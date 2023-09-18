Архитектор и танцовщик, покоривший звезду «Ворониных»: биография актера Андрея Карпова

Биография актера

Андрей Карпов известен российской аудитории как муж актрисы Екатерины Волковой, звезды сериала «Воронины». При этом он сам является незаурядной творческой единицей. Будучи профессиональным танцором, Андрей завоевал сердца поклонников российских развлекательных шоу. А гармонию души он нашел в архитектуре, от погружения в которую получает большое удовольствие.

Любовь к танцам и младшей сестре

Андрей Карпов — родился 10 сентября 1986 года в Москве. В интервью артист шутил, что в целом детство выдалось хорошим, лишь местами трудным. Например, ему тяжело давалось ожидание, пока созреют зеленые бананы на шкафу. У Андрея есть младшая сестра.

Сразу после окончания школы Карпов влился в ряды студентов постановочного факультета Школы-студии МХАТ. На специальности хореографа Карпов не остановился. Танцы он считает увлекательным хобби, хотя и преподавал в танцевальной школе. Основной доход стала приносить другая профессия.