Хотел, чтоб его музыка была ни на что не похожей: жизненный путь лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна

Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в маленьком лесозаготовительном городке Абердин, штат Вашингтон. В детстве Кобейн был артистичен и имел музыкальный слух.

У него была младшая сестра Ким (р. 1971), они расстались, когда их родители развелись. В возрасте девяти лет Кобейн переехал жить к своему отцу, который в конце концов женился вторично, что еще больше осложнило их отношения.

В начале 1980-х Кобейн переехал жить к своей матери и ее парню, которые вернулись в Абердин. Именно во время учебы в старших классах Кобейн смог продемонстрировать свои художественные таланты благодаря любви к рисованию.

Трудная молодежь

Кобейн познакомился с панк-рок-музыкой и это навсегда изменило его жизнь. Он открыл для себя the Melvins, местную панк-рок-группу, и подружился с одним из ее участников, Баззом Осборном. Именно Осборн познакомил Кобейна с большим количеством панк-групп.

На протяжении всей средней школы Кобейн постоянно ссорился с матерью и не ладил с отчимом.