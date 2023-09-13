Музыка, фанатки и любимые женщины Вячеслава Бутусова: о чем молчит многодетный отец

Вячеслав Бутусов – человек, не нуждающийся в представлении. У 62-летнего рок-музыканта и сегодня – множество поклонников. Но когда-то обилие фанаток разрушило его семью.
Гитара, рисование и частые переезды
Вячеслав Бутусов в юности. Фото: соцсети
Вячеслав Бутусов родился 15 октября 1961 года в Красноярске. Его родители, Геннадий Дмитриевич и Надежда Константиновна, познакомились на комсомольской стройке – приехали строить Красноярскую ГЭС. Мама старалась, чтобы сын развивался гармонично, поэтому, кроме обычной школы, записала его еще и в художественную, а потом по его просьбе купила ему гитару. И мальчик прилежно занимался, хотя приходилось переезжать с места на место – Ханты-Мансийск, Сургут, Свердловск… В этом городе, который сейчас носит название Екатеринбург, Вячеслав окончил школу и поступил в архитектурный институт.
Начало карьеры – первые песни
Вячеслав Бутусов и группа "Наутилус Помпилиус". Фото: соцсети
К тому времени парень уже научился играть на гитаре. Он запоем слушал пластинки иностранных рок-музыкантов и мечтал так же, как они, покорить мир своей музыкой. На почве общих интересов Слава сдружился с однокурсником Дмитрием Умецким. Вместе они создали свою первую группу, по вечерам репетировали, Вячеслав не только исполнял песни своих кумиров на английском языке, но и сам сочинял.
Первое название группы – «Али-Баба и сорок разбойников» - не прижилось. Тогда решено было назвать коллектив короче – «Наутилус», но ребята узнали, что это название уже занято бывшими участниками «Машины времени». Наконец, группа стала называться Nautilus pompilius – в романе Жюля Верна капитан Немо дал имя своей подводной лодке в честь океанского моллюска. Это звучало таинственно и красиво.
Nautilus pompilius – альбомы и песни
В 1983 году ребята записали свой дебютный альбом – «Переезд». А затем они познакомились с Ильей Кормильцевым. Именно он и стал автором текстов песен «Наутилуса». Музыканты собирались в Свердловском рок-клубе, репетировали часами, мечтая полностью сосредоточиться на любимом деле. В 1985-м группа выпустила альбом «Невидимка», в который вошли песни, ставшие потом знаковыми для «Наутилуса» - «Князь тишины», «Последнее письмо («Гуд бай, Америка!») и другие.
А еще через год страна услышала композиции, сделавшие «Наутилус» звездами, - «Скованные одной цепью», «Шар цвета хаки», «Взгляд с экрана», «Казанова»… Все они вошли в альбом «Разлука» и стали звучать буквально «из каждого утюга». Особенно поклонники полюбили нежную и проникновенную песню «Я хочу быть с тобой».
Вячеслав Бутусов на сцене. Фото: Global Look Press
В 1991 году фанаты смогли увидеть Бутусова в клипе на песню Юрия Шевчука «Осень», в котором он снялся вместе с Шевчуком и Константином Кинчевым. Спустя два года вышел диск «Наутилуса» «Чужая земля», самой популярной песней из которого стала композиция «Прогулки по воде».
Следующим громким альбомом стал «Титаник» - в его записи по просьбе Бутусова принял участие Вадим Самойлов, основатель группы «Агата Кристи». «Наутилус Помпилиус» как группа просуществовал 15 лет – правда, состав коллектива часто менялся. Из Свердловска они перебрались в Ленинград – именно там был записал диск «Крылья» с песнями «Живая вода», «Христос», «Одинокая птица».
Сольная карьера Вячеслава Бутусова
В 1997 году началась сольная карьера Вячеслава Бутусова. Он издал альбомы «НезаконНоРожденный …», «Овалы», «Звездный парус». Позднее Бутусов и гитарист Юрий Каспарян создали новую группу – «Ю-Питер», в составе которой выступали до 2017 года. Но той популярности, которая была у «Наутилуса», уже не достигли. Среди самых известных песен «Ю-Питера» - «Девушка по городу», «Песня идущего домой», «Дети минут».
Роли в кино
Вячеслав Бутусов исполнил небольшую роль и написал саундтрек для культового фильма Алексея Балабанова «Брат». Звучали его композиции и в других картинах - «Война», «Жмурки», «Игла Remix». Кроме музыки, Вячеслав Геннадьевич пишет стихи и прозу. Он выпустил несколько книг – «Виргостан», «Антидепрессант. Со-Искания», «Архия». А еще он не забывает свое детсвое увлечение рисованием. Сборник стихов Ильи Кормильцева иллюстрировал именно Бутусов. В 2018 году вышел фильм – продолжение «Места встречи изменить нельзя»: «Митьковская встреча эры милосердия», в котором музыкант исполнил роль Жеглова.
