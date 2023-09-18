Аманда Байнс: взлет и падение юной звезды конца 90-х

Кто такая Аманда Байнс?
Аманда Байнс - актриса, сыгравшая главную роль в детском комедийном сериале «Всякая всячина», а затем в «Шоу Аманды» на Nickelodeon. Она продолжала сниматься в таких фильмах, как «Чего хочет девушка», «Лак для волос» и «Отличница легкого поведения», а также в телесериале «Все лучшее в тебе». В свои 20 с небольшим она отошла от актерской деятельности.
Аманда Байнс в «Шоу Аманды» (1999-2002)
Ранняя жизнь и карьера на телевидении
Аманда Лора Байнс родилась 3 апреля 1986 года в пригороде Лос-Анджелеса Таузенд-Оукс. Она одна из троих детей родителей Рика и Линн Байнс.
Байнс начала свою актерскую карьеру в 7 лет в рекламе конфет Nestlé, а позже была замечена во время посещения комедийного лагеря на Фабрике смеха в Лос-Анджелесе. Она продолжала сниматься в шоу Nickelodeon «Всякая всячина» в течение четырех сезонов, начиная с 1996 года.
Продемонстрировав высокий уровень комедийного мастерства и своевременности в юном возрасте, 13-летняя Байнс затем стала звездой своего собственного пародийного сериала «Шоу Аманды». Вскоре продюсеры и журналисты будут сравнивать ее с Люсиль Болл, Джильдой Рэднер и Кэрол Бернетт. Шоу Аманды продолжалось три сезона и принесло актрисе три премии Nickelodeon Kids’ Choice Awards.
В 2002 году Байнс-подросток стала одной из звезд телесериала WB Network «Все лучшее в тебе», в котором она сыграла веселую младшую сестру актрисы Дженни Гарт, ранее работавшей в сериале «Беверли-Хиллз 90210». Шоу познакомило ее с аудиторией постарше, что расширило круг ее поклонников за пределы детской аудитории.
Аманда Байнс и Дженни Гарт. Фото: кадр из сериала «Все лучшее в тебе» (2002-2006)
Фильмы
В возрасте 15 лет Байнс сделала переход в кино, сыграв главную роль в фильме 2002 года «Большой толстый лгун» с другим подростковым актером Фрэнки Мунисом. В следующем году у нее была главная роль в фильме «Чего хочет девушка», в котором ее героиней была нью-йоркская подросток, которая едет в Лондон, чтобы найти своего богатого отца, которого сыграл Колин Ферт. Затем Байнс сделала озвучку для анимационного фильма 2005 года «Роботы».
В 2006 году она вернулась в двух главных ролях. В фильме «Она - мужчина», современном пересказе пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь», ее героиня переодевается своим братом, чтобы продолжать играть в школьный футбол, но обнаруживает, что влюбляется в товарища по команде, которого играет 25-летний Ченнинг Татум. Годы спустя Байнс поставила себе в заслугу то, что этот фильм положил начало карьере Татума.
Ее другая главная роль в том году была в тропической романтической комедии «Любовь на острове».
Аманда Байнс и Ченнинг Татум. Фото: кадр из к/ф «Она - мужчина» (2005)
Затем, в 2007 году, она получила главную роль второго плана в музыкальной экранизации «Лака для волос». Байнс сыграла Пенни Лу Пинглтон, девушку, у которой зарождается роман с чернокожим парнем в Балтиморе 1960-х годов. Фильм стал хитом, заработав в прокате более 100 миллионов долларов и получив множество номинаций на награды. Позже в том же году Байнс получила главную роль в студенческом фильме «Сидни Уайт», а также выпустила собственную линию одежды.
В 2010 году, в возрасте 23 лет, Байнс приняла более взрослый образ, позируя для обложки журнала Maxim. Она также появилась в своей последней на сегодняшний день актерской роли сплетницы-студентки в комедийном переосмыслении «Алой буквы» Натаниэля Хоторна, в котором также приняли участие Эмма Стоун, Пенн Бэджли, Стэнли Туччи и Патрисия Кларксон.
Молодой звезде вскоре предстояли трудные времена. Она заявила, что уходит из шоу-бизнеса, желаю отдохнуть после профессиональной работы с детства.
Аманда Байнс и Элайджа Келли. Фото: кадр из к/ф «Лак для волос» (2007)
Проблемы с законом
Весной 2012 года Байнс арестовали за вождение в нетрезвом виде. В 2014 году ее признали виновной и приговорили к трем годам условно.
После этого задержания экс-актрисы продолжились, ее поместили в клинику на лечение.После чего Байнс, казалось, пыталась изменить свою жизнь. Она жила с родителями и поступила в Лос-Анджелесский институт моды дизайна и мерчендайзинга, чтобы продолжить карьеру дизайнера.
В апреле 2014 года Байнс вернула свои водительские права. Но той осенью у нее снова были проблемы с законом. В сентябре Байнс была арестована за вождение в нетрезвом виде. Ей предъявили обвинение в мелком правонарушении и освобождена после внесения залога в размере 15 000 долларов.
10 октября Байнс была помещена в психиатрическую лечебницу в Пасадене, Калифорния.
Сестры Джиллиан и Аманда Байнс присутствуют на 13-й церемонии вручения премии «Выбор критиков» 7 января 2008 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press
Летом 2017 года она восстановила контроль над своими финансами и осенью того же года дала свое первое за четыре года интервью, в котором намекнула на возможное возвращение к актерской карьере.
В марте 2022 года судья округа Вентура, штат Калифорния, удовлетворил просьбу Байнс прекратить опекунство над ней ее матери и заявил, что она «способна дать информированное согласие на любую форму медицинского лечения».
Аманда Байнс и Эмма Стоун в фильме «Отличница легкого поведения» (2010)
Отношения с Полом Майклом
14 февраля 2020 года Байнс объявила о своей помолвке с мужчиной по имени Пол Майкл; они познакомились во время реабилитации. В середине марта, на фоне, казалось бы, неустойчивого состояния их отношений, стало известно, что Байнс беременна, хотя ее адвокат позже опроверг этот слух.
В июле 2022 года Entertainment Tonight сообщили, что Байнс и Майкл расторгли свою помолвку где-то в 2021 году, но остались в отношениях. В интервью журналу Page Six в марте 2023 года Майкл сказал, что они с Байнсом «теперь друзья».
Аманда Байнс на церемонии вручения премии MTV Movie Awards 2011. Фото: Global Look Press