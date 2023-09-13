Пять браков, тюрьма и скандал на всю страну: что известно о шансонье Олеге Протасове

Биография артиста

Актер Олег Протасов известен российской публике как исполнитель ролей героев, связанных с миром криминала. Харизматичная брутальная внешность и низкий голос позволяют артисту без труда вживаться в подобные образы. Но за суровым внешним видом мужчины прячется творческая и даже ранимая натура настоящего романтика.

Из театрального училища в исправительную колонию

Олег Протасов родился 4 декабря 1967 года в селе Панкрушиха Алтайского края. Вскоре после рождения семья переехала в Новосибирск, а оттуда в 1973 году — в Барнаул. Там он с отличием окончил восемь классов физико-математического интерната. За успехи в учебе Олега наградили поездкой на юг, в Алушту.

После прохождения срочной службы в молодости Олег переехал в Симферополь. Там в 1993 году окончил Симферопольское театральное училище. Через пару лет Олег Протасов за кражу попал в исправительную колонию и освободился в 1998 году.

В 2002 году мужчина решил отправиться покорять Москву. Олег прибыл в столицу зимой, с двумя тысячами рублей в кармане. Музыкант ночевал в метро, потом случайно встретил старого знакомого, работавшего прорабом, и поселился в подвале со строителями.