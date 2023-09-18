Талантливая и необычная: почему Шена Шульгина поменяла имя и кем она приходится Валерии

Шена Шульгина смогла стать больше, чем просто дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Поменяв имя в паспорте, Шульгина в корне изменила свою жизнь.
Детские годы и юность
Шена Шульгина появилась на свет 21 июня 1993 года в Москве. Шена оказалась старшей дочерью артистки Валерии и музыкального продюсера Александра Шульгина. При рождении Шена получила имя Анна. Но в осознанном возрасте девушка выберет себе новое имя — Шена. Оно приснилось Шульгиной. И она решила, что это знак. У Шены есть два младших брата: Артемий и Арсений.
К слову, девочка с ранних лет чувствовала свою ответственность за братьев. Так как в доме Шульгиных царило домашнее насилие. Шульгин избивал Валерию и очень строго общался с детьми. Поэтому Шена рано повзрослела.
После развода Валерии и Александра Шульгина Шена с мамой и братьями уехали к бабушке и дедушке в Аткарск (Саратовская область). Певица взяла творческую паузу. У Шены и ее братьев больше не было роскошной жизни, но зато появились материнское внимание и чувство безопасности.
Шена Шульгина с родителями. Фото: соцсети
Когда мама Шены вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина, девочка опасалась возвращения к прежней жизни. Но Пригожин полюбил детей Валерии и смог заменить отца, с которым Шульгина оборвала связь.
В 13 лет Шульгина уехала учиться в Швейцарию. Из-за трудного поведения Валерия отправила дочь изучать кулинарию, иностранные языки и учиться верховой езде в другую страну. Через год Шена вернулась в Россию. Полгода она проучилась дома, а потом поступила в школу на Арбате. После дочь Валерии решила связать свою жизнь с театром и кино.
В 15 лет Шена Шульгина оказалась на прослушивании в Щепкинском училище. Педагог Василий Бочкарев пообещал принять юное дарование без экзаменов, но через год. В 2013 году Шена Шульгина получила диплом Театрального института имени Бориса Щукина.
Шена Шульгина в подростковом возрасте и в студенчестве. Фото: соцсети
Театр и кино
Дебют на сцене у Шены Шульгиной состоялся во время учебы в театральном вузе. Ей достались роли Лизоньки в постановке «Васса Железнова» и Бордюровой в «Друзьях-сочинителях».
Далее Шена появлялась в таких постановках, как «Мой бедный Марат» и «Ведьма» по Антону Чехову.
Шульгина впервые снялась в фильме в другой стране. По совету Иосифа Пригожина Шена отправилась на съемки украинского комедийного сериала. Музыкальный продюсер переживал, что в России завистники испортят карьеру Шульгиной. Поскольку заслуги Шены могли присвоить матери актрисы.
Далее Шена снялась уже в российском сериале «Карпов». Также она сыграла в кинолентах «Верю не верю» и «Не пара».
Талант Шены Шульгиной отметил Алексей Голубев, который пригласил артистку на роль вампира в фантастическую ленту «Книга ведьм».
В 2018 году Шульгина появилась в украинском фильме «Сиделка».
Шена Шульгина в фильмах «Карпов» и «Сиделка». Фото: кадры из кинолент
Телевидение
Первый опыт в роли телеведущей у Шены Шульгиной был в 2013 году. На премьере шоу «Наш выход» партнером Шены Шульгиной стал Алексей Воробьев. Артистам даже приписывали роман, но знаменитости это быстро опровергли.
Еще Шульгина поучаствовала в шоу «Точь-в-точь». На проекте Шена воплощалась в образы разных звезд, в том числе показала собственную мать. Также Шена вела некоторое время программу на «Муз-ТВ».
Шена Шульгина в образе певицы Рианны. Фото: кадр из программы «Точь-в-точь» на Первом канале
Музыкальная карьера
Несмотря на то что в юности Шена отказывалась от роли певицы, позже любовь к музыке нашла Шульгину.
К слову, в детстве Шульгина отучилась в музыкальной школе по классу фортепиано. А в более зрелом возрасте Шена Шульгина признавалась, что обожает андеграунд и бардовскую музыку. Артистка публиковала собственные музыкальные интерпретации песен российских и зарубежных исполнителей. И так постепенно добралась до сочинения личных песен.
В 2015 году вместе в Валерией Шена записала трек «Ты моя».
Далее артистка записала композицию с начинающим рэпером под псевдонимом SLeM. Также Шена презентовала трек «Ножевая», а после и лирический клип к песне. Продюсером ролика стал Иосиф Пригожин.
После Шена выпустила треки «Другая я», «Мама», «Потусить». А дальше Шена забыла об имени Анна. Знаменитость взяла псевдоним Shena и показала поклонникам сингл «Живешь в моей голове». Песня стала частью первого мини-альбома «Тишина нарушена».
Шена Шульгина в роли певицы. Фото: соцсети
Музыкальные критики и поклонники Шульгиной заметили смену стиля исполнения артистки. Шена стала читать рэп, добавив к нему народный вокал, а на фон — оркестровую аранжировку.
Весной 2019 года Шульгина выпустила альбом «8 грех». Через год Шена официально сменила имя на творческий псевдоним. Артистка сфотографировала паспорт, чтобы доказать перемены.
Далее Шена презентовала треки «Сломанная кукла» и «Одинокая звезда». Совместно с группой «Три дня дождя» Шена спела «Отраженная».
В начале 2022 года Шена показала работу Motto.
Паспорт Шены Шульгиной. Фото: соцсети
Личная жизнь
Если младшие братья Шены нашли свои вторые половинки и уже состоят в браках, то сама Шульгина все еще не замужем.
В 21 год у Шены Шульгиной был роман с пианистом Максимом Тарасовым.
Позже артистка встречалась с коллегой Сергеем Слэмом. Валерия не одобряла эти отношения дочери.
Шена Шульгина с Максимом Тарасовым и Сергеем Слэмом. Фото: соцсети
В последнее время Шена не подпускает посторонних к своей личной жизни. Певица с удовольствием играет со своей племянницей Селин. В 2021 году брат Шены, Арсений, стал отцом.
Шена Шульгина с племянницей и в шоу «Маска». Фото: соцсети
А еще Шена присоединилась к команде VK Records. Шульгина презентовала альбом «VK под шубой», в записи которого поучаствовали 24 известных артиста.
Шена Шульгина с Валерией и Иосифом Пригожиным сейчас. Фото: соцсети
После яркого участия в шоу «Маска» Шена стала продюсером. Шена — вторая из своей семьи, кто принял участие в этой передаче. Валерия угадала, что под маской Скунса ее дочь. А вот мужа под маской Ананаса певица не узнала.