Интересна своей нестандартной внешностью, но не красавица: биография Кейт Мосс

Кто такая Кейт Мосс?
Кейт Мосс — британская модель, которая появилась на своей первой обложке глянца, когда ей было 15 лет. После участия в рекламной кампании Calvin Klein's Obsession в 1993 году она стала еще более известной и востребованной.
За свою карьеру она появилась на обложках более 300 журналов. Также снималась в рекламных кампаниях многих ведущих домов моды. Имея рост 170 см и известная своим утонченным стилем и тусовочным образом жизни, Мосс продолжает оставаться иконой моды и поп-культуры.
Кейт Мосс в детстве. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Мосс родилась 16 января 1974 года в Лондоне, Англия. Мосс начала работать моделью в возрасте 14 лет. В следующем году она появилась на обложке британского журнала, что стало важной вехой в карьере любой модели.
Кейт Мосс и Кельвин Кляйн. Фото: Global Look Press
Мосс, появившаяся в 1993 году в рекламной кампании дизайнера Calvin Klein scent Obsession, стала еще более известной и востребованной моделью. В рекламе была показана ее хрупкая фигура.
Некоторые сочли ее юной, детский образ красивым, в то время как другие подумали, что она слишком худая и, возможно, страдает расстройством пищевого поведения. Несмотря на любые негативные комментарии, Мосс продолжал процветать в профессиональном плане.
Кейт Мосс на набережной Монако. Май 1999 года. Фото: Global Look Press
Основные моменты карьеры
За свою карьеру она появилась на обложках более 300 журналов. Мосс также снималась в рекламных кампаниях многих ведущих домов моды, включая Chanel и Christian Dior. В июне 2005 года она получила награду «Икона моды» от Совета модельеров Америки.
Кейт Мосс. Реклама Dior. Фото: соцсети
Личная жизнь и другие начинания
Помимо того, что Мосс является одной из ведущих мировых моделей, она также прославилась своей бурной личной жизнью. Она продолжала вести тусовочный образ жизни, когда ее карьера пошла на спад. В 1998 году Мосс проходила лечение в лондонской клинике.
Мосс неоднократно попадали в заголовки новостей по всему миру вместе со своим бойфрендом, солистом группы Babyshambles Питом Доэрти. Его несколько раз арестовывали по обвинениям, связанным с запрещенными веществами. Из-за последовавшего скандала она потеряла многие из своих прибыльных модельных контрактов с такими компаниями, как бренд одежды H&M.
Кейт Мосс и ее бойфренд покидают ночной клуб в Лондоне. Фото: Global Look Press
Британская полиция решила не предъявлять Мосс никаких обвинений в каких-либо преступлениях, и позже она отправилась на лечение в клинику Мидоус в Финиксе, штат Аризона.
К следующему году у нее было множество новых модельных контрактов с такими компаниями, как Calvin Klein и Burberry, которые отказались от нее во время скандала. Также в 2006 году Мосс заключила сделку с брендом одежды Topshop на разработку собственной коллекции одежды.
В дополнение к своей линии одежды, Мосс начала продавать собственную марку духов под названием Kate в 2007 году. На следующий год она добавила второй аромат, Velvet Hour, а за ним последовали другие, такие как Love Blossoms.
За пределами мира моды она стала иконой поп-культуры, появляясь в многочисленных рок-клипах таких исполнителей, как The White Stripes, Элтон Джон и Марианна Фейтфулл. Ее вокал можно услышать на некоторых записях таких групп, как Oasis и The Lemonheads.
Отношения и дочь
Джонни Депп и Кейт Мосс. Фото: соцсети
После нескольких расколов и примирений Мосс и Доэрти окончательно расстались в 2007 году. Она начала встречаться с Джейми Хинсом из британской рок-группы The Kills, за которого вышла замуж в 2011 году.
До отношений с Доэрти и Хинсом Мосс была помолвлена с актером Джонни Деппом в 1990-е годы. У нее также есть дочь Лила Грейс (род. 2002 г.) от бывшего парня Джефферсона Хака, издателя журнала.
Свадьба Кейт Мосс и Джейми Хинса. 1 июля 2011 года. Фото: Global Look Press