Икона русского протеста: как Егор Летов стал знаменитым с гаражными записями и без клипов

Егор Летов играл панк-рок в России еще до всяких там «королей и шутов». Его называют патриархом сибирского рока, предводителем андеграундной музыки. Создатель группы «Гражданская оборона» остро реагировал на общественные и политические события в стране и смело выражал настроение народа в переломное время.

Детство и юность

Настоящее имя музыканта – Игорь. Он родился 10 сентября 1964 года в Омске в самой обычной советской семье. Отец – военный, мать – врач. Папа в молодости был запевалой в армейском строю, затем выступал с хором Советской армии. Он привил интерес к искусству своим сыновьям.

Старший – Сергей Летов – впоследствии стал известным саксофонистом и так же был ярким примером для младшего по части любви к музыке. Сам же Игорь очень любил читать, рано увлекся серьезной художественной литературой, обожал Гоголя и Достоевского.

В 1982-м молодой Летов окончил омскую школу № 45 и организовал свой первый музыкальный проект «Посев». Для продолжения обучения он поехал к старшему брату в Подмосковье, где поступил в строительное ПТУ, правда, оттуда его спустя год отчислили за неуспеваемость.

Начинающий артист вернулся в Омск и плотно занялся музыкой. Ради образа рок-звезды парень начал отращивать волосы и взял себе псевдоним Егор Дохлый, однако вторая часть так и не прижилась.