера Якова Червоморского. Для матери Юнусовой этот брак не был первым. К музыканту женщина ушла с семилетней дочерью Верой.
Родители Симоны Юнусовой мечтали о мальчике. Но родилась девочка. Поклонники предполагают, что именно поэтому у Юнусовой сложились сложные взаимоотношения с матерью. А вот отец поддерживал дочь в любых начинаниях, особенно в музыке.
Вместе с Симоной Яков Червоморский читал стихи и сочинял мелодии. Вскоре девочка научилась играть на гитаре и демонстрировала задатки творческого человека. Симона играла на гитаре, но заявить о себе как о великом музыканте не успела. После окончания школы она поступила в Московский гуманитарный университет и вскоре вышла замуж.
Симона Юнусова с родителями. Фото: соцсети
Личная жизнь и брак
Симона Юнусова вышла замуж за татарина Ильдара Юнусова. Будущие родители шоумена Тимати познакомились еще в школе. Свадьба прежних одноклассников прошла с размахом. Молодожены поселились к квартире на проспекте Мира.
Обеспеченный муж с бизнесом позволил Симоне Яковлевне не работать и заниматься только семьей. У пары родились сыновья Тимур и Артем.
Симона Юнусова и Ильдар Юнусов. Фото: соцсети
Воспитание родителей повлияло на Тимура и Артема Юнусовых. С детства мальчики отличались самостоятельностью. А в зрелом возрасте братья показали, что всего смогли добиться без материальной поддержки богатого отца.
Тимур и Артем Юнусовы показали матери, что заинтересованы в музыке. В четыре года будущая звезда Black Star пошел в музыкальную школу и начал играть на скрипке. А в 13 лет Тимур в месте с родителями переехал в Лос-Анджелес. Здесь Юнусов полюбил хип-хоп.
Симона Юнусова поддерживала старшего сына, который увлекся клубной культурой и организацией вечеринок.
Тимати с Симоной Юнусовой. Фото: соцсети
Когда Тимур Юнусов стал Тимати и начал выступать в шоу «Фабрика звезд 4», Симона Юнусова смотрела все эфиры и с замиранием сердца болела за наследника.
Симона поддерживала Тимати и во время создания группы «Банда», и на открытии его первого развлекательного комплекса, и в моменты получения наград, ролей в фильмах.
Гордится Симона и своим младшим сыном Артемом. Брат Тимати не сделал яркой карьеры на эстраде. Однако Артем является успешным бизнесменом и ресторатором. А еще Юнусов-младший выступал раньше в роли диджея под псевдонимом DJ Temniy.
Артем Юнусов с Симоной Юнусовой. Фото: соцсети
Воспитание детей и внуков
Старший сын Симоны родился в 1983 году, а через четыре года появился на свет младший наследник.
Симона читала труды педиатров и психологов, старалась закалять характеры своих мальчиков.
23-летняя Симона водила сыновей на гимнастику и фигурное катание, пока отец Тимура и Артема полностью был погружен в бизнес.
Сыновья Юнусовых учились и игре на музыкальных инструментах, а также пели и танцевали. Симона Яковлевна понимала, что ее сыновья растут в обеспеченной семье. Чтобы мальчики научились самостоятельно зарабатывать, она старалась не баловать наследников.
В 1996 году Симона и Ильдар Юнусовы развелись. Несмотря на то, что бывшие муж и жена остались друзьями, имя отца Тимати редко мелькает в газетных заголовках. Бизнесмен живет в Швейцарии. Он женат на декораторе Ирине Андреевой. У пары есть две дочери Анастасия и Анна.
Ильдар Юнусов с дочками и сыновьями, а также женой Ириной. Фото: соцсети
А вот мать шоумена – публичная личность. Симона Яковлевна ведет свой блоге, где рассказывает об успехах внучки Алисы. Девочка является старшим ребенком Тимати. Мать Алисы – модель Алена Шишкова – находится в доверительных отношениях с родительницей экс-возлюбленного.
Алена Шишкова с дочерью Алисой и Симоной Юнусовой. Фото: соцсети
В меньшей степени, но все же Симона Яковлевна участвует в в воспитании внука Ратмира. Мать мальчика – модель Анастасия Решетова – после некоторых сомнений, но все же со спокойной душой оставляет сына с его бабушкой и отцом на отдыхе.
Анастасия Решетова с внуком Симоны Юнусовой. Фото: соцсети
Симона Юнусова хорошо отзывается о всех возлюбленных своего звездного сына.
Валентина Иванова и Симона Юнусова. Фото: соцсети
Недавно Юнусова хвасталась кулинарными способностями новой избранницы Тимати – модели Валентины Ивановой.