Странная Фиби из «Друзей»: творческий путь актрисы Лизы Кудроу

Кто такая Лиза Кудроу?
Лиза Кудроу родилась в Калифорнии в 1963 году, работала медицинским исследователем, прежде чем заняться актерской карьерой. Она пользовалась ранним успехом в телевизионной комедии «Без ума от тебя», прежде чем прославиться в роли Фиби Баффей в безумно популярном ситкоме «Друзья».
Кудроу продолжала сниматься в таких фильмах, как «Встреча выпускников Роми и Мишель», «Противоположный пол» и «Проанализируй это». Она также снялась в импровизационном веб-сериале «Веб-терапия» и комедийном шоу HBO «Возвращение».
Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Мэтью Перри в «Друзьях». Первый сезон 1994–95 год. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Кудроу родилась 30 июля 1963 года в Энсино, Калифорния. Ее отец, Ли, был врачом, специализирующимся на изучении головных болей, а ее мать, Недра, работала туристическим агентом. Младшая из трех детей, она выросла в еврейской семье среднего класса. Будучи подростком, Кудроу преуспела в теннисе и играла за университетскую команду средней школы Тафт в Лос-Анджелесе.
Получив степень по биологии в колледже Вассар в Покипси, штат Нью-Йорк, Кудроу вернулась в Лос-Анджелес, чтобы работать со своим отцом и продолжить исследовательскую карьеру. Друг детства ее брата, комик Джон Ловиц, поощрял Лизу выступать, и она попыталась пробиться в актерскую профессию, продолжая работать у своего отца медицинским исследователем.
В конце концов Кудроу стала членом известной лос-Анджелесской импровизационной комедийной труппы The Groundlings. Она оттачивала свои комедийные навыки там и с другими импровизационными группами, включая «Неожиданную компанию», вместе с Конаном О'Брайеном и комедийной группой «Трансформеры».
Ранний опыт Кудроу в телевизионных комедиях был отмечен взлетами и падениями. В 1990 году она безуспешно проходила прослушивание для Saturday Night Live, но получила роль Урсулы, официантки-спейси в ситкоме «Без ума от тебя» в 1992 году.
Затем она появилась в нескольких эпизодах шоу Боба Ньюхарта Боб в 1993 году. Однако после того, как в том же году ее выбрали на роль Роз во «Фрейзере», во время съемок пилотного эпизода ее заменила Пери Гилпин.
Лиза Кудроу и Хелен Хант. Фото: кадр из сериала «Без ума от тебя» (1992-2019)
Основные моменты карьеры
Самый большой прорыв Кудроу произошел, когда она получила роль Фиби Баффей, очаровательной массажистки, поющей народные песни, в ситкоме «Друзья». Шоу мгновенно стало хитом после премьеры в 1994 году, а Кудроу получила премию «Эмми» в 1998 году и премию Гильдии киноактеров в 2000 году за свою работу над комедией в прайм-тайм.
Она также повторила свою роль Урсулы из «Без ума от тебя», которая появилась в сериале «Друзья» в роли сестры-близнеца Фиби. Во время девятого и десятого сезонов «Друзей» Кудроу вместе со своими коллегами по актерскому составу и подругами Кортни Кокс и Дженнифер Энистон стала самыми высокооплачиваемыми телевизионными актрисами всех времен, получая по 1 миллиону долларов за эпизод.
Воспользовавшись славой своего самого рейтингового телешоу, Кудроу перешла на большой экран в таких фильмах, как «Роми и Мишель на встрече выпускников» (1997), «Противоположность секса» (1998), «Анализируй это» (1999), «Правила секса 2: Хэппиэнд» (2005) и «P.S. Я люблю тебя» (2007).
Она также озвучила Афродиту в мультсериале «Геркулес», студентку Александру Уитни в «Симпсонах» и медведицу Аву в «Докторе Дулиттле 2» (2001).
Лиза Кудроу и Билли Кристал. Фото: кадр из к/ф «Анализируй это» (1999)
В 2005 году Кудроу снялась в премьере комедии HBO «Возвращение», которую она также создала в соавторстве с Майклом Патриком Кингом, исполнительным продюсером «Секса в большом городе». В сатирическом взгляде на индустрию развлечений «Возвращение» Кудроу сыграла Валери Чериш, вышедшую из строя актрису ситкома, пытающуюся вернуться в бизнес. Шоу транслировалось в течение 13 серий и было отменено только для того, чтобы быть возобновленным в 2014 году на второй сезон.
В 2008 году Кудроу также запустила Web Therapy, успешный импровизационный веб-сериал, в котором она снялась в роли эгоцентричного терапевта Фионы Уоллис. Шоу, в котором приняли участие приглашенные звезды, такие как Джейн Линч, Молли Шеннон и Сельма Блэр, было снято Showtime в качестве телесериала в 2011 году и транслировалось в течение четырех сезонов.
Кудроу также выступила в качестве исполнительного продюсера документального сериала «Кем ты себя возомнил?» на генеалогическую тему, в котором знаменитости прослеживают свои семейные корни.
В эпизоде 2010 года Кудроу исследовала свое собственное генеалогическое древо предков, иммигрировавших из Беларуси, Германии и Венгрии. В эмоциональной сцене она обнаружила, что ее прабабушка была убита во время Холокоста.
С тех пор Кудроу появился на большом экране в комедии Сета Рогена «Соседи. На тропе войны» (2014), а также на маленьком экране с повторяющейся ролью в популярной драме «Скандал». Доказав, что она сохраняет врожденную способность смешить аудиторию, она получила 10-ю номинацию на премию «Эмми» в своей карьере в 2015 году за работу над «Возвращением».
Майкл Патрик Кинг и Лиза Кудроу в работе над сериалом «Возвращение» (2005-2014) Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Кудроу замужем за Мишелем Штерном, французским рекламным менеджером. У них есть сын Джулиан, родившийся 7 мая 1998 года.
Лиза Кудроу и сын Джулиан Мюррей Стерн. Фото: Global Look Press