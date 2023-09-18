Странная Фиби из «Друзей»: творческий путь актрисы Лизы Кудроу

Ранняя жизнь

Кудроу родилась 30 июля 1963 года в Энсино, Калифорния. Ее отец, Ли, был врачом, специализирующимся на изучении головных болей, а ее мать, Недра, работала туристическим агентом. Младшая из трех детей, она выросла в еврейской семье среднего класса. Будучи подростком, Кудроу преуспела в теннисе и играла за университетскую команду средней школы Тафт в Лос-Анджелесе.

Получив степень по биологии в колледже Вассар в Покипси, штат Нью-Йорк, Кудроу вернулась в Лос-Анджелес, чтобы работать со своим отцом и продолжить исследовательскую карьеру. Друг детства ее брата, комик Джон Ловиц, поощрял Лизу выступать, и она попыталась пробиться в актерскую профессию, продолжая работать у своего отца медицинским исследователем.

В конце концов Кудроу стала членом известной лос-Анджелесской импровизационной комедийной труппы The Groundlings. Она оттачивала свои комедийные навыки там и с другими импровизационными группами, включая «Неожиданную компанию», вместе с Конаном О'Брайеном и комедийной группой «Трансформеры».

Ранний опыт Кудроу в телевизионных комедиях был отмечен взлетами и падениями. В 1990 году она безуспешно проходила прослушивание для Saturday Night Live, но получила роль Урсулы, официантки-спейси в ситкоме «Без ума от тебя» в 1992 году.

Затем она появилась в нескольких эпизодах шоу Боба Ньюхарта Боб в 1993 году. Однако после того, как в том же году ее выбрали на роль Роз во «Фрейзере», во время съемок пилотного эпизода ее заменила Пери Гилпин.