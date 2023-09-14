Все жены Геннадия Ветрова: запутанная личная жизнь знаменитого юмориста

На сцене Геннадий Ветров – открытая книга. Но вот подробности своей личной жизни юморист раскрывать не любит, хотя в его активе – четыре брака и три развода.
Мальчик с кипучей энергией
Геннадий Ветров родился 18 ноября 1958 года в городе Макеевка Донецкой области. Его родители были далеки от актерской деятельности – отец работал парикмахером, а мама бухгалтером. Некоторое отношение к искусству имел только дед Геннадия, которого знали как отличного гармониста.
Мальчик рос активным и любознательным – помимо школы, посещал все кружки и секции, которые находились поблизости. Пробовал заниматься спортом – но что-то пошло не так. Тогда Геннадий сосредоточил свои силы на музыкальном и театральном кружках, попутно с ними посещая хоровой и шахматный.
Геннадий Ветров в молодости. Фото: соцсети
Кипучая энергия мальчика требовала выхода, и в 7 лет он вместе с друзьями снял настоящий фильм – «Заговор курильщиков», притом исполнил в нем главную роль. Правда, ребятам помогал настоящий взрослый оператор, но они по-настоящему увлеклись интересной работой.
Поступив в инженерно-строительный институт, Ветров не оставил своих музыкальных увлечений – вдвоем с другом они создали самодеятельный ансамбль «Орион» и выступали перед студентами и горожанами. Служба в армии стала новой ступенькой для Геннадия – он и там умудрялся давать концерты, а еще выпускал красочные стенгазеты. Увидев молодого человека на сцене, артисты Донецкой филармонии однажды дали ему совет: заниматься искусством профессионально, так как в этом его призвание.
На театральной сцене
Геннадий Ветров в роли Дэвида Копперфильда. Фото: кадр из передачи "Аншлаг"
Прислушавшись к совету, Ветров поступил в ЛГИТМиК, а после его окончания работал в театре «Буфф». Там он познакомился с другими молодыми артистами – Еленой Воробей и Юрием Гальцевым. В составе труппы они объездили не только Россию, но и другие страны – выступали в Германии, США, Швеции…
Кроме того, Геннадий был режиссером нескольких проектов. А потом создал собственные сольные программы – с пародиями, монологами и другими номерами: ««Люди, ау!», «Кабачок «Ветряная мельница» и «Маска Рад». Его «сольники» пользовались неизменным успехом у зрителей. В 1993 году Ветров перебрался за границу и прожил там год, продолжая выступать с концертами в Швейцарии и Германии.
«Аншлаг»
Геннадий Ветров и Юрий Гальцев. Фото: соцсети
Вернувшись в Россию, Ветров стал бессменным ведущим программ Санкт-Петербургского телевидения. А в 1999-м он перебрался в Москву. Регина Дубовицкая приняла его в состав знаменитого «Аншлага», и Ветров стал постоянным участником концертов коллектива юмористов.
Его выступления сразу понравились зрителям, но настоящая популярность пришла к артисту после его остроумных пародий на знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Геннадий действительно похож на талантливого фокусника – ростом (180 см и 75 кг), фигурой, чертами лица и даже прической. Это сходство юморист удачно использовал для своего трюкового шоу.
Одним из частых партнеров Ветрова по сцене стал его друг Юрий Гальцев, и другие артисты «Аншлага» тоже принимали участие в комедийных сценках Ветрова. Впрочем, Геннадий не ограничивался только «Аншлагом» - зрители могли видеть его в программах «Шире круг», «Смешные люди», «Веселые картинки», «Прохладный мир». А в 2020 году его пригласила в свою программу «Мой герой» Татьяна Устинова, и он рассказал о том, как стал артистом.
Роли и книги Геннадия Ветрова
Геннадий Ветров в фильме "Аляска Кид", 1993 г. Фото: кадр из фильма
Геннадий Анатольевич не только юморист – он еще и киноартист: снялся в нескольких фильмах. В 1992 году он принял участие в пятисерийном телевизионном детективе «Рэкет», затем последовала роль в сериале «Аляска Кид» по рассказам Джека Лондона. Кроме того, Геннадий Ветров «засветился» в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».
Поклонники талантливого юмориста с удовольствием покупают и читают книги Ветрова, наполненные юмором и позитивом, - «ProВетривание. Сквозняк между кулисами. Дорога в свете фар», «Веселые картинки» (в соавторстве с Юрием Гальцевым) и «Хулиганские тетради».
Сколько зарабатывает Геннадий Ветров
По данным СМИ, если вы захотите пригласить Геннадия Ветрова на корпоратив, вам придется выложить от 200 до 400 тысяч рублей. Это далеко не самые высокие расценки – многие юмористы просят значительно больше.
Анастасия Смолина и развод
Первой женой Геннадия стала актриса Анастасия Смолина. Они познакомились, когда учились в ЛГИТМиКе, затем оба играли на сцене театра «Буфф», Смолина снялась в фильме «Джек Восьмеркин – американец». Их брак продлился 5 лет, в 1993-м они расстались.
Ольга и дочь Ксения
Ксения, дочь Геннадия Ветрова. Фото: кадр из фильма "Весеннее обострение"
Вскоре после развода Ветров начал встречаться с девушкой по имени Ольга. Роман развивался стремительно, спустя короткое время юморист сделал Ольге предложение, и они поженились. В этом браке родилась дочь Ксения. Несмотря на то, что через 4 года Ветров расстался с Ольгой, он не прекращал общаться с дочерью и помогать ей. Сейчас Ксения уже взрослая, она получила образование в Щукинском театральном институте.
Карина Зверева – расстались друзьями
Геннадий Ветров и Карина Зверева. Фото: соцсети
В третий раз Геннадий Ветров женился на своей коллеге – актрисе и юмористке Карине Зверевой. Несмотря на большую разницу в возрасте – Карина моложе на 20 лет – они создали гармоничную и довольно крепкую семью, прожив вместе 14 лет. Даже после развода в 2011 году Геннадий и Карина сохранили теплые дружеские отношения.
Стюардесса Оксана и дочь Маша
Геннадий Ветров с женой Оксаной. Фото: соцсети
Веселый обаятельный Ветров всегда умел быстро завоевывать внимание женщин. Вот и после расставания с Кариной он недолго оставался один – вскоре юморист влюбился в стюардессу Оксану Вороничеву, и в 2014-м они сыграли свадьбу. На этот раз разница в возрасте составила уже 28 лет, но это, похоже, нисколько не мешает счастью супругов. В 2016 году семья пополнилась дочерью, которую назвали Машей.
Театр «Ветреные люди» и картины
Геннадий Ветров и его картины. Фото: соцсети
Творческой энергии Геннадия Ветрова можно позавидовать. Он не только продолжает активно выступать на сцене, но и пишет картины, устраивая персональные выставки. В 2020 году он создал театр под названием «Ветреные люди». Набирая артистов для своего театра, Ветров позвал и бывшую жену Карину Звереву, - и она согласилась.
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С новыми номерами он выступает на телевидении – их можно было увидеть, например, в программе «Юмор года». Поклонники артиста и художника имеют возможность познакомиться с его картинами на выставках и в соцсетях, где Ветров делится своими работами с подписчиками. А для своей младшей дочери Геннадий Анатольевич придумывает детские песни и пишет добрые сказки.