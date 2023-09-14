Все жены Геннадия Ветрова: запутанная личная жизнь знаменитого юмориста

На сцене Геннадий Ветров – открытая книга. Но вот подробности своей личной жизни юморист раскрывать не любит, хотя в его активе – четыре брака и три развода.

Мальчик с кипучей энергией

Геннадий Ветров родился 18 ноября 1958 года в городе Макеевка Донецкой области. Его родители были далеки от актерской деятельности – отец работал парикмахером, а мама бухгалтером. Некоторое отношение к искусству имел только дед Геннадия, которого знали как отличного гармониста.

Мальчик рос активным и любознательным – помимо школы, посещал все кружки и секции, которые находились поблизости. Пробовал заниматься спортом – но что-то пошло не так. Тогда Геннадий сосредоточил свои силы на музыкальном и театральном кружках, попутно с ними посещая хоровой и шахматный.