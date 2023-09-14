Трагический клоун советского кино, заставлявший смеяться и плакать: творческий путь Льва Дурова

Известный актер Лев Дуров позиционировал себя как трагический клоун. Это было самое точное определение его творчества. Главные роли доставались артисту редко, но даже эпизодических персонажей он отыгрывал так ярко, что, бывало, затмевал собой основных героев произведения.
Детство и юность
Лев Константинович Дуров родился 23 декабря 1931 года в Лефортовском районе Москвы. Мальчик и две его старших сестры росли в старом доме практически без удобств. Помещения в их коммунальной квартире были очень узкими. Позже актер шутил, что родное жилище в прошлой жизни было конюшней, а комнаты – стойлами.
При этом семья принадлежала к старейшей династии цирковых клоунов и дрессировщиков братьев Дуровых, стоявших у истоков отечественной дрессуры. Правда, родители Льва не имели отношения ни к цирку, ни вообще к искусству. Отец был начальником «Союзвзрывпрома», а мать трудилась научным сотрудником в Центральном военном архиве МВД.
Но, видимо, гены артистичных предков возобладали, и уже в детстве мальчик начал проявлять склонность к сцене. Он с удовольствием посещал драматическую студию Дворца пионеров, где его наставником был талантливый педагог Серпинский.
Лев Дуров в детстве. Фото: levdurov.ru
Однако затем началась Великая Отечественная война, которая затронула даже мальчишек. Московские ребята, среди которых был и Дуров, бегали на крыши домов тушить зажигательные бомбы. А еще юный Лев развлекал самодеятельностью раненых бойцов в госпиталях: пел, читал стихи и танцевал чечетку.
С учебой, правда, у парня не задалось. Родителей Дурова нередко вызывали в школу для беседы об успеваемости и поведении сына. Будущий артист часто дрался со сверстниками, и его угрожали отчислить из учебного заведения. Отец наказывал сына не криками и ремнем, а холодным молчанием. Как потом рассказывал Лев Константинович, это было еще страшнее.
Окончив школу, творческий юноша, естественно, решил поступать на артиста. Услышав, что в его любимый МХАТ набирают студентов Георгий Герасимов и Сергей Блинников, Дуров отправился именно туда и вскоре стал лучшим на курсе и любимым учеником Блинникова. Окружающие сразу признавали его талант.
Молодой Лев Дуров в фильме «Гость с Кубани». Фото: кадр из фильма 1955 года
Театр
В 1954 году Дуров завершил обучение и попал в труппу Центрального детского театра. Здесь он встретил режиссера Анатолия Эфроса, и это было судьбоносное событие, так как они затем проработали вместе почти тридцать лет.
В ЦДТ молодой артист играл около десяти лет, осваивая все новые амплуа: от огурца в спектакле для малышей до Федора в постановке «Борис Годунов». В 1955 году знаменитый драматург Виктор Розов принес в театр пьесу «В добрый час». Дурову понравилось произведение, и с тех пор он участвовал во всех постановках по текстам автора.
Когда в 1963 году Эфрос перешел из ЦДТ в Театр Ленинского комсомола, Дуров и еще несколько артистов последовали за ним. Режиссер продолжал брать актера во все свои спектакли. В 1967-м он перешел в Театр на Малой Бронной и снова взял Дурова с собой. На этой сцене Лев Константинович играл до конца жизни.
Дуров блистал в постановках «Ромео и Джульетта», «Дон Жуан», «Женитьба», «Брат Алеша», «Вы чье, старичье?», «Трибунал» и многих других. И хотя ему редко доставались главные роли, зрители зачастую приходили посмотреть именно на его игру. Даже иностранная пресса признавала гений «трагического клоуна».
Лев Дуров на сцене Театра на Бронной. Фото: Global Look Press
Однако Лев Константинович и сам хотел стоять у руля спектаклей. Он окончил Высшие режиссерские курсы и работал, в том числе, как режиссер-постановщик. На Малой Бронной вышел целый ряд его творений, пользовавшихся огромным успехом у зрителей: «Жестокие игры», «Золушка», «Обвинительное заключение», «Занавески», «Дорога в Нью-Йорк», «Страсти по Торчалову» и другие.
Фильмография
Закончив учебу во МХАТе, Дуров начал сниматься в кино. В 1955 году с его участием вышли картины «Гость с Кубани» и «Доброе утро». Из последней в народ улетела крылатая фраза персонажа Яши: «Не женское это дело – на таких агрегатах ездить!»
Потом были картины «Песня табунщика» (1956), «Ваня» (1958), «Девять дней одного года» (1961), «Двое в степи» (1962), «Я шагаю по Москве» (1963), «Ко мне, Мухтар!» (1964), «Время, вперед!» (1965), «Иду искать» (1966), «Черт с портфелем» (1966). Актер также активно снимался в киножурнале «Фитиль» и других альманахах.
