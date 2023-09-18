Самая длинноногая девушка в мире, сломавшая все стереотипы: биография экс-баскетболистки Екатерины Лисиной

Биография звезды
Екатерина Лисина — российская баскетболистка, чемпионка Евролиги 2007 и 2010 годов, а также заслуженный мастер спорта России. Девушка завершила спортивную карьеру в 2014 году и нашла призвание в работе фотомоделью.
Благодаря нестандартному росту она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинноногая девушка в мире. Сегодня Лисина много путешествует и активно ведет соцсети.
Родилась в семье спортсмена, в 12 лет переехала в Словакию
Екатерина Лисина родилась 15 октября 1987 года в Пензе. О том, что биография девочки будет связана со спортом, стало ясно с момента ее появления на свет. Родители Кати были на тот момент профессиональными баскетболистами. Именно поэтому Катя посещала секции с ранних лет. К занятию баскетболом располагали и физические данные ребенка.
Первые шаги в спорте Лисина делала в СДЮШОР Пензы. Здесь ей предоставили позицию центровой. Лидерские качества, которые воспитывал в ней отец, будучи тренером, Катя оценила позднее.
Достигнув роста в 2,06 м, Катя стала привлекать внимание различных российских клубов. В 12 лет семья переехала в Словакию. Здесь Катя Лисина стала игроком первой команды в ее профессиональной карьере, венгерского «МиЗо Печ».
Катя Лисина в молодости. Фото: соцсети
В дебютный сезон Лисина представляла молодежный состав, но за достижения уже в следующем сезоне была переведена в основной состав. Представляя интересы клуба, Екатерина два раза становилась победителем национального чемпионата вместе с командой. Вскоре ей предложил контракт московский клуб «Спартак».
Находясь в клубе ЦСКА, Лисина становилась обладательницей серебряной и бронзовой медалей национального чемпионата. Кроме того, в составе команды она завоевала кубок России и стала победительницей Мировой лиги. Девушке было 22 года, когда в команде начались серьезные финансовые проблемы. Лисина перешла в другой клуб и стала игроком словацкого «Кошице». Работа на новом месте не задалась, и в этом же сезоне девушка вернулась в подмосковный ЦСКА.
Чемпионат мира 2006 года испытал силы юной баскетболистки, продемонстрировавшей отличную подготовку. Уже в 2007 году Екатерина завоевала золотую медаль чемпионата Европы. В 2008 году девушка вошла в состав сборной России, отправившейся на Олимпийские игры в Пекин.
Тогда команде удалось завоевать бронзовую награду соревнований. Результат мало удовлетворил Лисину, но состязание такого рода было для нее первым, поэтому баскетболистка начала активную подготовку к следующим соревнованиям.
Катя Лисина. Фото: соцсети
Спустя некоторое время Екатерина помогла завоевать золотые награды женской Евролиги. Несмотря на отличные результаты, к концу сезона клуб отказался продлить контракт с баскетболисткой. Причиной стала ее беременность.
Спортсменке пришлось приостановить спортивную карьеру ради рождения ребенка. В течение года девушка занималась подготовкой к появлению малыша и находилась в отпуске по уходу за ним. Но уже к следующему сезону 2011 года она успела прийти в форму. К этому моменту ей предложил контракт клуб «Динамо».
В 2014 году Екатерина Лисина покинула большой спорт. На счету спортсменки были больше десятка командных наград, а также звание заслуженного мастера спорта России.
Екатерина Лисина с сыном. Фото: соцсети
Подиум и модельная карьера Лисиной
Екатерина мечтала о подиуме с самого детства, но пришлось выбирать между карьерой модели и спортивным будущим. В этой ситуации весомое значение имели ожидания родителей. Уйдя из баскетбола, Лисина получила возможность воплотить мечту в жизнь.
Сегодня обладательница самых длинных ног в мире регулярно снимается для глянцевых и мужских журналов. Длина ног Кати составляет 133 сантиметра, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
В детстве девушку дразнили из-за высокого роста, но с годами Лисина приняла свое тело и гордится им. Екатерина легко позирует для фото в купальнике и не стесняется носить каблуки.
Девушку быстро заметили в шоу-бизнесе. Екатерина стала героиней клипа группы USB «Два метра любви», но о сольных выступлениях не задумывается. Лисина нашла себя в творческой сфере в образе модели. Бывшая спортсменка давно сотрудничает с одним из престижных российских модельных агентств.
Екатерина Лисина. Фото: соцсети
Личная жизнь знаменитости
Сегодня Катя живет в Краснодаре. Она воспитывает сына одна, но мечтает об изменениях в личной жизни. Модель ждет появления мужа и надеется, что в семье станет больше детей. Пока Екатерина предпочитает не распространяться о личной жизни.
Сейчас рост Екатерины Лисиной составляет 205,7 см, а вес меняется в зависимости от пищевых предпочтений. Модель является приверженцем индуизма и следует трендам вегетарианства. В свободное время предпочитает чтение, пение в караоке. На досуге она общается со своими поклонниками в соцсетях.
Екатерина Лисина с поклонником. Фото: соцсети
Екатерина Лисина сейчас
У поклонников бывшей спортсменки есть возможность наблюдать за буднями знаменитости. Екатерина ведет персональный аккаунт в соцсети, где публикует фото с мероприятий и съемок, отдыха и встреч с друзьями. Весной 2019 года на страничке появились снимки из откровенной сессии, которые спровоцировали бурные обсуждения.
Работа и сейчас занимает важное место в жизни Екатерины. Она много путешествует и участвует в рекламных кампаниях. У нее есть собственный сайт, где также можно найти интересную информацию о нынешней деятельности бывшей баскетболистки.