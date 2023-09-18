Сын чилийских революционеров и звезда «Игры престолов»: жизнь и карьера Педро Паскаля

Педро Паскаль сегодня: номинации на премию «Эмми»
Паскаль получил номинацию на премию «Эмми» в 2023 году за роль в фильме «Одни из нас», войдя в историю как второй латиноамериканский актер, поборовшийся за звание лучшего исполнителя главной роли в драматическом сериале.
Кроме того, в этом году он получил еще две номинации, установив рекорд по количеству кивков на премию «Эмми» от латиноамериканского актера за один год.
Кто такой Педро Паскаль?
Педро Паскаль — чилийско-американский актер, игравший главную роль Оберина Мартелла в фэнтезийном сериале HBO «Игра престолов», начиная с 2014 года.
Эта роль открыла ему путь к славе, включая участие в сериалах «Нарко» и «Мандалорец», а также в таких фильмах, как «Чудо-женщина 1984». Его главная роль в постапокалиптическом драматическом сериале HBO «Одни из нас» принесла ему историческую номинацию на премию «Эмми».
Педро Паскаль. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Хосе Педро Бальмаседа Паскаль родился в Сантьяго, Чили, 2 апреля 1975 года. Его мать Вероника Паскаль была детским психологом, а его отец, Хосе Бальмаседа, в прошлом врач-репродуктолог.
В 1970-х годах родители Паскаля выступили против чилийского военного диктатора Аугусто Пиночета и были вынуждены бежать из страны с 9-месячным Паскалем и его сестрой. Будучи политическими беженцами, семья переехала в Данию, затем поселилась в Сан-Антонио.
Спустя несколько лет Паскаль и его семья смогли регулярно навещать родных в Чили. Он вырос, говоря по-испански и по-английски.
Фильмы были большой частью детства Паскаля, и его отец часто водил семью в кино. Паскаль был настолько очарован Индианой Джонсом, что дважды ломал руку, притворяясь персонажем. После окончания пятого класса Паскаль и его семья переехали в Калифорнию. Там над ним издевались, но все стало лучше, когда он поступил в Школу искусств округа Ориндж.
«Я был одержим драмой, классическими фильмами и чтением пьес», — сказал Паскаль в интервью New York Times.
В 1993 году Паскаль начал изучать актерское мастерство в Школе искусств при Нью-Йоркском университете. Сокурсник познакомил его с Сарой Полсон, которая стала другом на всю жизнь.
Педро Паскаль и Сара Полсон. Фото: соцсети
Молодой актер, испытывающий трудности
Первое прослушивание Паскаля состоялось для детективного фильма «Первобытный страх» (1996). Он не получил роль и позже сказал, что «был безработным около 10 лет», находя работу почти исключительно в ролях приглашенных звезд телевидения в течение этого периода.
После смерти своей матери в 1999 году Паскаль сменил свое профессиональное имя с Balmaceda на Pascal, чтобы почтить ее.
«А также потому, что американцам было так трудно произносить Balmaceda», — сказал он Variety в 2020 году.
Паскаль появлялся в таких телесериалах, как «Баффи — истребительница вампиров», «Хорошая жена», «Родина», «Медсестра Джеки» и нескольких шоу «Закон и порядок». В 2011 году он получил роль в телевизионной адаптации «Чудо-женщины», но фильм не был снят.
Педро Паскаль в юности. Фото: соцсети
В это время Паскаль также активно участвовал в сценических постановках, появляясь во множестве пьес. Он и его коллега-актер Оскар Айзек вместе снялись в бродвейской пьесе в 2005 году, и у них сложилась прочная дружба.
Паскаль получил премию Союза критиков Лос-Анджелеса и премию Гарленда за свою игру в постановке пьесы «Сироты», и он написал свою собственную пьесу под названием «Флака любит кости», режиссером которой в 2010 году выступила комик Сара Сильверман. Однако Паскаль оставался актером-подмастерьем, пока не присоединился к фэнтезийному сериалу HBO «Игра престолов».
«Игра престолов»
Будучи поклонником «Игры престолов», Паскаль узнал, что сериал ищет актера лет 30 на роль Оберина Мартелла, сообразительного принца, который флиртует так же хорошо, как и дерется. Паскаль прошел прослушивание на эту роль, попросив друга записать его на iPhone.
