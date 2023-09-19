Как украсить «Плохих парней» и спасти Николаса Кейджа: биография актрисы Теа Леони

Кто такая Теа Леони?

После небольших ролей в таких фильмах, как «Подмена» (1991) и «Их собственная лига» (1992), Теа Леони превратилась в главную звезду, когда получила главную женскую роль в блокбастере «Плохие парни» (1995) с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.

После этого Леони снялась в других крупных фильмах, таких как «Столкновение с бездной» (1998), «Семьянин» (2000), «Парк юрского периода III» (2001) и «Аферисты Дик и Джейн» (2005), «Как украсть небоскреб» (2011).

Хотя Леони не привыкать к ролям на телевидении на протяжении всей своей карьеры, наибольшую популярность ей принесла роль доктора Элизабет Маккорд в сериале «Государственный секретарь». Леони долгое время была замужем за актером Дэвидом Духовны. Пара развелась в 2014 году.