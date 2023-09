«Круче всех крутых»: жизнь и творчество рэпера Лила Уэйна

Летом 2009 года Лил Уэйн провел большую часть своего времени в туре с Young Money Presents — самым разыскиваемым музыкальным фестивалем Америки, в котором также участвовали Young Jeezy, Soulja Boy и Drake.

В августе 2009 года Уэйн подписал контракт с рэпером Bow Wow на свой лейбл. В том же году рэпер исполнил с Джеем Шоном его хитовую песню Down с альбома 2009 года All of Nothing Шона.

«Возрождение» и «Я не человек»

Лил Уэйн выпустил свой седьмой студийный альбом The rock-influenced Rebirth в феврале 2010 года. Его восьмой студийный проект, I Am Not a Human Being, был выпущен в том же году. Оба проекта были хорошо приняты.