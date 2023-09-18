Архитектор и танцовщик, покоривший звезду «Ворониных»: биография актера Андрея Карпова

Биография актера
Андрей Карпов известен российской аудитории как муж актрисы Екатерины Волковой, звезды сериала «Воронины». При этом он сам является незаурядной творческой единицей. Будучи профессиональным танцором, Андрей завоевал сердца поклонников российских развлекательных шоу. А гармонию души он нашел в архитектуре, от погружения в которую получает большое удовольствие.
Любовь к танцам и младшей сестре
Андрей Карпов — родился 10 сентября 1986 года в Москве. В интервью артист шутил, что в целом детство выдалось хорошим, лишь местами трудным. Например, ему тяжело давалось ожидание, пока созреют зеленые бананы на шкафу. У Андрея есть младшая сестра.
Сразу после окончания школы Карпов влился в ряды студентов постановочного факультета Школы-студии МХАТ. На специальности хореографа Карпов не остановился. Танцы он считает увлекательным хобби, хотя и преподавал в танцевальной школе. Основной доход стала приносить другая профессия.
Андрей Карпов и Екатерина Волкова в молодости. Фото: соцсети
Участие в танцевальном шоу и круглосуточные съемки
Настоящая популярность к танцору пришла в 2008 году. Андрея пригласили в телешоу «Танцы со звездами». Первой партнершей стала актриса и модель Агата Муцениеце. Спустя два года молодой человек вновь выступал перед поклонниками с артисткой Марией Семкиной.
В третьем сезоне организаторы поставили его в пару с Ольгой Бузовой. Конкурс оказался полностью провальным для танцора, потому что теледива однажды не явилась на выступление и дуэт выбыл из числа участников.
В последующих сезонах «Танцев со звездами» Андрей выступал с певицей Юлией Волковой, актрисой Анастасией Веденской и Еленой Подкаминской. В паре с последней танцор взял главный приз телешоу.
Журналистам Карпов признавался, что время, когда он участвовал в «Танцах», было самым сложным. Съемки заканчивались далеко за полночь, иногда приходилось сразу ехать по строительным делам, ведь архитектура оставалась главным занятием.
Андрей Карпов с Еленой Подкаминской. Фото: соцсети
Съемки в кино и сериалах, новая волна популярности
Творческая биография Карпова богата. Кроме танцевальных навыков, Андрей реализовался как актер, перевоплотившись в врача-гинеколога в популярной комедии «Воронины».
После шоу «Танцы со звездами» ему начали поступать предложения от продюсеров и авторов других программ. Так, в 2016 году на канале СТС стартовал проект ремонтно-строительного направления «Новая жизнь».
Передача отличалась от других подобных шоу тем, что специалисты преображали не только жилище. Косметологи, пластические хирурги и стилисты помогали приблизить к идеалу внешность владельцев квартир и домов. Андрей стал куратором проекта.
В апреле 2017 года стартовало очередное шоу с участием Карпова. Соведущей стала его жена Екатерина. Ребята в передаче «Мистер и миссис Z» развенчивали мифы о красоте и здоровье. На съемочной площадке было много спонтанности — шоу снималось в формате живых экспериментов.
Андрей Карпов в сериале «Воронины». Фото: кадр из сериала «Воронины»
Также Карпов засветился в программе Первого канала «Идеальный ремонт» — команда реалити-шоу создала интерьер детской комнаты наследников Филиппа Киркорова. В загородном доме артиста появился игровой городок, похожий на Диснейленд.
Архитектура и собственный дом
Стараясь не стоять на месте, архитектор периодически проходит курсы повышения квалификации и изучает новые направления. Кроме того, Андрей зарекомендовал себя как преподаватель: такой опыт он приобрел, читая лекции в Московском архитектурно-строительном институте.
Специалист вошел в состав жюри конкурса, прошедшего в рамках выставки «Салон каминов и отопления» несколько лет назад. По словам Андрея, больше всего ему понравились модели, отделанные в современном стиле.
Мечта архитектора — построить собственный уникальный дом — также сбылась. Правда, семья поселилась в новом жилье в ходе работ, и ремонт продолжался еще несколько лет.
Андрей Карпов с женой Екатериной Волковой и дочкой Лизой. Фото: соцсети
Личная жизнь
Будущую жену Екатерину Волкову Андрей увидел вживую в спектакле «Дурочка» и тут же влюбился. Познакомила пару общая подруга, артистка Дарья Сагалова. Андрей пригласил девушку на необычное свидание — на индивидуальный урок танцев, где исполнил с ней танго.
Однажды Екатерина пришла на съемки «Танцев со звездами», чтобы поддержать возлюбленного, и неожиданно для себя получила букет цветов с билетами в Париж. Следующим утром пару ждал город любви, а актрису — романтичное, с рестораном и музыкантами, предложение руки и сердца. В 2010 году знаменитости сыграли свадьбу, вскоре у ребят родилась дочь Лиза.
Муж и жена поддерживают друг друга во всем, глава в семье — Андрей. Он хоть и младше возлюбленной на пять лет, но, по словам актрисы, отличается большей рассудительностью и самообладанием.
Андрей Карпов с дочкой Лизой. Фото: соцсети
По словам Андрея, справиться с перенапряжением, которое связано с плотным графиком работы, помогают свидания с женой. Мужчина устраивает избраннице романтические вечера со свечами и вином на балконе. Звезда телеэкранов любит путешествовать, колесить на мотоцикле по незнакомым местам планеты, а раньше даже прыгал с парашютом.
Карпов активен в социальных сетях. Он публикует главным образом фото с семьей и друзьями.
Андрей Карпов. Фото: соцсети
Андрей Карпов сейчас
Карпов, выбравший архитектуру и дизайн интерьеров основной профессией, сейчас погружается в каждый новый проект с большим азартом. Его работы доступны для просмотра в Интернете.
Тринадцатую годовщину свадьбы, выпавшую на весну 2023 года, Андрей и Екатерина отпраздновали на Мальдивах вместе с дочерью. Кстати, фото счастливой семьи незадолго до этого украсило обложку «Теленедели».