«Круче всех крутых»: жизнь и творчество рэпера Лила Уэйна

Лил Уэйн родился Дуэйном Майклом Картером – младшим 27 сентября 1982 года в Новом Орлеане, штат Луизиана. Лил Уэйн создает музыку с детства в Холлигроуве, одном из беднейших районов Нового Орлеана.

Лил Уэйн начал читать рэп в возрасте восьми лет. Позже он познакомился с братьями Брайаном и Слимом Уильямсами, основателями Cash Money Records, которые были настолько впечатлены его навыками, что подарили ему одну из своих визитных карточек. Амбициозный Уэйн продолжал звонить им, пока они не взяли его под свое крыло и не позволили ему околачиваться в офисах лейбла.

«Правдивые истории»

Первой записью Лила Уэйна для Cash Money Records стала True Stories (1993), в которой он выступал с другим опытным рэпером, B.G., под псевдонимом The BGs. Вдали от студий он жил в опасности. Согласно статье в Rolling Stone, он некоторое время продавал крэк и случайно выстрелил себе в грудь.

«Это был пистолет моей мамы, — сказал Уэйн журналу в 2008 году. — Это было похоже на удар вертолета в меня. Но пуля прошла навылет, и я пришел в норму через две недели».

Позже Уэйн рассказал в интервью Billboard в 2018 году, что выстрел на самом деле был попыткой самоубийства после того, как его мать сказала ему, что ему больше не разрешается читать рэп.