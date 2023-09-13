Из качалки в Голливуд: творческий путь «русского Шварценеггера» Александра Невского

Мало кто из российских актеров может похвастаться карьерой в Голливуде. Но Александру Невскому это достижение оказалось по плечу. Он снимает в Америке боевики и вестерны, тусуется со Шварценеггером, Сталлоне и другими легендами, пробует себя в качестве продюсера. А что предшествовало такому исполнению американской мечты?

Из хлюпика в спортсмена

Александр Курицын (настоящее имя звезды) родился 17 июля 1971 года в Москве. Актер рассказывал, его отец Александр Николаевич был мастером спорта по баскетболу и преподавал экономику в МГИМО.

В детстве Сашу называли «мокрой курицей». И не только из-за фамилии: долговязый парень не отличался крепким телосложением и успехами в спорте. В 15 лет он был почти два метра ростом, а весил всего 60 килограммов. Учитель физкультуры ставил ему «тройки» просто из жалости.

Зато юноша отлично учился, увлекался классической литературой и читал стихи девочкам. Последние, правда, утонченного романтика не привечали, а мальчишки так и вовсе издевались над ним. Чтобы научить сына давать отпор хулиганам, мать записала его в школу бокса. Однако тренировки не давали результата, пока не произошло одно событие.