Сара Полсон, которая знает Паскаля с 1990-х годов, поделилась этой записью со своей подругой и коллегой-актером Амандой Пит, и Полсон сказала, что это было так здорово, что «мы обалдели». Пит передала ее своему мужу, соавтору «Игры престолов» Дэвиду Бениоффу, и команда кастинга шоу была настолько впечатлена, что Паскаль получила роль.
Педро Паскаль и Индира Варма в четвертом сезоне «Игры престолов». Фото: Global Look Press
Несмотря на относительно короткое экранное время, Оберин Мартелл стал любимым персонажем фанатов, когда его представили в четвертом сезоне 2014 года.
«Обезоруживающее очарование, которое Паскаль привносит в роль, сразу привлекает наше внимание, но именно его хитрость и едва скрываемый гнев заставляют его по-настоящему выделяться», — говорится в рецензии Collider.
Паскаль сказал о своем персонаже, который стремится отомстить могущественной семье Ланнистеров за смерть своей сестры: «Ему просто все равно. Он не расчетлив, он здесь ради мести и совсем не пытается это скрывать».
Сериал знаменит убийствами важных и любимых персонажей, и Оберин Мартелл не стал исключением, поскольку его персонаж погиб в восьмом сезоне во время сцены драки, которую Коллайдер назвал «одной из самых наглядных сцен во всей истории телевидения».
Педро Паскаль и Лена Хиди в пятом сезоне «Игры престолов». Фото: Global Look Press
«Нарко»
Паскаль получил дополнительное признание в 2015 году за свою главную роль в криминальной драме Netflix «Нарко», в которой рассказывалась история колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Паскаль изобразил Хавьера Пенью, реального агента, который помогал вести расследование и международный розыск Эскобара. Сериал длился три сезона до 2017 года.
Педро Паскаль в сериале «Нарко». Фото: кадр из фильма 2015 года
«Мандалорец»
С 2019 года он появляется в качестве главного героя в популярном сериале Disney + «Звездные войны» «Мандалорец», изображая молчаливого, но смертоносного охотника за головами, который носит броню, похожую на броню Бобы Фетта, и защищает маленького инопланетянина, известного в народе как «Малыш Йода».
Мандалорец в шлеме редко показывает свое лицо, факт, который отпугнул бы многих актеров, но это также оказалось полезным: у Паскаля были существующие обязательства, когда он соглашался на роль, поэтому каскадеры заменяли его в нескольких сценах первого сезона. Позже Паскаль записал диалоги своего персонажа для этих сцен.
Педро Паскаль, сериал «Мандалорец». Фото: соцсети
Паскаль сказал, что он стремился сделать персонажа узнаваемым и доступным, несмотря на то, что его лицо часто скрыто.
«Мы все в некотором роде закованы в нашу собственную броню и боимся снять эту броню, и это то, что превращает его в персонажа, которому мы действительно захотим подражать», — сказал он.
Паскаль также описал мандалоранца как более морально неоднозначного, чем большинство главных героев «Звездных войн», которые, по его словам, обычно являются либо добрыми, либо злыми:
«В этой мы начинаем больше играть с границами этого, и этот персонаж рассматривается очень интересно. Он не ваш типичный герой». Создатель шоу Джон Фавро сказал, что написал сценарий для четвертого сезона, но Disney еще не объявила дату выхода.
«Одни из нас» и историческая номинация на «Эмми»
В 2023 году Паскаль сыграл главную роль в The Last of Us («Один из нас»), адаптации HBO одноименной видеоигры 2013 года. Действие происходит в постапокалиптическом мире, в котором массовая грибковая инфекция превратила большинство людей в зомби-подобных существ.
Паскаль сыграл Джоэла, закаленного выжившего, которого преследуют его прошлые травмы и неудачи. Он пытается тайно вывезти молодую девушку по имени Элли из карантинной зоны через охваченную пандемией Америку. Белла Рамзи играет одну из главных ролей — упрямой 14-летней сироты Элли, у которой иммунитет к инфекции. Сообщается, что роль Джоэла была предложена Мэттью Макконахи и Махершале Али до того, как она досталась Паскалю.
