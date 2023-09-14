Танец, любовь, трагедия: творческий путь Айседоры Дункан

Кем была Айседора Дункан?
Айседора Дункан разработала подход к танцу, который подчеркивал натуралистичность движений. Она прославилась в Европе как исполнительница классической музыки и открыла школы, в которых танец был интегрирован с другими видами обучения. Позже она столкнулась с огромной трагедией, связанной со смертью ее детей и мужа.
Американская танцовщица Айседора Дункан. Фото: Global Look Press
Детство
По разным данным, Айседора Анджела Дункан родилась 26 мая 1877 года (дата указана в ее свидетельстве о крещении) или 27 мая 1878 года) в Сан-Франциско, Калифорния. Ее родители развелись, когда Айседора была маленькой, и ее воспитывала мать, Дора, преподаватель фортепиано, которая очень ценила искусство.
В возрасте 6 лет Дункан начала обучать движениям маленьких детей по соседству; слухи распространились, и к тому времени, когда ей исполнилось 10, ее классы стали довольно большими. Она попросила оставить государственную школу, чтобы вместе со старшей сестрой Элизабет получать доход от преподавания. Впоследствии Дункан получила наставничество от поэтессы Ины Кулбрит.
Американская танцовщица Айседора Дункан. Фото: Global Look Press
Успех в Европе
До переезда в Европу Дункан жила в Чикаго и Нью-Йорке. Там вместе с братом Раймондом она изучала греческую мифологию и визуальную иконографию, которые сформировали бы ее чувствительность и общий стиль движения как художника. Дункан пришла к выводу, что древние ритуалы, связанные с танцем, природой и телом, занимают центральное место в ее идеологии исполнения.
Босоногая и одетая в балахоны, вдохновленные греческими образами и картинами итальянского Ренессанса, Дункан танцевала собственную хореографию в домах финансовой элиты, прежде чем добиться большого успеха в Будапеште где в 1902 году были распроданы все билеты на ее концерты.
Она отправилась в успешные гастроли, став европейской сенсацией, которую чтили не только восхищенные зрители, но и коллеги-художники, запечатлевшие ее образ в живописи, скульптуре и поэзии. Стиль Дункан был противоречивым для своего времени, поскольку он бросал вызов тому, что она считала стеснительными условностями балета, делая основной упор на человеческие женские формы и свободные движения.
Достижения и художественное видение Дункан привели к тому, что ее стали называть «Матерью современного танца» — прозвище, которое также разделяет своего рода преемница Айседоры Марта Грэм.
Айседора Дункан босиком на сцене. Фото: Global Look Press
Школы и «Айседораблес»
Дункан бросала вызов общественным обычаям другими способами и считалась ранней феминисткой, заявляя, что она не выйдет замуж и, таким образом, родит двоих внебрачных детей. Дункан также основала танцевальные школы в Соединенных Штатах, Германии и России, а ее учеников СМИ окрестили «Айседораблес».
У нее развилась особая привязанность к последней стране и ее революционным движениям, и в начале 1920-х годов она получила покровительство Владимира Ленина за свою преподавательскую работу.
Айседора Дункан в своей школе в Грюневальде, недалеко от Берлина, где она учит детей танцевать на греческий манер, 1906 г. Фото: Global Look Press
Сложная личная жизнь
В своей жизни Дункан пережила ужасающие трагедии: двое ее детей и их няня утонули в 1913 году, когда машина, в которой они находились, упала в реку Сена. Позже в 1922 году Дункан вышла замуж за поэта Сергея Александровича Есенина, предпочитая законный союз, позволяющий ему поехать в Соединенные Штаты.
Однако брак продлился недолго: Есенин покончил жизнь самоубийством в середине 1920-х годов.
Русский поэт Сергей Есенин с Айседорой Дункан и ее приемной дочерью Ирмой. 1922 год. Фото: Global Look Press
В последние годы жизни Дункан испытывала эмоциональные трудности. Она умерла в Ницце, Франция, 14 сентября 1927 года, когда ее шарф застрял в задних колесах автомобиля, в котором она ехала.
В том же году после ее смерти была опубликована автобиография Дункан «Моя жизнь», которая впоследствии стала произведением, получившим признание критиков. На протяжении многих лет во многих других книгах, а также в нескольких фильмах содержались рассказы о жизни и творчестве Дункан.
Айседора Дункан. Фото: Global Look Press