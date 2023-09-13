Из качалки в Голливуд: творческий путь «русского Шварценеггера» Александра Невского

Мало кто из российских актеров может похвастаться карьерой в Голливуде. Но Александру Невскому это достижение оказалось по плечу. Он снимает в Америке боевики и вестерны, тусуется со Шварценеггером, Сталлоне и другими легендами, пробует себя в качестве продюсера. А что предшествовало такому исполнению американской мечты?
Из хлюпика в спортсмена
Александр Курицын (настоящее имя звезды) родился 17 июля 1971 года в Москве. Актер рассказывал, его отец Александр Николаевич был мастером спорта по баскетболу и преподавал экономику в МГИМО.
В детстве Сашу называли «мокрой курицей». И не только из-за фамилии: долговязый парень не отличался крепким телосложением и успехами в спорте. В 15 лет он был почти два метра ростом, а весил всего 60 килограммов. Учитель физкультуры ставил ему «тройки» просто из жалости.
Зато юноша отлично учился, увлекался классической литературой и читал стихи девочкам. Последние, правда, утонченного романтика не привечали, а мальчишки так и вовсе издевались над ним. Чтобы научить сына давать отпор хулиганам, мать записала его в школу бокса. Однако тренировки не давали результата, пока не произошло одно событие.
Александр Невский в юности. Фото: соцсети
Однажды Саша увидел в журнале фотографию Арнольда Шварценеггера. Загорелый и мускулистый культурист настолько впечатлил советского паренька, что тот загорелся идеей получить такое же тело. Курицын отложил в сторону боксерские перчатки и учебники, сделав ставку на тренажерный зал.
Александр настолько увлекся тренировками, что провалил вступительные экзамены в институт. На следующий год все же поступил, но в приоритете у него оставался спорт. Студент начал участвовать в любых конкурсах по фитнесу и бодибилдингу, которые могли дать ему возможность заявить о себе.
Десять лет тренировок превратили щуплого Сашу в бодибилдера весом в 140 килограммов и ростом в 198 сантиметра. Видного атлета стали приглашать на радио и ТВ, у него появилось прозвище «русский Шварценеггер». Тогда же Курицын решил сменить неблагозвучную фамилию и стал Александром Невским.
Александр Невский, фигура. Фото: Global Look Press
Спортивная карьера
В 90-х пресса писала об отечественных и зарубежных победах культуриста на ниве бодибилдинга. Однако это были состязания в любительских лигах и малоизвестные турниры, из-за чего в Федерации бодибилдинга России считали, что молодой человек присваивает себе несуществующие титулы. Невскому пришлось выступить с официальным обращением и опровергнуть эти суждения.
Осенью 2010-го разгорелся еще один такой скандал. Александр рассказал прессе, что победил в проведенном в Словакии чемпионате «Мистер Вселенная», в том самом, в котором в 1966 году блистал его кумир Арнольд. Кроме того, культурист добавил, что его соперником на состязании стал популярный бодибилдер Дайо Ауди.
Однако позже было установлено, что Невский участвовал в конкурсе Mr. Universe, но проводимом не престижной международной ассоциацией NABBA, а любительской WBBF. Вдобавок Ауди выступил с заявлением о том, что завершил спортивную карьеру еще в 2008-м и присутствовал на показательных выступлениях упомянутого мероприятия как приглашенный гость.
В следующие два года Невский еще дважды выигрывал на соревнованиях WBBF. К тому периоду у него вышел уже с десяток книг о культуризме: «Как стать Шварценеггером в России», «Накачай свои руки», «Качалка для детей», «Большая энциклопедия фитнеса», «Идеальное тело для женщин» и другие.
Актерская карьера
С детства любивший боевики Невский в начале «нулевых» пришел в кино. В 2000 году вышел фильм Эльдара Рязанова «Тихие омуты», где бодибилдеру досталась роль телохранителя.
Тогда же в Россию приехали американские продюсеры в поиске новых талантов. Увидев мускулистого Александра, они пообещали ему съемки в западном кино вместе с Чаком Норрисом, Жан-Клодом Ван Даммом, Арнольдом Шварценеггером и другими кумирами.
Молодой человек рванул за мечтой в Голливуд, но, кроме знакомства со звездами, ничего не получил, его партнеры быстро растворились в воздухе вместе с контрактом. Однако культурист не стал опускать накаченные руки — отправился изучать язык в Калифорнийский университет и актерское мастерство в театральном институте Ли Страсберга.
Александр Невский на съемках. Фото: Global Look Press
Новый знакомый Жан-Клод Ван Дамм предложил россиянину сняться в его очередном фильме «Тайна ордена». О таком предложении начинающему актеру можно было только мечтать, но Александр отказался, не желая играть «русскую мафию».
Стоит отметить, что в голливудском кино в тот период закрепился образ «плохого русского» — мафиози или киллера. Однако Невский хотел воплощать на экране бравых парней, героев боевиков, под стать культовым американским артистам.
