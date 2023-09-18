Интересна своей нестандартной внешностью, но не красавица: биография Кейт Мосс

Британская полиция решила не предъявлять Мосс никаких обвинений в каких-либо преступлениях, и позже она отправилась на лечение в клинику Мидоус в Финиксе, штат Аризона.

К следующему году у нее было множество новых модельных контрактов с такими компаниями, как Calvin Klein и Burberry, которые отказались от нее во время скандала. Также в 2006 году Мосс заключила сделку с брендом одежды Topshop на разработку собственной коллекции одежды.

В дополнение к своей линии одежды, Мосс начала продавать собственную марку духов под названием Kate в 2007 году. На следующий год она добавила второй аромат, Velvet Hour, а за ним последовали другие, такие как Love Blossoms.

За пределами мира моды она стала иконой поп-культуры, появляясь в многочисленных рок-клипах таких исполнителей, как The White Stripes, Элтон Джон и Марианна Фейтфулл. Ее вокал можно услышать на некоторых записях таких групп, как Oasis и The Lemonheads.

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