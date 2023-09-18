Не домохозяйка, а королева красоты и не только: успешный путь телезвезды Евы Лонгории

Кто такая Ева Лонгория?
Актриса Ева Лонгория родилась в 1975 году в Техасе. Участница конкурса красоты в юности, она стала знаменитой, сыграв роль в сериале «Молодые и дерзкие» с 2001 по 2003 год. А в 2004 году ее популярность выросла несколько раз - вместе с ролью Габриэль Солис в популярном телесериале «Отчаянные домохозяйки».
Николетт Шеридан, Тери Хэтчер, Марика Кросс, Фелисити Хаффман и Ева Лонгория в «Отчаянных домохозяйках». Фото: Global Look Press
Ранние годы
Ева Жаклин Лонгория родилась 15 марта 1975 года в Корпус-Кристи, штат Техас, младшая из четырех сестер. Лонгория выросла на ранчо в Корпус-Кристи и училась в Texas A & M в Кингсвилле, получив степень бакалавра наук по кинезиологии во время выступлений в студенческих спектаклях.
В марте 1998 года Лонгория выиграла конкурс красоты «Мисс Корпус-Кристи», который дал возможность принять участие в шоу талантов в Лос-Анджелесе. Она отправилась в Лос-Анджелес на шоу талантов, выиграла его и осталась в Калифорнии, чтобы продолжить актерскую карьеру.
Ева Лонгория в рекламной кампании L'Oreal Paris. 27.12.2012 г. Фото: Global Look Press
Большой прорыв
В 2000 году Лонгория впервые появилась на телевидении в крошечных ролях в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Больница общего профиля». В следующем году молодая актриса присоединилась к актерскому составу дневной мыльной оперы «Молодые и дерзкие», в которой она сыграла Изабеллу, психически неуравновешенную героиню, которая после двух сезонов была отправлена в сумасшедший дом.
Эта роль принесла Лонгории американскую премию Latino Media Arts (ALMA) за выдающуюся женскую роль в дневной драме в 2002 году, но еще лучшие перспективы маячили на горизонте, когда два года спустя Лонгория получила пикантную роль в новом сериале «Отчаянные домохозяйки».
Ева Лонгория и Даг Дэвидсон. Фото: кадр из сериала «Молодые и дерзкие» (1973-2022)
«Отчаянные домохозяйки»
Ева Лонгория с удвоенной силой попала в прайм-тайм в 2004 году в роли сексуальной коварной Габриэль Солис в драмеди ABC «Отчаянные домохозяйки». Выступление ансамбля сразу же стало хитом, и Лонгория мгновенно обрела общенациональную известность.
Через год после начала шоу она выиграла премию Teen Choice Awards за лучшую женскую роль на телевидении, а актерский состав получил премию Гильдии киноактеров за выдающуюся актерскую игру в комедийном сериале.
Лонгория получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телесериале, мюзикле или комедии и премию ALMA за «Персону года». Она также была названа одной из 50 самых красивых людей в 2005 году и №1 в ежегодном списке Maxim's Hot 100 два года подряд.
Ева Лонгория в промо-съемке шестого сезона «Отчаянных домохозяек» (2009) Фото: Global Look Press
За пределами «Отчаянных домохозяек»
Все внимание, которое Лонгория получала от «Отчаянных домохозяек», привело также к ролям в кино, и она появилась в фильмах «Крутые времена» (2005) с Кристианом Бейлом, «Охранник» (2006) с Майклом Дугласом и «Девушка моих кошмаров» (2007) с Беном Стиллером, среди прочих.
К тому времени, как «Отчаянные домохозяйки» подошли к концу в 2012 году, Лонгория получала почти 400 000 долларов за серию, что делало ее одной из самых высокооплачиваемых телезвезд в мире. Она также сотрудничала с несколькими благотворительными организациями.
Актриса стала национальным представителем Padres Contra el Cancer, некоммерческой организации, которая помогает латиноамериканским детям, больным раком, и их семьям.
Кроме того, Лонгория основала Eva's Heroes, организацию, которая предлагает возможности обогащения для молодых людей с проблемами в развитии. А также она была названа международным лицом L'Oréal Paris, представителем Pepsi и лицом Bebe Sport.
Кифер Сазерленд, Майкл Дуглас и Ева Лонгория. Фото: кадр их к/ф «Охранник» (2006)
Лонгория также продолжала работать на телевидении, исполняя продюсерские функции Она была исполнительным продюсером реалити-шоу для свиданий Ready for Love, которое просуществовало всего несколько недель в 2013 году. Но ей больше повезло с телесериалом Lifetime «Коварные горничные», который также стартовал в том же году и продолжался до 2016 года.
В конце 2015 года Лонгория вернулась на телевидение с главной ролью в ситкоме NBC «Теленовелла», но шоу было снято с эфира всего после нескольких серий.
Ева Лонгория, Жанкарлос Канела и Филлип Гарсиа. Фото: кадр из сериала «Теленовелла» (2015-2016)
Политическая активность
В 2012 году Лонгория была выбрана сопредседателем на переизбрании президента Барака Обамы. Проявляя живой интерес к иммиграции и поощряя участие латиноамериканцев в политике, она выступила против строгого антииммиграционного законодательства и в 2014 году основала проект Latino Victory Project, чтобы помочь стимулировать голосование и пожертвования в пользу кандидатов.
Лонгория также является исполнительным продюсером сельскохозяйственных документальных фильмов «Урожай» и «Пищевые цепочки».
Актриса Ева Лонгория выступает с речью на арене Time Warner Cable Arena во время Национального съезда Демократической партии 2012 года в Шарлотте, Северная Каролина. 6 сентября 2012 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Лонгория была замужем за актером Тайлером Кристофером с 2002 по 2004 год и за звездой баскетбола Тони Паркером с 2004 по 2010 год.
Она начала встречаться с бизнесменом Хосе Антонио Бастоном в 2013 году. Пара поженилась 22 мая 2016 года в Валле-де-Браво, Мексика.
19 июня 2018 года у пары родился первенец, сын Сантьяго Энрике Бастон. В конце июля Лонгория официально представила миру новичка через Instagram и обложку на HOLA! США.
Ева Лонгория и Тони Паркер наблюдают за финалом Ролан Гаррос в рамках French Open ATP Tour. 7 июня 2009 г. – Париж, Франция. Фото: Global Look Press
Ева Лонгория и ее муж Пепе Бастон присутствуют на вечеринке, организованной продюсерской компанией Bambú Producciones по случаю ее 15-летия, 29 июня 2023 года, в Мадриде (Испания). Фото: Global Look Press