Рэпер, все альбомы которого стали как минимум золотыми: творческий путь Эминема

Кто такой Эминем?
Рэпер, актер и музыкальный продюсер Эминем — один из самых продаваемых музыкантов XXI века и один из самых влиятельных рэперов всех времен.
Эминем, настоящее имя которого Маршалл Брюс Мазерс III, рожился в 1972 году в Миссури. У него было бурное детство. Он бросил школу в девятом классе и подрабатывал случайными заработками, пока, наконец, не стал рэпером после выхода пластинки Slim Shady в начале 1999 года. Альбом стал мультиплатиновым, принеся Эминему две премии «Грэмми» и четыре премии MTV Video Music Awards.
В 2000 году Эминем выпустил альбом Marshall Mathers LP, который был отмечен как самый быстро продаваемый альбом в истории рэпа. Два года спустя он исполнил песню «Потеряй себя», удостоенную премии «Оскар», из полуавтобиографической драмы «8 миль».
Эминем и Кертис Хэнсон (режиссер) на съемках фильма «8 миль». Фото: Global Look Press
В 2010 году он выпустил альбом Recovery, получивший премию «Грэмми», в высшей степени автобиографичную попытку примириться со своей борьбой с зависимостью и опытом реабилитации.
Альбом Marshall Mathers LP 2 (2013) также получил множество наград, а позже последовали альбомы Revival (2017), Kamikaze (2018) и Music to Be Murdered By (2020).
Мама и папа Эминема
Эминем никогда не знал своего отца, Маршалла Мазерса – младшего, который бросил семью, когда Эминем был еще младенцем, и отвергал все многочисленные попытки своего сына связаться с ним в детстве.
В результате Эминема воспитывала его мать, Дебора Мазерс. Эминем резко критиковал метод воспитания. В тексте своей песни он публично обвинил ее в том, что она подвергала его эмоциональному и физическому насилию.
Эминем в детстве. Фото: соцсети
Дебора категорически отрицала все подобные обвинения, и в 1999 году она подала иск на сумму 10 миллионов долларов против своего сына. Они уладили дело за 25 000 долларов.
В 2008 году Дебора опубликовала «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем: Наведение порядка в моей жизни как матери Эминема» — мемуары, рассказывающие о ее стороне истории и их сложных отношениях. В книге она утверждает, что никогда не эксплуатировала своего сына и что ее единственной заботой была забота о своих детях.
Ранняя жизнь и образование
Матери Эминема никогда не удавалось удержаться на работе дольше нескольких месяцев подряд, поэтому они часто переезжали между Миссури и Детройтом, штат Мичиган, проводя большую часть времени в проектах государственного жилья.
«Я менял школу два-три раза в год, — позже вспоминал Эминем. — Это, наверное, была самая трудная часть во всем этом».
Этот странствующий образ жизни оказал большое влияние на его личность. У него не было близких друзей, он почти полностью замыкался в себе, и в каждой новой школе с ним обращались как с изгоем.
«Избивали в ванной, били в коридорах, запихивали в шкафчики», — вспоминал он.
Эминем учился в средней школе Линкольна в Уоррене, штат Мичиган, где трижды провалил девятый класс и в конце концов бросил учебу в возрасте 17 лет. И все же, несмотря на то что Эминем был плохим учеником, у него всегда была глубокая привязанность к языку, он поглощал комиксы.
Эминем в юности. Фото: соцсети
«Я обнаружил, что независимо от того, насколько плохо я учился в школе и какими бы низкими ни были мои оценки в некоторые моменты, я всегда был хорош в английском. <...> Я просто почувствовал, что хочу иметь все эти слова в своем распоряжении, в своем словарном запасе в любое время, когда мне нужно будет их извлечь. Ты знаешь, где-то они будут храниться, например, под замком».
Бывшая жена и дочь
Эминему было всего 15, когда он встретил 13-летнюю Ким Энн Скотт на домашней вечеринке. Ким, которая утверждала, что не знала своего отца и подверглась насилию со стороны отчима, стала жить с Эминемом и его матерью Деборой.
Эминем и Ким Скотт. Фото: соцсети
Эминем и Ким вскоре начали встречаться, их отношения с самого начала были бурными. Дебора выгнала пару, когда Эминем бросил школу. В 1995 году у пары родилась дочь по имени Хейли Джейд Скотт. Пара много раз расставалась и снова сходилась, наконец поженившись незадолго до того, как Эминем отправился в свой первый крупный тур в 1999 году. Они развелись в 2000 году.
Ким и Эминем продолжали поддерживать бурные отношения до повторного брака в 2006 году, а затем снова развелись несколько месяцев спустя. После второго развода они начали затяжной спор об опеке над их дочерью Хейли.
Дочь Эминема — Хейли. Фото: соцсети
Эминем читал рэп о Хейли на протяжении всей своей карьеры, в том числе в песне 2004 года Mockingbird и на протяжении всего своего альбома Revival 2017 года. Хейли окончила Мичиганский государственный университет по специальности «психология».
