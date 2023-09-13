Пять браков, тюрьма и скандал на всю страну: что известно о шансонье Олеге Протасове

Биография артиста
Актер Олег Протасов известен российской публике как исполнитель ролей героев, связанных с миром криминала. Харизматичная брутальная внешность и низкий голос позволяют артисту без труда вживаться в подобные образы. Но за суровым внешним видом мужчины прячется творческая и даже ранимая натура настоящего романтика.
Из театрального училища в исправительную колонию
Олег Протасов родился 4 декабря 1967 года в селе Панкрушиха Алтайского края. Вскоре после рождения семья переехала в Новосибирск, а оттуда в 1973 году — в Барнаул. Там он с отличием окончил восемь классов физико-математического интерната. За успехи в учебе Олега наградили поездкой на юг, в Алушту.
После прохождения срочной службы в молодости Олег переехал в Симферополь. Там в 1993 году окончил Симферопольское театральное училище. Через пару лет Олег Протасов за кражу попал в исправительную колонию и освободился в 1998 году.
В 2002 году мужчина решил отправиться покорять Москву. Олег прибыл в столицу зимой, с двумя тысячами рублей в кармане. Музыкант ночевал в метро, потом случайно встретил старого знакомого, работавшего прорабом, и поселился в подвале со строителями.
Олег Протасов. Фото: соцсети
Съемки в кино и участие в массовках
Однажды Протасову в руки попал журнал «Работа и досуг», в котором было крупными буквами напечатано рекламное объявление о съемках для портфолио. За 500 рублей Олег сделал 12 фото и получил приглашение на съемки в массовке в «Шоу сбитого летчика». Оттуда позвали в «Кто хочет стать миллионером?», там его заметил режиссер «Большой стирки» и пригласил в качестве главного героя.
Серьезная творческая биография Олега началась с кастинга в сериал «Московская сага». Протасов получил первую роль. Через три года в продолжении этой картины актер сыграл снова, но уже совсем другого персонажа. Причиной было то, что за время перерыва Олег поправился на 30 кг.
Олег Протасов (слева) в сериале «Сыщики-2». Фото: кадр из сериала «Сыщики-2» (2003)
Позже Протасова утвердили на главную роль в фильме «Зона». Помимо актерской задачи Олег консультировал режиссера Петра Штейна по тюремным вопросам: манерам, словечкам и прочему. В 2006 году актер появился на экранах в «Бумере», где исполнил роль майора, в 2010 году — в сериале «Глухарь».
Вскоре Олег получил возможность реализоваться в качестве певца. Он сам пишет тексты, а музыку заказывает у композиторов. Сначала на репертуар влияло тюремное прошлое, позднее Протасов начал больше петь о любви. Артист выпустил ряд альбомов, среди которых оказались яркие и оригинальные композиции. В частности, особую любовь слушателей завоевал трек «Занавесочка», вошедший в диск «Девочка-гламур».
Олег Протасов в фильме «Бумер». Фото: кадр из фильма «Бумер» (2003)
Пять раз был женат на красавицах
Протасов не распространяется о личной жизни. Известно, что артист пять раз состоял в официальном браке. У актера шестеро признанных детей, с четырьмя из которых он поддерживает отношения. В настоящий момент Олег женат на Светлане Беркетовой, эффектной блондинке средних лет. Пара воспитывает детей избранницы артиста от предыдущего брака, общих у них нет.
Олег Протасов с женой Светланой Беркетовой. Фото: соцсети
Громкий скандал
В начале 2018 года молодая жительница Москвы Татьяна Морозова заявила, что беременна от певца. В качестве подтверждения она предоставила совместное фото с актером, где они с Протасовым радостные обнимаются в домашней обстановке. Будущая мама и предполагаемый отец встретились в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
По словам Татьяны, они познакомились в Доме кино, затем Олег пригласил поклонницу в караоке-бар. Когда Протасов запел, Морозова влюбилась. После первого танца мужчина предложил продолжить вечер в интимной обстановке. Позже Татьяна, по ее словам, узнала, что беременна.
Протасов во время шоу подтвердил, что действительно знаком с Татьяной, и в клубе они находились вместе. А вот интимную связь актер отрицал.
Татьяна Морозова и Олег Протасов. Фото: Первый канал
Морозова при этом заявила, что не ставит цель увести певца из семьи, но, если жена певца Светлана примет решение развестись с Олегом, с удовольствием займет ее место. Главная цель поклонницы — доказать, что мужчина действительно является биологическим отцом ее будущего ребенка.
После выхода программы все затихло, но история получила продолжение в 2020 году. Тогда в СМИ появилась информация о том, что модель Марина Рудницкая обвинила художника Никаса Сафронова и рассказала о произошедшем на федеральных каналах. Сообщницей и посредником в сделке выступала Татьяна Морозова.
Сафронов сразу написал заявление в полицию. Вымогательниц арестовали. Вскоре после этого Протасов дал интервью, в котором рассказал, что это та самая Морозова, которая ранее представлялась беременной от него. Однако у женщины, по словам шансонье, не получилось разрушить его семью.
Олег Протасов. Фото: соцсети
Протасов сейчас
Сейчас артист продолжает заниматься творческой деятельностью. Длительное время, с 2013 года, на экране не появлялись новые работы актера. Зрители ждали выхода картины «Реверс», к работе над которой Протасов приступил в 2016 году, но она осталась незавершенной.
В 2023 году поклонников артиста обрадовала информация о том, что звезда шансона занят на съемках короткометражки «Sпеция».