Отношения с эпатажным братом «Горшком» из «Короля и шута», «Фауст» и единственная любовь Алексея Горшенева

Однажды на рок - фестивале «Нашествие» певца Алексея Горшенева назвали Черным принцем. Хотя в одном из интервью он признался, что в молодости увидел в зеркале Мефистофеля. Свои ощущения от этого персонажа музыкант впоследствии воплотит в зонг-опере «Фауст».
Артист признается, что если его брат Михаил Горшенев, лидер группы «Король и шут», тот самый легендарный Горшок, скорее, отвечал за веселье и хардкор, то он больше – лирично-темный, инфернальный герой. Но оба, несомненно, вписали свои имена в историю музыки.
Детство и родители
Алексей «Ягода» (никнейм артиста - прим. ред) Горшенев родился 3 октября 1975 года в Биробиджане, в Хабаровском крае в семье, не равнодушной к музыке.
Отец, майор погранвойск Юрий Михайлович, сам всегда любил петь и хотел, чтобы и сыновья овладели музыкальной грамотой. Мама, Татьяна Ивановна, музыкант по образованию, занималась вокалом с воспитанниками детского сада, аккомпанировала им на фортепиано. Ну а старшего брата Алексея, лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева, наверное, знают все.
Алексей и Михаил Горшеневы в детстве. Фото: соцсети
«Мы с Мишкой переглядывались и не понимали – петь или не петь? Мама садилась за фортепиано, и отец пел какие-то вещи, - вспоминал Алексей семейные посиделки в интервью «Комсомольской правде».
- Баритоновая тема, и она такая, знаете, очень, как говорил Мишка, магомаевская. Если бы отец пошел в музыкальную индустрию, и вы бы услышали его голос, тогда бы поняли».
Уже в 12 лет Алексей своими силами научился играть на гитаре. А вскоре стал писать и стихи, и музыку.
Учеба
Из-за профессии отца Горшеневым часто приходилось переезжать, в основном передвигались они по Дальнему Востоку. Но по окончании школы Алексей с братом Михаилом оказались в Ленинграде.
Алексей Горшенев в молодости. Фото: соцсети
У Алексея Горшенева нет музыкального образования. Он окончил питерский колледж «Станкоэлектрон», где готовят специалистов для разных областей промышленности. Однако любовь к музыке была у парня в приоритете.
Свою карьеру он начал с позиций барабанщика группы «Король и шут», где фронтменом был его брат. Однако после службы в армии Алексей решил пойти собственным путем и создал группу «Кукрыниксы».
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«Кукрыниксы»
Свое название коллектив получил благодаря названию творческого коллектива советских художников-графиков, известность которым принесли карикатуры и шаржи, а также карикатурные иллюстрации в характерном стиле. Псевдоним «Кукрыниксы» был образован из первых слогов фамилий основателей группы: КУприянова и КРЫлова, а также первых трех букв имени и первой буквы фамилии НИКолая Соколова.
Его решил позаимствовать и Алексей Горшенев. Сначала его группа играла рок, а потом отдала предпочтение панк-року и пост-панку.
Группа «Кукрыниксы» дебютировала в питерском клубе «Полигон» весной 1997 года. Через год был записан одноименный альбом с 12 песнями, наибольшую известность получили рок-композиции «Солдатская печаль» и «Это не беда».
«Кукрыниксы» кооперировались и с другими коллективами. Так, они принимали участие в концерте «Проказник и скоморох», организованной «Королем и шутом» во главе с Михаилом Горшеневым. А в нулевых совместно с группой «Кино» записали альбом-трибьют «Кинопробы», куда вошли кавер-версии композиций «Кончится лето» и «Печаль».
В 2001 году «Кукрыниксы» впервые участвовали в знаменитом рок-фестивале «Нашествие». И с тех пор эта традиция станет ежегодной, за исключением 2009 и 2010 годов.
В начале 2000-х у группы также вышли альбомы «Раскрашенная душа» и «Столкновение». А в народ ушли инструментальные произведения «Время» и «Черная невеста». Кстати, на последнюю был снят клип по мотивам сериала Владимира Бортко «Идиот» с Евгением Мироновым в главной роли.
Алексей Горшенев с группой «Кукрыниксы». Фото: Global Look Press
Летом 2004 года «Кукрыниксы» частично на студии Юрия Шевчука и группы ДДТ записали новый альбом «Фаворит солнца». Далее у коллектива выходили диски «XXX» и «Всадник света», где в дуэте с вокалисткой Стефани Старр был создан сборник «Все, что я оставил позади».
Настоящим подарком для поклонников коллектива стал альбом «Артист», который Алексей посвятил своему знаменитому брату Михаилу Горшеневу и всем творческим личностям.
Осенью 2017 года и весной 2018-го «Кукрыниксы» дали серию юбилейных концертов, посвященных 20-летию группы, после чего объявили о ее закрытии. Однако поспешили обрадовать своих поклонников новостью о том, что на месте старого коллектива появится новый. Так и произошло.
«Горшенев»
В 2018 году рождается проект «Горшенев», история которого начинается с песни «Имена», которая сразу же врывается в радийные чарты и завоевывает там первые места. Затем эту же эстафету перенимает композиция «Одиночество».
Первый сольный концерт группа «Горшенев» дала 14 апреля 2019 года. Вскоре и вышел клип на песню «Царь зверей».
