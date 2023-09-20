Муза моды Джанни: путь к вершине итальянского модельера Донателлы Версаче

Кто такая Донателла Версаче?
Донателла Версаче выросла под влиянием двух основных факторов моды: ее мать была портнихой, а ее старший брат, Джанни Версаче, был начинающим дизайнером.
В конце 1970-х она перешла на работу к своему брату, став его музой и советчиком. Донателла Версаче стала дизайнером линии Versus компании в 1980-х годах. После того, как ее брат был убит в 1997 году, она стала художественным руководителем Versace Group.
Донателла Версаче на показе мод Versace на неделе женской моды в Милане осень-зима 2017-2018. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Дизайнер Донателла Версаче родилась 2 мая 1955 года в Реджо-Ди-Калабрия, Италия, и является одним из самых известных имен в современной моде. Она младшая сестра покойного дизайнера Джанни Версаче. Донателла и Джанни узнали о дизайне от своей матери, у которой был швейный бизнес.
«Я была такой избалованной. Я была самой хорошо одетой маленькой девочкой в городе», - позже объяснила она The New Yorker.
Версаче начала создавать свой фирменный образ еще подростком — покрасила волосы в платиновую блондинку и использовала темную подводку для глаз.
Она была удивительно близка со своим старшим братом Джанни, который брал ее с собой по вечерам и шил для нее наряды. Донателла какое-то время училась в университете во Флоренции, но в конце концов воссоединилась с Джанни, чтобы поддерживать его швейный бизнес.
Донателла и Джанни Версаче на подиуме с моделями. Фото: Global Look Press
Донателла: Муза моды Джанни
Когда Джанни в 1978 году основал свою собственную компанию по производству одежды в Милане, Донателла была рядом с ним. Их брат Санто также участвовал в этом бизнесе.
Джанни полагался на советы Донателлы по поводу своего дизайна, и она сыграла важную роль в организации многих показов мод Versace и рекламных кампаний. Она помогла привнести немного рок-н-ролльного духа и привлечь знаменитостей благодаря своей дружбе с Мадонной и Элизабет Херли.
Донателла Версаче и Элтон Джон. Фото: Global Look Press
Преемственность
Версаче также была главным дизайнером линии Versus компании. Она узнала еще больше об этом бизнесе в середине 1990-х, когда взяла на себя более важную роль, пока Джанни боролся с болезнью. Опасения по поводу здоровья Джанни побудили братьев и сестер Версаче поработать над планом преемственности в компании.
Джанни победил болезнь, но трагически погиб в 1997 году, когда его застрелили возле его дома в Майами, штат Флорида.
Художественный руководитель Versace Empire
Донателла была опустошена смертью своего брата, но была полна решимости продолжить его наследие. Через несколько дней после смерти Джанни Донателла была объявлена художественным руководителем Versace. Однако к этому времени она уже заняла ведущую роль в бизнесе.
«Последние два года жизни Джанни, - объяснила Донателла журналу New York magazine, - я поднималась в его квартиру, показывала ему работу, получала от него одобрение, и управляла компанией, потому что он не проявлял себя. Это было похоже на полтора года, когда я делала все».
С тех пор Донателла руководит концепцией дизайна компании, помогая на протяжении многих лет обновлять линейки продуктов. В 2009 году она пригласила Кристофера Кейна разработать дизайн для Versus и заново изобрести бренд.
После его ухода Версаче сотрудничала с другими начинающими дизайнерами линии, также обновив линию высокой моды Atelier Versace. Сегодня Versace продает множество продуктовых линеек, от товаров для дома до парфюмерии, одежды и мебели, и управляет двумя отелями.
Бутик Versace в Galleria Vittorio Emanuele II, Милан, Италия. Фото: Global Look Press
Муж и семья Версаче
Версаче вышла замуж за модельмена Пола Бека в 1986 году. У пары двое общих детей, Аллегра (1986 г.р.) и Дэниел (1989 г.р.). Их сына назвали в честь песни Элтона Джона, близкого друга семьи.
Донателла Версаче с супермоделями. Фото: Global Look Press
Согласно завещанию Джанни, дочери Донателлы Аллегре было передано 50 процентов акций компании. Когда в 2004 году ей исполнилось 18 лет, Аллегра унаследовала состояние, оцениваемое в 500 миллионов долларов. В настоящее время она работает директором труппы, а также театральной портнихой, проживает в Нью-Йорке.
Донателла Версаче с дочерью Аллегрой Бек. Фото: Global Look Press
Донателла Версаче в поп-культуре
Икона моды, Версаче пародировали в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» в серии скетчей, в которых ее изображала актриса и комик Майя Рудольф. Версаче, казалось, относилась к себе с хорошим чувством юмора и даже звонила Рудольф, чтобы дать ей совет. В 2013 году Версаче сыграла Джина Гершон в телефильме Дом Версаче.
Премьера фильма Райана Мерфи «Смерть в розовом цвете: Новая «Американская история преступлений», премьера которого состоялась в январе 2018 года, показала оскароносную актрису Пенелопу Крус в роли Донателлы Версаче. Шоу, являющееся второй частью антологии, посвящено смерти ее брата Джанни.
Донателла Версаче. Фото: Global Look Press