От детских ролей - к взрослым: как Коул Спроуз добился успеха

Ранняя жизнь и карьера

Спроуз родился 4 августа 1992 года в Ареццо, Тоскана, Италия, на четверть часа позже своего брата Дилана. Родители близнецов, Мелани Райт и Мэтью Спроуз, в то время были преподавателями английского языка в Италии.

Спроуз, Дилан и их родители переехали из Италии в Южную Калифорнию, когда близнецам было по четыре месяца. Следуя совету своей бабушки, актрисы и преподавателя драматического искусства, братья вскоре начали то, что оказалось очень успешной актерской карьерой (они даже снялись в первом рекламном ролике, для которого проходили прослушивание).

Спроуз отметил, что его актерский путь начался в детстве из-за того, что его семья нуждалась в деньгах, хотя он стал ценить многие возможности, которые предоставила ему карьера.

Во время их успеха в «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» Спроуз и его брат, как сообщается, зарабатывали в общей сложности 40 000 долларов за серию.

Они также работали с Мэри-Кейт и Эшли Олсен над выпуском журнала, дезодоранта и других продуктов. Однако, когда им было по 18 лет, спор о творческом контроле заставил Коула и Дилана принять решение уйти от славы и канала Disney.