Лев Дуров в картинах «Крестьянский сын» и «Москва – Кассиопея». Фото: кадры из фильмов 1973 и 1975 годов
Камера любила Дурова, но, в основном, на вторых ролях или в эпизодах. Работ в качестве главного персонажа в карьере артиста немного: «Житие и вознесение Юрася Братчика» (1967), «Трибунал» (1973), «Странные взрослые» (1974), «Личное счастье» (1977), «Не бойся, я с тобой!» (1981), «Не ждали, не гадали!» (1982), «Зачем человеку крылья» (1984), «Клад» (1988) и еще несколько.
Зато он был выдающимся артистом второго плана. Дуров снялся во многих киношедеврах советской эпохи: «Бумбараш», «Старики-разбойники», «Следствие ведут Знатоки», «Москва – Кассиопея», «Семнадцать мгновений весны», «Хождение по мукам».
Он царь в киносказке «Туфли с золотыми пряжками» (1976), купец в «Аленьком цветочке» (1977), капитан де Тревиль в «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979), Стефенсен в «Пеппи Длинныйчулок» (1984), гробовщик в «Человеке с бульвара Капуцинов» (1987).
Лев Дуров в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Фото: кадр из фильма 1979 года
Также он активно озвучивал мультфильмы: Шарика в «Трое из Простоквашино», Рашпиля в «Приключениях Васи Куролесова», Бояна в «Князе Владимире» и многих других. Причем актер совершенно не страдал звездной болезнью и брался даже за маленькие роли, казалось бы, не соответствующие его уровню.
В 1991-м Дурову присудили звание народного артиста СССР. В 90-х он не остался без работы – каждый год получал новые роли. Сыграл в «Мастере и Маргарите» (1994), «Графине де Монсоро» (1997), «Не валяй дурака» (1997), «Сироте казанской» (1997), «Не послать ли нам... гонца?» (1998).
В «нулевых» пришла эпоха сериалов. Лев Константинович снялся в «Бандитском Петербурге», «Москва. Центральный округ», «Оперативном псевдониме», «Мошенниках», «Стариках». И это все достаточно короткий список работ Дурова, ведь его фильмография насчитывает более 300 пунктов.
Последним значится проект «Чародеи» 2016 года, который так и не был завершен. Народный артист скончался в 2015-м.
Лев Дуров в фильме «34-й скорый» 1981 года. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Еще в студенческие годы Дуров познакомился со своей будущей женой Ириной Кириченко. Они вместе учились в Школе-студии МХАТ, где Лев отнюдь не выделялся на курсе красотой и статью, а вот Ирина как раз была всеми признанной красавицей.
Когда девушку спрашивали, почему она выбрала себе такого невзрачного парня, Кириченко отвечала: «Вот у тебя есть балберка? Нет? А у Льва есть». Что это за предмет – не знал никто. У Дурова расспрашивать про балберку было бесполезно – он стеснительно опускал глаза и отвечал, что это очень интимное. Позже оказалось, что так называется поплавок от рыбацкой сети.
Счастливый брак артистов продлился 57 лет. В паре родилась дочь Екатерина, которая впоследствии подарила родителям внуков Катю и Ваню.
Молодой Лев Дуров с женой и дочерью. Фото: levdurov.ru
В 2011 году Ирина Кириченко умерла. За два года до этого она упала и сломала шейку бедра. Врачи отказались оперировать 79-летнюю женщину, и актриса долго лежала без движения. Заботливый супруг трогательно ухаживал за ней. Когда она ушла, это был страшный удар для Льва Константиновича.
После смерти жены он больше не вступал в брак, но в последние годы жизни часто появлялся на публике в сопровождении молодой помощницы Оксаны Радченко. Лев Дуров говорил, что это его персональный директор, а в прессе начали ходить слухи об отношениях легендарного актера и его спутницы.
Оксана часто помогала Дурову с бытовыми вопросами. Несколько раз он назвал ее «моя девочка» в присутствии журналистов. Но большинство поклонников сходились во мнении, что возрастному артисту просто нужны забота и чья-то компания.
Лев Дуров в пожилом возрасте. Фото: Global Look Press
Смерть
Пожилой Дуров не раз заявлял, что не боится умереть. Еще в конце 1990 года он пережил тяжелый инсульт и клиническую смерть, много раз «умирал» в кино.
В августе 2013-го актера госпитализировали с переломом шейки бедра, но вскоре Лев Константинович пошел на поправку и вернулся к съемкам.
В августе 2015-го его снова госпитализировали, предварительно диагностировав второй инсульт. В этот раз врачи не смогли поставить его на ноги, у мужчины развилась дыхательная недостаточность и началась пневмония. Поклонники молились за его здоровье, но 20 августа легенда кино скончалась в возрасте 83 лет.
Прощание со Львом Дуровым, устроенное в Театре на Малой Бронной, растянулось более чем на два часа, потому что на панихиду пришло огромное множество людей. Выдающегося актера похоронили на Новодевичьем кладбище.