Сын чилийских революционеров и звезда «Игры престолов»: жизнь и карьера Педро Паскаля

Паскаль и Рамзи получили высокую оценку критиков за свои роли. Критик Валери Эттенхофер написала, что Паскаль «воплощает то, что, возможно, является лучшей работой в его карьере» в The Last of Us, добавив, что он «находит бесчисленное множество различных оттенков нюансов в персонаже, у которого часто каменное лицо и который так же хорошо играет его редкие моменты уязвимости».

Хотя Рамзи и Паскаль оба появлялись в «Игре престолов», они не снимались вместе ни в одной сцене и не встречались до совместной работы над «Один из нас». Тем не менее Рамзи сказала: «Эта химия возникла сразу же и просто росла и развивалась, как у Джоэла и Элли».

Паскаль получил номинацию на премию «Эмми» в 2023 году за свою игру, войдя в историю вторым латиноамериканским актером, номинированным на лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Он присоединяется к Джимми Смитсу, который получил четыре номинации за «Синюю полицию Нью-Йорка».

Одобрение The Last of Us было лишь одним из трех для Паскаля в этом году. Он получил номинации на премию «Эмми» за появление в качестве гостя в Saturday Night Live и повествование в фильме «Патагония: жизнь на краю света», установив рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми» от латиноамериканского актера за один год.

«Чудо-женщина 1984» и другие

Когда его телевизионная карьера набирала обороты благодаря «Игре престолов» и «Нарко», у Паскаля были роли в кино, включая «Кровососущие подонки» (2015), «Kingsman: Золотое кольцо» (2017) и «Тройная граница» (2019).

Его первым крупным фильмом стала «Чудо-женщина 1984» 2020 года. Он сыграл злодея Максвелла Лорда вместе с Галь Гадот в роли главной супергероини. По словам режиссера Пэтти Дженкинс, персонаж Паскаля, харизматичного, но коррумпированного бизнесмена, который получает сверхъестественные способности после кражи таинственного артефакта, был частично смоделирован на реальных фигурах, таких как Дональд Трамп и Берни Мэдофф.