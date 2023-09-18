Жена-балерина, неожиданный развод и новая любовь Андрея Смолякова: что связывает звезду «Мосгаза» и Марину Зудину

И мама, и дед были уверены в успешном медицинском будущем Андрея. Тем сильнее было их удивление, когда после школы он неожиданно отправился в Москву и подал документы в Театральный институт имени Щукина. Такое решение пришло к юноше спонтанно – достаточно было увидеть объявление о наборе абитуриентов.

Два с половиной года Смоляков учился в «Щуке», а потом ушел в мастерскую Олега Табакова – тогда у знаменитого артиста еще не было своего театра, а был только курс в ГИТИСе, куда он набирал понравившихся ему студентов. С тех пор Смоляков считает Табакова своим учителем – не только актерского мастерства, но и жизни в целом.

Работа в театре

Первые роли на сцене Смоляков исполнил в 1978 году – и сразу с большим успехом: его работы в спектаклях «Две стрелы» и «Прощай, Маугли!» похвалил сам Табаков. Окончив курс мэтра в ГИТИСе, Андрей стал играть в «Сатириконе» и Московском драматическом театре имени Гоголя.

И его талант не остался незамеченным. За прошедшие годы Андрей Смоляков не раз получал престижные актерские награды – приз «Чайка», «Московская премьера», становился лауреатом международных театральных фестивалей. В 2004 году Смоляков был удостоен государственной премии и получил звание Народного артиста РФ. На спектакли с его участием всегда спешили попасть зрители.

Одной из самых запоминающихся работ Смолякова стала роль в постановке «Заводной апельсин» на сцене Театра наций. Но в 2019 году стало известно о его уходе из театра.

«Мосгаз» и другие фильмы с участием Андрея Смолякова

