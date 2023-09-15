Любовь к чилийской девушке и трое детей Андрея Леонова: как звезда «Папиных дочек» покорил сердце будущей жены

Сын знаменитого и любимого всеми комедийного актера Евгения Леонова, Андрей быстро сумел доказать свой талант и самодостаточность. А вот с личной жизнью у него долго не ладилось – расставшись с первой женой, он 15 лет оставался одиноким.
Сын знаменитости
Андрей Леонов в детстве с отцом - Евгением Леоновым. Фото: соцсети
Андрей Леонов родился 15 июня 1959 года в Москве и стал единственным сыном знаменитого советского актера Евгения Леонова. Мама Андрея, Ванда Владимировна, тоже имела отношение к театральному искусству – она работала в литературном отделе «Ленкома».
Мальчик нередко наблюдал за работой отца на съемочной площадке, и вскоре магия кино так его захватила, что он решил пойти по стопам отца. В школе Андрей постоянно участвовал в самодеятельных постановках, записался в театральный кружок. А в 13 лет, после съемок в фильме «Гонщики», Андрей окончательно убедился в том, что его призвание – кино. Окончив школу, он поступил в Щукинское театральное училище. Полтора года юноша отдал службе в армии.
«Обыкновенное чудо» и театр «Ленком»
Андрей Леонов в молодости. Фото: кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
В 1978 году Леонов-младший сыграл ученика охотника в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо», - одну из ключевых ролей, Короля, там исполнил его отец. Работа Андрея произвела хорошее впечатление на режиссера. Вскоре Марк Захаров позвал его в «Ленком», и Андрей стал появляться во многих спектаклях прославленного театра.
Он сумел вырваться за рамки образа «сына знаменитости» и доказал собственную состоятельность как актера. В 2021 году Андрей Евгеньевич исполнил роль Тевье в знаковой постановке «Ленкома» - «Поминальная молитва». Прежде этого героя играл его отец, которого не стало в 1994 году.
Роли в кино
Андрей Леонов в сериале "Ивановы-Ивановы". Фото: кадр из сериала
В 80-х и 90-х годах Андрей Леонов почти не снимался в кино – все его время было занято театром. Зато двухтысячные стали эпохой его расцвета на экране. В детективном сериале «Женская логика» с Алисой Фрейндлих в главной роли Леонову достался интересный персонаж – следователь. В биографическом сериале «Есенин» он сыграл друга великого русского поэта.
Потом его фильмография пополнилась драмой «Маргарита Назарова» - Андрей сыграл в ней собственного отца. В 2019 году на экраны вышел сериал «Зорге» с участием Андрея Леонова. В байопике «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Леонов воплотил образ легендарного советского комментатора Николая Озерова.
«Папины дочки»
Андрей Леонов на съемках сериала "Папины дочки". Фото: соцсети
Но настоящая слава пришла к Андрею Леонову в 2007 году - после того, как зрители увидели сериал «Папины дочки». В нем Андрею досталась роль многодетного отца, в одиночку воспитывающего пятерых девочек. Проект мгновенно завоевал популярность у российских зрителей. За эту работу Леонов был номинирован на премию «ТЭФИ-2008».
Правда, вскоре актер заявил о том, что покидает проект, - его не устраивало качество материала, которое страдало из-за сильной загруженности и ускоренных темпов съемок. Но все же создатели сериала уговорили его продолжить сниматься в 14-м сезоне популярного сериала. Ожидалось, что этот сезон станет последним. Однако зрители так настойчиво просили продолжения, что в 2012 году на экраны вышел еще один сезон – «Папины дочки. Суперневесты».
Телешоу и другие проекты
Евгений Леонов – не только актер кино и театра. Зрители могли видеть его в рекламных роликах, а кроме того, он вел передачи о здоровье: «Болезни – нет» и «О самом главном». В 2014 году Андрей Леонов и его семья стали героями передачи «Пока все дома», а через год зрители смогли увидеть его в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» - в студии Леонов поделился подробностями своей творческой биографии.
Вместе с женой и дочерью Андрей Евгеньевич принял участие в ток-шоу «Про любовь». Там супруги рассказали о том, что любят вместе посещать бассейн, - вероятно, именно это помогает актеру поддерживать физическую форму, вообще же он склонен к полноте, - при росте 166 см весит 85 кг.
Заработки Андрея Леонова
По данным СМИ, помимо заработков в «Ленкоме» и гонораров за съемки в ситкоме «Папины дочки», Андрей Леонов зарабатывает еще и участием в корпоративах, - каждое приглашение приносит ему сумму от 10 тысяч долларов.
Роман с Татьяной Кравченко и брак с чилийской девушкой
Евгений - старший сын Андрея Леонова. Фото: YouTube
Известно, что в молодости у Андрея Леонова был непродолжительный роман с Татьяной Кравченко. Но его родителям девушка не понравилась, и Андрей прислушался к их мнению. Через некоторое время молодой актер начал встречаться с дочерью чилийского политического эмигранта – Марией Алехандрой Куэвас.
Они поженились, и в 1987 году у них родился сын. Мальчика назвали в честь знаменитого деда – Евгением. Семья была вполне благополучной, но в конце 90-х Мария решила перебраться в Швецию – вместе с сыном. Андрей Евгеньевич принял решение остаться на родине, сохранив с бывшей супругой дружеские отношения. Их сын окончил театральный институт в Стокгольме и стал актером. У него есть семья, в 2019 году родился сын Мио.
Анастасия Тарасова и дети
Андрей Леонов и Анастасия Тарасова. Фото: соцсети
Расставшись с Марией, Андрей Леонов с головой погрузился в работу, - она помогала ему забыть о сердечных переживаниях. Так продолжалось 15 лет. А потом он снялся в «Папиных дочках» - и с экрана очаровал юную девушку Анастасию Тарасову, дочь известного пианиста Игоря Якушенко.
Настя работала звукооператором, окончив дирижерское отделение консерватории. Ей настолько понравился главный герой рейтингового сериала, что она с замиранием сердца следила за ним каждый день. А потом они познакомились, и спустя полгода ухаживаний Андрей сделал девушке предложение.
Они поженились весной 2010 года, и 13-летняя разница в возрасте не стала помехой их счастью. В том же году у супругов родилась дочь Анна, а спустя три года на свет появился сын Михаил. Аня серьезно занимается балетом – возможно, она сделает карьеру танцовщицы.
Возрождение «Папиных дочек»
Андрей Леонов с младшими детьми - Аней и Мишей. Фото: соцсети
Поклонники «Папиных дочек» получили в 2023 году настоящий подарок – было объявлено о возобновлении съемок сериала. Теперь он называется «Папины дочки. Новые». Правда, в съемках участвовали не все из полюбившихся зрителям артистов, но без Андрея Леонова – многодетного папы Васнецова – конечно, не обошлось.
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2023-й вообще стал удачным годом для Леонова – он получил звание народного артиста РФ. И, конечно, его новых появлений на экране и на театральной сцене ждет огромное количество благодарных зрителей, которые высоко ценят актерский талант Андрея Евгеньевича.