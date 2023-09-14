Мягкость и сдержанность комедийного Голливуда: биография актера Оуэна Уилсона

Краткий обзор

Оуэн Уилсон родился 18 ноября 1968 года в Далласе, штат Техас. Во время учебы в Техасском университете в Остине он познакомился с режиссером Уэсом Андерсоном. В 1996 году они объединились, чтобы снять фильм «Бутылочная ракета», первый из нескольких фильмов, над которыми они работали вместе, включая «Академия Рашмор», «Водная жизнь» и «Семейка Тененбаум».

Уилсон снялся в ряде комедий на протяжении многих лет, а также отдал свой голос анимированному автомобилю Лайтингу Маккуину в фильмах «Тачки» и «Тачки 2».