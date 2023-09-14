Трагический клоун советского кино, заставлявший смеяться и плакать: творческий путь Льва Дурова

Известный актер Лев Дуров позиционировал себя как трагический клоун. Это было самое точное определение его творчества. Главные роли доставались артисту редко, но даже эпизодических персонажей он отыгрывал так ярко, что, бывало, затмевал собой основных героев произведения.

Детство и юность

Лев Константинович Дуров родился 23 декабря 1931 года в Лефортовском районе Москвы. Мальчик и две его старших сестры росли в старом доме практически без удобств. Помещения в их коммунальной квартире были очень узкими. Позже актер шутил, что родное жилище в прошлой жизни было конюшней, а комнаты – стойлами.

При этом семья принадлежала к старейшей династии цирковых клоунов и дрессировщиков братьев Дуровых, стоявших у истоков отечественной дрессуры. Правда, родители Льва не имели отношения ни к цирку, ни вообще к искусству. Отец был начальником «Союзвзрывпрома», а мать трудилась научным сотрудником в Центральном военном архиве МВД.

Но, видимо, гены артистичных предков возобладали, и уже в детстве мальчик начал проявлять склонность к сцене. Он с удовольствием посещал драматическую студию Дворца пионеров, где его наставником был талантливый педагог Серпинский.