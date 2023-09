Рэпер, все альбомы которого стали как минимум золотыми: творческий путь Эминема

Сильно раскрученная пластинка мгновенно стала успешной, разошедшись тиражом более трех миллионов копий. В первом сингле My Name Is Эминем смешал детский юмор и энергию с безудержной ненормативной лексикой и вспышками насилия — мощное и завораживающее сочетание, которое отличалось от всего остального в рэпе.

The Marshall Mathers LP (2000)

Эминем выпустил свой второй студийный альбом, The Marshall Mathers LP, в мае 2000 года. Альбом продемонстрировал поэтические таланты Эминема, а также его эмоциональный и артистический диапазон. Его песни варьируются от маниакально смешных (The Real Slim Shady) до душераздирающе пронзительных (Stan), взрывоопасно жестоких (Kim) и обезоруживающе самокритичных (The Way I Am).

Альбом Marshall Mathers разошелся тиражом более 19 миллионов копий по всему миру, получил премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом, был номинирован на «Альбом года» и по праву считается одним из величайших рэп-альбомов всех времен.

Тем не менее альбом Marshall Mathers также подвергся шквалу критики за чрезмерную ненормативную лексику, прославление насилия, а также за очевидную гомофобию и женоненавистничество.

В то время, как Эминем пытался смягчить подобную критику, утверждая, что в его рэпе просто используется грубый язык, которым он был окружен с детства, а позже, исполнив дуэт с Элтоном Джоном на церемонии вручения премии Грэмми 2001 года, чтобы продемонстрировать свою открытость, Эминема тем не менее продолжают поносить в некоторых кругах за его оскорбительное содержание текстов.