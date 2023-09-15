Хотел, чтоб его музыка была ни на что не похожей: жизненный путь лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна

Кем был Курт Кобейн?
Курт Кобейн основал гранж-группу Nirvana в 1988 году, а через три года подписал контракт с Geffen Records. После выпуска весьма успешного альбома Nevermind, в 1993 году был выпущен нашумевший альбом Nirvana In Utero, который взлетел на вершину музыкальных чартов. А уже через год Кобейн ушел из жизни.
Детство
Курт Кобейн в детстве. Фото: соцсети
Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в маленьком лесозаготовительном городке Абердин, штат Вашингтон. В детстве Кобейн был артистичен и имел музыкальный слух.
У него была младшая сестра Ким (р. 1971), они расстались, когда их родители развелись. В возрасте девяти лет Кобейн переехал жить к своему отцу, который в конце концов женился вторично, что еще больше осложнило их отношения.
В начале 1980-х Кобейн переехал жить к своей матери и ее парню, которые вернулись в Абердин. Именно во время учебы в старших классах Кобейн смог продемонстрировать свои художественные таланты благодаря любви к рисованию.
Трудная молодежь
Кобейн познакомился с панк-рок-музыкой и это навсегда изменило его жизнь. Он открыл для себя the Melvins, местную панк-рок-группу, и подружился с одним из ее участников, Баззом Осборном. Именно Осборн познакомил Кобейна с большим количеством панк-групп.
На протяжении всей средней школы Кобейн постоянно ссорился с матерью и не ладил с отчимом.
Курт Кобейн в юности. Фото: соцсети
В 1984 и 1985 годах Кобейн вел в основном кочевой образ жизни, останавливаясь у друзей или ночуя в общественных зданиях, чтобы избежать семейных проблем. В июле 1985 года Кобейн был арестован за вандализм, а позже оштрафован и приговорен условно.
Несколько месяцев спустя Кобейн собрал свою первую группу — Fecal Matter. Несмотря на запись нескольких треков, группа никуда не уезжала.
В конце концов Кобейн начал сотрудничать с басистом Кристом Новоселичом, и к ним присоединился местный барабанщик по имени Аарон Буркхард. Первое публичное выступление молодой группы состоялось в 1987 году на домашней вечеринке.
Примерно в это же время Кобейн начал свои первые серьезные отношения с молодой женщиной по имени Трейси Марандер. Несмотря на финансовые ограничения, пара прожила относительно счастливую жизнь в Олимпии.
Nirvana
Начиная с 1988 года, музыкальные амбиции Кобейна начали продвигаться. Его группа согласовала название Nirvana и выпустила свой первый трек Love Buzz на небольшом лейбле. Примерно в то же время Буркхарда сменил на барабанах Чед Ченнинг, и группа начала добиваться успехов на музыкальной сцене Сиэтла.
В 1989 году Nirvana выпустили свой первый альбом Bleach, который не произвел большого впечатления на слушателей. Однако, что было очевидно, музыка Кобейна имела свое лицо, ее отличала смесь хэви-метала и панка.
Группа «Нирвана». Дэйв Грол, Курт Кобейн и Крист Новоселич. Фото: соцсети
По мере того, как группа развивалась, 1990 год стал судьбоносным для Кобейна и остальных участников Nirvana. Кобейн познакомился с рокершей Кортни Лав в ночном клубе Портленда в 1990 году, но их романтические отношения получили развитие позже.
В том же году Nirvana также получили возможность отправиться в турне с Sonic Youth и после различных изменений пригласили бывшего участника группы Scream Дэйва Грола заменить Ченнинга на барабанах.
Nevermind
В 1991 году Nirvana подписали контракт с крупным лейблом Geffen Records и выпустили свой второй студийный альбом Nevermind, который отныне дал им «гранжевый» лейбл.
Smells Like Teen Spirit
Сингл «Нирваны» Smells Like Teen Spirit стал их самым большим хитом, подняв их альбом на № 1 в музыкальных чартах и утвердив Кобейна в качестве исключительного таланта в написании песен своей эпохи.
Курт Кобейн на сцене. Фото: Global Look Press
Поскольку популярность Nirvana стремительно росла, превратившись в мейнстрим, Кобейн испытывал противоречия по поводу направления, в котором развивалась его музыка.
Как человек, который строил свое мастерство на протестных настроениях, Кобейн начал чувствовать, что теряет контроль над своим будущим.
Перед выпуском Nevermind Кобейн воссоединился с Кортни Лав, которая была фронтменом группы Hole. У них завязался бурный роман, и в феврале 1992 года Кобейн и Лав поженились, а в августе того же года у них родилась дочь Фрэнсис Бин.
Курт Кобейн, Кортни Лав и их дочь Фрэнсис Бин. Фото: Global Look Press
Но отношения пары были построены на зыбкой почве. В какой-то момент социальные службы пригрозили забрать их дочь после того, как вышло интервью Лав для Vanity Fair, в котором она призналась, что употребляла запрещенные вещества, когда носила Фрэнсис. После трудной и дорогостоящей судебной тяжбы паре удалось сохранить свою семью в неприкосновенности.
В 1993 году полиции Сиэтла пришлось разнять ожесточенный спор в доме пары. Эти двое подрались из-за оружия Кобейна в резиденции, в результате чего полиция конфисковала его, а также арестовала его самого за нападение на Лав.
In Utero
В то время как Кобейн сталкивался с личными трудностями, в профессиональном плане он был на вершине своей карьеры. В 1993 году Nirvana выпустила альбом In Utero, который взлетел до № 1 в музыкальных чартах. Его глубоко личная лирика отразила его гнев по отношению к индустрии звукозаписи в треке Radio Friendly Unit Shifter, а также его более мягкую сторону в Heart-Shaped Box, которая, как говорят, была о любви.
Выступление группы «Нирвана». Фото: соцсети
Осенью 1993 года Кобейн и группа выступили для MTV Unplugged в Нью-Йорке, а также совершили турне по Европе. Находясь в Европе, Кобейн взял тайм-аут, чтобы провести его с Лав и дочерью Фрэнсис.
Когда Кобейн вернулся в Штаты, его психологическое состояние ухудшилось. Кортни Лав уговорила его лечь в реабилитационную клинику в Лос-Анджелесе.
Курт Кобейн на сцене. Фото: Global Look Press
Смерть и наследие
5 апреля 1994 года 27-летнего Кобейна нашли мертвым в гостевом домике позади своего дома в Сиэтле. Его смерть официально квалифицировали как самоубийство.
Вскоре после смерти Кобейна Nirvana выпустили свою Unplugged session, которая возглавила альбомные чарты, а два года спустя — сборник песен From the Muddy Banks of the Wishkah, который также принес группе коммерческий успех.
Группа «Нирвана». Фото: соцсети
Однако между Гролом, Новоселичом и Лав начались судебные тяжбы по поводу неизданной музыки Кобейна. В 2002 году трое, наконец, нашли компромиссное решение, результатом чего стал выпуск Nirvana, а позже, With the Lights Out (2004) и Sliver: The Best of the Box (2005).