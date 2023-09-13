Главный офицер советского кино: как Василий Лановой пришел к успеху и кого потерял на этом пути

В начале 2021 года коронавирус унес жизнь Василия Ланового - народного артиста СССР, ведущего актера Театра имени Вахтангова и легенду отечественного кино. За яркие роли военных его называли главным офицером страны. Целая плеяда артистов выросла на его фильмах. Василий Семенович был для них примером и в старости – до последних дней жизни сохраняя энергичность и любовь к профессии.
Детство и юность
Василий родился 16 января 1934-го в Москве, куда его семья переехала тремя годами ранее из Украины. Родители будущего актера спасались от голода и покинули родную деревню Стримба в Одесской области, отправившись в столицу СССР к брату отца. В 1937-м у них появился второй ребенок – дочь Валентина Лановая.
Когда Васе исполнилось 6 лет, началась Великая Отечественная война. В июне 1941 года мальчик отдыхал вместе с сестрой у бабушки с дедушкой в деревне Стримба, а их мать с отцом были в Москве. Почти три года родители ничего не знали о детях, оставшихся на оккупированной немцами Украине.
Во время войны Лановые трудились на химическом заводе, где им приходилось вручную разливать «коктейли Молотова» и противотанковую жидкость. На этой тяжелой работе они получили инвалидность, потеряв возможность нормально двигаться. Однако, услышав об освобождении района, где остались дети, мать Ланового, Галина Ивановна сорвалась на Украину, и через несколько недель привезла Васю и Валю в столицу.
Молодой Василий Лановой в картинах «Аттестат зрелости» и «300 лет тому...». Фото: кадры из фильмов 1954 и 1956 годов
Однажды юный Лановой вместе с другом прогуливались по Москве и увидели афишу спектакля «Том Сойер», который поставил драмкружок Дома культуры при заводе имени Лихачева. Мальчики отправились посмотреть постановку и были очень впечатлены. Настолько, что после показа попросили принять их в кружок.
Дебютным спектаклем Василия стал «Дорогие мои мальчишки», вышедший на сцене ДК ЗИЛ в 1948 году. Вскоре Лановой сыграл главную роль в постановке «Аттестат зрелости». Созданным им образ Валентина Листовского принес 17-летнему артисту первую награду – главную премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров 1951 года.
Василий окончил школу с золотой медалью и вдохновленный театральным успехом отправился поступать в училище имени Щукина. Он сумел пробиться на одно из двух вакантных мест в вузе, за которые боролись 150 претендентов. Приемная комиссия отметила талант и безупречные внешние данные абитуриента. Статная фигура и рост в 177 сантиметров - юноша идеально подходил под амплуа героя.
Но это достижение показалось Лановому слишком легким. Поэтому он отнес документы еще и в МГУ, где без труда поступил на престижный факультет журналистики. Кстати, его сестра позднее окончила ВГИК, стала актрисой, а затем директором Центрального телевидения.
Василий Лановой в фильме «Павел Корчагин». Фото: кадр из фильма 1956 года
Уже на первом курсе Василию предложили сняться в фильме «Аттестат зрелости» - в той же роли, в которой он недавно блистал в одноименном спектакле. Картина вышла на экраны в 1954 году и получила восторженные отзывы критиков и зрителей. Тогда Лановой окончательно понял, что актер – это его призвание. Молодой человек бросил МГУ и вернулся в Щукинское театральное училище, где продолжил заниматься под крылом Цецилии Мансуровой.
Театр
В 1957-м Василий Семенович окончил актерский вуз, и его сразу же приняли в труппу Театра Вахтангова. Несмотря на молодость, Лановой уже был известен, однако значимые роли ему не спешили предлагать. Главный режиссер Рубен Симонов долго присматривался к новому артисту, прежде чем доверить ему ответственную работу.
Актер уже подумывал о смене театра, его звали к себе «Моссовет» и «Современник». Поняв, что может потерять восходящую звезду, руководство вахтанговцев начало давать Лановому знаковые роли в новых постановках.
Так Василий Семенович блеснул в спектаклях «Принцесса Турандот», «Каменный гость» и «Конармия». Потом были успешно сыграны «Антоний и Клеопатра», «Мария Тюдор» и «Князь Андрей». И вскоре Лановой стал ведущим актером труппы.
