Погасшая звезда талантливого артиста: чем запомнился солист «Иванушек International» Игорь Сорин

Первого вокалиста группы «Иванушки International» звали Игорь Сорин. Он участвовал в записи двух дебютных альбомов бой-бэнда, а затем трагически ушел из жизни. Многое в его смерти остается загадкой до сих пор.

Детство и юность

Игорь Райберг (настоящее имя певца) родился 10 ноября 1969 года в Москве. Его отец – инженер-конструктор Владимир Райберг – был творческим человеком, прекрасно рисовал, состоял в Союзе писателей России.

Мать артиста Светлана Сорина (именно ее фамилию Игорь позже взял в качестве сценического псевдонима) рассказывала, что мальчик рос сложным и непредсказуемым ребенком. Он обладал чрезвычайной любознательностью и желанием попробовать все самому. Эти качества провоцировали его не необдуманные поступки.

Ребенок мог бесстрашно бродить по злачным местам, отправиться в плавание по реке на самодельном плоту, цепляться к идущему поезду. А еще он писал стихи, но совсем не детские. От некоторых строчек, даже у взрослых волосы вставали дыбом.