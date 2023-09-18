Бабушка на миллион: как Симоне Юнусовой удается воспитывать внуков Тимати

Симона Юнусова считает себя простой бабушкой, которая любит и заботится о своих внуках. Когда-то женщине удалось воспитать успешного и талантливого сына Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати. А теперь Симона Юнусова нянчит внуков старшего наследника.

Детство и юность

Симона Юнусова родилась 6 ноября 1959 года. Девичья фамилия матери Тимати – Червоморская. Симона Юнусова – коренная москвичка, при этом она является еврейкой по национальности.

Симона Юнусова появилась на свет в семье композитора и дирижера Якова Червоморского. Для матери Юнусовой этот брак не был первым. К музыканту женщина ушла с семилетней дочерью Верой.

Родители Симоны Юнусовой мечтали о мальчике. Но родилась девочка. Поклонники предполагают, что именно поэтому у Юнусовой сложились сложные взаимоотношения с матерью. А вот отец поддерживал дочь в любых начинаниях, особенно в музыке.

Вместе с Симоной Яков Червоморский читал стихи и сочинял мелодии. Вскоре девочка научилась играть на гитаре и демонстрировала задатки творческого человека. Симона играла на гитаре, но заявить о себе как о великом музыканте не успела. После окончания школы она поступила в Московский гуманитарный университет и вскоре вышла замуж.