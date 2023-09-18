Не домохозяйка, а королева красоты и не только: успешный путь телезвезды Евы Лонгории

Ранние годы

Ева Жаклин Лонгория родилась 15 марта 1975 года в Корпус-Кристи, штат Техас, младшая из четырех сестер. Лонгория выросла на ранчо в Корпус-Кристи и училась в Texas A & M в Кингсвилле, получив степень бакалавра наук по кинезиологии во время выступлений в студенческих спектаклях.

В марте 1998 года Лонгория выиграла конкурс красоты «Мисс Корпус-Кристи», который дал возможность принять участие в шоу талантов в Лос-Анджелесе. Она отправилась в Лос-Анджелес на шоу талантов, выиграла его и осталась в Калифорнии, чтобы продолжить актерскую карьеру.