От детских ролей - к взрослым: как Коул Спроуз добился успеха

Кто такой Коул Спроуз?
Коул Спроуз был успешным актером-ребенком, который делил роли в фильмах и телешоу, таких как «Большой папа» и «Грейс в огне», со своим братом-близнецом Диланом.
Коул и Дилан стали звездами, когда сыграли близнецов в сериала Disney «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Спроуз сделал перерыв в актерском мастерстве, чтобы учиться в Нью-Йоркском университете, получив степень в 2015 году. В 2016 году он получил роль Джагхеда Джонса в подростковой драме «Ривердейл».
Коул Спроус и Дилан Спроус. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Спроуз родился 4 августа 1992 года в Ареццо, Тоскана, Италия, на четверть часа позже своего брата Дилана. Родители близнецов, Мелани Райт и Мэтью Спроуз, в то время были преподавателями английского языка в Италии.
Спроуз, Дилан и их родители переехали из Италии в Южную Калифорнию, когда близнецам было по четыре месяца. Следуя совету своей бабушки, актрисы и преподавателя драматического искусства, братья вскоре начали то, что оказалось очень успешной актерской карьерой (они даже снялись в первом рекламном ролике, для которого проходили прослушивание).
Спроуз отметил, что его актерский путь начался в детстве из-за того, что его семья нуждалась в деньгах, хотя он стал ценить многие возможности, которые предоставила ему карьера.
Во время их успеха в «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» Спроуз и его брат, как сообщается, зарабатывали в общей сложности 40 000 долларов за серию.
Они также работали с Мэри-Кейт и Эшли Олсен над выпуском журнала, дезодоранта и других продуктов. Однако, когда им было по 18 лет, спор о творческом контроле заставил Коула и Дилана принять решение уйти от славы и канала Disney.
Коул Спроуз и Дилан Спроуз на мировой премьере «Большого папы» в 1999 году. Фото: Global Look Press
Колледж
После ухода из Disney Спроус изучал археологию, географические информационные системы и спутниковые снимки в Нью-Йоркском университете (Дилан учился в там же; будущий партнер Спроуса по фильму «Ривердейл» Мендес также был его сокурсником).
Спроуз и его брат окончили обучение в мае 2015 года; в качестве шутки они поменялись местами, чтобы получить свои дипломы. Затем Спроуз устроился ассистентом археолога в лабораторию артефактов в Бруклине, где он работал, когда читал сценарий «Ривердейла».
«Грейс в огне», «Большой папа»
Коул и Дилан исполнили роль Патрика, младшего сына персонажа Бретта Батлера в телешоу «Грейс в огне» (1993-98). В 1999 году братья дебютировали в полнометражном кино, сыграв сына Адама Сэндлера в фильме «Большой папа», затем были замечены в роли инопланетных близнецов в фильме «Жена астронавта».
В 2000 году Спроуз в одиночку получил роль Бена, сына персонажа Дэвида Швиммера Росса в сериале «Друзья» (работая на съемочной площадке, Спроуз влюбился в Дженнифер Энистон).
Коул Спроуз и Дэвида Швиммер. Фото: кадр из сериала «Друзья» (1994-2004)
«Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»
Коул и Дилан достигли гораздо более высокого уровня славы в ситкоме Disney Channel «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (Коул сыграл Коди, более добросовестного из близнецов). Сериал был самым рейтинговым сериалом, который выходил с 2005 по 2008 год.
Спроузы также были хедлайнерами телефильма «Жизнь в люксе» и спин-оффа «Жизнь в люксе на палубе» (2008-11). Кроме того, персонажи из сериала появились в современных хитах Disney, таких как «Такая Рэйвен», «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и «Ханна Монтана» с Майли Сайрус.
Адриеен Р'манте, Коул Спроуз и Дилан Спроуз в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (2005-2008) Фото: Global Look Press
«Ривердейл»
Спроуз считает, что социальные сети помогли ему вернуться в центр внимания, рассказывая журналу People в 2017 году:
«Я ожидал, что мы поступим в колледж, а затем исчезнем, это было отчасти то, чего мы хотели в то время, но социальные сети поддерживали моего брата и меня, и, к счастью, фанаты поддерживали моего брата и меня, и я думаю, что это одна из причин, по которой это возрождение может состояться и я очень благодарен за это».
Спроуз начал свою взрослую актерскую карьеру с сериала «Ривердейл», премьера которого состоялась в январе 2017 года. Хотя изначально Спроуз был готов на роль Арчи, его привлек персонаж Джагхеда Джонса — аутсайдера, который выступает в роли рассказчика шоу, — и он попросил пройти прослушивание на эту роль.
Спроуз был выбран на роль Джагхеда, но для этой роли ему пришлось покрасить свои светлые волосы в черный цвет (он отметил, что так людям легче отличить его от близнеца). Среди других звезд успешного сериала - Кей Джей Апа в роли Арчи и Камила Мендес в роли Вероники.
Коул Спроуз. Фото: кадр из сериала «Ривердейл» (2017-...)
«В метре друг от друга»
В 2019 году Спроуз снялся вместе с Хейли Лу Ричардсон в фильме «В метре друг от друга», где они играют пациентов с муковисцидозом, у которых развиваются чувства друг к другу. Романтическая драма имела коммерческий успех, но вызвала неоднозначные отзывы, некоторые представители сообщества муковисцидоза критиковали тривиализацию сериальной болезни.
Коул Спроуз и Хейли Лу Ричардсон. Фото: кадр из к/ф «В метре друг от друга» (2019)
Фотография
Спроуз - талантливый фотограф, и считает, что фотография дала ему позитивный выход, когда он испытывал депрессию. Он фотографировал обложки журналов и модные фотосессии, его работы появлялись в таких изданиях, как The Sunday Times и L'Uomo Vogue. Среди объектов, которых он фотографировал, модель Кендалл Дженнер, актриса «Игры престолов» Софи Тернер и певец Сэм Смит.
Рассказывая о своей страсти к фотографии в Sunday Times в 2017 году, Спроуз сказал:
«Я тешу себя мыслью, что если и когда фотография займет более важную роль в моей жизни, я, скорее всего, никогда не вернусь к актерству».
Личная жизнь
Спроус и Лили Рейнхарт снимаются в сериале «Ривердэйл»; их персонажи, Джагхед и Бетти, стали экранной парой. Через несколько месяцев после запуска шоу в 2017 году общение Спроуса и Рейнхарта на публике и в социальных сетях привело к слухам, что они встречаются. Однако эти двое были осторожны в публичном подтверждении романа: Спроус признал, что хочет сохранить частную жизнь.
В январе 2018 года Спроуса и Рейнхарт видели вместе на Гавайях. В апреле их заметили целующимися в Париже, а позже в том же месяце социальные сети Спроуса сообщили, что они оба отдыхали в Мексике. Затем пара вместе посетила Met Gala в мае 2018 года.
После того, как «внутренние источники» сообщили, что Спроус и Рейнхарт расстались в июле 2019 года, влюбленные вместе появились на обложке журнала W и подтвердили, что они все еще являются предметом спора. Однако слухи о расставании снова распространились в мае 2020 года, когда стало известно, что они находились на карантине отдельно во время пандемии коронавируса.
Лили Рейнхарт и Коул Спроус присутствуют на премьере фильма «В метре друг от друга» в театре Fox Bruin 7 марта 2019 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press