Рэп-карьера
Будучи подростком, бросившим учебу, Эминем нашел способ выразить свою страсть к языку, а также выпустить наружу свой юношеский гнев с помощью зарождающегося музыкального жанра хип-хоп. Он взял сценический псевдоним M&M, шутливую отсылку к своим инициалам, которые позже он начал фонетически записывать как Эминем. Его особенно его привлекла N.W.A. - популярная и весьма противоречивая гангстерская рэп-команда из Лос-Анджелеса.
Хотя в то время рэп-музыку создавали почти исключительно чернокожие люди, Эминем, у которого бледно-белая кожа и ярко-голубые глаза, тем не менее вошел на рэп-сцену Детройта в качестве участника рэп-батлов — состязаний, в которых два рэпера по очереди оскорбляют другого с помощью импровизированных рэп-текстов.
Эминем оказался весьма искусен в подобных словесных перепалках и, несмотря на свою расовую принадлежность, быстро стал одной из самых уважаемых фигур андеграундной рэп-сцены Детройта.
Айс Кьюб, Снуп Дог, Эминем и Доктор Дре. Фото: соцсети
В этот период жизни Эминем старался свести концы с концами, участвовал в рэп-баттлах и отчаянно пытался заключить контракт на запись на альбома. Позже это будет отображено н в полуавтобиографическом фильме Эминема 2002 года «8 миля».
Эминем впоследствии стал одним из самых известных рэперов за всю историю жанра.
Эминем среди поклонников. Фото: соцсети
Infinite (1996)
Вдохновленный рождением своей дочери Хейли, чтобы зарабатывать на жизнь, Эминем выпустил свой первый независимый рэп-альбом Infinite в 1996 году.
Хотя альбом продемонстрировал вспышки его словесного мастерства, остроумия и таланта к рассказыванию историй, малобюджетная пластинка не принесла прибыли и не привлекла внимания местных жителей.
The Slim Shady EP (1997) и The Slim Shady LP (1999)
В 1997 году Эминем выпустил мини-альбом Slim Shady EP, который был открыт Dr. Dre, легендарным рэпером и бывшим продюсером любимой рэп-группы Эминема N.W.A.
После того, как Эминем отправился в Лос-Анджелес и занял второе место на MC Battle рэп-олимпиады 1997 года, Dre прослушал кассету рэпера в подвале дома исполнительного директора Джимми Айовина. Дре был настолько впечатлен, что подписал контракт с Эминемом на свой лейбл Interscope Records. В 1999 году, после двух лет работы с Dre, Эминем выпустил пластинку Slim Shady.
Эминем на сцене. Фото: соцсети
Сильно раскрученная пластинка мгновенно стала успешной, разошедшись тиражом более трех миллионов копий. В первом сингле My Name Is Эминем смешал детский юмор и энергию с безудержной ненормативной лексикой и вспышками насилия — мощное и завораживающее сочетание, которое отличалось от всего остального в рэпе.
The Marshall Mathers LP (2000)
Эминем выпустил свой второй студийный альбом, The Marshall Mathers LP, в мае 2000 года. Альбом продемонстрировал поэтические таланты Эминема, а также его эмоциональный и артистический диапазон. Его песни варьируются от маниакально смешных (The Real Slim Shady) до душераздирающе пронзительных (Stan), взрывоопасно жестоких (Kim) и обезоруживающе самокритичных (The Way I Am).
Альбом Marshall Mathers разошелся тиражом более 19 миллионов копий по всему миру, получил премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом, был номинирован на «Альбом года» и по праву считается одним из величайших рэп-альбомов всех времен.
Тем не менее альбом Marshall Mathers также подвергся шквалу критики за чрезмерную ненормативную лексику, прославление насилия, а также за очевидную гомофобию и женоненавистничество.
В то время, как Эминем пытался смягчить подобную критику, утверждая, что в его рэпе просто используется грубый язык, которым он был окружен с детства, а позже, исполнив дуэт с Элтоном Джоном на церемонии вручения премии Грэмми 2001 года, чтобы продемонстрировать свою открытость, Эминема тем не менее продолжают поносить в некоторых кругах за его оскорбительное содержание текстов.
Эминем и Элтон Джон. Фото: соцсети
Devil's Night (2001)
В 2001 году Эминем воссоединился с несколькими своими друзьями из детройтской андеграундной рэп-сцены, чтобы сформировать группу D12, записав альбом под названием Devil's Night с популярным синглом Purple Pills.
The Eminem Show (2002)
В 2002 году Эминем выпустил новый сольный альбом The Eminem Show, еще один популярный и получивший признание критиков альбом, отмеченный треками Without Me, Cleaning Out my Closet и Sing for the Moment.
В том же году артист попал во все эфиры с треком 8 Mile Lose Yourself, который впоследствии получил премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню.
