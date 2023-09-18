Рэпер, все альбомы которого стали как минимум золотыми: творческий путь Эминема

Кто такой Эминем?

Рэпер, актер и музыкальный продюсер Эминем — один из самых продаваемых музыкантов XXI века и один из самых влиятельных рэперов всех времен.

Эминем, настоящее имя которого Маршалл Брюс Мазерс III, рожился в 1972 году в Миссури. У него было бурное детство. Он бросил школу в девятом классе и подрабатывал случайными заработками, пока, наконец, не стал рэпером после выхода пластинки Slim Shady в начале 1999 года. Альбом стал мультиплатиновым, принеся Эминему две премии «Грэмми» и четыре премии MTV Video Music Awards.

В 2000 году Эминем выпустил альбом Marshall Mathers LP, который был отмечен как самый быстро продаваемый альбом в истории рэпа. Два года спустя он исполнил песню «Потеряй себя», удостоенную премии «Оскар», из полуавтобиографической драмы «8 миль».