Звезда сериалов и многодетный отец: как сложилась карьера и личная жизнь Сергея Мухина

Сергей Александрович Мухин родился в Ленинграде 16 июня 1976 года в интеллигентной семье. Детство будущего актера прошло в духе того времени: был пионером, участвовал в общественной жизни школы, посещал драмкружок, отдыхал в детских летних лагерях.

Любимым занятием школьника Мухина был театр. В 12 лет он уже четко определился с будущей профессией, и когда пришло время поступать, уехал в Москву и стал студентом ГИТИСа.

Театральная карьера

Но перед учебой по примеру Джека Лондона Мухин успел поработать в самых разных сферах – трудился на заводе, служил в органах, был скорняком. И понял, что жизнь без сцены не для него. В 2001 году он окончил ГИТИС и устроился в театр им.Моссовета. Параллельно участвовал в антрепризах и прославился в пьесе «Пластилин» Кирилла Серебренникова.