Елена Великанова: стала кинозвездой в России, переехала в Киев и отказалась от русского языка

С детства Елена занималась живописью, музыкой, окончила класс фортепиано и вокала и пела в хоре. Она с удовольствием выступала на школьных мероприятиях и мечтала, что станет актрисой. По окончании школы подала документы в пять театральных вузов. Ее приняли в Щепкинское училище, а родители поддержали.

Театральная карьера

Окончив вуз в 2005 году, Великанова трудилась в театрах «Эрмитаж» и «Сфера», в течение года играла в антрепризах, выходила на сцену Малого театра России в «Сказке о царе Салтане» в 2005 году. Но штатной актрисой не стала, а сосредоточилась на кинокарьере.

Кинокарьера

Дебют в кино состоялся у Великановой в 2005 году, она стартовала сразу с главной роли. В фильме «Попса» Елена сыграла талантливую провинциальную девушку Славку, приехавшую покорять Москву. В картине также снялись Татьяна Васильева, Дмитрий Певцов, Лолита Милявская и Валерий Гаркалин, лента вышла успешной и прославила начинающую актрису.