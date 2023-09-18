Путь к успеху супермодели 90-х Синди Кроуфорд

Ранняя жизнь и карьера модели

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в Декалбе, штат Иллинойс. Хотя она обрела известность благодаря своей внешности, темноволосая и кареглазая Кроуфорд в первую очередь отличилась благодаря своим интеллектуальным качествам.

Она была прекрасной ученицей и произносила прощальную речь на выпускном вечере средней школы. Кроуфорд поступила в Северо-Западный университет Чикаго, чтобы получить степень инженера-химика, но ее академическая карьера оказалась недолгой, когда на первом курсе она бросила колледж, чтобы работать моделью.

Ее вхождению в жесткий, конкурентный мир высокой моды способствовала победа в конкурсе «Образ года», проводимом модельным агентством Elite в 1982 году. Через несколько месяцев статная (пять футов девять с половиной дюймов) модель весом 130 фунтов появилась на обложке журнала Vogue.

Широко распространенная привлекательность Кроуфорд заключалась во внешности, которая нравилась как мужчинам, так и женщинам. Ее великолепное тело с классическими размерами 34B-24-35 привлекало мужчин, в то время как ее общеамериканская внешность и фирменная родинка на лице не позволяли ей казаться недостижимым идеалом совершенной красоты, и поэтому она не представляла угрозы для женщин.

Кроме того, ее атлетическое телосложение резко контрастировало со многими моделями, которые были распространены в 1990-е годы.