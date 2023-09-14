Танец, любовь, трагедия: творческий путь Айседоры Дункан

Успех в Европе

До переезда в Европу Дункан жила в Чикаго и Нью-Йорке. Там вместе с братом Раймондом она изучала греческую мифологию и визуальную иконографию, которые сформировали бы ее чувствительность и общий стиль движения как художника. Дункан пришла к выводу, что древние ритуалы, связанные с танцем, природой и телом, занимают центральное место в ее идеологии исполнения.

Босоногая и одетая в балахоны, вдохновленные греческими образами и картинами итальянского Ренессанса, Дункан танцевала собственную хореографию в домах финансовой элиты, прежде чем добиться большого успеха в Будапеште где в 1902 году были распроданы все билеты на ее концерты.

Она отправилась в успешные гастроли, став европейской сенсацией, которую чтили не только восхищенные зрители, но и коллеги-художники, запечатлевшие ее образ в живописи, скульптуре и поэзии. Стиль Дункан был противоречивым для своего времени, поскольку он бросал вызов тому, что она считала стеснительными условностями балета, делая основной упор на человеческие женские формы и свободные движения.

Достижения и художественное видение Дункан привели к тому, что ее стали называть «Матерью современного танца» — прозвище, которое также разделяет своего рода преемница Айседоры Марта Грэм.