А в феврале 2020 года выходит дебютный альбом группы «Звездный мусор», также завоевавший симпатии поклонников.
«Фауст»
Большим событием в творческой жизни Алексея стал работа над рок-оперой «Фауст». Артист писал ее во время пандемии, когда освободилось время для музыкальных экспериментов.
Произведение состоит из 16 композиций. Помимо Алексея Горшенева, в ее записи принимали участие вокалист из группы Animal Jaz Алексей Красовицкий, актер Артур Ваха, лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф (Илья Черт) и мама музыканта Татьяна Горшенева.
Сам Алексей сыграл роль Мефистофеля. И объяснил свой выбор возвращением в прошлое.
Алексей Горшенев. Фото: Global Look Press
«Давным-давно, лет 20 назад, я в некоторой степени был вакханальщиком, и как-то в зеркале увидел себя Мефистофелем после принятия некоторых веществ. Но молодость такое дело. Я посмотрел в зеркало и испугался. Больше не принимаю никаких таких веществ», - рассказывал Алексей Горшенев в одном из своих интервью.
По словам артиста, рок-опера «Фауст» - это дань его молодецкой удали, безвозвратно ушедшей в прошлое.
Личная жизнь. Жена Алла и сын Кирилл
Если молодость музыканта была наполнена страстями, то сейчас в его личной жизни все спокойно. Вот уже много лет артист женат на женщине по имени Алла, которая стала его надежной поддержкой и опорой.
Супруга помогла Алексею пережить невыносимо тяжелый для него 2013 год, когда с разницей в сорок дней из жизни сначала ушел его брат Михаил, умерший от сердечной недостаточности, а затем и отец.
Алексей Горшенев с женой Аллой. Фото: соцсети
Сыну пары Кириллу уже 22 года. Как признавался Алексей, он никогда не придерживался армейских методов воспитания парня, предоставляя ему возможность делать самостоятельный выбор.
Сериал «Король и шут»
Кстати, Кирилл сыграл отца в сериале «Король и шут», вышедшем на видеоплатформе «Кинопоиск», в марте этого года. А сам Алексей Горшенев написал музыку к проекту.
В интервью «Комсомольской правде» Алексей рассказывал, что активно участвовал в создании сериала и предлагал делать упор не на реальной биографии брата и окружавших его людей, а подарить зрителям этакую панк-сказку. Впрочем, по словам артиста, на съемках проекта итак творилось настоящее волшебство.
Кирилл Горшенев на съемках сериала «Король и шут» (второй справа). Фото: видеоплатформа «Кинопоиск»
«В один из съемочных дней я приехал на площадку, там снимали нашу квартиру. И мне показали отца, то есть актера Александра Клюквина. Проходит минута, вторая… Я говорю ему, что он, конечно же, похож», - рассказывал Алексей в интервью изданию «Аргументы и факты».
По словам музыканта, Клюквин даже говорил, как его отец, и несколько секунд Алексею казалось, что он видел человека, которого уже нет на Земле. И это была необъяснимая магия.
Кадр из сериала «Король и шут». Фото: видеоплатформа «Кинопоиск»
Что же касается Константина Плотникова, сыгравшего роль Михаила, то, по словам Алексея, сначала он не возлагал на него больших надежд. Однако потом понял, что артист действительно улавливает многие черты брата.
А вот вдова Горшка Ольга осталась недовольна сериалом. Однако, как отметил сам Алексей Горшенев, это уже ее личное дело. Ведь создатели проекта делали все в меру своих возможностей и не собирались ничего перекручивать. А вот что получилось – на сегодняшний день оказалось лучшим, считает артист.
Алексей Горшенев. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост Алексея Горшенева – 185 сантиметров, вес – 77 килограммов.
Алексей Горшенев сейчас
Сейчас Алексей весь в работе. Так, в октябре совместно с музыкантами группы «Горшенев» он представит концертную программу «Есенин», вдохновленную стихами классика. Концерты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
В программу, приуроченную ко дню рождения поэта и, кстати, самого Алексея, войдут: «Черный человек», «Ответ матери», «Мне осталась одна забава», «Исповедь самоубийцы» и еще полтора десятка известных произведений.
Все музыкальное сопровождение к программе написал Алексей Горшенев.
Михаил Горшенев. Фото: Global Look Press
А вот 15 сентября стартует гастрольный тур «Песни брата» - концерты, посвященные Михаилу Горшеневу. Так, они пройдут в Ярославле, Владимире, Твери, Краснодаре, Архангельске, Минске и многих других городах.
Однажды Алексей признался, что такие выступления для него – погружение в мир Михаила, однако он не делает на этом акцент. По его словам, Горшок - неподражаемый человек, манеру которого не удастся повторить никому. Да это и не нужно, поскольку у Алексея Горшенева свой собственный вокальный почерк и путь!
Алексей Горшенев. Фото: Global Look Press
А еще Алексей считает, что музыка «Короля и шута» не умрет никогда, потому что их творчество преимущественно посвящено сказочным сюжетам.
А людям всегда будет хотеться совершить побег от рутины и бытовухи, отдохнуть и погрузиться в мир королей, принцесс, троллей, кукол, колдунов, злобных гениев, героев, разбойников, а может, и героев-разбойников одновременно.
Алексей и Михаил Горшеневы. Фото: соцсети
Ведь это тот самый миф о вечных персонажах, призванных спасти всех нас, в который хочется так верить!