Самая длинноногая девушка в мире, сломавшая все стереотипы: биография экс-баскетболистки Екатерины Лисиной

Биография звезды

Екатерина Лисина — российская баскетболистка, чемпионка Евролиги 2007 и 2010 годов, а также заслуженный мастер спорта России. Девушка завершила спортивную карьеру в 2014 году и нашла призвание в работе фотомоделью.

Благодаря нестандартному росту она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинноногая девушка в мире. Сегодня Лисина много путешествует и активно ведет соцсети.

Родилась в семье спортсмена, в 12 лет переехала в Словакию

Екатерина Лисина родилась 15 октября 1987 года в Пензе. О том, что биография девочки будет связана со спортом, стало ясно с момента ее появления на свет. Родители Кати были на тот момент профессиональными баскетболистами. Именно поэтому Катя посещала секции с ранних лет. К занятию баскетболом располагали и физические данные ребенка.

Первые шаги в спорте Лисина делала в СДЮШОР Пензы. Здесь ей предоставили позицию центровой. Лидерские качества, которые воспитывал в ней отец, будучи тренером, Катя оценила позднее.

Достигнув роста в 2,06 м, Катя стала привлекать внимание различных российских клубов. В 12 лет семья переехала в Словакию. Здесь Катя Лисина стала игроком первой команды в ее профессиональной карьере, венгерского «МиЗо Печ».