Какое наследство оставил Николай Добронравов

Не стало знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова. Возможно, нашлись бы и такие люди, кто не знал это имя, но песни на его стихи: «Надежда», «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», написанные в тандеме с композитором и женой Александрой Пахмутовой, знают все.
И сегодня в сердцах многих людей звучат его строчки из композиции «Нежность»: «Опустела без тебя земля!»
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«Главное в любви — смотреть в одном направлении!»
Но тяжелее всего, конечно, Александре Николаевне. Она провела рядом с Николаем Николаевичем всю жизнь. Впервые супруги познакомились весной 1956 года на Всесоюзном радио, в 9-й студии детского вещания. Вместе записывали детскую песню «Лодочка моторная». Уже тогда понравились друг другу, но вряд ли предполагали, что им суждено проплыть на одной лодочке всю жизнь.
Поженились влюбленные уже 6 августа того же года. Как вспоминала Александра Николаевна, в тот день стояла жуткая жара, но когда они только подъехали к ЗАГСу, неожиданно начался сильный ливень. Кто-то обронил фразу, что это счастливая примета.
На протяжении всей жизни супругам задавали вопрос, в чем же секрет семейного счастья. Александра Пахмутова говорила, что просто они стараются не принципиальничать и не придираться друг к другу по мелочам.
Николай Добронравов нередко цитировал Антуана де Сент-Экзюпери: «Любить — это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении». И конечно, стоять друг за друга горой…
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Global Look Press
Так, певец Юлиан рассказывал, что однажды отдыхал вместе с супругами в Египте, и это путешествие едва не обернулось трагедией. Когда они отправились кататься на верблюдах, бедуины увели всю компанию в неизвестном направлении и потребовали выкуп.
Александра Пахмутова недолго думая начала уговаривать похитителей отпустить Юлиана и мужа, а оставить в заложниках только ее. В итоге цена вопроса была всего несколько долларов и пачка сигарет.
За такого мужа действительно стоило побороться. Николай Николаевич очень трепетно относился к жене, называл ее Алей и говорил, что даже спустя десятки лет хочет признаваться ей в любви.
Несмотря на обилие многочисленных регалий, жили супруги скромно, в доме на Комсомольском проспекте в Москве. Скромно, но со вкусом…
Высокие потолки, старинный паркет, типичная для большинства советских построек мебель... У окна в гостиной стоял письменный стол, а у одной из стен — рояль, главное украшение дома творческой пары. И, конечно, повсюду книги.
Нельзя не упомянуть и стеллаж в небольшой прихожей, заставленный шкатулками, матрешками и прочими сувенирами, подаренными друзьями и привезенными из многочисленных путешествий.
Комментарий адвоката Юрия Шеля:
Кому может перейти эта квартира по наследству?
«Поскольку детей у супругов не было, а родители давно умерли, то, конечно, все имущество переходит жене. И тут уже вряд ли появятся какие-то внебрачные дети, — поясняет адвокат Юрий Шель. — Они оба были влюблены в песни, в творчество. Это был прочный творческий союз.
Мы никогда не слышали никаких сплетен об этой паре. Это просто исключено.
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Global Look Press
Если Александра Николаевна переживет еще этот год, то она проживет лет до ста, а то и больше. Потому что часто случается так, что люди такого возраста уходят друг за другом.
Но дай Бог Александре Пахмутовой еще долгих лет жизни!»