Хотел, чтоб его музыка была ни на что не похожей: жизненный путь лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна

Однако между Гролом, Новоселичом и Лав начались судебные тяжбы по поводу неизданной музыки Кобейна. В 2002 году трое, наконец, нашли компромиссное решение, результатом чего стал выпуск Nirvana, а позже, With the Lights Out (2004) и Sliver: The Best of the Box (2005).