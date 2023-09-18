Чемпионство сквозь боль, свадьба каждый год и новое увлечение фигуриста Максима Шабалина

В 2008 году Максим Шабалин в паре с Оксаной Домниной стали чемпионами Европы. Но никто даже и не подумать не мог, чего стоил Максиму этот спортивный титул. Ведь он вышел на лед на обезболивающих, спустя всего три недели после перенесенной операции. Каждый шаг спортсмена давался ему с невероятным трудом.
«У меня каждый раз слезы наворачиваются, я вижу силу и торжество человеческого духа», - позже скажет об этом эпизоде жена Максима Шабалина, актриса Ирина Гринева.
И с нею трудно не согласиться!
Детство и родители
Максим Шабалин родился 25 января 1982 года в Самаре. Также у Максима есть младшая сестра Олеся.
Поскольку мальчик рос очень болезненным, в четырехлетнем возрасте родители решили отдать его в секцию фигурного катания. Ведь в другие спортивные секции детей принимали только в пять лет. Маленькому Максиму не особо нравились тренировки, поэтому он занимался практически из-под палки.
А когда стал самостоятельно ездить в школу фигурного катания, случалось, что и прогуливал занятия – просто гулял возле Дворца спорта, а потом как ни в чем не бывало появлялся дома.
Но ситуация изменилась кардинальным образом, когда тренер Олег Судаков предложил Максиму заняться танцами на льду. Отныне юноша полюбил тренировки всем сердцем и старался не пропускать их.
Максим Шабалин в юности. Фото: соцсети
Первые успехи
Прежде чем Максим Шабалин нашел партнершу, с которой завоевал свои главные награды, ему пришлось пройти немало испытаний. В 16-летнем возрасте Максим переезжает в Болгарию, где становится в пару с Маргаритой Тотевой. Пара успевает завоевать серебряную медаль на чемпионате страны. Но вскоре танцевальный дуэт распадается, поскольку у девушки возникают проблемы со здоровьем.
В 1999 году Максим Шабалин решил вернуться в Россию, а его партнершей по танцам на льду стала Елена Халявина. Пара стартовала весьма удачно.
Так, в период с 2000 по 2002 годы спортсмены завоевали бронзовую, серебряную и золотую медали, а потом получили титул вице-чемпионов в мировом первенстве среди юниоров. Однако дуэт прекратил свое существование из-за разногласий во взаимоотношениях.
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В паре с Оксаной Домниной
Все высшие награды Максим Шабалин завоюет в паре с Оксаной Домниной. А их номер «Половецкие пляски» на чемпионате Европы в 2007 году будут приводить в пример начинающим фигуристам. Уже практически через год пара выигрывает чемпионат России среди юниоров, потом чемпионат России среди взрослых, а затем и ряд европейских первенств.
Но мало кто знает, какими усилиями паре досталось золото чемпионата Европы 2008 года. Ведь Максим Шабалин вышел на лед ровно через три недели после перенесенной на мениске операции, и врачи посоветовали ему смотреть соревнования в хорватском Загребе только по телевизору. Однако фигурист не из тех, кто пасует перед трудностями.
Фигуристы блестяще откатали произвольную программу под музыку Арама Хачатуряна из балета «Маскарад», покорив зрителей и жюри блестяще выполненными техническими элементами и артистизмом. Номер рассказывал о том, как несчастную девушку пытаются выдать замуж за хамоватого типа, которого сыграл Максим Шабалин.
Идея такого танца на льду принадлежала Татьяне Тарасовой, а поставил его хореограф Сергей Петухов. И, кстати, в тот год чемпионат Европы проходил в день рождения Максима. Завоеванное золото стало лучшим подарком для фигуриста и его партнерши.
Но впоследствии Максим признался, что выступать на льду было очень больно. И к тому же боль была настолько чудовищной, что фигурист чувствовал себя вторым Алексеем Маресьевым – летчиком без ног, ставшим прототипом героя «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.
В том же году пара пропустила чемпионат мира, но выиграла его уже в следующем, выбрав для своего номера музыку из балета «Спартак».
В 2010 году фигуристы завоевывают третье место на Олимпийских играх, после чего объявляют, что берут паузу в карьере на определенный срок. Но уже летом Максим Шабалин впервые выступил в роли тренера российской сборной фигуристов и стал представителем исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках России. А в октябре Максим Шабалин заявил, что завершает спортивную карьеру.
Интересно, что тандем Домниной и Шабалина вошел в историю как первая пара, завоевавшая золотые медали юниорского и «взрослого» чемпионатов мира.
Ледовые шоу и спектакли Ильи Авербуха
После окончания карьеры Максим Шабалин стал выступать в различных ледовых шоу. Чаще всего это были ледовые проекты «Первого канала», выходившие под разными названиями.
Суть таких шоу заключалась в том, что профессиональные фигуристы катались в паре с известными актерами, музыкантами, телеведущими, спортсменами, демонстрировали сложные поддержки, аксели, двойные тулупы и прочие элементы фигурного катания.
В 2010 году Максим Шабалин участвовал в проекте «Лед и пламень», где его партнершей стала актриса Екатерина Вилкова. В 2012-м в шоу «Ледниковый период» он катался в паре с певицей Нюшей, в 2016-м – в тандеме с телеведущей Юлией Барановской, в 2020-м году – в паре с журналисткой «Первого канала» Ольгой Паутовой, в 2021 году – с актрисой Аглаей Шиловской.
