Обаятельная телеведущая и многодетная мама: что известно о Елене Винник

Биография звезды

Елена Винник — лицо Первого канала, обладательница титула самой стильной и женственной телеведущей. За приверженность здоровому образу жизни ей вручена премия Всероссийского конкурса журналистов. Винник лично просматривает сюжеты, которые выйдут в эфир.

От танцев до мастера спорта

Елена родилась 23 сентября 1976 года в Пскове. Как писали СМИ, девичья фамилия телеведущей — Малинская. В детстве Лена мечтала стать ветеринаром и лечить животных. В школьные годы занималась в танцевальном коллективе «Лада», посещала секцию художественной гимнастики и в итоге стала мастером спорта. Получив аттестат, Винник поступила в Псковский вольный институт, затем окончила Академию народного хозяйства при правительстве России.

Специальность юриста давалась усидчивой и старательной Лене достаточно легко. Телеведущая позже неоднократно подчеркивала роль преподавателей-практиков, учивших не голой теории, а жизненным вещам. Теперь при подготовке новостных текстов она видит, где и какие ошибки были допущены, а также старается их исправить.