Почему певица Елка не родила детей и откуда взяла необычный псевдоним

Как появился псевдоним

Кстати, псевдоним Елка Елизавета получила еще в школе. Кто-то из одноклассников назвал ее так за колючий характер и любовь ко всему блестящему, и с тех пор так и повелось.

В школьный период на Елизавету свалилась и популярность. Тогда она принимала участие в КВН, в команде с ироничным чеховским названием «Палата № 6». В тот период будущую звезду эстрады уже начали узнавать в родном городе.

В КВН Елизавета в основном пела и время от времени делала яркие пародии, например, на знаменитый хит «Барселона» Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури.

Учеба и первые успехи

После школы Елизавета решила получить профильное музыкальное образование, поступила в музыкальное училище, но из-за конфликта с преподавателем ушла оттуда примерно через полгода.

Свою карьеру Лиза начинала с пения на бэк-вокале в одной рэп-группе. В 2001 году коллектив занял одно из призовых мест на фестивале RAP Music, после чего певицу заприметил рэпер и продюсер ШЕFF, более известный, как Влад Валов.

Правда, связался с ней лишь спустя три года после той творческой победы. К тому времени Елизавета уже созрела для того, чтобы начать сольную карьеру.