Максим Шабалин c Нюшей и Ильей Авербухом в проекте «Ледниковый период» в 2012 году. Фото: Global Look Press
Кроме того, в 2016 году спортсмен выступал в шоу «Ледниковый период. Кубок профессионалов», где его партнершами были Оксана Домнина и Татьяна Навка.
В 2018 году Максим Шабалин принял участие в новом шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», посвященным Олимпийским играм, а точнее — несправедливому отстранению россиян от соревнований. Проект был представлен в нескольких городах России.
В нем также были задействованы Мария Петрова и Алексей Тихонов, Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, Евгений Кузнецов, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Максим Шабалин и Аглая Шиловская в проекте «Ледниковый период». Фото: Global Look Press
Интересно, что в проекте участвовала и партнерша Максима Шабалина Оксана Домнина, правда, выступала она в паре со своим мужем, фигуристом Романом Костомаровым.
А вот осенью 2019 года на юбилейном шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха» Домнина вновь выступила с Шабалиным – под песню Дианы Арбениной «Раскаленные».
В начале 2020 года Максим Шабалин стал одним из участников шоу «Чемпионы» и спектакля «Волшебник страны Оз», где ему досталась роль Железного Дровосека. Изначально предполагалось, что с этим проектом фигуристы объедут 30 городов России, но их планы нарушил коронавирус.
Режиссура
Помимо фигурного катания, Максим занялся кинематографом. Так, окончив мастерскую режиссера Александра Прошкина, создавшего знаменитые фильмы «Холодное лето 53-го» и «Михайло Ломоносов», он уже и сам снял два фильма – короткометражку и полный метр.
Художественный фильм Максима Шабалина «Времена года» рассказывает о приме-балерине Мариинского театра, которая готовится к премьере балета, но из-за ревности мужа-режиссера оказывается втянута в противостояние с труппой.
Главную роль в картине сыграла жена фигуриста Ирина Гринева. Она же снялась и в его короткометражке «Умри, Джульетта», вышедшей в 2018 году.
Максим Шабалин с дочерью Василисой. Фото: соцсети Ирины Гриневой
Дочь Максима Шабалина и Ирины Гриневой Василиса также увлекается кинематографом. Недавно она приняла участие в фестивале детского кино «Хрустальный источник».
Жена Ирина Гринева и дочь Василиса
Вообще, у Максима Шабалин дружная творческая семья. На самом деле Ирина и Максим знакомились трижды. И только на третий раз, находясь в компании общих друзей, обратили друг на друга внимание.
В одном из интервью актриса признавалась, что в детстве написала записку о том, каким должен быть ее будущий муж. И в той записке содержалось десять пунктов, первые из которых: высокий, верующий, богатый, гений. По мнению Ирины, Максим Шабалин соответствует всем этим критериям.
Возникшее чувство к фигуристу, который, к слову, младше на девять лет, Ирина описывала знаменитой фразой режиссера Алексея Балабанова: «Найти своих и успокоиться». По словам актрисы, это было похоже на то, как будто корабль долго плыл, плыл и, наконец, нашел свой причал.
«Я ждала своего «настоящего». Мне кажется, это очень важный момент для каждого человека — дождаться своего», - рассказывала Ирина в одном из своих интервью.
20 ноября 2010 года Максим Шабалин и Ирина Гринева расписались в ЗАГСе, а на следующий день обвенчались. На свадьбу актриса надела платье в стиле XIX века.
А через три года в испанской клинике на свет появилась дочь пары Василиса. Но крестили девочку уже дома, в России, в той же церкви, где когда-то венчались сами супруги.
По словам Ирины, у них с мужем много общего. Оба целеустремленные и с сильным характером, не лишенные упрямства. Это выражается в разных вещах.
Например, в том, что иногда после ссоры фигурист может долго не разговаривать с женой, что превращается для нее в настоящую пытку, признается сама актриса. А из приятных бонусов – вопреки стереотипу о зацикленности спортсменов только на своем деле, Максим Шабалин – очень начитанный человек.
Максим Шабалин и Ирина Гринева. Фото: Global Look Press
«Однажды мы поехали отдыхать, и у него с собой была книга «Диалоги» Платона, которую я очень люблю. Представляете? Кто сейчас читает Платона? Даже из актеров многие не знают, кто это», - признавалась артистка в интервью Woman hit.
По словам Ирины, она также была потрясена и тем, что муж читает Томаса Манна, которого актриса также обожает. Для нее это очень важные вещи.
«Я бы, например, не могла полюбить мужчину, которому не нравятся стихи Пушкина. Если молодой человек скажет мне, что Пушкин примитивен, то я отвечу: «Спасибо. До свидания. Было приятно познакомиться», - отметила также актриса.
Интересно, что пара придерживается одной семейной традиции. Ежегодно, в день венчания они заново играют свадьбу со всеми вытекающими действиями: предложением руки и сердца, выбором свадебных костюмов, подарков, составлением списка приглашенных.
Рост и вес
Рост Максима Шабалина - 183 сантиметра, вес - 80 килограммов.
Максим Шабалин сейчас
Сейчас Максим Шабалин продолжает принимать участие в ледовых шоу. Одно из них – «Письма любви» Ильи Авербуха, в рамках которого на лед выйдут чемпионы разных лет. Компанию Максиму также составят Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и многие другие фигуристы.
Максим Шабалин с семьей. Фото: соцсети Ирины Гриневой
И конечно, продолжает заниматься кино. Так, его фильм «Времена года» недавно принял участие в известном кинофестивале «Амурская осень». Так что талантливый человек талантлив во всем!