Знаменитый телеврач, помогающий простым людям: биография доктора Андрея Продеуса

Биография ведущего
Андрей Продеус — доктор медицинских наук и телеведущий на Первом канале. Профилем специалиста является педиатрия, но он также работает в направлении иммунологии, аллергологии и генетики. Телезрителям врач известен как эксперт передачи Елены Малышевой «Жить здорово!».
С детства хотел помогать людям
Андрей Продеус родился в Санкт-Петербурге 22 августа 1967 года. По национальности он русский. Спустя время после появления мальчика на свет семья переехала в Вологду. Родители Андрея и бабушки имели отношение к медицинской сфере.
Школьником Андрей занимался в секции юных медиков, благодаря которой бывал в нескольких больницах и становился свидетелем врачебной практики. Еще в детстве Продеус понимал, что хочет связать жизнь с помощью людям.
Андрей Продеус со своими дедушкой. Фото: соцсети
Это время для Андрея было полно сюрпризов. После учебы он попросился добровольцем в Афганистан, где в то время шла война. Но кампания подходила к концу, и Продеус остался служить в Майкопе. Правда, в Афганистан все же несколько раз летал — за медицинской документацией возвращавшихся бойцов.
После демобилизации Продеус вновь приступил к занятиям и демонстрировал потенциал способностей, оказавшись в числе лучших студентов учебного заведения. Успехи в учебе были поощрены: Андрея отправили на стажировку в Германию.
Позже Продеус устроился работать в службу детской клинической иммунологии. Его коллегами стали бывшие однокурсники. В этот период у педиатра появилась идея проекта «Больница с улыбкой». Продеус хотел создать лечебное учреждение нового формата с комфортной и уютной атмосферой.
Карьера медика развивалась быстро. Кроме иммунологии он вел работу в области диетологии и педиатрии. В 2013 году врач прошел курсы повышения квалификации и получил подтверждение наличия профессиональных навыков.
Андрей Продеус и Елена Малышева в программе «Жить здорово!». Фото: Первый канал
В 2017 году талантливый врач стал консультантом Балтийского университета имени Иммануила Канта, работа которого направлена на объединение теории и практики в области медицины. Здесь профессор открыл отделение клинической иммунологии и аллергологии.
Новой сферой, в которой Продеус тоже освоился быстро, оказалась генетика. В поле интересов доктора попала работа над генотипом, устранение наследственных заболеваний, укрепление иммунитета человека.
Участие в знаменитой телепередаче и работа над собственной внешностью
В 2009 году Продеус стал членом коллектива передачи Елены Малышевой «Жить здорово!». Появление в эфире оказалось неслучайным: профессор был рецензентом докторской диссертации ведущей программы. Малышева пригласила его по знакомству как авторитетного эксперта и давнего приятеля.
Одним из испытаний, которое врачу посчастливилось пройти в рамках проекта, стало участие в эксперименте «Сбрось лишнее». Продеус опробовал методику похудения, которая помогла привести в порядок фигуру. При росте 185 см врач стал весить 85 кг вместо 100, имевших место ранее, и выглядеть гораздо привлекательнее.
Андрей Продеус. Фото: Первый канал
В рамках телеэфиров врач дает много дельных советов и рекомендаций по здоровому питанию, работе над иммунитетом, вакцинации, лечении астматических заболеваний и так далее.
Личная жизнь знаменитости
Андрей Продеус состоял в браке два раза. По стечению обстоятельств избранницы врача имели отношение к той же сфере, что и он. Но общие интересы играли отрицательную роль, заставляя партнеров соревноваться и провоцируя расставания.
Первую жену доктора звали Ольга. Знакомство пары состоялось еще в ВУЗе, где девушка тоже изучала педиатрию. Личная жизнь поначалу складывалась удачно. Супруга родила Продеусу сына Антона. Постепенно семейные отношения дали трещину, и спустя пять лет брака Ольга и Андрей расстались.
Второй женой профессора стала Анна, врач-иммунолог. Супруги были коллегами, вместе побывали в США, работали в Гарвардской медицинской школе и даже получили вид на жительство. Семья предпочла продолжить трудовую деятельность в России, занимаясь развитием медицины. Совместная работа мешала личным отношениям, но ни Анна, ни Андрей не были готовы оставить карьеру ради брака. Даже после рождения сына ситуация не поменялась. В итоге ребята развелись.
Андрей Продеус с сыновьями. Фото: соцсети
Холостяцкая жизнь многие годы не давала покоя коллегам. Чтобы найти Андрею спутницу жизни, партнеры по программе «Жить здорово!» организовали его участие в проекте «Давай поженимся». Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Елена Малышева выступили в эфире сватами. Жениху предложили выбрать невесту из числа трех претенденток. В итоге Продеус не выбрал ни одну из участниц выпуска.
Спустя время врач все-таки нашел избранницу самостоятельно. Продеус строит отношения с женщиной по имени Ирина. Пара вместе путешествует и проводит досуг, наслаждаясь обществом друг друга.
Андрей Продеус. Фото: Первый канал
Продеус сейчас
Сейчас медик продолжает переключаться с одного вида деятельности на другой, но все они так или иначе связаны с любимым делом. Большая цель Андрея Петровича — наладить в стране работу службы иммунологии и аллергологии с центром в каждом регионе.
Достижением стало открытие в январе 2023 года первого в Московской области отделения иммунологии и аллергологии в НИКИ детства в Мытищах. По такому случаю Продеус как главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава региона появился в местной программе новостей.