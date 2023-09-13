«Круче всех крутых»: жизнь и творчество рэпера Лила Уэйна

Кто такой Лил Уэйн?
Лил Уэйн работал с хип-хоп-группой The Hot Boys, прежде чем начать сольную карьеру с альбомами Tha Carter и последующими за ними хитами II, III, IV и V. В 2009 году он получил четыре премии «Грэмми» за такие синглы, как A Milli и Lollipop, и работал с такими артистами, как Робин Тик и Ники Минаж.
Рэпер также неоднократно попадал в неприятности с законом, отбывая срок за решеткой в 2010 году за незаконное хранение оружия.
Ранняя жизнь
Лил Уэйн в детстве и юности. Фото: соцсети
Лил Уэйн родился Дуэйном Майклом Картером – младшим 27 сентября 1982 года в Новом Орлеане, штат Луизиана. Лил Уэйн создает музыку с детства в Холлигроуве, одном из беднейших районов Нового Орлеана.
Лил Уэйн начал читать рэп в возрасте восьми лет. Позже он познакомился с братьями Брайаном и Слимом Уильямсами, основателями Cash Money Records, которые были настолько впечатлены его навыками, что подарили ему одну из своих визитных карточек. Амбициозный Уэйн продолжал звонить им, пока они не взяли его под свое крыло и не позволили ему околачиваться в офисах лейбла.
«Правдивые истории»
Первой записью Лила Уэйна для Cash Money Records стала True Stories (1993), в которой он выступал с другим опытным рэпером, B.G., под псевдонимом The BGs. Вдали от студий он жил в опасности. Согласно статье в Rolling Stone, он некоторое время продавал крэк и случайно выстрелил себе в грудь.
«Это был пистолет моей мамы, — сказал Уэйн журналу в 2008 году. — Это было похоже на удар вертолета в меня. Но пуля прошла навылет, и я пришел в норму через две недели».
Позже Уэйн рассказал в интервью Billboard в 2018 году, что выстрел на самом деле был попыткой самоубийства после того, как его мать сказала ему, что ему больше не разрешается читать рэп.
Лил Уэйн в молодости. Фото: соцсети
«Пойми, как ты живешь!!» и «Партизанская война»
В составе The Hot Boys Лил Уэйн впервые почувствовал вкус успеха. Группа состояла из нескольких восходящих звезд Cash Money — B.G., Juvenile, Терка и Уэйна. Их дебютный альбом Get It How U Live!! (1997) разошелся тиражом более 400 000 копий. Их следующая работа, Guerilla Warfare (1999), прошла еще лучше, в итоге было продано более одного миллиона копий. В возрасте 16 лет Лил Уэйн был на пути к музыкальной славе.
«Этот блок горячий»
Лил Уэйн начал свою сольную карьеру с Tha Block Is Hot (1999). Заглавный трек стал большим хитом, и альбом достиг вершины хип-хоп-чартов. Благодаря выступлениям участников The Hot Boys, а также The Big Tymers (Брайана Уильямса и Мэнни Фреш), запись стала дважды платиновой. Фреш также выступал в качестве продюсера Уэйна на записи.
Лил Уэйн. Фото: Global Look Press
«Отбой», «500 градусов» и «Да засуха»
Следующие два альбома рэпера, Lights Out (2000) и 500 Degreez (2002), продавались скромнее, чем его дебют. Затем, изменив карьеру, Лил Уэйн сделал перерыв в создании альбома в традиционном стиле и выпустил свой первый сборник из своих андеграундных микстейпов — Da Dughthy (2003). В его треках для микстейпов обычно присутствуют биты, заимствованные у других исполнителей, с новыми текстами, которые он создает.
Tha Carter и Tha Carter II
В 2004 году Лил Уэйн выпустил Tha Carter — чрезвычайно популярный альбом, который помог укрепить его репутацию одного из ведущих исполнителей рэпа. Сингл Go D.J. хорошо зарекомендовал себя в чартах хип-хопа и поп-музыки. Критик Rolling Stone Кристиан Хоард сказал, что «тягучая речь Уэйна звучит на альбоме более искусно, чем когда-либо».
Быстро развив эту последнюю волну успеха, Уэйн выпустил Tha Carter II в декабре 2005 года. Альбом дебютировал на втором месте в поп-чартах Billboard и принес Уэйну еще больше похвал критиков. Эпизодическая роль в хите Destiny's Child — Soldier — только еще больше повысила популярность Уэйна.
Лил Уэйн. Фото: Global Look Press
«Посвящение, том. 2» и «Каков отец, таков и сын»
В течение следующих нескольких лет Лил Уэйн выпустил еще несколько популярных микстейпов, в том числе обожаемый критиками Dedicationвол. 2 (2006), который он записал с DJ Drama. Примерно в то же время Уэйн объединился с наставником Cash Money Брайаном Уильямом (также известным как Baby и Birdman) для создания альбома Like Father, Like Son (2006), который породил хит Stuntin' Like My Daddy.
