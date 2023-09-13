Почему певица Елка не родила детей и откуда взяла необычный псевдоним

Певица Елка славится своими экстравагантными прическами и нарядами. Кажется, что она похожа на инопланетянку.
И отчасти именно эта непохожесть на других и помогла ей стать восьмикратной обладательницей премии «Золотой граммофон», получить звание артист десятилетия три года назад и, конечно, завоевать любовь публики.
Настоящее имя
Настоящее имя Елки - Елизавета Иванцив.
Детство и родители
Она появилась на свет 2 июля 1982 года в украинском городе Ужгороде. В ее семье музыкой занимались все.
Так, мама Лизы Марина играла на нескольких музыкальных инструментах, папа Вальдемар собирал джазовые пластинки, а бабушка и дедушка пели в народном хоре. Туда же, то есть в хор, сначала записали Елизавету, а потом девочка попала в вокальный кружок при дворце Пионеров.
Елка в детстве. Фото: соцсети
Как появился псевдоним
Кстати, псевдоним Елка Елизавета получила еще в школе. Кто-то из одноклассников назвал ее так за колючий характер и любовь ко всему блестящему, и с тех пор так и повелось.
В школьный период на Елизавету свалилась и популярность. Тогда она принимала участие в КВН, в команде с ироничным чеховским названием «Палата № 6». В тот период будущую звезду эстрады уже начали узнавать в родном городе.
В КВН Елизавета в основном пела и время от времени делала яркие пародии, например, на знаменитый хит «Барселона» Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури.
Учеба и первые успехи
После школы Елизавета решила получить профильное музыкальное образование, поступила в музыкальное училище, но из-за конфликта с преподавателем ушла оттуда примерно через полгода.
Свою карьеру Лиза начинала с пения на бэк-вокале в одной рэп-группе. В 2001 году коллектив занял одно из призовых мест на фестивале RAP Music, после чего певицу заприметил рэпер и продюсер ШЕFF, более известный, как Влад Валов.
Правда, связался с ней лишь спустя три года после той творческой победы. К тому времени Елизавета уже созрела для того, чтобы начать сольную карьеру.
Елка в юности. Фото: соцсети
Работа с ШЕFF
Сотрудничество с Владом Валовым началось с появления яркой артистки на концерте, посвященном памяти певца Михея, где она исполнила композицию «Сука любовь». Затем случилось выступление на рок-фестивале «Мегахаус». Аудитория приняла певицу с большой теплотой, и ШЕFF понял, что сделал правильную ставку.
Выступала Елизавета под псевдонимом Елка, который Влад Валов настойчиво советовал ей сменить. Однако певица настояла на своем. И как покажет время, и правильно сделала.
«Меня с 11 лет все называют Елкой, даже мама. Я на паспортное имя и не отзываюсь почти», - уверяла журналистов Елизавета.
Влад Валов. Фото: Global Look Press
В ноябре 2005 года выходит первый сольный альбом Елки «Город обмана» – по названию одноименной песни. Большую часть композиций для этого диска, включающего в себя элементы разных жанров: от хип-хопа до регги и соула, написал сам Влад Валов. Авторству ШЕFFа также принадлежала значительная часть композиций на альбоме «Тени».
В 2007 году артистка отметилась выпуском первого и единственного видеоальбома. В 2008 году появился и третий альбом певицы «Этот великолепный мир», кстати, на котором прозвучал знаменитый хит Елки «Ах, мальчик, красавчик, сколько девушек вздыхает…»
Это был последний диск певицы, выпущенный в тандеме с Владом Валовым. Дальше артистка не стала продлевать контракт со своим продюсером, решив пойти своей дорогой.
Новый этап
Как призналась сама Елка, на изменения в ее жизни во многом повлияла Алла Пугачева. В эфире радио «Алла» Примадонна посоветовала молодой коллеге по цеху расширять рамки своего творчества и задуматься о выходе на большую сцену.
