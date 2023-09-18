Чемпионство сквозь боль, свадьба каждый год и новое увлечение фигуриста Максима Шабалина

В 2008 году Максим Шабалин в паре с Оксаной Домниной стали чемпионами Европы. Но никто даже и не подумать не мог, чего стоил Максиму этот спортивный титул. Ведь он вышел на лед на обезболивающих, спустя всего три недели после перенесенной операции. Каждый шаг спортсмена давался ему с невероятным трудом.

«У меня каждый раз слезы наворачиваются, я вижу силу и торжество человеческого духа», - позже скажет об этом эпизоде жена Максима Шабалина, актриса Ирина Гринева.

И с нею трудно не согласиться!

Детство и родители

Максим Шабалин родился 25 января 1982 года в Самаре. Также у Максима есть младшая сестра Олеся.

Поскольку мальчик рос очень болезненным, в четырехлетнем возрасте родители решили отдать его в секцию фигурного катания. Ведь в другие спортивные секции детей принимали только в пять лет. Маленькому Максиму не особо нравились тренировки, поэтому он занимался практически из-под палки.

А когда стал самостоятельно ездить в школу фигурного катания, случалось, что и прогуливал занятия – просто гулял возле Дворца спорта, а потом как ни в чем не бывало появлялся дома.

Но ситуация изменилась кардинальным образом, когда тренер Олег Судаков предложил Максиму заняться танцами на льду. Отныне юноша полюбил тренировки всем сердцем и старался не пропускать их.