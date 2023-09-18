Обаятельная телеведущая и многодетная мама: что известно о Елене Винник

Биография звезды
Елена Винник — лицо Первого канала, обладательница титула самой стильной и женственной телеведущей. За приверженность здоровому образу жизни ей вручена премия Всероссийского конкурса журналистов. Винник лично просматривает сюжеты, которые выйдут в эфир.
От танцев до мастера спорта
Елена родилась 23 сентября 1976 года в Пскове. Как писали СМИ, девичья фамилия телеведущей — Малинская. В детстве Лена мечтала стать ветеринаром и лечить животных. В школьные годы занималась в танцевальном коллективе «Лада», посещала секцию художественной гимнастики и в итоге стала мастером спорта. Получив аттестат, Винник поступила в Псковский вольный институт, затем окончила Академию народного хозяйства при правительстве России.
Специальность юриста давалась усидчивой и старательной Лене достаточно легко. Телеведущая позже неоднократно подчеркивала роль преподавателей-практиков, учивших не голой теории, а жизненным вещам. Теперь при подготовке новостных текстов она видит, где и какие ошибки были допущены, а также старается их исправить.
Елена Винник на телеканале НТВ. Фото: НТВ
Начало карьеры журналиста
Карьеру телеведущей Винник начала в Пскове в 1994 году. О том, что на местном телеканале проводится конкурс на роль ведущего, узнала ее мама. Женщина настояла, чтобы дочь попробовала себя в этом кастинге. Елена прошла отбор и сначала получила место корреспондента, а затем и диктора в псковской ГТРК.
В 2000 году амбициозная девушка в поисках других горизонтов отправилась в Москву. Региональное и федеральное телевидение, по словам Елены, отличают не только масштабы, но и посыл, способ подачи информации.
В столице Винник попала в студию популярного канала НТВ. Вскоре девушка прошла отбор на место ведущей программы «Сегодня» — начинала с утренних эфиров, затем перешла вместе с Андреем Ухаревым.
Елена Винник на телеканале НТВ. Фото: НТВ
Работа на федеральных каналах
Новый формат федеральных новостей потребовал от Елены максимальной собранности и ответственности. Работа в информационном агентстве научила Винник с вниманием относиться к сообщениям и всегда несколько раз перепроверять факты. В обязанности вeдущих программы «Сегодня» входили создание текста, верстка выпуска.
Любимыми у звезды были сюжеты о культуре, о благотворительных акциях, бытовых проблемах граждан. Журналистка полагала, что если о последних рассказывать на популярном канале, то власти быстрее среагируют.
На НТВ Винник проработала более 12 лет. За это время успела получить признание в среде коллег как самая обаятельная телеведущая 2007 года. Таким же званием гордятся Лариса Вербицкая и Юлия Бордовских.
Елена Винник. Фото: Первый канал
В апреле 2015 года Винник и Андрей Ухарев перешли работать на Первый канал. Ведущую можно было увидеть в эфире информационной программы «Вечерние новости». После ухода Елены с НТВ в проект «Сегодня» были введены Юлия Бехтерева, Лилия Гильдеева, Дмитрий Завойстый и Егор Колыванов.
Личная жизнь телеведущей
Когда Елена в 2000 году приехала в Москву, она повстречала земляка, будущего мужа Андрея Винника. Избранник — кандидат экономических наук и биотехнолог. Довольно быстро Андрей и Елена стали мужем и женой.
Как писали СМИ, Винник — второй супруг журналистки. Еще в молодости она впервые сочеталась узами брака с однокурсником по Вольному институту, но до переезда в столицу развелась. Сейчас Елена бывает на малой родине раз в полгода.
В 2000 году в семье родился первенец — дочка Катя, следом за ней еще две девочки. В 2016 году распространилась информация о том, что вeдущая беременна четвертым ребенком. Елена Винник стала появляться в эфире в свободной одежде, а с декабря официально оформила декретный отпуск. Ее временно заменила Валерия Кораблева.
Елена Винник с дочкой. Фото: соцсети
Предположительно, в мае Елена родила сына, а в сентябре 2017 года вернулась к служебным обязанностям — сменила в выпуске «Вечерних новостей» Дмитрия Борисова, который ушел в передачу «Пусть говорят».
Семья Винников заботится о здоровье детей, поэтому живет не в мегаполисе, а в загородном доме, рядом с природой. Елена и члены ее семьи часто путешествуют. Телеведущая интересуется азиатскими странами и всем, что с ними связано: кухней, танцами, языками.
К слову, Винник невозможно застать без макияжа, в плохом настроении. В свет женщина выходит с аккуратной стрижкой и в сдержанных нарядах. Правда, пользователи отмечают, что увольнение с НТВ повлекло изменения не в лучшую сторону: образ телеведущей стал чересчур блеклым и консервативным.
Елена Винник с сыном. Фото: соцсети
Винник сейчас
Известно, что Елена периодически проводит мастер-классы для учащихся Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» и Высшей школы кино. На лекциях знакомит студентов ВУЗов с секретами профессии, а также с тем, что работа телеведущего подразумевает публичность. Это значит, что и вне эфира важно выглядеть достойно, не давать повода для слухов.