Василий Лановой в фильмах «Алые паруса» и «Полосатый рейс». Фото: кадры из фильмов 1961 года
В начале 80-х он мало снимался в кино - большую часть времени звезды занимало преподавание в родном Щукинском училище. Параллельно он выходил на сцену в популярных постановках «Милый лжец», «Посвящение Еве» и «Лев зимой».
Помимо театра, Лановой увлекся аудиозаписью литературно-поэтических произведение. Так, с 1961 года и на протяжении десятилетий в радиоэфире транслировались аудиоспектакли, поэмы и литературно-музыкальные композиции с его голосом. Среди слушателей были популярны постановки «Высокие звезды» по Расулу Гамзатову, «Митина любовь» по Ивану Бунину, поэма «О любви» Эрнеста Хемингуэя.
Фильмография
Всего у Ланового более 120 работ в кино, и каждый второй пункт – это главная роль. Поэтому перечислим только самые яркие картины.
В 1956-м он сыграл заглавную роль в драме «Павел Корчагин», после которой проснулся известным на весь Союз. В 1961-м покорил своей красотой зрительниц в приключенческой мелодраме «Алые паруса». В том же году актер появился в эпизоде знаменитого «Полосатого рейса» в роли «короля пляжа», который восхищался, как красиво плывет «группа в полосатых купальниках».
Далее последовали картины «Коллеги» (1962), «Иду на грозу» (1965), «Война и мир» (1965-1966), «Анна Каренина» (1967), «Шестое июля» (1968), «Любовь яровая» (1970), «Офицеры» (1971), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974), «Здравствуйте, доктор!» (1974), «Дни Турбиных» (1976), «Встреча на далёком меридиане» (1977), «Петровка, 38» (1980).
Василий Лановой в фильмах «Война и мир» и «Анна Каренина». Фото: кадры из фильмов 1965-1967 годов
В 1979 году на экраны вышла документальная лента Романа Кармена «Великая Отечественная», озвученная Василием Семеновичем. За эту работу артист получил Ленинскую премию.
Из исторических личностей Лановой сыграл Дзержинского, Троцкого, Маяковского, Бернарда Шоу, Карамзина, Цезаря, Александра I, Андропова. В его карьере было много фильмов-спектаклей, перекочевавших на большой экран из театра.
В 90-х Василия Семеновича часто приглашали на роль генерала КГБ. В новом веке он так же остался востребован – что ни год, то главная роль в каком-нибудь проекте. В 2009-м актер начал сниматься в военном боевике «Побег в небо. Девятаев» вместе с Олегом Тактаровым, Владимиром Тимофеевым и Александром Скарсгардом, но на экраны этот проект так и не вышел.
Лановой сыграл кардинала Ришелье в отечественной экранизации «Трех мушкетеров» 2013-го, в 2014-м на Первом канале вышла мелодрама «Линия Марты» с его участием. Затем активный период съемок для актера закончился. В 2016-м он сыграл главную роль драме канала НТВ «Чужой дед», и это был последний пункт в его фильмографии.
Василий Лановой в фильмах «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». Фото: кадры из фильмов 1971 и 1973 годов
Вне кино
Василий Семенович проявил себя и как писатель. В 1985 году у него вышла книга воспоминаний «Счастливые встречи», тогда же ему присудили звание народного артиста СССР. Затем появились мемуары «Летят за днями дни…».
В 1995-м актера избрали председателем общественного фонда «Армия и культура». Под руководством «главного офицера России» было проведено около 800 благотворительных концертов, в том числе и в горячих точках.
Более десяти лет Лановой был руководителем Международного детского кинофестиваля «Артек». Он являлся обладателем почетного звания академика Российской академии кинематографических искусств «Ника», а в 2019 году получил Героя Труда Российской Федерации.
Актер регулярно ездил по городам с концертами и поэтическими вечерами. А еще являлся председателем попечительского совета всероссийской акции «Бессмертный полк». 9 Мая пожилой артист лично вместе с супругой нес портреты своих родителей, ковавших Великую Победу.
