Сменила всесоюзную славу на монашеское облачение: как актриса Ольга Гобзева пришла к вере

Советская актриса Ольга Гобзева сменила большой экран на служение богу. О своем выборе она не жалеет, ибо, став монахиней, смогла почувствовать покой и умиротворение, которые так долго искала в мирской жизни.
Детство и юность
Ольга Фроловна Гобзева родилась 16 марта 1943 года в Москве. Семья ее родителей с пятью детьми ютилась в маленькой комнате коммуналки. Отец работал простым шофером при горкоме партии, а мать была домохозяйкой. Несмотря на скромный быт, они воспитывали наследников в атмосфере любви и заботы.
В семье работало правило, что чтение — это тоже труд. Поэтому все свободное время юная Оля проводила за книгами, которые папа покупал с каждой зарплатой. А еще отцу семейства выделяли на работе обрезки ситца для полировки машин, он нес их домой, и мама шила из ткани красивые платья для дочери.
Родители были глубоко верующими людьми и приучали детей к любви к богу. Ольга вспоминала, что как-то в детстве она тяжело заболела и едва не умерла, но отец ее вымолил. Он опасался попасть под репрессии из-за своей религиозности, поэтому так и не продвинулся по службе, хотя предложения поступали.
Молодая Ольга Гобзева в фильме «Эй, кто-нибудь!». Фото: кадр из фильма 1962 года
Еще в детстве Гобзева познакомилась с миром кино. В поселке, где у ее семьи была маленькая дача, показывали фильмы, которые запали девочке в душу. Став старше, она пошла в Центральный дом детей железнодорожников и записалась в кружок художественного слова. Там же вместе с ней занимался Олег Даль, с которым актриса потом дружила до конца его дней.
В творческом кружке заметили, что у девочки есть актерский талант. Юная Оля потрясающе декламировала Пушкина, а то, как она прочла стихотворение Чехова, привело в восторг саму жену писателя Ольгу Книппер-Чехову. Последняя даже поцеловала талантливого ребенка в макушку.
Стало понятно, что Гобзевой нужно идти в актрисы. Девушка решила поступить во ВГИК, но не смогла пройти конкурс с первого раза. Удача улыбнулась ей на следующий год, и Ольга попала на курс Юрия Победоносцева. Заканчивала вуз уже как студентка профессора Бориса Бабочкина.
Молодая Ольга Гобзева в фильме «Мне двадцать». Фото: кадр из фильма 1962 года
Фильмография
Еще в студенческие годы девушка снялась в паре с Владимиром Ивашовым в короткометражке «Эй, кто-нибудь!» (1962). Эту работу положительно оценил легендарный советский режиссер Михаил Ромм.
Следующей удачей актрисы стал двухсерийный молодежный фильм «Мне двадцать лет», получивший награду Венецианского фестиваля. Режиссер Марлен Хуциев тогда открыл для зрителей целую плеяду талантливых выпускников ВГИКа. Однако Гобзева больше не захотела работать с постановщиком – она с ужасом вспоминала, как ей 27 дублей подряд пришлось бить по щеке Андрея Тарковского.
Ольга Фроловна вообще была очень избирательна к ролям и легко отказывала режиссерам, если у них с ней не совпадал моральный компас. Однако это качество не помешало ей стать востребованной актрисой.
Ольга Гобзева в картинах «Операция «Трест» и «Крылья». Фото: кадры из фильмов 1967 и 1966 годов
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Она снялась в 88 проектах, в том числе: «Год, как жизнь» (1965), «Похождения зубного врача» (1965), «Три дня Виктора Чернышева» (1967), «Старый дом» (1969), «Взрывники» (1970), «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (1971), «Каждый день доктора Калиниковой» (1973), «Товарищ генерал» (1973), «Такая короткая долгая жизнь» (1975), «Сегодня и завтра» (1979).
В 1980-м вышла мелодрама «Дом у кольцевой дороги», в которой девушке наконец досталась большая главная роль. Потом еще были картины «Однажды, двадцать лет спустя» (1980), «Портрет жены художника» (1981), «Петля» (1983), «Мост через жизнь» (1986), «Земляки» (1988), но актриса все больше понимала, что находится не на своем месте.
В начале 90-х она сыграла в нескольких проектах воцерковленных женщин и сама ушла в веру, отказавшись от камеры.
