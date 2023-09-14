«Силиконовый скандал», дружба с Филиппом Киркоровым и любовь к бизнесвумен Тимура Хайдарова

Последние три месяца имя пластического хирурга Тимура Хайдарова не сходит с первых полос новостных изданий. Так, дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина даже предлагает топить «звездного доктора», а Филипп Киркоров грудью встал на его защиту. И чтобы спасти репутацию друга, поп-король даже продемонстрировал Ксении Собчак свои упругие ягодицы – результат хорошей пластической хирургии, заверил артист.
Про такого человека, как Тимур Хайдаров, американские режиссеры сказали бы: self-made man – то есть человек, сделавший себя сам. Ведь всего за несколько лет уроженец Узбекистана, начинавший свою карьеру в России чуть ли не как нелегальный мигрант, стал одним из самых богатых и знаменитых людей Москвы.
Детство и родители
Тимур Хайдаров родился в узбекском городе Навои 24 февраля 1988 года. По национальности Тимур узбек.
Его мама, работающая в экстренной хирургии, тянула двух сыновей одна, поскольку их отец ушел из семьи, когда дети были совсем маленькими. Иногда женщина брала ребят с собой на работу. И Тимур, сидящий в ординаторской, с интересом наблюдал за действиями коллег матери по цеху.
В одном из интервью Хайдаров признался, что тогда считал врачей супергероями. И, наверное, уже в тот период у него зародилось желание пойти по стопам мамы.
Учеба и первые успехи
После школы Тимур поступает на бюджетное отделение медицинского института в Самарканде, чудом замкнув список бюджетников. Успешно закончив учебу, пройдя практику санитара и медбрата, Хайдаров отправляется получать еще одно высшее образование в Киев. Он поступает на отделение хирургии в ординатуру Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.
Тимур Хайдаров показывает свое преображение за 10 лет. Фото: соцсети
После ординатуры молодой врач на время возвращается в родной город — работает в обычной больнице. Но Хайдаров не из тех людей, которые думают, что лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме.
Правда, свою медицинскую карьеру он начинает не с Москвы, а с Воронежа. Устроиться на работу по паспорту гражданина Узбекистана и с иностранными документами об образовании оказалось не так-то легко. Но благодаря упорству Тимуру все же удалось пробиться в одну из частных клиник.
Правда, сначала молодому хирургу приходилось оперировать вросшие ногти и фурункулы, что было сложно назвать работой мечты. Однако не Боги горшки обжигали.
Когда Хайдаров уже было подумывал о том, чтобы вернуться в Узбекистан, ему предложили поработать пластическим хирургом. Правда, курсы повышения квалификации в московском РУДН обошлись ему в 140 000 рублей. И чтобы оставаться на плаву, Тимур на время устроился работать в одну из столичных кальянных.
В 2015 году молодой врач наконец получил сертификат по пластической хирургии, вернулся в Воронеж и стал трудиться по профессии в клинике «Медхелп». Но в провинции перспективный доктор надолго не задержался.
Благодаря знакомству со знаменитым пластическим хирургом Отари Гогиберидзе Хайдаров снова вернулся в Москву. Начал работать в столичной клинике «Время красоты» и постепенно обзавелся благодарными клиентами, которые по сарафанному радио рассказывали о нем своим друзьям и знакомым.
Звездные клиенты
Настоящая популярность свалилась на Тимура Хайдарова во время работы GMTClinic на Новинском бульваре. Там он проводил операции по увеличению груди, коррекции формы ягодиц, делал липосакции, убирая клиентам жир, проводил абдоминопластику (пластика живота) и реэндопротезирование (замена прежних имплантов на новые), не забывая повышать квалификацию в США, Колумбии и Бразилии.
Интерес к личности Хайдарова подогревал и тот факт, что он проводил прямые эфиры с операций в соцсетях и в одном из своих интервью рассказал о том, как шел к успеху, как однажды получил автомат Калашникова в подарок, познакомился со своей женой и сколько получает денег в месяц.
А чуть позже Тимур Хайдаров дорос и до того уровня, когда появилась возможность открыть собственную клинику. Хайдаров практически мгновенно стал популярным среди звездных клиентов.
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Вот так Филипп Киркоров выглядел до преображения Тимура Хайдарова. Фото: Global Look Press
В этом году пластического хирурга активно прорекламировал поп-король Филипп Киркоров, признавшийся, что он воспользовался его услугами. Как рассказал сам Хайдаров, артисту провели липосакцию и абдоминопластику. После операции Киркоров похудел на 12 килограммов.
