«Силиконовый скандал», дружба с Филиппом Киркоровым и любовь к бизнесвумен Тимура Хайдарова

Последние три месяца имя пластического хирурга Тимура Хайдарова не сходит с первых полос новостных изданий. Так, дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина даже предлагает топить «звездного доктора», а Филипп Киркоров грудью встал на его защиту. И чтобы спасти репутацию друга, поп-король даже продемонстрировал Ксении Собчак свои упругие ягодицы – результат хорошей пластической хирургии, заверил артист.

Про такого человека, как Тимур Хайдаров, американские режиссеры сказали бы: self-made man – то есть человек, сделавший себя сам. Ведь всего за несколько лет уроженец Узбекистана, начинавший свою карьеру в России чуть ли не как нелегальный мигрант, стал одним из самых богатых и знаменитых людей Москвы.

Детство и родители

Тимур Хайдаров родился в узбекском городе Навои 24 февраля 1988 года. По национальности Тимур узбек.

Его мама, работающая в экстренной хирургии, тянула двух сыновей одна, поскольку их отец ушел из семьи, когда дети были совсем маленькими. Иногда женщина брала ребят с собой на работу. И Тимур, сидящий в ординаторской, с интересом наблюдал за действиями коллег матери по цеху.

В одном из интервью Хайдаров признался, что тогда считал врачей супергероями. И, наверное, уже в тот период у него зародилось желание пойти по стопам мамы.

Учеба и первые успехи

После школы Тимур поступает на бюджетное отделение медицинского института в Самарканде, чудом замкнув список бюджетников. Успешно закончив учебу, пройдя практику санитара и медбрата, Хайдаров отправляется получать еще одно высшее образование в Киев. Он поступает на отделение хирургии в ординатуру Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.