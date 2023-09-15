Отношения с эпатажным братом «Горшком» из «Короля и шута», «Фауст» и единственная любовь Алексея Горшенева

Однажды на рок - фестивале «Нашествие» певца Алексея Горшенева назвали Черным принцем. Хотя в одном из интервью он признался, что в молодости увидел в зеркале Мефистофеля. Свои ощущения от этого персонажа музыкант впоследствии воплотит в зонг-опере «Фауст».

Артист признается, что если его брат Михаил Горшенев, лидер группы «Король и шут», тот самый легендарный Горшок, скорее, отвечал за веселье и хардкор, то он больше – лирично-темный, инфернальный герой. Но оба, несомненно, вписали свои имена в историю музыки.

Детство и родители

Алексей «Ягода» (никнейм артиста - прим. ред) Горшенев родился 3 октября 1975 года в Биробиджане, в Хабаровском крае в семье, не равнодушной к музыке.

Отец, майор погранвойск Юрий Михайлович, сам всегда любил петь и хотел, чтобы и сыновья овладели музыкальной грамотой. Мама, Татьяна Ивановна, музыкант по образованию, занималась вокалом с воспитанниками детского сада, аккомпанировала им на фортепиано. Ну а старшего брата Алексея, лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева, наверное, знают все.