Впрочем, иногда певица и по-дружески журила Елку. Так, в одном из своих интервью Елизавета Иванцив рассказывала, что однажды Алла Борисовна посоветовала ей более тщательно скрывать страх на сцене.
«Алла Борисовна тогда меня сильно журила. Сказала: «Первый раз слышу, чтобы так смешно страх завуалировали». Ну честное слово! Она посмеялась надо мной, и сейчас я начинаю понимать, почему», - рассказывала Елка в одном из своих интервью.
Елка. Фото: Global Look Press
Следующим этапом в творчестве Елки стало сотрудничество с компанией Velvet music – с Лианой Меладзе, сестрой Валерия Меладзе, и Аленой Михайловой.
В этот период, с 2011 по 2016 годы, появляются такие известные хиты артистки, как «Прованс», «Около тебя», «На большом воздушном шаре», «Море внутри», трек «Знаешь», исполненный в тандеме с «Бурито». Выходят диски певицы: «Точки расставлены», «Негромкий концерт», «Ненастоящая любовь», «Небы».
Дуэт с Ильей Лагутенко
В конце 2016 года в жизни артистки случилось настоящее чудо. Она записала совместный дуэт со своим кумиром, лидером группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко для пятой серии новогодней франшизы «Елки». В их исполнении прозвучали знаменитые стихи «С любимыми не расставайтесь».
Как призналась сама артистка, она любила этот коллектив с ранней юности, когда еще жила в Ужгороде.
«Я как один из первых поклонников группы «Мумий Тролль» в родном городе могу точно сказать – мечты сбываются. Все сложилось так, что просто хочется всем сказать «большое спасибо»! Спеть очень тонкие стихи с человеком-праздником! Представляете, как я благодарна!», - признавалась Елка в беседе с журналистами.
Илья Лагутенко. Фото: Global Look Press
В 2017 году певица снова прикоснулась к миру кинематографа. Так, в сериале Алексея Попогребского «Оптимисты» в ее исполнении прозвучала песня «А я тебя нет».
Настоящим мини-фильмом стал клип на песню «На коленке», в котором приняли участие рыжий кот, актриса и телеведущая Евгения Синицкая и модель из Беларуси Александр Лицкевич. Это видео появилось в 2018 году.
Из знаковых новостей тех лет: Елке также довелось спеть дуэтом с Андреем Звонким – песню «Спаси меня» и композицию «Берегом» в тандеме со Скриптонитом.
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Телепроекты
Помимо того, что артистка поет на сцене, она также принимала участие в разных телепроектах. Так, в 2010 и 2011 годах она входила в состав жюри украинской версии знаменитого вокального шоу X Factor. А конкурсант Алексей Кузнецов, наставником которого стала Елка, занял в передаче первое место.
Елка в шоу «Ты супер». Фото: канал НТВ
В 2017 году Елка вошла в состав жюри детского вокального шоу «Ты супер!» на канале НТВ, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и ребята, живущие с приемными мамами и папами.
Артистка участвовала в первом и третьем сезонах проекта, где ее подопечные Виталий Толочкин и Роман Дружинин заняли вторые и третье места соответственно.
Стиль
Певица Елка также известна и как икона стиля. Эксперименты со своей внешностью будущая артистка начала еще со школы: делала пирсинг и татуировки, очень ярко красилась, брилась налысо.
«Однажды, гуляя по улице, мы заметили друг друга - обе с короткими стрижками и волосами ярко-красного цвета, -рассказывала в одном из своих интервью подруга Елки Виктория Рыжова. - Мы были единственные такие сумасшедшие в Ужгороде. Я всегда восхищалась тем, какой у нее внутренний стержень. Она и меня в тонусе держит, говорит: «Не раскисай! Где твой боевой дух?».
Во взрослой жизни Елизавета также неоднократно меняла образы: носила блондинистое каре, появлялась с обрезанной челкой и практически без макияжа.
