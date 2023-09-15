Актриса, звезда «Плейбоя», защитница прав животных: биография Памелы Андерсон

Кто такая Памела Андерсон?
Памела Андерсон начала свою карьеру модели в рекламе пива Labatt, а затем на страницах Playboy. Она перешла на роль актрисы в сериале «Большой ремонт» на телевидении, но настоящая слава пришла к ней со «Спасателями Малибу». Давний сторонник прав животных, Андерсон участвовала в двух сезонах «Танцев со звездами» и продолжает сниматься в небольших ролях.
Ранняя жизнь и работа моделью
Памела Андерсон в детстве. Фото: соцсети
Памела Дениз Андерсон родилась 1 июля 1967 года в семье рабочего в Ледисмите, Британская Колумбия, Канада. После окончания средней школы она работала инструктором по фитнесу, пока ее не «обнаружили» на канадском футбольном матче, когда ее показывали на гигантском экране стадиона в облегающей футболке Labatt beer. Затем она была нанята Labatt для участия в рекламе пива.
Вскоре последовало предложение от Playboy. В дальнейшем она появлялась на многочисленных обложках знаменитого мужского журнала.
«Большой ремонт» и «Спасатели Малибу»
Патриша Ричардсон, Тим Аллен, Памела Андерсон и Ричард Карн в ситкоме «Большой ремонт». Фото: кадр из сериала
Андерсон продемонстрировала свой успех модели в серии эпизодических ролей в телевизионных программах. Свой первый большой прорыв она получила в 1991 году в роли «девушки с инструментами» в ситкоме «Большой ремонт». Находясь там, она привлекла внимание агентов по кастингу сериала «Спасатели Малибу», которые искали замену актрисе Эрике Эланьяк.
Часовое шоу, рассказывающее о жизни спасателей Малибу, стало самой рейтинговой программой во всем мире.
Телевизионный успех Андерсон не очень хорошо отразился на большом экране. Несмотря на массовую огласку, включая появление Андерсон на Каннском кинофестивале в облегающем костюме кошки, ее главная роль в триллере 1996 года «Не называй меня малышкой» была провалом.
Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». Фото: кадр из сериала
V.I.P.
Андерсон вернулась на телевидение в 1998 году в качестве исполнительного продюсера и звезды сериала V.I.P., в котором она сыграла представителя агентства телохранителей.
Хотя V.I.P. вряд ли можно назвать феноменом поп-культуры, но он пользовался достаточным успехом, чтобы продержаться четыре сезона.
Памела Андерсон и Натали Рэйтано в сериале V.I.P. Фото: кадр из фильма
«Стрипперелла», «Блондинка в книжной лавке»
Продолжая использовать свой имидж, Андерсон в 2003 году сыграла главную роль в анимационном фильме «Стриппперела».
После того, как шоу было отменено следующей весной, Андерсон вновь появилась в «Блондинка в книжной лавке» в роли бывшей тусовщицы, которую нанимают в небольшой книжный магазин. Сериал был возобновлен после пробного показа весной 2005 года, но был снят с эфира к январю 2006 года.
Кармен Электра, Брайн Сколаро и Памела Андерсон в фильме «Уложенная». Фото: Global Look Press
«Борат»
В 2008 году Андерсон попала в заголовки газет, когда снялась в псевдодокументальном фильме «Борат: изучение культуры Америки на благо славного народа Казахстана» с британским комиком Сашей Бароном Коэном в главной роли. В фильме Андерсон сыграла саму себя.
Андерсон тогда рассказала, что Коэн был «таким милым парнем». Фильм был номинирован как на премию «Оскар», так и на «Золотой глобус».
Памела Андерсон в фильме «Борат». Фото: кадр из фильма
«Танцы со звездами»
Наряду с участием в реалити-шоу «Пэм: Девушка на свободе» в 2008 году, Андерсон снялась в том же году в полнометражных кинокомедиях «Блондинка и блондинка» и «Супергеройский фильм».
Девушка снова оказалась в центре внимания в 2010 году, когда она участвовала в 10-м сезоне популярного шоу «Танцы со звездами». Андерсон вернулась в шоу в 2012 году, в 15-м сезоне «Танцы со звездами: все звезды».
Позже она появилась в перезагрузке «Спасателей Малибу» на большом экране в 2017 году и участвовала во французской версии «Танцев со звездами» в 2018 году.
Личная жизнь
Памела Андерсон с сыновьями. Фото: соцсети
Брак Андерсон в 1995 году с рокером Motley Crue Томми Ли привлек пристальное внимание средств массовой информации. У пары родилось двое детей: Брэндон Томас и Дилан Джаггер.
Однако брак постоянно был полон противоречий, включая инцидент с украденным интимным видео пары. Брак закончился разводом в 1998 году, после того как Ли был арестован и осужден за жестокое обращение с супругой.
29 июля 2006 года Андерсон вышла замуж за рэпера Кида Рока на яхте недалеко от Сен-Тропе, Франция. В ноябре 2006 года было объявлено, что у нее случился выкидыш. Несколько недель спустя она подала на развод с Кид Роком, сославшись на непримиримые разногласия.
В 2007 году Андерсон вышла замуж за Рика Саломона — бывшего парн Пэрис Хилтон. Брак был расторгнут пару месяцев спустя. Они снова поженились в январе 2014 года, но в июле того же года расторгли брак.
В январе 2020 года Андерсон вышла замуж за продюсера Джона Питерса, бывшего парня, с которым она была начинающей моделью в свои 20 лет. Всего 12 дней спустя она затормозила их союз, объявив, что они проводят время порознь, чтобы «переоценить, чего мы хотим от жизни и друг от друга».
В январе 2021 года стало известно, что Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста в канун Рождества 2020 года.
Памела Андерсон и Дэн Хейхерст. Фото: соцсети
Защита прав животных
В 1997года Андерсон начала сотрудничать с PETA — радикальной группировкой, выступающей за права животных. Позже она стала лицом кампании за запрет на импорт продуктов тюленьего промысла в Евросоюзе. В 2015-м Памела вошла в консультативный совет природозащитной организации Sea Shepherd.
Артистка поддерживает два десятка различных гуманитарных и правозащитных организаций через собственный фонд — Pamela Anderson Foundation.