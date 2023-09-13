Главный офицер советского кино: как Василий Лановой пришел к успеху и кого потерял на этом пути

В начале 2021 года коронавирус унес жизнь Василия Ланового - народного артиста СССР, ведущего актера Театра имени Вахтангова и легенду отечественного кино. За яркие роли военных его называли главным офицером страны. Целая плеяда артистов выросла на его фильмах. Василий Семенович был для них примером и в старости – до последних дней жизни сохраняя энергичность и любовь к профессии.

Детство и юность

Василий родился 16 января 1934-го в Москве, куда его семья переехала тремя годами ранее из Украины. Родители будущего актера спасались от голода и покинули родную деревню Стримба в Одесской области, отправившись в столицу СССР к брату отца. В 1937-м у них появился второй ребенок – дочь Валентина Лановая.

Когда Васе исполнилось 6 лет, началась Великая Отечественная война. В июне 1941 года мальчик отдыхал вместе с сестрой у бабушки с дедушкой в деревне Стримба, а их мать с отцом были в Москве. Почти три года родители ничего не знали о детях, оставшихся на оккупированной немцами Украине.

Во время войны Лановые трудились на химическом заводе, где им приходилось вручную разливать «коктейли Молотова» и противотанковую жидкость. На этой тяжелой работе они получили инвалидность, потеряв возможность нормально двигаться. Однако, услышав об освобождении района, где остались дети, мать Ланового, Галина Ивановна сорвалась на Украину, и через несколько недель привезла Васю и Валю в столицу.