Татуировка с Бузовой и участие в боях: биография скандального блогера Гриши Чистякова

Уже в детстве Гриша был склонен к полноте, которая на тот момент еще не была критической. Окончив школу, парень поступил в медуниверситет в Красноярске и в молодости трудился санитаром. Однако дальнейшую биографию Чистяков связал не с медициной, а с миром Интернета.

Тату с Бузовой и операция

Впервые российский зритель увидел Гришу в роликах эпатажного блогера Олега Монгола. Тогда Интернет-пользователям парень представился как Гриша Тризуб из-за того, что у него не хватало передних зубов. Кстати, улыбку Чистяков все-таки решил исправить и в феврале 2021 года отправился к стоматологу.

После успешного дебюта последовали другие съемки. Например, являясь фанатом Ольги Бузовой, Григорий вытатуировал изображение певицы на плече, что не осталось без внимания самой телезвезды. Исполнительница заметила поклонника на концерте и уделила ему несколько минут.

Осенью 2018 года Гриша сообщил в соцсетях что сделал операцию по уменьшению желудка. Двумя неделями позже парень снялся в нескольких телепроектах. Так, блогер рассказал, что после операции его желудок из трехлитрового стал стограммовым, и это должно помочь ему похудеть. Также Гриша поделился, что мечтает о липосакции после того, как скинет порядка центнера.