Погасшая звезда талантливого артиста: чем запомнился солист «Иванушек International» Игорь Сорин

Первого вокалиста группы «Иванушки International» звали Игорь Сорин. Он участвовал в записи двух дебютных альбомов бой-бэнда, а затем трагически ушел из жизни. Многое в его смерти остается загадкой до сих пор.
Детство и юность
Игорь Райберг (настоящее имя певца) родился 10 ноября 1969 года в Москве. Его отец – инженер-конструктор Владимир Райберг – был творческим человеком, прекрасно рисовал, состоял в Союзе писателей России.
Мать артиста Светлана Сорина (именно ее фамилию Игорь позже взял в качестве сценического псевдонима) рассказывала, что мальчик рос сложным и непредсказуемым ребенком. Он обладал чрезвычайной любознательностью и желанием попробовать все самому. Эти качества провоцировали его не необдуманные поступки.
Ребенок мог бесстрашно бродить по злачным местам, отправиться в плавание по реке на самодельном плоту, цепляться к идущему поезду. А еще он писал стихи, но совсем не детские. От некоторых строчек, даже у взрослых волосы вставали дыбом.
Игорь Сорин в детстве. Фото: vk.com/igor_sorin
Помимо поэзии, Игорь рано открыл в себе музыкальный талант. Паренек прекрасно пел и импровизировал. Все располагало к тому, чтобы он стал артистом.
Однажды юный Игорь нашел объявление о кинопробах в детский фильм «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и сразу же отправился за главной ролью. Мальчик преодолел внушительный конкурс и даже был утвержден на Тома Сойера. Но по настоянию Никиты Михалкова режиссер киноленты Станислав Говорухин заменил его другим мальчиком.
От обиды Игорек спрыгнул со второго этажа, чем перепугал взрослых. На счастье, обошлось без травм. Тогда Говорухин решил все-таки взять мальчика в фильм - на роль Джо Гарпера.
Юный Игорь Сорин в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 1981 года. Фото: кадр из телеэфира
Окончив восьмой класс, Сорин решил, что до армии нужно получить какую-нибудь рабочую специальность, и поступил в столичный радио-механический техникум. Во время учебы творческий парень собрал музыкальную группу, которая начала выступать на сцене техникума и даже занимать призовые места на московских конкурсах.
Стало окончательно ясно, кем будет работать молодой артист. После окончания техникума он поступил в Гнесинку на отделение музыкальной комедии.
На третьем курсе академии Игорь прервал учебу, чтобы принять участие в мюзикле «Метро» Варшавского драмтеатра Minskoff. Парень успешно прошел кастинг и репетиции, а затем поехал вместе с труппой на зарубежные гастроли.
Однако особого успеха в Европе и Америке данная постановка не приобрела. После выступления на Бродвее артистам посоветовали вернуться домой и подучиться. И единственный из них, кому предложили остаться для учебы в Америке, был солист Сорин. Но парень благоразумно отказался – в США у него не было ни родных, ни знакомых, ни средств к существованию.
Игорь Сорин. Фото: vk.com/igor_sorin
Вернувшись в Москву, молодой человек восстановился в Гнесинке и снова оказался на экране – присоединился к популярной телепередаче «Сам себе режиссер» в качестве сценариста и актера рубрики «Доигрались». Окончив академию, Игорь некоторое время работал в театре «Ученая обезьяна».
«Иванушки International»
Однако мюзикл «Метро» довольно сильно изменил жизнь вокалиста. В частности, именно там Сорин познакомился с рыжим танцором Андреем Григорьевым-Апполоновым. В 1994 году тот пригласил голосистого приятеля в поп-группу «Иванушки International» продюсера Игоря Матвиенко. Вокалист согласился и после выхода первых клипов наконец проснулся знаменитым.
В 1995-1998 годах коллектив исколесил с концертами все постсоветское пространство, собирая целые стадионы поклонников. Песня «Тучи» мгновенно стала хитом. Кстати, большую часть текстов песен «Иванушкам» написал поэт Александр Шаганов, но треки «Подсолнух», «Где-то» и «Я ее ищу» вышли за авторством Сорина.
Впрочем, такой ошеломительный успех быстро вымотал молодых ребят. И больше всего постоянные переезды и визжащие фанатки утомляли тонкого в своей душевной организации Игоря. В бесконечных съемках и гастролях у него не оставалось времени на творчество и философское созерцание мира.
«Иванушки International» с Игорем Сориным. Фото: vk.com/ivanushkiband
И весной 1998 года, закончив работу над вторым альбомом «Твои письма», вокалист решил покинуть группу и заняться сольной карьерой. Дабы отдохнуть от суеты, Сорин отправился в небольшое путешествие, а затем сел за написание новых песен.
Вместе с музыкантами из группы «Формация DSM» артист записал композицию «Русалка», которая впоследствии должна была открыть сольный альбом Игоря. Но пластинке так и не увидела свет.
Личная жизнь
На первых курсах Гнесинки вокалист встречался с певицей и актрисой Валентиной Смирновой. Однако этот роман не пережил его турне с мюзиклом «Мэтро». Пока Сорин выступал за рубежом, его девушка осталась в Москве. После воссоединения они расстались.
Игорь Сорин и Саша Черникова. Фото: vk.com/igor_sorin
В 1994 году у парня появилась новая возлюбленная – Саша Черникова, студентка первого курса той же академии, но дирижерского факультета. Пара жила вместе до 1998 года – до самой смерти музыканта. Они снимали квартиру в Кунцево и казались вполне счастливыми в своих отношениях.
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Смерть
Рано утром 1 сентября 1998 года Игорь, как обычно, пришел на съемную квартиру-студию, где записывал свой сольный альбом. Но уже в 7:10 его доставили на скорой в 71-ю московскую больницу в результате падения с шестого этажа.
Артисту провели многочасовую операцию, но спасти музыканта не удалось. 4 сентября он скончался в возрасте 28 лет. Похоронен на Кузьминском кладбище Москвы.
Могила Игоря Сорина. Фото: vk.com/igor_sorin
Позже сообщалось, что в крови молодого человека не было обнаружено следов алкоголя или запрещенных веществ.
Смерть Игоря Сорина спровоцировала множество версий и слухов. Многие, в том числе его бывший коллега по «Иванушкам» Андрей Григорьев-Аполлонов, настаивали на вероятности убийства.