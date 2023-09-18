Аманда Байнс: взлет и падение юной звезды конца 90-х

Ранняя жизнь и карьера на телевидении

Аманда Лора Байнс родилась 3 апреля 1986 года в пригороде Лос-Анджелеса Таузенд-Оукс. Она одна из троих детей родителей Рика и Линн Байнс.

Байнс начала свою актерскую карьеру в 7 лет в рекламе конфет Nestlé, а позже была замечена во время посещения комедийного лагеря на Фабрике смеха в Лос-Анджелесе. Она продолжала сниматься в шоу Nickelodeon «Всякая всячина» в течение четырех сезонов, начиная с 1996 года.

Продемонстрировав высокий уровень комедийного мастерства и своевременности в юном возрасте, 13-летняя Байнс затем стала звездой своего собственного пародийного сериала «Шоу Аманды». Вскоре продюсеры и журналисты будут сравнивать ее с Люсиль Болл, Джильдой Рэднер и Кэрол Бернетт. Шоу Аманды продолжалось три сезона и принесло актрисе три премии Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

В 2002 году Байнс-подросток стала одной из звезд телесериала WB Network «Все лучшее в тебе», в котором она сыграла веселую младшую сестру актрисы Дженни Гарт, ранее работавшей в сериале «Беверли-Хиллз 90210». Шоу познакомило ее с аудиторией постарше, что расширило круг ее поклонников за пределы детской аудитории.