А вот так Филипп Киркоров выглядел после работы Хайдарова. Фото: соцсети
Одно время в Интернете распространялось фото блогера, экс-жениха Ольги Бузовой Давида Манукяна (Давы) с накачанным прессом. Выяснилось, что хирург сделал блогеру кубики пресса, а также убрал лишний жир с подбородка и спины.
Вот так Дава выглядел до работы Тимура Хайдарова. Фото: Global Look Press
Также в интервью YouTube-шоу «Алена, блин» Тимур Хайдаров рассказал, как сделал коррекцию груди Ирине Дубцовой, помог уменьшить бюст Яне Рудковской.
А вот так Дава выглядел после работы Тимура Хайдарова. Фото: соцсети
Доходы
Как писало российское издание Forbes.ru, стоимость новой груди в клинике Хайдарова составляет 420. 000 рублей, а вот абдоминопластика (пластика живота) обойдется вам в 500 000 рублей. Сам Хайдаров в том же интервью рассказывал, что в его клинике работает большая команда.
В день врачи проводят по пять-семь операций. Вот и считайте. Впрочем, кто-то посчитал, что клиника Хайдарова зарабатывает 150 миллионов рублей в месяц. А большие деньги нередко соседствуют с большими проблемами.
Скандалы со Славой и Любой Успенской
В июле 2023 года имя Тимура Хайдарова стало ассоциироваться с чередой скандалов. Так, певица Слава (Настоящее имя - Анастасия Сланевская) призналась, что делала в клинике Хайдарова пластические операции на спине, руках и ногах, «обновила» подбородок и увеличила грудь.
По словам артистки, в целом у нее нет претензий, за исключением груди. Как пояснила певица, после сделанной операции эта часть тела стала несимметричной, на ней остались рубцы.
В интервью Gazeta.ru сам Тимур отметил, что с его стороны работа была выполнена четко, качественно, профессионально.
«Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Очень абсурдно», — недоумевал хирург.
Тимур Хайдаров также рассказал, что всегда проводит инструктаж пациентов, объясняя им, что восстановление зависит от состояния здоровья клиента, его возраста, образа жизни, интимных ограничений.
«Как доктор я могу сказать: мы со своей стороны от нее никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции. Но человек принял вот такое решение», — отметил Тимур Хайдаров, говоря о Славе
Певица Слава. Фото: Михаил Фролов/ КП
Вскоре эстафету обвинений звездного хирурга переняла и Любовь Успенская, заявившая, что два года назад Хайдаров подкорректировал ей ягодицы за два миллиона рублей.Правда, ей не очень понравился конечный результат.
Как оказалось, звезду обидело и то, что в одном из интервью на канале НТВ врач не только не упомянул о пластике артистки, но назвал и возраст Любови Залмановны, что она посчитала неэтичным. Хотя этот секрет уже давно раскрыла Википедия…
После всех этих обвинений Хайдарова атаковали подписчики в соцсетях, советовавшие ему не уродовать звезд. Отвечая на комментарий одного из таких разгневанных недоброжелателей, Тимур Хайдаров заявил, что недовольные звезды вымогали у него деньги: «Слава и Люба? Которые вымогали сначала крупную сумму денег? Сначала разберитесь во всем, потом делайте выводы».
На защиту Хайдарова встали Яна Рудковская и Филипп Киркоров, заявивший, что Славе действительно стоило соблюдать все рекомендации врача, чего она, к сожалению, не делала.
«Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права? Славу на этом не сделать, а вот сесть в лужу легко... Я, конечно, не врач, не специалист, но могу сказать тебе: прежде чем грешить на других, последи за своим поведением», — отметил Филипп Киркоров в своем Телеграм-канале «Примадонн».
Любовь Успенская. Фото: Global Look Press
А Рудковская призналась же в том, что делала у Хайдарова грудь, после чего многие ее знакомые женщины начали восклицать: «Хочу грудь, как у Яны».
Далее событий развивались следующим образом: Слава и Любовь Успенская подали на известного пластического хирурга в суд за клевету, а также за раскрытие врачебной тайны. Кроме того, адвокат Славы Елена Сенина заявила, что Тимур Хайдаров официально не числится ни в одной из клиник, а оплату за свои услуги берет только наличными. (Кстати, интересы самого пластического хирурга защищает Александр Добровинский).
Видимо, чтобы как-то абстрагироваться от этого скандала, Тимур Хайдаров в начале августа уехал из России. Правда, по его словам, это был запланированный отпуск в Греции.
