Сменила всесоюзную славу на монашеское облачение: как актриса Ольга Гобзева пришла к вере

Советская актриса Ольга Гобзева сменила большой экран на служение богу. О своем выборе она не жалеет, ибо, став монахиней, смогла почувствовать покой и умиротворение, которые так долго искала в мирской жизни.

Детство и юность

Ольга Фроловна Гобзева родилась 16 марта 1943 года в Москве. Семья ее родителей с пятью детьми ютилась в маленькой комнате коммуналки. Отец работал простым шофером при горкоме партии, а мать была домохозяйкой. Несмотря на скромный быт, они воспитывали наследников в атмосфере любви и заботы.

В семье работало правило, что чтение — это тоже труд. Поэтому все свободное время юная Оля проводила за книгами, которые папа покупал с каждой зарплатой. А еще отцу семейства выделяли на работе обрезки ситца для полировки машин, он нес их домой, и мама шила из ткани красивые платья для дочери.

Родители были глубоко верующими людьми и приучали детей к любви к богу. Ольга вспоминала, что как-то в детстве она тяжело заболела и едва не умерла, но отец ее вымолил. Он опасался попасть под репрессии из-за своей религиозности, поэтому так и не продвинулся по службе, хотя предложения поступали.