Педро Паскаль и Белла Рамзи в фильме «Один из нас». Фото: кадр из фильма
Паскаль и Рамзи получили высокую оценку критиков за свои роли. Критик Валери Эттенхофер написала, что Паскаль «воплощает то, что, возможно, является лучшей работой в его карьере» в The Last of Us, добавив, что он «находит бесчисленное множество различных оттенков нюансов в персонаже, у которого часто каменное лицо и который так же хорошо играет его редкие моменты уязвимости».
Хотя Рамзи и Паскаль оба появлялись в «Игре престолов», они не снимались вместе ни в одной сцене и не встречались до совместной работы над «Один из нас». Тем не менее Рамзи сказала: «Эта химия возникла сразу же и просто росла и развивалась, как у Джоэла и Элли».
Паскаль получил номинацию на премию «Эмми» в 2023 году за свою игру, войдя в историю вторым латиноамериканским актером, номинированным на лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Он присоединяется к Джимми Смитсу, который получил четыре номинации за «Синюю полицию Нью-Йорка».
Одобрение The Last of Us было лишь одним из трех для Паскаля в этом году. Он получил номинации на премию «Эмми» за появление в качестве гостя в Saturday Night Live и повествование в фильме «Патагония: жизнь на краю света», установив рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми» от латиноамериканского актера за один год.
«Чудо-женщина 1984» и другие
Когда его телевизионная карьера набирала обороты благодаря «Игре престолов» и «Нарко», у Паскаля были роли в кино, включая «Кровососущие подонки» (2015), «Kingsman: Золотое кольцо» (2017) и «Тройная граница» (2019).
Его первым крупным фильмом стала «Чудо-женщина 1984» 2020 года. Он сыграл злодея Максвелла Лорда вместе с Галь Гадот в роли главной супергероини. По словам режиссера Пэтти Дженкинс, персонаж Паскаля, харизматичного, но коррумпированного бизнесмена, который получает сверхъестественные способности после кражи таинственного артефакта, был частично смоделирован на реальных фигурах, таких как Дональд Трамп и Берни Мэдофф.
Педро Паскаль в фильме «Чудо-женщина 1984». Фото: кадр из фильма
Паскаль также получил роль в «Невыносимой тяжести огромного таланта» (2022), комедийном боевике с Николасом Кейджем в главной роли в роли вымышленной версии самого себя. Паскаль, который играет миллиардера, супер-фаната персонажа Кейджа, также был давним поклонником реального Кейджа и был рад присоединиться к актерскому составу.
Этой осенью выйдет комедийный фильм «Красотки в бегах» режиссера Итана Коэна. В нем рассказывается история двух друзей (их играют Маргарет Куэйли и Джеральдин Вишванатан) во время дорожного путешествия, у которых оказывается украденный портфель, утерянный несколькими преступниками, одного из которых сыграет Паскаль.
Родители и сестра
Педро Паскаль с отцом. Фото: соцсети
В 1995 году отец Паскаля, Хосе Бальмаседа, был одним из врачей клиники Калифорнийского университета в Ирвине, которых обвинили в изъятии яйцеклеток и эмбрионов у ничего не знающих пациенток, некоторые из которых были имплантированы другим женщинам. Врачей также обвинили в занижении денежных выплат. Паскаль долгое время утверждал, что его отец не сделал ничего плохого.
Хосе избежал предъявления обвинений, когда вернулся в Чили в сентябре 1995 года, где к нему присоединились его жена и двое младших братьев и сестер Паскаля. Мать Паскаля, Вероника Паскаль, покончила с собой в 1999 году. В 2021 году отец Паскаля согласился признать себя виновным в налоговом мошенничестве. (Во времена предполагаемых краж яйцеклеток и эмбрионов кража человеческих тканей не была незаконной.)
Паскаль поддержал свою младшую сестру Люкс, которая публично заявила о себе как о трансгендере в 2021 году. Педро описал Люкса, актера и трансгендерного активиста, как «одного из самых влиятельных людей и личностей».
Педро Паскаль с сестрой Люкс. Фото: соцсети