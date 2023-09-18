Жена-балерина, неожиданный развод и новая любовь Андрея Смолякова: что связывает звезду «Мосгаза» и Марину Зудину

Для зрителей Андрей Смоляков в первую очередь – майор Черкасов из сериала «Мосгаз». Брутальная внешность и сдержанное обаяние артиста всегда привлекало к нему внимание женщин. Однажды даже заговорили о романе между Смоляковым и вдовой Олега Табакова – Мариной Зудиной…
Мечтал стать хирургом
Андрей Смоляков в детстве. Фото: соцсети
Андрей Смоляков родился 24 ноября 1958 года в подмосковном городе Подольске. Его мама работала учительницей, дед был пожарным. Несмотря на скромный достаток маленькой семьи, мама старалась наполнить жизнь сына искусством – хотя бы один-два раза в месяц водила его в театр.
Андрей жадно впитывал эти впечатления, но стать актером не мечтал. В будущем мальчик видел себя нейрохирургом и тщательно готовился к этой профессии: старательно изучал школьные предметы и занимался в кружке юных медиков. Впрочем, у него оставалось время и для того, чтобы много играть в волейбол и баскетбол, и для репетиций и выступлений в составе музыкального ансамбля на школьных вечерах.
В мастерской Олега Табакова
Андрей Смоляков в юности. Фото: кадр из фильма "Целуются зори"
И мама, и дед были уверены в успешном медицинском будущем Андрея. Тем сильнее было их удивление, когда после школы он неожиданно отправился в Москву и подал документы в Театральный институт имени Щукина. Такое решение пришло к юноше спонтанно – достаточно было увидеть объявление о наборе абитуриентов.
Два с половиной года Смоляков учился в «Щуке», а потом ушел в мастерскую Олега Табакова – тогда у знаменитого артиста еще не было своего театра, а был только курс в ГИТИСе, куда он набирал понравившихся ему студентов. С тех пор Смоляков считает Табакова своим учителем – не только актерского мастерства, но и жизни в целом.
Работа в театре
Первые роли на сцене Смоляков исполнил в 1978 году – и сразу с большим успехом: его работы в спектаклях «Две стрелы» и «Прощай, Маугли!» похвалил сам Табаков. Окончив курс мэтра в ГИТИСе, Андрей стал играть в «Сатириконе» и Московском драматическом театре имени Гоголя.
И его талант не остался незамеченным. За прошедшие годы Андрей Смоляков не раз получал престижные актерские награды – приз «Чайка», «Московская премьера», становился лауреатом международных театральных фестивалей. В 2004 году Смоляков был удостоен государственной премии и получил звание Народного артиста РФ. На спектакли с его участием всегда спешили попасть зрители.
Одной из самых запоминающихся работ Смолякова стала роль в постановке «Заводной апельсин» на сцене Театра наций. Но в 2019 году стало известно о его уходе из театра.
«Мосгаз» и другие фильмы с участием Андрея Смолякова
Андрей Смоляков в роли майора Черкасова. Фото: кадр из сериала "Мосгаз"
Сниматься в кино Андрей Смоляков начал еще студентом – его первыми киноработами стали фильмы ««Целуются зори», «Отец Сергий» и «Близкая даль», затем последовали «Отец и сын», «Андрей и злой чародей». Режиссеры охотно приглашали высокого (его рост – 182 см, весит он 80 кг) привлекательного парня на роли положительных героев. Позднее стало ясно – он не менее органичен в образах негодяев, как, например, в фильме «Вербовщик». По словам самого актера, играть отрицательных героев ему интереснее:
«Отрицательные люди интереснее, потому что всякий отрицательный персонаж сосредоточен на негативных поступках. А их надо как-то для себя мотивировать, чтобы герой не получался сплошным бякой. Ведь каждого человека когда-то кормила грудью мать, и к негативу он явно дошел сам. Вот мне и интересно докопаться, почему он именно таким стал».
