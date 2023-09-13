Принципиально о «беспринцЫпном» или про причуды светской жизни: биография писателя Александра Цыпкина

Александр Цыпкин. Фото: соцсети

Литератор уже много лет является меценатом и участником благотворительных мероприятий.

Биография знаменитости

Александр Цыпкин — известное и скандальное имя в литературной среде. Писатель стал автором бестселлеров, сочетающим в творчестве цинизм и романтику. Кроме того, Цыпкин является щедрым меценатом и участником светских скандалов. Сам автор называет себя везунчиком, который занимается только тем, что ему нравится.

Вырос в многодетной семье, в молодом возрасте работал пиарщиком

Александр Цыпкин родился в Ленинграде 28 сентября 1975 года в семье со славяно-еврейскими корнями. Фамилия Саши происходит от женского имени Ципора (Ципка), упоминаемого в Библии. 

По словам писателя, он брат шести сестер, часть из которых родные, а часть двоюродные, но выросшие с будущей знаменитостью в одном доме. Родители, а также бабушки и дедушки Саши — медики, но молодой человек выбрал для себя стезю, далекую от профессий старших родственников, и после окончания школы поступил в престижный университет, чтобы изучать международные коммуникации.

В молодом возрасте он состоялся как пиарщик, организовывая международные форумы в ведущих институтах России. Несколько лет выполнял обязанности директора по связям с общественностью в региональном отделении сотовой компании.

Саша Цыпкин в подростковом возрасте. Фото: соцсети

Журналистика и глянец

В словесности Александр дебютировал как публицист, взяв интервью у десятков российских и иностранных знаменитостей. Также Цыпкин в свое время активно сотрудничал с глянцевыми и серьезными журналами.

Писательский успех стал для молодого Саши неожиданностью. По обстоятельствам личной жизни в 2014 году Александр переехал в Москву, расставшись с телекоммуникационной компанией.

Самым простым способом зарекомендовать себя уроженец Северной столицы счел изложение историй из своей биографии на страницах в социальных сетях. Его посты стали очень популярными.

Александр Цыпкин. Фото: соцсети

Когда число интернет-историй доросло до нескольких десятков, Цыпкин решил издать их для друзей отдельной книжкой. Для этого он обратился в издательство и удивился, когда главный редактор Александр Прокопович предложил заплатить за сборник рассказов гонорар. Тираж первого издания дебютной книги «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные истории» в 2015 году составил одну тысячу экземпляров.

Зимой 2016 года Александр захотел записать на любительскую камеру исполнение актером Данилой Козловским рассказа «Томатный сок». Узнав о планах публициста, продюсер Елена Янбухтина собрала съемочную группу, которая в марте того же года сняла ролик с таким названием, набравший три миллиона просмотров.

Чуть позже Александр дебютировал как чтец-исполнитель в ресторане «Палкин». Летом 2016 года к проекту подключился актер Константин Хабенский. Популярность произведений росла, тиражи и гонорары увеличивались. Первый сборник был переиздан в количестве 100 тысяч экземпляров.

Литератор значительную часть доходов жертвует на благотворительность, помогая детям с онкологическими заболеваниями и «детям-бабочкам».

Александр Цыпкин и Евгений Стычкин. Фото: соцсети

В начале 2018 года Саша выпустил книгу «Дом до свиданий и новые беспринцЫпные истории». А в 2020 году по мотивам этих историй был снят сериал «Беспринципные» с Оксаной Акиньшиной, Максимом Виторганом и другими звездами.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность автора. Но в ноябре 2021 года состоялись две премьеры: спектакль Burnt in the USSR по рассказам Цыпкина и литературная программа «Цыпкин 2021. Только новые рассказы».

Личная жизнь писателя

Цыпкин считает себя ленивым, циничным и неорганизованным человеком, которого любит фортуна. Главное увлечение скандалиста — путешествия (Цыпкин более 600 раз выезжал за границу, в молодости мог сорваться на ночную тусовку в Дубай).

К слову, автор серьезно относится к буддийскому учению о карме, совершил кору — ритуальный обход Кайласа. В социальных сетях показывает себя таким, каким хотел бы быть. 

Александр Цыпкин и Елена Мартынова. Фото: соцсети

Ранее Цыпкин неоднократно заявлял, что институт брака умирает, однако дважды говорил «да» в стенах ЗАГСа.

Несколько лет назад Цыпкин женился на светской львице, модели и бизнесвумен Оксане Лаврентьевой, внешне удивительно похожей на предыдущую жену Александра Елену Мартынову. На свадебных фото невеста, имеющая двух детей от предыдущих браков, запечатлена в белом платье с букетом ландышей в руках. Вела торжество Ксения Собчак.

Зарегистрировали отношения жених с невестой в Московском областном дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. На мероприятие был приглашен творческий бомонд. Неожиданным сюрпризом для гостей стало выступление Михаила Боярского и группы «Ленинград». Яна Рудковская, присутствовавшая на торжестве, назвала свадьбу самой красивой и смешной из всех, которые видела.

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева. Фото: соцсети

Цыпкин сейчас

Сейчас Александр в основном занят писательским ремеслом. Однако он продолжает работать в совете директоров инвест-компании, берет разовые проекты по PR.

Новый сборник появился в коллекции автора в феврале 2022 года. Он получил название «Полузащитник родины», в книгу вошли рассказы, записанные в 2020–2021 годах. Этюд «Палимпсест», вошедший в издание, был использован в качестве либретто для балета «Palimpsest. Заново написанный», поставленного на сцене Мариинского театра.

Александр Цыпкин и Юлия Пересильд. Фото: соцсети

Летом 2023 года﻿ Александр сыграл в шахматы с Яном Непомнящим на глубине 700 метров, что стало мировым рекордом. Партия состоялась в действующем руднике «Октябрьский».

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