Доход Вячеслава Бутусова – деньги в мешке из-под картошки
На пике популярности Вячеслав Бутусов и другие музыканты «Наутилуса» зарабатывали солидные деньги. Как рассказывал в интервью флейтист группы Олег Сакмаров:
«Однажды мы получили зарплату в мешке из-под картошки. Правда, это было в разгар инфляции 1996 года, когда деньги обесценились. Директор объявил после выступления, мол, вас за кулисами ждет сюрприз. Заходим, а там стоит в человеческий рост мешок, набитый купюрами… Каждому досталось по охапке денег».
Уже имея вторую семью, музыкант купил квартиру в Пушкине, под Санкт-Петербургом. А позднее, после рождения сына, Бутусов построил там же просторный дом, в котором и живет со своими близкими сегдня.
Марина Добровольская и дочь
Анна, старшая дочь Вячеслава Бутусова. Фото: соцсети
Первой женой рок-музыканта стала художник-костюмер Марина Добровольская. Они познакомились во время учебы Вячеслава и Марины в архитектурном институте и встречались полгода, прежде чем поженились. Именно в их квартире проходили первые репетиции «Наутилуса». Мама Марины не сразу приняла зятя. Однако после того, как в семье случилось горе, – трагически погиб отец Марины – Вячеслав очень поддержал и любимую девушку, и ее маму. Конечно, после этого отношение свекрови к нему изменилось в лучшую сторону.
В 1980 году у супругов родилась дочь, ее назвали Анной. Семейная жизнь вскоре начала подвергаться серьезным испытаниям. Вячеслав перебрался в Питер, жил вместе с другими музыкантами в съемной квартире, все свое время посвящал репетициям, выступлениям и записям.
Марина некоторое время «разрывалась» между мужем и оставшейся в Свердловске дочерью. К тому же вокруг Вячеслава постоянно крутились поклонницы, подкарауливая музыканта после концертов и обрывая телефон. Супружеские отношения плавно охладели, у Вячеслава появилась другая женщина, и они с Мариной расстались. Их дочь Анна, повзрослев, получила профессию художника по гриму. Она находится в прекрасных отношениях со второй семьей своего отца.
Анжелика Эстоева и трое детей
Вячеслав Бутусов и Анжелика Эстоева. Фото: Владимир Веленгурин, "КП"
«Другой женщиной» была Анжелика Эстоева – ей было 18 лет, и она даже не слышала песен Бутусова, не подозревая, что 27-летний возлюбленный – рок-звезда. Их роман начал развиваться, когда музыкант был еще женатым человеком. А после развода с Мариной они с Анжеликой оформили свои отношения.
Вячеслав Бутусов с дочерью Софьей. Фото: соцсети
В этом браке на свет появились трое детей – София, Ксения и Даниил. Сейчас Вячеслав Бутусов – уже дедушка: в 2013 году Ксения, ставшая актрисой, родила дочь и дала ей необычное имя – Дивна, а в 2022 году родился сын у Софьи.
Ксения, дочь Вячеслава Бутусова. Фото: Евгения Гусева, "КП"
К тому времени Софья уже успела попробовать себя и в музыке, и в модельном бизнесе, а потом увлеклась созданием авторских украшений и основала собственный бренд «Артефакты души». Единственный сын Бутусова – Даниил – увлекается естественными науками.
Новые песни и клипы
Даниил, сын Вячеслава Бутусова. Фото: Владимир Веленгурин, "КП"
Песни Бутусова любят и сегодня. Ему почти 62 года, однако он сумел сохранить и привлекательность (при росте 173 см он весит 69 кг), и сногсшибательную харизму. В 2019 году музыкант объездил с гастрольным туром множество российских городов, исполняя самые известные композиции. Тогда же вышел новый альбом Бутусова – «Аллилуйя», записанный с его новой группой под названием «Орден Славы».
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Зрители смогли увидеть клипы на песни из этого альбома – «Дети сидят в интернете» и «Идиот». Бутусов продолжает давать масштабные концерты – с неизменным аншлагом. Летом 2023 года поклонники смогли увидеть любимого музыканта в популярной программе «Квартирник у Маргулиса». Уходить со сцены Бутусов, судя по всему, не планирует: у него еще много творческих замыслов.