Кто самый отвратительный герой «Иронии судьбы» — его напрасно считают положительным

Следующий эпизод. Лукашин благополучно ушел, но вскоре возвращается — просит денег на билет. Великодушная Надя сует ему купюры (заметьте, не Ипполит, а Надя!). Не успевший протрезветь «московский гость» от избытка чувств лезет ее поцеловать, а Надя активно сопротивляется — ей неприятно.

Что на месте Ипполита сделал бы в этот момент нормальный мужчина? Да врезал бы этому Лукашину! Чтобы не приставал с пьяными поцелуями к женщине. Ну ладно, пусть не врезал. Оттолкнул. В крайнем случае — пригрозил бы, что спустит с лестницы, и выставил за дверь.

Но Ипполит снова набрасывается на бедную Надю. Она опять во всем виновата! Не сделав даже слабой попытки защитить ее, он гордо уходит, хлопнув дверью. И оставляет любимую женщину наедине с алкоголиком, который ее домогается. Конечно, Лукашин — совершенно безобидный тип, нерешительный «тюфяк». Но это совершенно не известно Ипполиту — а вдруг бы Женя оказался матерым насильником? Он мог сделать с беззащитной Надей что угодно!

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

То есть Ипполит мало того, что не поверил ее словам, но еще и бросил любимую в опасной ситуации. Какой же он после этого «надежный»? Да, бедную Надю ждет очень нелегкая жизнь, если она в самом деле выйдет за него замуж… Придется без конца оправдываться и просить прощения, а в сложных и опасных ситуациях как-то выкручиваться самой. Освоить приемы самообороны, видимо.