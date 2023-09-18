Была женой скандального рэпера: как сложилась судьба Дилары Зинатуллиной после развода

Дилара Зинатуллина из простой уфимской девушки стала знаменитостью. Во многом это заслуга ее экс-мужа. Однако Дилара доказала: она больше, чем возлюбленная рэпера.
Детство и юность
Дилара Зинатуллина родилась 29 марта 2000 года в Уфе, столице Республики Башкортостан. По национальности Дилара татарка.
В школе Дилара была примерной отличницей. Даже первый снимок в социальных сетях Зинатуллиной – фото за школьной партой.
Дилара Зинатуллина с мамой. Фото: соцсети
Однако в старшей школе Дилара поменялась. В 10-м классе втайне от родителей Зинатуллина стала посещать вечеринки и хуже учиться. Поэтому Дилара с трудом сдала ЕГЭ.
Зинатуллина думала о карьере модели. Но рост не позволил девушке воплотить свои мечты в реальность.
Дилара Зинатуллина в юности. Фото: соцсети
Блог
Первые средства Дилара стала зарабатывать благодаря социальным сетям. Девушка начала карьеру блогера. Здесь девушке и пригодилась ее умилительная внешность.
А дружба и разворачивающийся на глазах страны роман Зинатуллиной с рэпером Моргенштерном* помогли Диларе привлечь внимание рекламодателей. Дилара стала рассказывать в блоге про акции в дорогих бутиках.
Дилара в начале ведения блога. Фото: соцсети
Знакомство с Алишером Моргенштерном*
Об именах возлюбленных Дилары, которые были до Моргенштерна*, неизвестно.
С Алишером Моргенштерном* блогерша познакомилась в 2017 году. Тогда Диларе было 17 лет. Вначале Дилара больше боялась поведения Алишера*. В момент знакомства артист был так пьян, что даже не смог вспомнить обстоятельства того дня.
Дилара о первой встрече с будущим мужем рассказала публично. Родители Зинатуллиной отпустили Дилару в гости к подруге. А девушки ночью оказались у ночного клуба. У них не хватало денег на билеты. Одна из подруг Дилары общалась с друзьями Моргенштерна. Парни позвали девушек в гости*.
По дороге к новым приятелям Зинатуллина с подругами обманули внезапных «спонсоров», которые предложили девушкам поехать с ними в кальянную. Мужчины отправили девушкам деньги на такси. Но Дилара и ее подруги отправились к друзьям Моргенштерна*.
Дилара вспоминает о возлюбленном как о высоком парне с дредами, который выпил из горла графин водки и ушел.
По мере общения с компанией новых приятелей Дилара влюблялась в парня, в котором разглядела романтичную личность.
Только спустя года дружбы Моргенштерн* ответил взаимностью Зинатуллиной. Следующий год пара жила вместе, отдыхала на Кипре и вместе бывала на концертах. А потом Алишер* решил, что семейная жизнь не для него.
В октябре 2019 года пара рассталась. Алишер* и Дилара остались друзьями.
Осенью 2020 пара вновь сошлась. Поклонники музыканта даже предположили, что его возлюбленная беременна. Так как парень опубликовал фото, на котором нежно целует живот Дилары. К снимку была приложена подпись «От тебя будет очень красивый сын».
Дилара опровергла слухи о беременности.
На 21 день рождения Дилары избранник подарил ей красный Range Rover и кейс с пятью миллионами рублей. А уже в июне Дилара сопровождала артиста на премии «МУЗ-ТВ». Рэпер назвал Зинатуллину женой.
Образ Дилары на премии «Муз-ТВ». Фото: соцсети
В конце июня 2021 года Дилара сделала предложение возлюбленному во время Шаббата в синагоге. А через месяц Моргенштерн* сам попросил у Зинатуллиной руку и сердце.
31 августа 2021 года звезды сыграли масштабную свадьбу. У пары был и выкуп с плакатами, и машина с лентами, и даже тамада Ксения Собчак.
В феврале 2023 пара развелась. До этого уже ходили слухи о расставании Дилары и Моргенштерна*. Бывшие муж и жена призналась, что штамп в паспорте и бытовые моменты испортили их отношения.
Свадьба Дилары Зинатуллиной и Алишера Моргенштерна*. Фото: соцсети
Дилара сейчас
После развода Диларе Зинатуллиной приписывали роман с блогером Славой Бустером. Пару видели целующимися и отдыхающими вместе. Однако Дилара официально не подтверждала роман.
Дилара Зинатуллина и Слава Бустер. Фото: соцсети
В последнее время Дилара меньше времени уделяет своему блогу. Она больше работает над улучшением своего салона красоты.
* 7 мая 2023 года Минюст РФ внес рэпера Алишера Моргенштерна в список физлиц, осуществляющих политическую деятельность на иностранное финансирование.