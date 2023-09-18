Кто самый отвратительный герой «Иронии судьбы» — его напрасно считают положительным

Если разобраться, то в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» все герои ведут себя не вполне адекватно. И придраться можно буквально к любому — при желании. Начать хотя бы с эпичной пьянки в бане и засовывания бесчувственного Лукашина в самолет!
Но это ладно, это все и преподносится как некая веселая ненормальность, о которой смешно потом вспоминать. А вот Ипполит изначально задумывался как почеркнуто положительный и очень нормальный персонаж: без лишних фантазий, без «сумасшедшинки», надежный спутник жизни, с которым Надя была бы как за каменной стеной.
Ведет себя как ревнивый подросток
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
А теперь давайте подумаем, в самом ли деле Ипполит такой надежный, серьезный и положительный? Первые кадры с Ипполитом: он приходит в гости к любимой женщине встречать Новый год. С дорогим подарком — французскими духами. Пока все хорошо. Любимая женщина в ожидании мужчины накрыла вполне праздничный стол и тоже приготовила для него недешевый презент. Тоже отлично.
А потом начинается какой-то эпизод из жизни ревнивого подростка. Надя сообщает любимому о том, что в ее отсутствие к ней в квартиру забрался посторонний пьяный мужчина. И сразу пытается объяснить: это случайность, совпал адрес, подошел ключ.
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
И как же себя ведет это взрослый, умный (вроде бы), самостоятельный и серьезный человек? Он выставляет незваного алкоголика за дверь, чтобы тот больше не досаждал даме? Он сочувствует любимой, успокаивает ее — ведь она пережила мощный шок? Спрашивает: не успел ли чужак как-то обидеть ее, не стащил ли чего? Нет. «Серьезный и надежный» Ипполит закатывает натуральную истерику. И уже Наде приходится его утешать, успокаивать и каяться в том, в чем она не виновата.
Низкая самооценка
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Хорошо. Допустим, Ипполит в самом деле страдает настолько низкой самооценкой, что мгновенно поверил в то, что женщина, с которой он встречается довольно долго, могла изменить ему с первым встречным пьяницей. Но если тебя терзают такие мысли, и ты не веришь в случайности и совпадения, — ну проверь сам! Попробуй открыть ключом Лукашина Надину дверь. Загляни в его паспорт. Это займет пару минут — и инцидент будет исчерпан.
Но нет. Ипполит буквально взрывается на ровном месте. Что же это за жизнь будет у Нади после свадьбы? Каждый взгляд постороннего мужчины, каждое слово, улыбка или, не дай бог, телефонный звонок коллеги или соседа — будет восприниматься как ее попытка изменить?
Не защищает Надю от приставаний Лукашина
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Следующий эпизод. Лукашин благополучно ушел, но вскоре возвращается — просит денег на билет. Великодушная Надя сует ему купюры (заметьте, не Ипполит, а Надя!). Не успевший протрезветь «московский гость» от избытка чувств лезет ее поцеловать, а Надя активно сопротивляется — ей неприятно.
Что на месте Ипполита сделал бы в этот момент нормальный мужчина? Да врезал бы этому Лукашину! Чтобы не приставал с пьяными поцелуями к женщине. Ну ладно, пусть не врезал. Оттолкнул. В крайнем случае — пригрозил бы, что спустит с лестницы, и выставил за дверь.
Но Ипполит снова набрасывается на бедную Надю. Она опять во всем виновата! Не сделав даже слабой попытки защитить ее, он гордо уходит, хлопнув дверью. И оставляет любимую женщину наедине с алкоголиком, который ее домогается. Конечно, Лукашин — совершенно безобидный тип, нерешительный «тюфяк». Но это совершенно не известно Ипполиту — а вдруг бы Женя оказался матерым насильником? Он мог сделать с беззащитной Надей что угодно!
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
То есть Ипполит мало того, что не поверил ее словам, но еще и бросил любимую в опасной ситуации. Какой же он после этого «надежный»? Да, бедную Надю ждет очень нелегкая жизнь, если она в самом деле выйдет за него замуж… Придется без конца оправдываться и просить прощения, а в сложных и опасных ситуациях как-то выкручиваться самой. Освоить приемы самообороны, видимо.