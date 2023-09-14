Мягкость и сдержанность комедийного Голливуда: биография актера Оуэна Уилсона

Краткий обзор
Оуэн Уилсон родился 18 ноября 1968 года в Далласе, штат Техас. Во время учебы в Техасском университете в Остине он познакомился с режиссером Уэсом Андерсоном. В 1996 году они объединились, чтобы снять фильм «Бутылочная ракета», первый из нескольких фильмов, над которыми они работали вместе, включая «Академия Рашмор», «Водная жизнь» и «Семейка Тененбаум».
Уилсон снялся в ряде комедий на протяжении многих лет, а также отдал свой голос анимированному автомобилю Лайтингу Маккуину в фильмах «Тачки» и «Тачки 2».
Оуэн Уилсон, Уэс Андерсон на 52-м Берлинском международном кинофестивале в 2002 г. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Актер Оуэн Каннингем Уилсон родился 18 ноября 1968 года в Далласе, штат Техас, в семье фотографа и руководителя рекламной компании. Известный сейчас своими мягкими, сдержанными комедийными персонажами и лихим крючковатым носом, Уилсон рос вместе с двумя другими будущими актерами: братьями Эндрю и Люком.
После исключения из Техасской школы Святого Марка он окончил школу Томаса Джефферсона, а затем поступил в Военный институт Нью-Мексико. Во время учебы в Техасском университете в Остине он познакомился с будущим режиссером Уэсом Андерсоном.
«Бутылочная ракета» (1996), режиссер Уэс Андерсон, Люк Уилсон в роли Энтони Адамса и Оуэн Уилсон в роли Диньяна. Фото: Global Look Press
Фильмы Уэса Андерсона и голливудские хиты
Первым совместным полнометражным фильмом Уилсона и Андерсона стал фильм 1996 года «Бутылочная ракета», созданный по мотивам короткометражки, показанной на кинофестивале «Сандэнс».
Вскоре после этого Уилсон вместе с двумя своими братьями переехал в Голливуд. Находясь там, он стал соавтором трех других фильмов с Андерсоном: «Академия Рашмор» (1998), «Семейка Тененбаум» (2001) и «Водная жизнь» со Стивом Зиссу (2004). «Тененбаум» принес дуэту номинацию на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Оуэн Уилсон и Билл Мюррей. Фото: кадр из к/ф «Водная жизнь» (2004)
Помимо сотрудничества с Андерсоном, Уилсон снялся в нескольких высокобюджетных фильмах с комедийным актером (и хорошим другом) Беном Стиллером, включая «Знакомство с родителями» (2000) и два его продолжения — «Образцовый самец» (2001) и «Старски и Хатч» (2004).
Уилсон добился одного из своих самых больших кассовых успехов в 2005 году в фильме «Незваные гости» с Винсом Воном в главной роли.
Снуп Догг, Бен Стиллер и Оуэн Уилсон в фильме «Старски и Хатч» (2004). Фото: Global Look Press
Уилсон также озвучил анимационный хит «Тачки» (2006). Примерно в это же время у него завязались романтические отношения с его партнершей по фильму «Он, я и его друзья» (2006) Кейт Хадсон, но пара рассталась в 2007 году.
Уилсон ранее встречался с Джессикой Симпсон, Дженнифер Энистон и Шерил Кроу.
Оуэн Уилсон и Кейт Хадсон в фильме «Он, я и его друзья» (2006). Фото: Global Look Press
Личные проблемы
26 августа 2007 года Оуэн был доставлен из своего дома в Санта-Монике в больницу. Во время пребывания в госпитале его навестили семья и друзья, в том числе Уэс Андерсон и Вуди Харрельсон.
Уилсон отправился домой менее чем через неделю. Из-за случившегося он выбыл из состава фильма «Тропический гром» (2008).
Возвращение на большой экран
Уилсон снова оказался в центре внимания в октябре 2007 года, когда он присутствовал на премьере фильма Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» в Лос-Анджелесе, в котором он сыграл одну из главных ролей.
Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман в фильме «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (2007). Фото: Global Look Press
В 2008 году он снялся в комедиях «Школа выживания» и «Марли и я». Затем Уилсон получил признание за свою роль в фильме «Бесподобный мистер Фокс» 2009 года, а затем озвучил других анимационных персонажей в фильмах «Мармадюк» (2010), «Тачки 2» (2011) и «Индюки: назад в будущее» (2013).
Также его фильмография включает картины «Полночь в Париже» Вуди Аллена (2011) и «Врожденный порок» (2014), адаптацию Пола Томаса Андерсона романа Томаса Пинчона. В 2015 году Уилсон попробовал себя в боевике «Выхода нет» с Пирсом Броснаном и Лэйк Белл в главных ролях.
Оуэн Уилсон, Пирс Броснан и Лейк Белл на постере фильма «Выхода нет» (2014)