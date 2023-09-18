Похищение дочки, ограбление на Рублевке, тайный сын: жизнь и скандалы Алены Кравец

Певица, модель Алена Кравец родилась с фамилией Кругликова в Москве 30 мая 1985 года в семье военного и преподавательницы МГТУ им. Н. Баумана. Она выросла на Чистых прудах и до сих пор этот район столицы — ее любимый.
Маленькая Алена Кравец с мамой. Фото: соцсети
В детстве Алена увлекалась модой и нарядами, ее манил подиум, и модельная карьера ее нашла в лице скаута, обратившего внимание на красоту юной девушки. Ей было 15, когда она подписала свой первый контракт и начала работать на показах в России, Германии, Италии, США.
Алена Кравец (справа) в юности. Фото: соцсети
Окончив школу, Алена поспешила получить высшее образование, поскольку считала, что на всякий случай оно должно быть, хоть по профессии работать и не планировала. У нее есть диплом юриста, также по второму образованию она детский психолог.
Алена Кравец в молодости. Фото: соцсети
Также девушка отправилась за творческими навыками — обучалась в ГИТИСе на курсах актерского мастерства у Алексея Бородина и осваивала эстрадный вокал у Николая Васильева. А в «Тодесе» постигла танцевальное направление.
Музыка
Алена увлеклась и музыкой. На одной из вечеринок она спела в караоке, ее вокал услышали и оценили продюсеры и посоветовали развиваться в этом направлении. Девушка прислушалась и стала наведываться в звукозаписывающую студию. А затем сняла клип. Ее первая песня «Просто кино» в 2008 году вышла на YouTube-канале исполнительницы, но была довольно нейтрально встречена публикой.
Алена Кравец в клипе «Если не ты». Кадр из клипа
Это не остановило Алену, она продолжила заниматься любимым делом, и вскоре вышли новые треки — «Переживу», «Я жду тебя», «За тобою».
Новые песни и клипы выходят у Алены не так часто, поскольку она реализуется еще в нескольких направлениях. В 2022 году Кравец представила песню «Кукла», до этого на канале вышли треки Song Sekret (2021), «Между нами» (2020), «Я не такая, как все» (2019).
Кинокарьера
В 2007 году Кравец решила реализовать себя как киноактриса. После ГИТИСа она дебютировала в эпизоде сериала «Папины дочки», появилась в рейтинговом ситкоме «Счастливы вместе», а позже снялась в детективе «Роковое наследство» (2013) и мелодраме «Земский доктор. Любовь вопреки» (2014).
Алена Кравец в сериале «Земский доктор». Кадр из сериала
Телевидение
Позднее Кравец стала участницей различных ток-шоу. Она была невестой на «Давай поженимся!» и искала женского счастья, но не нашла: жених Михаил Терехин хоть и выбрал ее, но роман не разгорелся.
Михаил Терехин. Фото: Global Look Press
В 2018 году Кравец стала героиней шоу «Модный приговор», ей подобрали новый имидж и полностью преобразили. А в телешоу «Прямой эфир», «Пусть говорят», «Мужское/женское», «Звезды сошлись» светская львица выступает как эксперт.
Алена Кравец на шоу «Давай поженимся!». Фото: соцсети
Личная жизнь
Со своим будущим мужем, инвестором Русланом Кравецом, модель ростом 170 см и весом 47 кг познакомилась на частной вечеринке в 2001 году, когда работала по фэшн-контракту в США. Мужчина был женат, но его это не остановило от новых отношений. Как и 22-летняя разница в возрасте.
Алена и Руслан Кравец. Фото: соцсети
Вскоре Руслан развелся, в 2006 году они сыграли с Аленой свадьбу, а через год родилась дочка Даниэлла. Мужчина настоял на том, чтобы Алена ушла из модельного бизнеса и посвятила себя семье.
Алена Кравец с дочкой Даниэллой. Фото: соцсети
Брак Кравец продлился 10 лет, но в 2016 году последовал развод. Руслан обзавелся новой избранницей, а бывшей жене оставил особняк на Рублевке и денежное содержание дочки. По условиям развода, Алене запрещалось приглашать других мужчин в дом, и однажды она нарушила этот запрет.
