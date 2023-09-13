Елена Великанова: стала кинозвездой в России, переехала в Киев и отказалась от русского языка

Елена Сергеевна Великанова родилась 5 октября 1984 года в Москве под фамилией Тимонина. Но мама Елены повторно вышла замуж за Дмитрия Великанова, который усыновил падчерицу. Позднее в семье появился еще один ребенок – сын Алексей, который занимается музыкой.
Маленькая Елена Великанова. Фото: соцсети
Мать Великановой – инженер по образованию, отчим – инженер авиации, работал режиссером, ведущим, диджеем, занимал должность генерального продюсера телеканала «ДТВ» с 2004 по 2008 годы, с 2011 года стал генеральным продюсером телеканала «РЕН ТВ». Его двоюродная бабушка была певицей, народной артисткой России Геленой Великановой.
Елена Великанова в детстве. Фото: соцсети
С детства Елена занималась живописью, музыкой, окончила класс фортепиано и вокала и пела в хоре. Она с удовольствием выступала на школьных мероприятиях и мечтала, что станет актрисой. По окончании школы подала документы в пять театральных вузов. Ее приняли в Щепкинское училище, а родители поддержали.
Театральная карьера
Окончив вуз в 2005 году, Великанова трудилась в театрах «Эрмитаж» и «Сфера», в течение года играла в антрепризах, выходила на сцену Малого театра России в «Сказке о царе Салтане» в 2005 году. Но штатной актрисой не стала, а сосредоточилась на кинокарьере.
Кинокарьера
Дебют в кино состоялся у Великановой в 2005 году, она стартовала сразу с главной роли. В фильме «Попса» Елена сыграла талантливую провинциальную девушку Славку, приехавшую покорять Москву. В картине также снялись Татьяна Васильева, Дмитрий Певцов, Лолита Милявская и Валерий Гаркалин, лента вышла успешной и прославила начинающую актрису.
Елена Великанова в фильме "Попса". Кадр из фильма
Следующая яркая роль досталась Елене в фильме «Ванечка» в 2007 году. Она сыграла провинциалку Надю, приехавшую в столицу поступать в театральный. За эту роль Великанова удостоилась молодежной премии «Триумф». До этого она успела сняться в сериалах «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2005), «Я не вернусь» (2005), «Девять месяцев» (2006).
Елена Великанова в фильме "Ванечка". Кадр из фильма
В 2007 году Великанова исполнила роль невесты главного героя в фильме-пародии «Самый лучший фильм» и, несмотря на противоречивые отзывы о комедии, лента оказалась успешна в прокате. Также на этот период приходятся съемки в драмах «Он, она и я» и «Джоконда на асфальте».
Елена Великанова в фильме "Джей Райан: теория хаоса". Кадр из фильма
С больших экранов актриса переключилась на сериальные проекты и мелодрамы, в которых также преуспела. «Я – телохранитель» (2007), «Если нам судьба» (2009), «Условия контракта» (2011), «Между двух огней» (2014), «Гражданин Никто» (2016). А также сыграла в зарубежном шпионском боевике «Джей Райан: теория хаоса» в 2014 году с Кеннетом Браной, Кирой Найтли, Кевином Костнером.
Елена Великанова на съемках сериала "257 причин, чтобы жить". Фото: соцсети
К роли провинциалки Елена вновь вернулась в мелодраме «Соната для Веры» в 2015 году. Маститым детективом Великанова стала в кадре цикла сериалов по романам Анны Малышевой. Она сыграла реставратора Сашу Корзухину, которая помогает расследовать полиции серию преступлений. На экраны вышло более 10 фильмов.
Елена Великанова в образе Саши Корзухиной на съемках. Фото: соцсети
В 2020 году с участием Великановой вышли и такие проекты, как сериалы «257 причин, чтобы выжить», «Чужие дети», «Медиум», в которых Елена сыграла на вторых ролях. А в мелодрамах «Верь своему мужу» (2021), «Спасти Веру» (2021), «Вы мне подходите» (2022) актриса воплотила на экране сильных и целеустремленных героинь.
Личная жизнь
Великанова привыкла не распространяться о своей личной жизни. Известно, что она замужем за бизнесменом Олегом, которого знала еще с юности, но в отношения вступила спустя 6 лет после знакомства. Свадьбу пара сыграла в 2010 году, а спустя время у них родился сын Михаил.
Елена Великанова с мужем. Фото: соцсети
В декрет Великанова не уходила, иногда на съемки приезжала с сыном на руках. Михаил растет спортивным ребенком, занимается футболом и карате.
Елена Великанова с сыном Михаилом. Фото: соцсети
После родов актриса набрала 30 кг, но довольно быстро вернулась в форму. При росте 170 см сейчас она весит 58 кг. Она занимается йогой, конным спортом, следит за питанием.
Карьера сегодня
Карьеру в России Великанова прекратила в 2022 году. Она скоропостижно переехала в Киев, отказалась от русского языка, перейдя на мову, и отвернулась от родины. Хотя по национальности она русская и, напомним, коренная москвичка.