Премия «Грэмми» за Tha Carter III
В ответ на публикацию нескольких неизданных треков в Интернете Lil Wayne выпустили мини-альбом The Leak, доступный только для скачивания, в 2007 году. Песни взяты из его работы над с нетерпением ожидаемым следующим студийным альбомом, который, наконец, был выпущен в 2008 году: Tha Carter III попал на вершину чартов рэпа, хип-хопа и поп-музыки, разойдясь тиражом более одного миллиона копий за первую неделю выпуска.
Tha Carter III имеет несколько успешных синглов, в том числе хиты № 1 A Milli и Lollipop, трек, который он записал со Static Major. Jay-Z появился на треке Mr. Carter, а T-Pain был показан на Got Money. Babyface, Робин Тик, Баста Раймс и Джуэлз Сантана также снялись в камео.
Проект получил премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом, а Лил Уэйн получила еще три премии «Грэмми» на церемонии награждения в феврале 2009 года, выиграв «лучшую рэп-песню» за Lollipop, лучшее рэп-сольное исполнение за A Milli и разделив награду за лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой с Jay-Z, T.I. и Канье Уэстом за Swagga Like Us.
Слева направо: Лил Чаки, Дже Миллз, Лил Твист, Лил Уэйн, Гудда Гудда и Дрейк на съемках музыкального клипа с Young Money под названием Every Girl. Лос-Анджелес, Калифорния, 14 февраля 2009 года. Фото: Global Look Press
Летом 2009 года Лил Уэйн провел большую часть своего времени в туре с Young Money Presents — самым разыскиваемым музыкальным фестивалем Америки, в котором также участвовали Young Jeezy, Soulja Boy и Drake.
В августе 2009 года Уэйн подписал контракт с рэпером Bow Wow на свой лейбл. В том же году рэпер исполнил с Джеем Шоном его хитовую песню Down с альбома 2009 года All of Nothing Шона.
«Возрождение» и «Я не человек»
Лил Уэйн выпустил свой седьмой студийный альбом The rock-influenced Rebirth в феврале 2010 года. Его восьмой студийный проект, I Am Not a Human Being, был выпущен в том же году. Оба проекта были хорошо приняты.
Лил Уэйн на сцене. Фото: Global Look Press
Tha Carter IV и I Am Not a Human Being II
В августе 2011 года Уэйн выпустил альбом Tha Carter IV, который имел быстрый успех. За первые четыре дня онлайн-трансляции альбом загрузил 300 000 песен на iTunes, установив новый рекорд. Хитами с альбома являются Mirror с плавным вокалом Бруно Марса и It's Good с участием коллег-рэперов Дрейка и Джадакисса.
Но он не почивал на лаврах, и уже в марте 2013 года Лил Уэйн выпустил свой 10-й студийный альбом I Am Not a Human Being II, получивший большое признание. За первую неделю было продано 217 000 копий пластинки, и она дебютировала под номером два в Billboard 200.
«Бесплатный альбом Weezy» и Tha Carter V
Хотя ожидалось, что Уэйн продолжит работу над альбомом Tha Carter V, он отложил выпуск альбома из-за споров с лейблом Cash Money, вместо этого выпустив микстейп Sorry 4 the Wait 2 и свой бесплатный альбом Weezy в 2015 году. После того, как рэпер, наконец, расторг свой контракт с Cash Money в июне 2018 года, долгожданный Tha Carter V дебютировал на первой строчке Billboard в сентябре.
Аресты и противоречия
Лил Уэйн. Фото: Global Look Press
Лил Уэйн несколько раз попадал в неприятности с законом. Он был арестован в Джорджии в 2006 году, и снова в Аризоне — в январе 2008 года.
Другой арест в Нью-Йорке в 2007 году привел к уголовным обвинениям за хранение оружия, и Уэйн провел восемь месяцев за решеткой в печально известном городском комплексе Райкерс Айленд в 2010 году. Позже, в 2016 году, он опубликовал мемуары об этом опыте — Gone Til' November: A Journal of Rikers Island.
Лил Уэйт прибывает в суд на слушание по его делу о хранении оружия. 21 октября 2009, Нью-Йорк. Global Look Press
Картер был арестован в декабре 2019 года за перевозку заряженного пистолета на своем частном самолете. Год спустя он признал себя виновным, и в январе 2021 года президент Дональд Трамп помиловал рэпера.
Личная жизнь
Рэпер основал благотворительную организацию для помощи городской молодежи The One Family Foundation, через которую он работал над восстановлением спортивных площадок в своей старой школе, Eleanor McMain Secondary School, после того, как они были разрушены ураганом «Катрина» в 2005 году.
Уэйн ранее был женат на школьной подруге, с которой у него есть дочь. У него также есть еще трое детей от различных отношений.
Лил Уэйн и его дочь Антония Картер. Фото: соцсети