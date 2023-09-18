Сын чилийских революционеров и звезда «Игры престолов»: жизнь и карьера Педро Паскаля

Педро Паскаль сегодня: номинации на премию «Эмми»

Паскаль получил номинацию на премию «Эмми» в 2023 году за роль в фильме «Одни из нас», войдя в историю как второй латиноамериканский актер, поборовшийся за звание лучшего исполнителя главной роли в драматическом сериале.

Кроме того, в этом году он получил еще две номинации, установив рекорд по количеству кивков на премию «Эмми» от латиноамериканского актера за один год.

Кто такой Педро Паскаль?

Педро Паскаль — чилийско-американский актер, игравший главную роль Оберина Мартелла в фэнтезийном сериале HBO «Игра престолов», начиная с 2014 года.

Эта роль открыла ему путь к славе, включая участие в сериалах «Нарко» и «Мандалорец», а также в таких фильмах, как «Чудо-женщина 1984». Его главная роль в постапокалиптическом драматическом сериале HBO «Одни из нас» принесла ему историческую номинацию на премию «Эмми».