Похищение дочери
Руслан Кравец был в ярости и выкрал дочь из школы в сентябре 2016 года. Матери он вернул Даниэллу лишь к Рождеству, за это время Кравец, как ни билась, не могла достучаться до бывшего мужа. Сор из избы пришлось выносить на публичное обсуждение. Случился грандиозный скандал.
Алена Кравец с дочкой Даниэллой. Фото: соцсети
На шоу «На самом деле» в 2017 году состоялось общение Алены с бывшим мужем, вскрылось факты рукоприкладства с его стороны, которые он отрицал. Тем не менее ему удалось вымолить прощение, и летом 2018 года они снова сыграли свадьбу.
Новый брак и опять развод
Но уже через год Кравец развелись. Причиной стал образ жизни Алены — светские мероприятия, постоянные съемки, поклонники. Руслан забрал дочку и увез за границу, запретив ей общение с матерью.
Споры об опеке удалось разрешить к концу года, Даниэлла вернулась в Москву, Алена и Руслан заключили новый брачный договор, условия которого не разглашались.
Скандалы
Помимо кражи ребенка, в жизни Алены случился ряд скандальных событий, привлекших внимание прессы и публики.
В 2017 году Алену Кравец обокрали, исчезло кольцо с бриллиантами и роскошная шуба. Под подозрение пала домработница девушки, Софья Вознесенская, которая сбежала из дома ночью. Это даже обсуждалось на шоу «На самом деле», но доказать вину помощницы по дому не удалось.
Алена Кравец в шоу «На самом деле». Фото: соцсети
Личная жизнь Алены Кравец также оказалась вынесена на обсуждение. В том же году Алена, ее бывший муж и некий фотограф встретились в студии у Дмитрия Шепелева. Руслан Кравец обвинил экс-жену в том, что знает подробности ее связи этим фотографом. Вскрылось, что в ее доме установлены скрытые камеры.
В следующем году вскрылась новая порция скандальных подробностей из жизни миллионеров. Домработница Вероника Ильина заявила, что три года назад родила от Руслана дочку. Мужчина открестился от внебрачного ребенка, хотя связь на стороне не отрицал. ДНК-тест показал, что у девочки другой отец.
Алена Кравец в шоу «На самом деле». Фото: соцсети
Разбиралась Кравец публично и в любовных связях мужа с другими красотками. Например, измена Руслана с теледивой Даной Борисовой или с бывшей подругой Алены, светской львицей Ксенией Мерц.
В 2018 году Алена на передаче «На самом деле» подралась с певицей Азизой. Расцарапанное лицо, панические атаки стали следствием такого «общения», но через время звезды смогли помириться.
Азиза. Фото: Global Look Press
В 2021 году объявилась некая Елена Минаева, которая уверяла, что миллионер Кравец — ее отец. В передаче «На самом деле» проверяли ее заявления, но что-то пошло не так — объявился настоящий родитель.
В том же году всплыла история с первенцем Алены Кравец, которого она якобы тайно родила и оставила в роддоме. И показания разных сторон до сих пор расходятся.
Тайный сын
В студию программы «На самом деле» пришел некий Роман Гимро, заявивший, что его Алена бросила 21 год назад в роддоме. Светская львица покаялась, что в это время действительно была беременна от женатого Руслана, но ребенок не выжил, родившись на пятом месяце беременности.
Разоблачить Кравец пришла акушерка, которая заявила, что Кравец якобы делала все, чтобы малыша погубить: пила народные средства, утягивалась корсетом. Однако мальчик родился живым, акушерке заплатили за молчание. Ребенок попал в приемную семью, и вот сейчас все вскрылось. Между тем проходить ДНК-тест юноша отказался.
Михаил уверял, что он сын Алены Кравец. Кадр из передачи «На самом деле»
Позднее объявился еще один кандидат на родство с Аленой — юноша Михаил. Его приемная мать Элла заявила, что знакома с Кравец, та ее якобы подсадила на запрещенные вещества. ДНК-тест они проигнорировали, зато его прошла гражданская жена Михаила с ребенком, потенциальным внуком Алены Кравец. Он родство не подтвердил.
Карьера сегодня
Алена Кравец сегодня продолжает воспитывать дочь, занимается творчеством и снимает клипы. Также светская львица решила в 2023 году открыть студию для рублевских детей, куда даже звала работать актрису Лию Ахеджакову. Проект пока не реализовала.