Ольга Гобзева в картинах «Гамлет Щигровского уезда» и «Взрывники». Фото: кадры из фильмов 1975 и 1970 годов
Личная жизнь
С мужчинами миловидной артистке не очень везло. Сразу после выпуска из ВГИКа она вышла замуж за актера Ираклия Хизанишвили и прожила с ним около десяти лет. Со временем супруги потеряли духовную связь. Окончательной причиной разрыва Гобзева назвала нелюбовь грузина к России. Однажды он сказал обидные слова в адрес родины своей жены, после чего их отношения сошли на нет.
Затем на съемочной площадке фильма «Каждый день доктора Калинниковой» Ольга Фроловна познакомилась с молодым актером Валерием Мартыновым, который стал ее вторым мужем. Этот брак продержался 14 лет, в нем у Гобзевой родился сын Святослав.
Наследник актерской пары решил не идти по стопам родителей, а выучился на журналиста. К уходу матери в монастырь он отнесся с уважением - сам является воцерковленным человеком и даже некоторое время служил алтарником.
Ольга Гобзева с сыном. Фото: стоп-кадр из эфира канала «Спас»
Позже Святослав обзавелся собственной семьей и подарил матери внучку Ксюшу, с которой монахиня очень близка.
Вера
По словам Гобзевой, в начале актерской карьеры она не была воцерковленной, но с уважением относилась к православным традициям, которые ей привили родители. Со временем она устала от съемок и нашла успокоение души именно в церкви. У Ольги Фроловны появился личный духовник, который помог встать на путь веры.
Были и другие события, приведшие артистку к такому решению. Однажды она играла в театре, и ей досталась роль горячей испанки. Персонаж очень понравился девушке, и она играла его крайне убедительно. И вот, перед очередным выходом на сцену Гобзева взглянула в зеркало и поняла, что она стала совсем на себя не похожа. Актриса с ужасом поняла, что впустила в себя другого человека. Доиграв спектакль, она больше не возвращалась на сцену.
Еще один случай кинозвезда восприняла как знак свыше. Однажды она вышла из электрички и чуть не попала под другой поезд. Неожиданно проехавший мимо состав задел край ее юбки, но не утащил за собой. Артистке стало интересно, почему бог сохранил ей жизнь, и она пошла искать ответ в церковь.
Ольга Гобзева в фильме «Господи, прости нас грешных». Фото: кадр из фильма 1992 года
Гобзева далеко не сразу решила кардинально изменить жизнь. Сначала она только занималась благотворительностью и прислуживала при храме. Затем, на съемках своего последнего фильма «Господи, прости нас грешных» (1992), проходивших в Киево-Печерской лавре, актриса встретилась с монахом, который предрек ей, что она вскоре станет матушкой.
Ольга Фроловна восприняла эти слова как шутку, но они оказались пророческими. Позже она получила приглашение прийти в монастырь поговеть в честь Великого поста. А через несколько дней окончательно решила стать монахиней, что принесло ей необычайную легкость бытия.
Таинство пострига и обряд посвящения в инокини прошли в Свято-Введенском женском монастыре, который в это время восстанавливался в Иваново. Когда коллеги и поклонники увидели в прессе фотографии Гобзевой в монашеском облачении, то подумали, что это просто новая роль.
В церкви Гобзеву поначалу не принимали из-за ее лицедейского актерского прошлого. Понадобилось время, чтобы миряне и священнослужители свыклись с решением женщины.
Уход в монастырь не обрек бывшую актрису на полное затворничество. Духовный отец благословил ее на публичное послушание, то есть, она может посещать кинофестивали и другие светские мероприятия.
Ольга Гобзева (в центре) на кинофестивале. Фото: Global Look Press
Матушка Ольга начала вести активную социальную работу по оказанию помощи престарелым актерам от лица благотворительного отдела Московской патриархии, в котором ей досталась руководящая должность.
Монахиня часто ездит на Урал, так как церковь возложила на ее плечи еще одно послушание: она стала игуменьей Свято-Елисаветинского женского монастыря в Алапаевске. В свободные от служения дни женщина посвящает общению с родными на подмосковной даче, которую построил еще ее отец.
Интересные факты
Гобзева не только играла в кино, но также озвучивала мультфильмы («Муми-тролль и комета», «Жил-был Саушкин») и западные фильмы («Цветок кактуса», «Укрощение строптивого»).
Еще она успела попробовать себя в качестве телеведущей - работала над циклом передач «Светлая память», посвященном советским актерам. Программа выходила на канале «Спас».
В апреле 2023 года бывшая актриса появилась в ток-шоу «Прямой эфир», посвященной Киево-Печерской лавре. Ольга Фроловна рассказала о своем посещении святынь и выразила слова поддержки в адрес владыки Павла, подвергшегося гонениям.