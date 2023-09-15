Любовь к чилийской девушке и трое детей Андрея Леонова: как звезда «Папиных дочек» покорил сердце будущей жены

Но настоящая слава пришла к Андрею Леонову в 2007 году - после того, как зрители увидели сериал «Папины дочки». В нем Андрею досталась роль многодетного отца, в одиночку воспитывающего пятерых девочек. Проект мгновенно завоевал популярность у российских зрителей. За эту работу Леонов был номинирован на премию «ТЭФИ-2008».

Правда, вскоре актер заявил о том, что покидает проект, - его не устраивало качество материала, которое страдало из-за сильной загруженности и ускоренных темпов съемок. Но все же создатели сериала уговорили его продолжить сниматься в 14-м сезоне популярного сериала. Ожидалось, что этот сезон станет последним. Однако зрители так настойчиво просили продолжения, что в 2012 году на экраны вышел еще один сезон – «Папины дочки. Суперневесты».

Телешоу и другие проекты

Евгений Леонов – не только актер кино и театра. Зрители могли видеть его в рекламных роликах, а кроме того, он вел передачи о здоровье: «Болезни – нет» и «О самом главном». В 2014 году Андрей Леонов и его семья стали героями передачи «Пока все дома», а через год зрители смогли увидеть его в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» - в студии Леонов поделился подробностями своей творческой биографии.

Вместе с женой и дочерью Андрей Евгеньевич принял участие в ток-шоу «Про любовь». Там супруги рассказали о том, что любят вместе посещать бассейн, - вероятно, именно это помогает актеру поддерживать физическую форму, вообще же он склонен к полноте, - при росте 166 см весит 85 кг.

Заработки Андрея Леонова

По данным СМИ, помимо заработков в «Ленкоме» и гонораров за съемки в ситкоме «Папины дочки», Андрей Леонов зарабатывает еще и участием в корпоративах, - каждое приглашение приносит ему сумму от 10 тысяч долларов.

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