В 2002-м в США вышел криминальный фильм «Обсуждению не подлежит», в котором Александр появился в массовке, в роли одного из заключенных. В итоге его зарубежная кинокарьера все-таки стартовала.
В начале нового века актер снялся в ряде российско-американских проектов: «Красный змей» (2003), «Московская жара» (2004), «Форсаж да Винчи» (2006), «Миссия: Пророк» (2008), «Убийство в Вегасе» (2010), «Черная роза» (2014). В некоторых из этих картин Невский пробовал себя в качестве сценариста и продюсера.
Александр Невский в фильме «Черная роза». Фото: кадр из фильма 2014 года
Большим шагом вперед стал боевик «Разборка в Маниле» — дебютная режиссерская работа Марка Дакаскоса, в которой снялись он сам, Невский, а также Дмитрий Дюжев, Кэри-Хироюки Тагава и Маттиас Хьюз. Александр называл этот проект, созданный на Филиппинах, альтернативной версией фильма «Неудержимые» и отмечал, что на главную женскую роль рассматривалась Моника Беллуччи.
В 2017-м вышел комедийный боевик «Максимальный удар», в котором актеру снова досталась главная роль. В картине также снялись Дэнни Трэхо, Марк Дакаскос, Уильям Болдуин, Маттиас Хьюз, Эрик Робертс, а еще Евгений Стычкин, Максим Виторган, Аристарх Венес, Павел Майков и Анна Хилькевич.
В 2021-м Невский продюсировал российско-американский боевик «Красные пророчества», в котором сыграл вместе с Майклом Мэдсеном, Эриком Робертсом, Стивеном Болдуином, Алексеем Чадовым, Александром Головиным, Кристиной Асмус и Маратом Башаровым.
Александр Невский и Марк Дакаскос. Фото: Global Look Press
Затем он взялся за кинотрилогию «Нападение на Рио Браво», в которой взял себе роль Ивана Турчанинова — русского военачальника, участвовавшего в Гражданской войне в США. Серия является вестерном по жанру.
В 2022 году прошла новость, что Александр собирается создать киноадаптацию популярной компьютерной игры Serious Sam.
Личная жизнь
Невский был счастлив в браке. Со своей женой Екатериной он познакомился еще в студенческие годы. Девушка активно поддерживала супруга и помогала ему освоиться в Америке. Семья просуществовала 15 лет, о причинах расставания актер говорить не любит. Только в одном интервью он признался, что пытался сохранить отношения, но безуспешно, а при расставании оставил имущество бывшей жене.
После журналисты не раз замечали Александра в компании красивых девушек из мира шоу-бизнеса. В 2010 году культурист строил отношения со звездой сериала «Физрук», чемпионкой по бальным танцам Оксаной Сидоренко, с которой познакомился на проекте «Танцы со звездами».
Александр Невский и Оксана Сидоренко. Фото: Global Look Press
Затем, в 2012 году, был роман с моделью Марией Гурьевой, ведущей передачи «Простомария». Пара познакомилась, когда красавица пригласила актера к себе на интервью. Невский называл возлюбленную девушкой мечты, но и этот союз распался. Детьми к 50 годам артист так и не обзавелся.
В социальных сетях кинозвезда чаще рассказывает о важности тренировок и своих профессиональных достижениях, нежели о женщинах. Судя по его аккаунтам, большую часть времени Александр проводит в США. У него есть жилье в престижном районе Беверли-Хиллз, где в окрестных заведениях всегда можно встретить ту или иную голливудскую легенду.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Хобби актера — хайкинг, прогулки по горам. И в Калифорнии достаточно возвышенностей, чтобы удовлетворить стремление спортсмена.
Интересные факты
В начале карьеры Невский пробовал себя в качестве телеведущего. Спортсмен появлялся в передачах «Доброе утро», «Партийная зона» и «До 16 и старше». В эфир выходили его видеоуроки по бодибилдингу.
В 2011 году Александр стал еще и общественным деятелем, сообщив прессе, что является экспертом по физическому воспитанию детей и молодежи при российском министерстве образования. Актер подчеркнул, что не получает денег за эту работу.
Фильмы Невского долгое время вызывают ярую критику популярного кинообозревателя и блогера BadComedian. Сначала актер и продюсер негативно относился к роликам Евгения Баженова и даже хотел подать на него в суд, но потом поблагодарил обзорщика за внимание к своему творчеству. В ответ блогер назвал себя «главным фанатом» актера и призвал его творить дальше.
Александр спродюсировал фильм дочери Жан-Клода Ван Дамма — Бьянки. Картина получила название «Темные мечты» и трейлер, но в прокат так и не вышла.
Невский является почетным членом жюри американской кинопремии «Золотой глобус», занимается отбором фильмов на иностранном языке.