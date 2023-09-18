Знаменитый телеврач, помогающий простым людям: биография доктора Андрея Продеуса

Биография ведущего

Андрей Продеус — доктор медицинских наук и телеведущий на Первом канале. Профилем специалиста является педиатрия, но он также работает в направлении иммунологии, аллергологии и генетики. Телезрителям врач известен как эксперт передачи Елены Малышевой «Жить здорово!».

С детства хотел помогать людям

Андрей Продеус родился в Санкт-Петербурге 22 августа 1967 года. По национальности он русский. Спустя время после появления мальчика на свет семья переехала в Вологду. Родители Андрея и бабушки имели отношение к медицинской сфере.

Школьником Андрей занимался в секции юных медиков, благодаря которой бывал в нескольких больницах и становился свидетелем врачебной практики. Еще в детстве Продеус понимал, что хочет связать жизнь с помощью людям.