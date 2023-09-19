Как украсить «Плохих парней» и спасти Николаса Кейджа: биография актрисы Теа Леони

Кто такая Теа Леони?
После небольших ролей в таких фильмах, как «Подмена» (1991) и «Их собственная лига» (1992), Теа Леони превратилась в главную звезду, когда получила главную женскую роль в блокбастере «Плохие парни» (1995) с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.
После этого Леони снялась в других крупных фильмах, таких как «Столкновение с бездной» (1998), «Семьянин» (2000), «Парк юрского периода III» (2001) и «Аферисты Дик и Джейн» (2005), «Как украсть небоскреб» (2011).
Хотя Леони не привыкать к ролям на телевидении на протяжении всей своей карьеры, наибольшую популярность ей принесла роль доктора Элизабет Маккорд в сериале «Государственный секретарь». Леони долгое время была замужем за актером Дэвидом Духовны. Пара развелась в 2014 году.
Уильям Х.Мэйси, Сэм Нил и Теа Леони. Фото: кадр из к/ф «Парк Юрского периода 3» (2001)
Ранняя жизнь и карьера
Родилась Элизабет Теа Панталеони 25 февраля 1966 года, единственный ребенок родителей Эмили, диетолога, и Энтони, юриста. Она выросла в Нью-Йорке и Энглвуде, штат Нью-Джерси. Посещала частную школу Брирли, расположенную в районе Тони Аппер-Ист-Сайд на Манхэттене, и школу Патни в Вермонте, прежде чем продолжить образование в колледже Сары Лоуренс.
Бросив учебу, она провела некоторое время на Карибах и Кейп-Коде, прежде чем посетить прослушивание в 1988 году для участия в телевизионном шоу «Вызов друга». Она получила роль, но сериал так и не вышел в эфир. Однако этот опыт привел к началу ее карьеры на маленьком экране в конце 80-х, прежде всего в роли Лизы Динаполи в мыльной опере «Санта-Барбара».
Леони продолжила сниматься, появившись в фильмах «Подмена» (1991) и «Их собственная лига» (1992). Она продолжала работать на телевидении до своего большого прорыва в кино в 1995 году, когда снялась в роли Джули Мотт в фильме «Плохие парни» вместе со Смитом и Лоуренсом.
Теа Леони, Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Фото: кадр из к/ф «Плохие парни» (1995)
Фильмы и телешоу
После успеха «Плохих парней» Леони стала главной звездой, взяв на себя главные роли в таких фильмах, как «Столкновение с бездной» (1998), «Семьянин» (2000) с Николасом Кейджем в главной роли, «Парк юрского периода III» (2001), «Испанский английский» (2004) с Адамом Сэндлером, «Аферисты Дик и Джейн» (2005), с Джимом Керри в главной роли, «Как украсть небоскреб» (2011) с Беном Стиллером.
Теа Леони и Джим Керри в кадре из фильма «Аферисты Дик и Джейн» (2005). Фото: Global Look Press
После появления в различных фильмах и телевизионных шоу в конце 2000-х годов, на этот раз Леони нашла свой путь на телевидении, сыграв государственного секретаря доктора Элизабет Маккорд в политической драме «Государственный секретарь».
Теа Леони. Фото: кадр из сериала «Государственный секретарь» (2014-2019)
Личная жизнь
Леони вышла замуж за телепродюсера Нила Джозефа Тардио-младшего в 1991 году. Пара развелась в 1995 году.
После восьминедельного ухаживания, Леони и актер Дэвид Духовны поженились в 1997 году. В 2008 году пара рассталась, вскоре бывшие супруги помирились, но в 2011 году снова рассталась и официально развелась в 2014 году. У них двое детей: дочь Мадлен и сын Кид.
В настоящее время Леони встречается с коллегой по фильму «Госпожа госсекретарь» Тимом Дейли.
Дэвид Духовны и Теа Леони в Лос-Анджелесе, США 16 июля 2001 г. Фото: Global Look Press
Тим Дэйли и Теа Леони присутствуют на 12-м ежегодном балу снежинок ЮНИСЕФ. 29 ноября 2016 г. — Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press