В 90-х Смоляков снимался постоянно, зрители могли видеть его в множестве сериалов - «Журов», «Потерявшие солнце», «День рождения Буржуя»… Успех продолжился и в новом тысячелетии – актер снимался в таких популярных проектах, как «Хирург», «Антикиллер – 2», «Защита свидетелей».
Андрей Смоляков в фильме "Викинг". Фото: кадр из фильма
Но главной работой Андрея Смолякова можно назвать роль майора Черкасова в сериале «Мосгаз». Проект получился настолько интересным и успешным, что позднее было снято несколько продолжений.
Помимо «Мосгаза», Андрей Смоляков порадовал поклонников своими ролями в проектах «Сталинград», «Палач», «Григорий Р.», «Инквизитор», «Крестный», «Чемпионы».
Заработки Андрея Смолякова
По данным СМИ, за один съемочный день Андрею Смолякову платят порядка 300 тысяч рублей. А снимается он достаточно много. Вместе с гражданской женой он живет в Москве, в сравнительно скромной квартире. Они много путешествуют по всему миру. У Смолякова – два автомобиля. Как признается актер:
«Заслуга новых времен в том, что практикующие актеры не бедствуют, не перебиваются с хлеба на воду. Наш труд нормально оплачивается».
Жена-балерина и единственный сын
Андрей Смоляков в сериале "Чужая дочь". Фото: кадр из сериала
С первой женой – балериной Светланой Ивановой – Андрей Смоляков прожил 20 лет. В этом браке родился единственный сын актера – Дмитрий. Повзрослев, он выбрал собственный путь, поступив в университет радиоэлектроники и автоматики. Однако на пятом курсе резко сменил направление, став студентом Школы-студии МХАТ и получив профессию продюсера. Проекты продюсера Дмитрия Смолякова хорошо знакомы зрителям – это шпионский сериал «Посольство», фильм «Куркуль», драма «Победители».
Дарья Разумихина
Андрей Смоляков и Дарья Разумихина. Фото: Global Look Press
После расставания со Светланой Ивановой у Андрея Смолякова начался роман с Дарьей Разумихиной – дизайнером-модельером. И вскоре они решили жить вместе. Гражданская жена Смолякова - Дарья Разумихина - очень успешна в профессии: она работала в Испании и Франции, принимала участие в европейских неделях моды, стала кандидатом наук по филологии. Кроме того, она воспитала двоих детей от первого брака – Таисию и Степана.
Дарья Разумихина и сейчас живет в Лондоне, продолжая реализовывать новые проекты. А Андрей Смоляков большую часть времени проводит в России, активно снимаясь в кино, так что супругам приходится жить «на две страны».
Марина Зудина
Марина Зудина. Фото: Global Look Press
В 2019 году вокруг имени Смолякова начали появляться слухи: мол, у актера – роман с Мариной Зудиной, некоторые СМИ даже опубликовали фото, на которых они обнимаются. Позднее выяснилось – ничего похожего не было, на фото попал радостный момент встречи в Лондоне, вместе со Смоляковым находилась его жена, а рядом с Зудиной была ее дочь Маша.
Новые роли Андрея Смолякова
Андрей Смоляков в фильме "Топор. 1943". Фото: кадр из фильма
Среди недавних работ Андрея Смолякова – роли в фильмах «Викинг», «Движение вверх», «Тренер». Особый интерес у зрителей вызвал сериал «Чужая дочь» с участием Смолякова. Кроме того, он исполнил роли в сериалах «Мертвое озеро», «Бывшие». И, конечно, неизменным успехом пользуются новые истории о майоре Черкасове – «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Катран», «Мосгаз. Дело №8: Западня»…
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Интересным получился проект «Сказки Пушкина. Для взрослых», в котором Смоляков сыграл полковника ФСБ. Большой интерес у зрителей вызвал сериал «Карамора» Данилы Козловского, в котором Смоляков исполнил роль вампира. Осенью 2022 года на экраны вышел еще один сериал – «Художник». Это детектив, а Смоляков играет в нем майора Ефимова – мудрого и опытного блюстителя порядка.
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