Эминем. Фото: Global Look Press
Encore (2004)
Следующий альбом Эминема, Encore, был менее успешным, чем его предыдущие попытки. В нем по-прежнему звучали популярные песни, такие как Like Toy Soldiers и Mockingbird.
В течение следующих нескольких лет Эминем записал мало музыки и был в основном поглощен личными проблемами. После своего второго развода с Ким в 2006 году Эминем попал в больницу.
Relapse (2009)
К началу 2008 года Эминему удалось избавиться от пагубных пристрастий и он вернулся к записи музыки. В 2009-м он выпустил свой первый альбом новой музыки за пять лет — Relapse — с синглами Crack a Bottle и Beautiful.
Эминем. Фото: Global Look Press
Recovery (2010)
В 2010 году Эминем выпустил еще один альбом — Recovery — в высшей степени автобиографичную попытку примириться с собой. Его самый известный альбом за последние годы Recovery звучал несколько мягче и вдохновеннее, чем его предыдущая музыка с популярной песней Love the Way You Lie.
Этот альбом принес Эминему премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом.
Спустя 10 лет и семь альбомов рэпер, который шокировал, ужаснул и очаровал музыкальный мир необузданной яростью своей юношеской музыки, заново открывает себя как зрелый исполнитель.
«Я начал учиться, как не быть таким злым по любому поводу, вместо этого я научился считать свои благословения. Сделав это, я стал более счастливым человеком, вместо всего этого отвращения к себе, которым я занимался некоторое время, — сказал Эминем. — Музыка, я бы не сказал, что она стала счастливее, но она определенно более оптимистична. Я снова чувствую себя самим собой».
Эминем на концерте. Фото: Global Look Press
MMLP2 (2013)
Эминем выпустил свой восьмой альбом MMLP2 5 ноября 2013 года. Анонс будущего альбома, получившего «Грэмми», официально названного The Marshall Mathers LP 2, был сделан во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2013.
На церемонии награждения Эминем опубликовал фрагмент первого сингла с альбома под названием Berzerk. Он поднялся на вершину чартов с The Monster, треком, в котором также участвовала Рианна, и получил «Грэмми» за лучшее совместное исполнение рэпа и песни.
Эминем и Рианна. Фото: соцсети
ShadyXV (2014)
В 2014 году Эминем отпраздновал 15-летие своего лейбла Shady Records специальным набором из двух компакт-дисков под названием ShadyXV. В сборник вошли самые популярные песни лейбла, а также несколько новых материалов. Сингл Guts Over Fear быстро поднялся в чартах после своего дебюта в конце октября.
Revival (2017)
В конце 2017 года Эминем выпустил свой девятый студийный альбом — Revival. Его первые два сингла — Walk on Water и River — были выпущены совместно с суперзвездами поп-музыки Бейонсе и Эдом Шираном.
Альбом в целом разделил критиков и не смог заслужить похвал, отмеченных его предыдущими работами. Ни одна из песен не попала в топ-10 Billboard 100, в то время как каждый из его трех предыдущих альбомов принес по крайней мере один хит № 1.
Kamikaze (2018)
Хотя между восьмым и девятым альбомами Эминема прошло почти четыре года, фанатам пришлось подождать всего несколько месяцев, прежде чем 31 августа 2018 года он закончил свою следующую студийную работу, Kamikaze.
Альбом-сюрприз стартовал с песни Ringer, в которой рэпер снова продемонстрировал свое презрение к президенту Дональду Трампу. В октябре 2017 года Эминем попал в заголовки фристайл-фрагмента, записанного для BET Hip Hop Awards, в котором он набросился на Трампа.
Эминем. Фото: соцсети
Сингл Not Alike обрушился с критикой на рэпера Machine Gun Келли, известного как MGK (бойфренд актрисы Меган Фокс), за непристойные комментарии, которые он сделал несколько лет назад в адрес несовершеннолетней дочери Эминема, Хейли.
После того, как MGK ответили треком Rap Devil, Эминем выпустил сингл Killshot, обрушивший шквал оскорблений в адрес талантов MGK и отсутствия успеха, который поднялся на третье место в Billboard Hot 100.
Альбом помог Эминему оправиться от Revival. Однако, помимо успехов альбома, Эминема критиковали за гомофобные оскорбления в треках Killshot и Fall.
Side B (2020)
В январе 2020 года Эминем выпустил альбом из 20 треков сопровождался выпуском видеоклипа на песню Darkness, в котором вспоминалась массовая стрельба на музыкальном фестивале Route 91 Harvest 2017 в Лас-Вегасе и содержался призыв к зрителям проголосовать за изменение законов об оружии.
Эминем на «Оскаре-2020». Фото: соцсети
В следующем месяце рэпер неожиданно появился на церемонии вручения премии «Оскар», исполнив песню победителя церемонии 2003 года — «Потеряй себя».
В декабре 2020 года рэпер выпустил следующий альбом, Side B.