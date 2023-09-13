Музыка, фанатки и любимые женщины Вячеслава Бутусова: о чем молчит многодетный отец

К тому времени парень уже научился играть на гитаре. Он запоем слушал пластинки иностранных рок-музыкантов и мечтал так же, как они, покорить мир своей музыкой. На почве общих интересов Слава сдружился с однокурсником Дмитрием Умецким. Вместе они создали свою первую группу, по вечерам репетировали, Вячеслав не только исполнял песни своих кумиров на английском языке, но и сам сочинял.

Первое название группы – «Али-Баба и сорок разбойников» - не прижилось. Тогда решено было назвать коллектив короче – «Наутилус», но ребята узнали, что это название уже занято бывшими участниками «Машины времени». Наконец, группа стала называться Nautilus pompilius – в романе Жюля Верна капитан Немо дал имя своей подводной лодке в честь океанского моллюска. Это звучало таинственно и красиво.

Nautilus pompilius – альбомы и песни

В 1983 году ребята записали свой дебютный альбом – «Переезд». А затем они познакомились с Ильей Кормильцевым. Именно он и стал автором текстов песен «Наутилуса». Музыканты собирались в Свердловском рок-клубе, репетировали часами, мечтая полностью сосредоточиться на любимом деле. В 1985-м группа выпустила альбом «Невидимка», в который вошли песни, ставшие потом знаковыми для «Наутилуса» - «Князь тишины», «Последнее письмо («Гуд бай, Америка!») и другие.

А еще через год страна услышала композиции, сделавшие «Наутилус» звездами, - «Скованные одной цепью», «Шар цвета хаки», «Взгляд с экрана», «Казанова»… Все они вошли в альбом «Разлука» и стали звучать буквально «из каждого утюга». Особенно поклонники полюбили нежную и проникновенную песню «Я хочу быть с тобой».

