Муза моды Джанни: путь к вершине итальянского модельера Донателлы Версаче

Ранняя жизнь

Дизайнер Донателла Версаче родилась 2 мая 1955 года в Реджо-Ди-Калабрия, Италия, и является одним из самых известных имен в современной моде. Она младшая сестра покойного дизайнера Джанни Версаче. Донателла и Джанни узнали о дизайне от своей матери, у которой был швейный бизнес.

«Я была такой избалованной. Я была самой хорошо одетой маленькой девочкой в городе», - позже объяснила она The New Yorker.

Версаче начала создавать свой фирменный образ еще подростком — покрасила волосы в платиновую блондинку и использовала темную подводку для глаз.

Она была удивительно близка со своим старшим братом Джанни, который брал ее с собой по вечерам и шил для нее наряды. Донателла какое-то время училась в университете во Флоренции, но в конце концов воссоединилась с Джанни, чтобы поддерживать его швейный бизнес.