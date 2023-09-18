Какое наследство оставил Николай Добронравов

Не стало знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова. Возможно, нашлись бы и такие люди, кто не знал это имя, но песни на его стихи: «Надежда», «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», написанные в тандеме с композитором и женой Александрой Пахмутовой, знают все.

И сегодня в сердцах многих людей звучат его строчки из композиции «Нежность»: «Опустела без тебя земля!»

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«Главное в любви — смотреть в одном направлении!»

Но тяжелее всего, конечно, Александре Николаевне. Она провела рядом с Николаем Николаевичем всю жизнь. Впервые супруги познакомились весной 1956 года на Всесоюзном радио, в 9-й студии детского вещания. Вместе записывали детскую песню «Лодочка моторная». Уже тогда понравились друг другу, но вряд ли предполагали, что им суждено проплыть на одной лодочке всю жизнь.

Поженились влюбленные уже 6 августа того же года. Как вспоминала Александра Николаевна, в тот день стояла жуткая жара, но когда они только подъехали к ЗАГСу, неожиданно начался сильный ливень. Кто-то обронил фразу, что это счастливая примета.

На протяжении всей жизни супругам задавали вопрос, в чем же секрет семейного счастья. Александра Пахмутова говорила, что просто они стараются не принципиальничать и не придираться друг к другу по мелочам.

Николай Добронравов нередко цитировал Антуана де Сент-Экзюпери: «Любить — это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении». И конечно, стоять друг за друга горой…