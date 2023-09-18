Была женой скандального рэпера: как сложилась судьба Дилары Зинатуллиной после развода

Дилара Зинатуллина из простой уфимской девушки стала знаменитостью. Во многом это заслуга ее экс-мужа. Однако Дилара доказала: она больше, чем возлюбленная рэпера.

Детство и юность

Дилара Зинатуллина родилась 29 марта 2000 года в Уфе, столице Республики Башкортостан. По национальности Дилара татарка.

В школе Дилара была примерной отличницей. Даже первый снимок в социальных сетях Зинатуллиной – фото за школьной партой.