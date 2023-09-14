Икона русского протеста: как Егор Летов стал знаменитым с гаражными записями и без клипов

Егор Летов играл панк-рок в России еще до всяких там «королей и шутов». Его называют патриархом сибирского рока, предводителем андеграундной музыки. Создатель группы «Гражданская оборона» остро реагировал на общественные и политические события в стране и смело выражал настроение народа в переломное время.
Детство и юность
Настоящее имя музыканта – Игорь. Он родился 10 сентября 1964 года в Омске в самой обычной советской семье. Отец – военный, мать – врач. Папа в молодости был запевалой в армейском строю, затем выступал с хором Советской армии. Он привил интерес к искусству своим сыновьям.
Старший – Сергей Летов – впоследствии стал известным саксофонистом и так же был ярким примером для младшего по части любви к музыке. Сам же Игорь очень любил читать, рано увлекся серьезной художественной литературой, обожал Гоголя и Достоевского.
В 1982-м молодой Летов окончил омскую школу № 45 и организовал свой первый музыкальный проект «Посев». Для продолжения обучения он поехал к старшему брату в Подмосковье, где поступил в строительное ПТУ, правда, оттуда его спустя год отчислили за неуспеваемость.
Начинающий артист вернулся в Омск и плотно занялся музыкой. Ради образа рок-звезды парень начал отращивать волосы и взял себе псевдоним Егор Дохлый, однако вторая часть так и не прижилась.
Егор Летов в молодости. Фото: gr-oborona.ru / А. Кудрявцев
Первое выступление парня на сцене состоялось в ноябре 1983 года в Москве. По рекомендации старшего брата он сыграл в качестве бас-гитариста в одном из экспериментальных составов Сергея Курехина.
В молодые годы панк-рокер работал на шинном и моторостроительном заводах Омска, в должности художника рисовал портреты Ленина и агитплакаты для коммунистических митингов и собраний. Позже подрабатывал дворником и штукатуром.
Музыка и протест
Свои песни группа «Посев» записывала на магнитоальбомы в обычных квартирах на примитивном оборудовании. Из-за этого звук получался глухим и нечетким, далеким от профессиональной аппаратуры.
Но Летов был поклонником кустарно записанного «гаражного рока», характерного для американского панка 60-х. Даже впоследствии, когда он получил доступ к нормальной звукозаписывающей технике, музыкант не отказался от «квартирного» метода и сделал грязный звук своим фирменным стилем.
В 1984 году «Посев» завершил свое существование, и была образована новая группа «Гражданская оборона» (она же «ГО», она же «ГрОб»). Одновременно Летов открыл независимую студию звукозаписи «ГрОб-рекордс». Правда, располагалась она в квартире обычной омской «хрущевки».
Деньги, вырученные от подпольных концертов, музыкант вкладывал в издание своих альбомов, а также в продвижение других представителей сибирского панк-рока. Стоит отметить, что «ГО» была очень плодовита. С 1985-го по 2007-й группа выпустила 24 пластинки, не считая сборников, переизданий и концертных записей. Иногда у коллектива выходило по четыре альбома в год.
Егор Летов с музыкантами и Янкой Дягилевой. Фото: gr-oborona.ru / А. Кудрявцев
«Оборона» цепляла слушателей панковской энергетикой, оригинальным грязным звуком, а также матерными песнями, в которых, впрочем, можно было уловить глубокий смысл. Музыка Летова распространялась поклонниками из рук в руки и быстро обрела популярность у советской молодежи, ждавшей перемен в период Перестройки.
Егор Летов смог доказать, что делать рок можно и без виртуозного владения гитарой и ударными. Любопытный факт: сам музыкант никогда не причислял себя к панк-движению, он просто всегда был против всего – государственного строя, системы, стереотипов и даже самого себя. И этот абсолютный нигилизм наряду с протестными текстами стали образцом для последующих отечественных панк-групп.
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Напрямую против советской власти Летов не выступал, но его ненависть к коммунизму нельзя было не заметить даже через тонны аллегорий в текстах. Сотрудники КГБ не раз делали музыканту предупреждения и требовали прекратить деятельность «ГрОба». Егор подстраиваться под власть не хотел, и в 1985 году его упекли в психиатрическую лечебницу.
За стенами медицинского учреждения рокеру пытались «промыть мозги», накачивая сильнодействующими препаратами. Чтобы не сойти с ума, он писал стихи и прозаические тексты. Через четыре месяца старший брат вытащил его из «психушки», пригрозив властям, что расскажет западным СМИ, как в СССР подавляют неугодного музыканта.
За свою карьеру Летов выпустил несколько хитов, которые ушли в народ, потому что остро реагировали на события эпохи: «Все идет по плану», «Одиночная камера», «Моя оборона», «Все как у людей» и другие.