И даже когда она просто приходила в элегантном платье, например, на съемки шоу X Factor, это вызывало всеобщий восторг. Ведь Елка - это как раз про то,что мода выходит из моды, а стиль - никогда.
Елка. Фото: Global Look Press
В 2020 году Елка удивила окружающих афрокудрями в стиле джазовых певиц 70-х-80-х годов. Правда, ненадолго.
Спустя несколько дней на съемках шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ артистка вдруг продемонстрировала пышные белые волосы с мелкой завивкой и черными корнями, после чего ведущий передачи Вадим Такменев наговорил ей комплиментов. К его восторженному мнению присоединились и поклонники артистки.
Сейчас Елка снова носит черные длинные волосы, которые можно собирать в любую прическу.
Рост и вес
Елка - довольно миниатюрная молодая женщина, поэтому ей и идут любые наряды. Так, рост певицы -162 сантиметра при весе 50 килограммов.
Первая любовь
Впервые Елизавета Иванцив влюбилась, когда ей было 14 лет, в капитана команды КВН «Палата № 6» Василия Крайняя. С Василием у девушки случилась и первая близость. Их роман продлился семь лет и, вероятно, закончился бы свадьбой, если бы певица не уехала в Москву.
«Лиза поразила меня несоответствием: мощный и сильный голос в этом хрупком, космическом тельце. Она была будто не от мира сего, но обладала женским шармом. Наша любовь закончилась, когда Елка уехала в Москву, а я - в Киев», - вспоминал Василий в одном из своих интервью.
Елка и Василий Крайняй. Фото: соцсети
По его словам, тогда разрыв с Елизаветой стал для него настоящей трагедией. Парень признавался, что еще долго переключал каналы, когда видел Елку по телевизору. А окончательно боль затихла только после встречи с другой женщиной.
А еще Василий Крайняй рассказал, что пытался позвонить Елке, поздравить певицу с тем, что она добилась.
«Но зря я это сделал - разговора не получилось», - резюмировал он.
Муж Сергей Астахов
Официально же Елизавета Иванцив вышла замуж в 2010 году. Ее избранником стал простой парень из Подмосковья Сергей Астахов, с которым артистка познакомилась на пляже в Одессе. После регистрации брака Сергей стал и концертным директором жены.
Супруги купили участок в Сергиевом Посаде и затеяли там строительство. Однако вскоре оно было заморожено. Как рассказывали знакомые пары, они расстались, потому что у Сергея не было работы, кроме как быть директором Елки. И, наверное, она просто устала от того, что он так и не смог реализовать себя в полной мере. А ведь это так важно для мужчины...
Елка и Сергей Астахов. Фото: соцсети
Елка: дети
Детей у певицы нет. Хотя одно время в кулуарах циркулировали слухи, что она является матерью двух взрослых девушек, одна из которых учится на журналиста в Высшей школе экономики, а другая занимается благотворительностью. Но потом Елка намекнула, что это абсолютная чушь.
Однажды артистка призналась, что несмотря на любовь к детям, у нее еще ни разу не возникало желания родить ребенка. Потому что внутри она сама остается ребенком. Хотя Елка не исключила вариант, что возьмет сына или дочь из детдома.
«Я способна отдавать любовь. Правда, не знаю, что такое свой ребенок, поэтому для меня все дети чуть-чуть свои, - отметила однажды артистка. - Я их реально очень люблю, мне с ними кайфово. Если вдруг пойму, что хочу ребенка, но не способна родить, то пойду и возьму его».
Елка сейчас
Сейчас Елка по-прежнему дает концерты, записывает песни, рассказывает новости подписчикам в соцсетях. Например, 30 августа Елизавета сообщила, что вышла студийная запись песни «Берегом» - ее дуэта со Скриптонитом.
Елка. Фото: Global Look Press
А 7 сентября ее поклонники увидели фото певицы с Камчатки, которая, по мнению Елки, очень похожа на огромного кота.
Хотя и сама Елка, наверное, немного кошка, потому что по-настоящему свободна и всегда гуляет сама по себе.