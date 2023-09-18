Талантливая и необычная: почему Шена Шульгина поменяла имя и кем она приходится Валерии

Шена Шульгина смогла стать больше, чем просто дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Поменяв имя в паспорте, Шульгина в корне изменила свою жизнь.

Детские годы и юность

Шена Шульгина появилась на свет 21 июня 1993 года в Москве. Шена оказалась старшей дочерью артистки Валерии и музыкального продюсера Александра Шульгина. При рождении Шена получила имя Анна. Но в осознанном возрасте девушка выберет себе новое имя — Шена. Оно приснилось Шульгиной. И она решила, что это знак. У Шены есть два младших брата: Артемий и Арсений.

К слову, девочка с ранних лет чувствовала свою ответственность за братьев. Так как в доме Шульгиных царило домашнее насилие. Шульгин избивал Валерию и очень строго общался с детьми. Поэтому Шена рано повзрослела.

После развода Валерии и Александра Шульгина Шена с мамой и братьями уехали к бабушке и дедушке в Аткарск (Саратовская область). Певица взяла творческую паузу. У Шены и ее братьев больше не было роскошной жизни, но зато появились материнское внимание и чувство безопасности.