В конце 80-х у него был сторонний проект «Коммунизм», в котором была записана еще дюжина альбомов. Егор сам пел хриплым голосом, играл на инструментах, был сам себе звукорежиссер и саунд-продюсер. А вот клипов на свои песни артист не снимал.
Отдельной главой его творчества стало сотрудничество с гражданской женой, рок-исполнительницей Янкой Дягилевой, чья жизнь трагически оборвалась в 1991 году. После смерти возлюбленной Летов доделал и выпустил ее последний альбом «Стыд и срам».
В 1990 году он распустил «ГрОб», решив, что проект начал превращаться в попсу. Музыканту стал более интересен психоделический рок, и он собрал новую группу, которая получила нецензурное название. Коллектив выпустил два альбома, а затем в 1993-м, Егор воскресил «Гражданскую оборону» и продолжил работать в составе обеих команд.
Кстати, во время октябрьских событий 1993 года в Москве протестный рокер входил в число защитников Белого дома. Позже он увлекся политикой, подружился с Эдуардом Лимоновым, Виктором Анпиловым, Александром Дугиным. Вместе с единомышленниками Егор даже организовал партию, которая впоследствии была запрещена в РФ. В 2004-м он официально отрекся от политической деятельности.
Егор Летов на сцене. Фото: Global Look Press
Последний концерт «Гражданской обороны» состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге, а через несколько дней артист ушел из жизни.
Личная жизнь
На концертах Летова окружали друзья и соратники, а дома – его любимые коты. Три беспородных питомца музыканта получили прозвища Степа, Петрик и Тиха. Помимо животных, рокер обожал книги, бывало, что из поездок он привозил до 30 килограммов литературы.
Еще одним хобби Егора было коллекционирование кактусов. Рокер прочитал всю возможную литературу об этих растениях и собрал дома 36 экземпляров. Также певец являлся футбольным фанатом: с детства болел за ЦСКА, потом заинтересовался английским клубом «Челси».
Однако женщины в жизни артиста тоже играли важную роль. В конце 80-х Летов жил с певицей и автором песен Янкой Дягилевой, которая была его музой и коллегой. Вместо детей творческая пара оставила после себя несколько альбомов и концертов-квартирников.
После загадочной и трагической смерти исполнительницы Егор сошелся с ее подругой Анной Волковой, которая также участвовала в записи альбомов его группы. Позже в интервью отец Летова рассказал, что именно Анна была настоящей любовью сына. Однако пара разошлась на почве ревности.
Егор Летов с Натальей Чумаковой. Фото: vk.com/gr_oborona
В 1997 году Егор женился на Наталье Чумаковой, бас-гитаристке своей группы. Наследников знаменитый нигилист так и не оставил.
Смерть
До самой кончины фонтанировавший новыми идеями и музыкальными проектами, вечером 19 февраля 2008-го Летов скоропостижно скончался в Омске в возрасте 43 лет.
По официальной версии, причиной смерти стала остановка сердца, но позже появилась информация, что музыкант умер от острой дыхательной недостаточности на фоне отравления алкоголем. Близкие отмечали, что в последние месяцы жизни Егор злоупотреблял спиртным.
Артиста похоронили в родном городе, рядом с могилой матери. На гражданскую панихиду приехало немало людей, в том числе из Москвы и Петербурга. Через два года на месте погребения музыканта установили памятник в виде мраморного куба с изображением креста первых христиан.
В 2018-м имя Летова было присвоено частному аэропорту малой авиации в Омске. А еще через год старший брат рокера безвозмездно передал омскую квартиру Егора (улица Петра Осминина, 5) под музей. В 2021-м именем артиста был назван сухогруз NS Energy, зарегистрированный в судоходном реестре Либерии.
Поклонники культового музыканта выпустили немало трибьюта «Гражданской обороны».
Граффити в честь Летова в Петербурге. Фото: Global Look Press
Интересные факты
Сергей Летов рассказывал, что его младший брат был очень больным человеком: якобы до 16 лет он перенес 14 клинических смертей. В армию музыканта не взяли по состоянию здоровья.
Знакомые описывали Егора как очень разностороннюю личность. Он был способен неоднократно менять свои взгляды. На него легко могли повлиять фильм или книга, при этом музыкант являлся прирожденным лидером, рядом с которым тускнели все остальные.
На одном из концертов в Воронеже состоялась единственная встреча Летова с лидером панк-группы «Сектор Газа» Юрием Хоем. Тот зашел в гримерку к «Обороне» и удивился внешнему виду Егора. Хой представлял коллегу крупным пропитым мужчиной, а Летов выглядел несколько иначе.
О творчестве Виктора Цоя лидер «Гражданской обороны» вспоминал без особого восхищения, но признавал, что ему нравились ранние песни петербургского музыканта «Алюминиевые огурцы» и «Я посадил дерево».
Одной из творческих идей Летова, которые он не успел воплотить, был фильм по роману Хулио Кортасара «Игра в классики».