Интервью Ксении Собчак
Есть такая примета: если пахнет скандалом, жди Собчак! И действительно, недавно в гости в клинику Хайдарова пожаловала Ксения Собчак.
В интервью светской львице звездный хирург прокомментировал ситуацию вокруг Славы, рассказал, что о недовольстве артистки узнал из соцсетей. А сама она ни разу приходила к нему на послеоперационные процедуры.
В последний раз исполнительница хита «Одиночество» появилась в клинике в качестве пациентки примерно через месяц после операции, когда ей снимали компрессионное белье.
Также он объяснил, что у Славы растянулись рубцы, на заживление которых требуется определенное время. Однако непростую ситуацию можно решить с помощью косметологических процедур или же хирургическим путем, что предлагалось и артистке. Но она сразу пошла в ва-банк.
Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: кадр из программы «Осторожно, Собчак!»
По словам Тимура Хайдарова, певица потребовала от него пять миллионов рублей компенсации, в противном случае пригрозив его уничтожить. Однако он отказался, предложил вернуть деньги за саму операцию, сделанную им, а также компенсировать счет европейской больницы, где певица переделывала грудь.
Что же касается Любови Успенской, то Хайдаров намекнул, что певица просто обиделась на его интервью, где хирург упомянул о ее пластике. Якобы сначала она была довольна результатом, но потом вдруг в ход пришли претензии к неудачной коррекции и требования заплатить определенную сумму.
Вишенкой на торте стало появление в программе теледивы «Осторожно, Собчак!» Филиппа Киркорова, который остался перед Ксенией в одних трусах, продемонстрировав ей свои упругие ягодицы. Артист заверил, что у него нет никаких имплантов. Все это результат удачной липосакции от Тимура Хайдарова.
Также Киркоров показал Собчак кубики на прессе и свою грудь после пластики и похвастался, что теперь доктор ударяет ему лазером старые шрамы на ногах, полученные после удара о мониторы на сцене.
Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: кадр из программы «Осторожно, Собчак!»
На интервью Ксении Собчак, конечно, отреагировала и Любовь Успенская, отметив, что такими разговорами оправдывает «преступления и хамское отношение».
Не осталась равнодушной к откровениям звездного доктора и сама Слава, назвав ложью и лицемерием все сказанное в эфире. Также в комментариях изданию lenta.ru певица отметила, что к ней обратились 102 женщины, пострадавшие от некачественных услуг хирурга. И она намерена бороться за их права.
Вот так Слава выглядела после пластики Тимура Хайдарова. Фото: соцсети
Личная жизнь
Тимур Хайдаров женат на дизайнере и основательнице бренда ювелирных украшений Светланой Сильваши, которая поддерживает его во всех сложных ситуациях. Нередко Светлана подсказывает супругу, что надеть, чтобы лучше выглядеть и выгоднее подать себя. По словам самого доктора, его супруга — его близкий друг и партнер по бизнесу.
Тимур Хайдаров и Светлана Сильваши. Фото: соцсети
Их знакомство произошло в Воронеже, еще до того момента, как Хайдаров обрел известность. Понравились друг другу, потому что во многом похожи: оба сильные и целеустремленные. У Светланы есть ребенок от первого брака, которого Тимур принял как родного. А год назад у пары появилась и совместная дочь Амира.
К слову, Светлана и сама пользуется услугами мужа. Так, она делала ринопластику, липосакцию и увеличивала грудь.
Так жена Тимура Хайдаров выглядела до и после пластики. Фото: кадр из программы «Осторожно, Собчак!»
Рост
Рост Тимура Хайдарова — 175 сантиметров.
Тимур Хайдаров сейчас
А тем временем «силиконовый скандал» с участием Тимура Хайдарова, как окрестили ситуацию в соцсетях, только набирает обороты. Так, в СМИ появилась информация, что адвокату Любови Успенской и Славы Елене Сениной все-таки удалось добиться проведения внеплановых проверок всех медицинских учреждений, с которыми сотрудничал известный пластический доктор.
Тимур Хайдаров с женой (первая слева) и дочерью (на руках). Фото: соцсети
Разборки продолжаются и в студиях федеральных телеканалов. Так, Слава пришла на программу «Мужское/женское» на Первом канале, в которой поделилась своим взглядом на проблему.
А в передачу к Андрею Малахову на телеканале «Россия» заглянул главный защитник Тимура Хайдарова — Филипп Киркоров, не сдержавший слез при упоминании о друге.
Тимур Хайдаров. Фото: соцсети
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