Похищение дочки, ограбление на Рублевке, тайный сын: жизнь и скандалы Алены Кравец

Также девушка отправилась за творческими навыками — обучалась в ГИТИСе на курсах актерского мастерства у Алексея Бородина и осваивала эстрадный вокал у Николая Васильева. А в «Тодесе» постигла танцевальное направление.

Музыка

Алена увлеклась и музыкой. На одной из вечеринок она спела в караоке, ее вокал услышали и оценили продюсеры и посоветовали развиваться в этом направлении. Девушка прислушалась и стала наведываться в звукозаписывающую студию. А затем сняла клип. Ее первая песня «Просто кино» в 2008 году вышла на YouTube-канале исполнительницы, но была довольно нейтрально встречена публикой.