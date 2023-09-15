Звезда сериалов и многодетный отец: как сложилась карьера и личная жизнь Сергея Мухина

Сергей Александрович Мухин родился в Ленинграде 16 июня 1976 года в интеллигентной семье. Детство будущего актера прошло в духе того времени: был пионером, участвовал в общественной жизни школы, посещал драмкружок, отдыхал в детских летних лагерях.
Любимым занятием школьника Мухина был театр. В 12 лет он уже четко определился с будущей профессией, и когда пришло время поступать, уехал в Москву и стал студентом ГИТИСа.
Театральная карьера
Но перед учебой по примеру Джека Лондона Мухин успел поработать в самых разных сферах – трудился на заводе, служил в органах, был скорняком. И понял, что жизнь без сцены не для него. В 2001 году он окончил ГИТИС и устроился в театр им.Моссовета. Параллельно участвовал в антрепризах и прославился в пьесе «Пластилин» Кирилла Серебренникова.
Сергей Мухин в роли Моцарта на театральных гастролях. Фото: соцсети
Сотрудничество с режиссером Декланом Доннелланом в пьесе «Двенадцатая ночь» также принесло успех, причем на мировой сцене. Мухин гастролировал со спектаклем по Японии, Южной Америке, Австралии, везде постановка имела популярность. Причем, выступали актеры на русском языке.
Кинокарьера
В кино Мухин стал сниматься с 2003 года. Первой работой стала молодежная комедия «Даже не думай!», в которой актер исполнил одну из центральных ролей. Через два года вышло продолжение фильма, и Сергей вновь вернулся к своему персонажу.
Сергей Мухин в фильме "Даже не думай". Кадр из фильма
С 2005 по 2007 годы на экраны выходил сериал «Обреченная стать звездой», где Мухин сыграл Митю, а также «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Актер становился все более популярным, и режиссеры активнее рассматривали его на роли в своих проектах.
Проект за проектом Мухин раскрывался в различных амплуа. Сериалы «Прощальное эхо» (2004), «Плюс бесконечность» (2005), «Проклятый рай» (2006), драма «Фартовый» (2006), исторический боевик «Мы из будущего» (2008) – фильмография актера пополнялась колоритными ролями.
Сергей Мухин в сериале "Откричат журавли". Кадр из сериала
Главная роль досталась Мухину в сериале «Откричат журавли» в 2009 году. Он сыграл русского офицера, и эту роль многие считают одной из лучших в карьере актера. Драма получилась пронзительной, а Сергей смог показать своего героя на самых разных возрастных этапах, от молодости до почтенных лет.
Сергей Мухин в сериале "Подари мне немного тепла". Кадр из сериала
Затем были роли в проектах «Ефросинья» в 2010 году, «Сердце без замка» (2012), «Золотые ножницы» (2012), «Я его слепила» (2012), «Подари мне немного тепла» (2013), «Возраст любви» (2013), «Печенье с предсказанием» (2015). В сериале «Кровавая барыня» про помещицу Дарью Салтыкову в 2017 году Мухин сыграл Александра Нарышкина, а в 2018 году снялся в сериале «Триггер».
Сергей Мухин в сериале "Цена измены". Кадр из сериала
С 2021 года Мухин снимается в мелодраме «Доктор Иванов» про хирурга вне закона. В последующие годы вышли новые сезоны сериала, в котором Сергей сыграл одну из главных ролей.
Личная жизнь
Актер ростом 178 см и весом 74 кг давно обрел счастье в личной жизни. На съемках картины «Моя Пречистенка» в 2004 году он познакомился с актрисой Анастасией Савосиной. Тогда они еще не разглядели, что предназначены друг другу судьбой, и отношения у них начались после второго совместного проекта – в 2010 году в сериале «Была любовь». Савосина успела выйти замуж и родить ребенка в 2008 году, сына Михаила.
Сергей Мухин и Анастасия Савосина. Фото: соцсети
Свадьбу Мухин и Савосина сыграли в 2010 году на корабле, а медовый месяц провели в Киеве на совместных съемках фильма.
Вскоре один за другим в семье Мухина и Савосиной появились дети – два сына и дочка. Многодетное семейство частенько мелькает в соцсетях друг у друга, а сам Мухин считает себя счастливым главой своей ячейки общества.
Дети Сергея Мухина. Фото: соцсети
Карьера сегодня
На шоу, в которые периодически зовут Мухина, Сергей предпочитает не ходить, поскольку скептически к ним относится. Он предпочитает направлять внимание и силы на свою работу. Осенью 2023 года состоится премьера очередного фильма с участием актера – боевик «Неестественный отбор».