Василий Лановой с Людмилой Гурченко. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Василий Лановой был трижды женат, и все три раза на актрисах. В первый брак вступил еще в студенческие годы – влюбился в сокурсницу Татьяну Самойлову. Семья продержалась три года. Артист не смог простить молодой супруге то, что она против его воли прервала свою первую беременность. Как оказалось позже, у пары должны были родиться близнецы.
В 1961-м звезда театра и кино женился на Тамаре Зябловой. Счастливый брак длился десять лет, пока женщина не погибла в автокатастрофе. Вскрытие показало, что она ждала ребенка. Двойная потеря сильно ударила по молодому Василию Семеновичу.
Но актер недолго оставался один. В 1972 году его новой женой стала Ирина Купченко, которая была на 14 лет младше мужа. В этом браке Лановому наконец-то посчастливилось ощутить себя в роли отца. В 1973-м у него родился сын Александр, а в 1976-м - Сергей. Старший наследник впоследствии стал историком, а младший – экономистом, работал в Министерстве финансов РФ.
У последнего появилась внебрачная дочь Анна Лановая, которая некоторое время жила с матерью в Архангельске. Девочка стала единственной внучкой известного актера. В 2013 году Сергей Васильевич умер от болезни сердца, и Василий Семенович взял на себя опеку над юной наследницей.
Василий Лановой с женой Ириной Купченко. Фото: Global Look Press
В 2019-м народный артист отпраздновал юбилей – 85 лет. Солидный возраст легенда театра встретил на сцене, играя в спектакле «Посвящение Еве». В Государственном Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Ланового. Сам Василий Семенович читал стихи и пел песни, его поздравляли Кубанский казачий хор, Александр Маршал, Николай Расторгуев и другие звезды.
Смерть
В начале 2021 года в прессе появились тревожные новости о состоянии здоровья Ланового. В январе именитый актер попал в больницу с коронавирусом. Вместе с ним была госпитализирована и супруга Ирина Купченко.
Несмотря на усилия медиков, Василию Семеновичу стало хуже, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Пожилой артист даже пережил клиническую смерть. Вечером 28 января легенда отечественного кино скончалась от осложнений, вызванных «ковидом». Актеру было 87 лет.
Василий Лановой в 2020 году. Фото: Global Look Press
Церемония прощания прошла в здании Театра Вахтангова 1 февраля. Среди провожавших артиста в последний путь поклонников были замечены Владимир Мединский, Сергей Шойгу, Сергей Собянин. Во время траурного мероприятия звучали песни и стихотворения, исполненные Лановым.
Актера похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Михаила Жванецкого. В 2022 году один из сотрудников Театра Вахтангова принес на место погребения легенды кино небольшой кусок от театрального занавеса. Правда, реликвия пролежала на могиле недолго, кто-то убрал ее, а возможно и украл.
Интересные факты
Во время съемок фильма «Иду на грозу» Василий Лановой и Александр Белявский должны были отыграть пьяных персонажей. У актеров ничего не получалось, и режиссер посоветовал им реально выпить бутылку водки. От тепла осветительных приборов мужчин окончательно развезло, и в итоге их отправили отсыпаться. Эпизод с застольем был отснят на следующий день.
Считается, что наибольшую славу Лановому принесла роль Ивана Вараввы в эпической картине «Офицеры» 1971 года. В момент выхода лента была признана шедевром патриотического кинематографа. Журнал «Советский экран» провозгласил ее фильмом года, а Ланового – лучшим артистом года. Песня «Вечный огонь» («От героев былых времен») ушла в народ, затем актер не раз исполнял ее на концертах, посвященных памяти Великой Отечественной войны.
Прощение с Василием Лановым. Фото: Global Look Press
На съемках «Офицеров» Георгий Юматов и Василий Лановой спасли свою коллегу, актрису Алину Покровскую. Девушка только училась ездить верхом, а на площадке ей достался лихой скакун по кличке Адлер. В одном из эпизодов конь внезапно пустился в галоп вдоль пропасти. Мужчинам удалось догнать всадницу и остановить животное.
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Лановой часто играл военных высоких чинов, а еще любил лихую езду на машине, причем в гриме и в форме с орденами. Милиционеры, бывало, останавливали его, но документы не проверяли.
Вместе с женой Ириной Купченко актер снялся в кинокартинах «Дом на Озерной» (2009) и «Бедные родственники» (2012).