Татуировка с Бузовой и участие в боях: биография скандального блогера Гриши Чистякова

Биография блогера
Гриша Полное ТВ — харизматичный YouTube-блогер, который не стесняется постоянно эпатировать публику. Парень прославился благодаря собственному весу, татуировке с лицом Ольги Бузовой, а также схваткам с другими блогерами и профессиональными бойцами ММА.
Воспитывался отчимом, в молодости работал санитаром
Григорий Чистяков (настоящая фамилия звезды) родился 31 декабря 1990 года в поселке Кошурниково Красноярского края. Мальчика воспитывал отчим, который придерживался строгих правил: уже с юного возраста приучал пасынка к физическому труду и отправлял подрабатывать на СТО. Мать же все внимание отдавала младшему сыну от второго брака, что очень расстраивало старшего ребенка.
Гриша Чистяков в детстве. Фото: соцсети
Уже в детстве Гриша был склонен к полноте, которая на тот момент еще не была критической. Окончив школу, парень поступил в медуниверситет в Красноярске и в молодости трудился санитаром. Однако дальнейшую биографию Чистяков связал не с медициной, а с миром Интернета.
Тату с Бузовой и операция
Впервые российский зритель увидел Гришу в роликах эпатажного блогера Олега Монгола. Тогда Интернет-пользователям парень представился как Гриша Тризуб из-за того, что у него не хватало передних зубов. Кстати, улыбку Чистяков все-таки решил исправить и в феврале 2021 года отправился к стоматологу.
После успешного дебюта последовали другие съемки. Например, являясь фанатом Ольги Бузовой, Григорий вытатуировал изображение певицы на плече, что не осталось без внимания самой телезвезды. Исполнительница заметила поклонника на концерте и уделила ему несколько минут.
Осенью 2018 года Гриша сообщил в соцсетях что сделал операцию по уменьшению желудка. Двумя неделями позже парень снялся в нескольких телепроектах. Так, блогер рассказал, что после операции его желудок из трехлитрового стал стограммовым, и это должно помочь ему похудеть. Также Гриша поделился, что мечтает о липосакции после того, как скинет порядка центнера.
Григорий Чистяков. Фото: соцсети
Уже к концу 2018 года звезда завел собственный YouTube-канал «Полное ТВ», в котором начал публиковать ролики на самые разные темы. В описании профиля Гриша указал, что всю жизнь имел лишний вес (его вес составляет 240 кг при росте 181 см), но не считает это поводом для грусти.
Чистяков снимает обзоры заведений общепита, участвует в стримах, но наибольшую популярность ему принесло участие в боях. Так, Гриша сразился с Безумным Пашей, чей вес составляет всего около 55 кг. Летом 2020 года состоялся бой с Корнеем Тарасовым, бойцом ММА, который ожидаемо завершился нокаутом Гриши Полное ТВ.
В ноябре 2020 года блогер устроил бой с девушкой. Соперницей Гриши стала Дарина Маздюк — боец ММА, чемпионка России по микс-файту, которая в четыре раза уступает Чистякову в весе и на 14 см в росте. Поединок продлился всего 1,5 мин и закончился техническим нокаутом парня.
Гриша Чистяков с Еленой Хангой и Еленой Малышевой. Фото: соцсети
Личная жизнь скандалиста
Личная жизнь блогера, по последним данным, связана с девушкой Замирой. Молодые люди вместе записывают ролики и участвуют в стримах, получая деньги за выполнение различных заданий. Забавных и эпатажных. Однако многие подписчики Чистякова не верят в искренность отношений Гриши и Замиры, считая, что «невесту» Гриша пригласил для создания контента и повышения охватов.
Блогер также ведет страницу в соцсетях, где делится не только смешными роликами, но и собственными фотографиями. После того как старый профиль Гриши заблокировали, Чистякову пришлось обзавестись новой страничкой, которая закрыта для неподписанных пользователей.
Гриша Полное ТВ и Замира. Фото: соцсети
Гриша сейчас
Сейчас блогер живет в Москве и планирует строить дом на купленном в Подмосковье участке. Для этого парень продолжает зарабатывать деньги на собственном блоге, снимается в шоу с другими звездами.
В декабре 2021 года состоялась премьера Epic Fight Championship — проекта, в котором блогеры и фрики со всей страны меряются силой на ринге. Ведущими шоу выбраны музыкант Сява и шоумен Стас Барецкий.
Стас Барецкий и Григорий Чистяков. Фото: соцсети
Помимо Гриши в боях приняли участие: Гоген Солнцев, Кирилл Руки-Базуки, Олег Монгол. В первые же сутки после публикации дебютный выпуск Epic Fight Championship выбился в лидеры во вкладке «В тренде».