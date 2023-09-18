Путь к успеху супермодели 90-х Синди Кроуфорд

Кто такая Синди Кроуфорд?
Начиная с 1980-х и продолжая в 1990-е годы, Синди Кроуфорд была самой знаменитой фотомоделью Америки и одной из самых известных в мире.
Синди и ее современницы (среди них Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл) были не просто безымянными лицами на обложках журналов, календарях и модных подиумах, а стали знаменитостями, чья слава соперничала со славой кинозвезд и рок-музыкантов.
Синди Кроуфорд на премьере фильма «Великий Гэтсби», 16 мая 2013 г. – Канны, ФРАНЦИЯ – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера модели
Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в Декалбе, штат Иллинойс. Хотя она обрела известность благодаря своей внешности, темноволосая и кареглазая Кроуфорд в первую очередь отличилась благодаря своим интеллектуальным качествам.
Она была прекрасной ученицей и произносила прощальную речь на выпускном вечере средней школы. Кроуфорд поступила в Северо-Западный университет Чикаго, чтобы получить степень инженера-химика, но ее академическая карьера оказалась недолгой, когда на первом курсе она бросила колледж, чтобы работать моделью.
Ее вхождению в жесткий, конкурентный мир высокой моды способствовала победа в конкурсе «Образ года», проводимом модельным агентством Elite в 1982 году. Через несколько месяцев статная (пять футов девять с половиной дюймов) модель весом 130 фунтов появилась на обложке журнала Vogue.
Широко распространенная привлекательность Кроуфорд заключалась во внешности, которая нравилась как мужчинам, так и женщинам. Ее великолепное тело с классическими размерами 34B-24-35 привлекало мужчин, в то время как ее общеамериканская внешность и фирменная родинка на лице не позволяли ей казаться недостижимым идеалом совершенной красоты, и поэтому она не представляла угрозы для женщин.
Кроме того, ее атлетическое телосложение резко контрастировало со многими моделями, которые были распространены в 1990-е годы.
Супермодель Синди Кроуфорд появилась на обложке журнала Playboy за октябрь 1998 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Феномен Синди Кроуфорд
Кроуфорд сошла с отдаленного пьедестала знаменитой манекенщицы или гламурной девушки с обложки, когда начала заявлять о своей индивидуальности перед публикой. Она давала интервью, в которых рассказывала о своем детстве в среде среднего класса, разводе родителей и травме, вызванной смертью ее брата от лейкемии.
Эти признания очеловечили ее имидж и сделали ее доступной, и она стала ведущей ток-шоу House of Style на MTV, в котором особое внимание уделялось моде и позволяло ей давать интервью, связанные с более молодым рынком.
Феномен Синди Кроуфорд продолжился благодаря ее участию в видеороликах о фитнесе, специальных телепередачах, коммерческой рекламе и фильмах (фильм «Честная игра» 1995 года был отвергнут как зрителями, так и критиками, но мало повлиял на снижение ее популярности.)
Тем временем ее и без того высокий статус усилился после кратковременного брака с актером Ричардом Гиром в 1991 году.
«Честная игра» Эндрю Сайпса с Синди Кроуфорд и Уильямом Болдуином в главных ролях. 1995 г. Фото: Global Look Press
Жизнь модели
После прихода Кроуфорд было нередким видеть моделей, продвигающих широкий спектр товаров, помимо моды и косметики. Сама Кроуфорд подписала многомиллионный контракт на продвижение Pepsi, а также свою более традиционную роль в Revlon.
Открытие тематического ресторана Fashion Café в середине 1990-х годов ознаменовало пик популярности супермодели. Ассоциация кафе с Кроуфорд и другими известными моделями показала, в какой степени они с тали важными фигурами в американской культуре.
К концу 20-го века Синди Кроуфорд все еще была самой известной из этих знаменитостей благодаря сочетанию ее образа и разнообразию ее профессиональной деятельности с помощью множества доступных средств массовой информации.
Синди Кроуфорд в рекламе Pepsi. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Кроуфорд была замужем за актером Ричардом Гиром с 1991 по 1995 год. В 1998 году она вышла замуж за предпринимателя и импресарио ночных клубов Рэнди Гербера. У них двое детей, Пресли и Кайя.
Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и Пресли Гербер присутствуют на церемонии вручения премии Fashion Awards 2018 в Королевском Альберт-Холле. Лондон, Великобритания. 12.10.2018 г. Фото: Global Look Press