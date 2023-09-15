Актриса, звезда «Плейбоя», защитница прав животных: биография Памелы Андерсон

Памела Дениз Андерсон родилась 1 июля 1967 года в семье рабочего в Ледисмите, Британская Колумбия, Канада. После окончания средней школы она работала инструктором по фитнесу, пока ее не «обнаружили» на канадском футбольном матче, когда ее показывали на гигантском экране стадиона в облегающей футболке Labatt beer. Затем она была нанята Labatt для участия в рекламе пива.

Вскоре последовало предложение от Playboy. В дальнейшем она появлялась на многочисленных обложках знаменитого мужского журнала.

«Большой ремонт» и «Спасатели Малибу»