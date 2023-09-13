Принципиально о «беспринцЫпном» или про причуды светской жизни: биография писателя Александра Цыпкина

Биография знаменитости
Александр Цыпкин — известное и скандальное имя в литературной среде. Писатель стал автором бестселлеров, сочетающим в творчестве цинизм и романтику. Кроме того, Цыпкин является щедрым меценатом и участником светских скандалов. Сам автор называет себя везунчиком, который занимается только тем, что ему нравится.
Вырос в многодетной семье, в молодом возрасте работал пиарщиком
Александр Цыпкин родился в Ленинграде 28 сентября 1975 года в семье со славяно-еврейскими корнями. Фамилия Саши происходит от женского имени Ципора (Ципка), упоминаемого в Библии.
По словам писателя, он брат шести сестер, часть из которых родные, а часть двоюродные, но выросшие с будущей знаменитостью в одном доме. Родители, а также бабушки и дедушки Саши — медики, но молодой человек выбрал для себя стезю, далекую от профессий старших родственников, и после окончания школы поступил в престижный университет, чтобы изучать международные коммуникации.
В молодом возрасте он состоялся как пиарщик, организовывая международные форумы в ведущих институтах России. Несколько лет выполнял обязанности директора по связям с общественностью в региональном отделении сотовой компании.
Саша Цыпкин в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Журналистика и глянец
В словесности Александр дебютировал как публицист, взяв интервью у десятков российских и иностранных знаменитостей. Также Цыпкин в свое время активно сотрудничал с глянцевыми и серьезными журналами.
Писательский успех стал для молодого Саши неожиданностью. По обстоятельствам личной жизни в 2014 году Александр переехал в Москву, расставшись с телекоммуникационной компанией.
Самым простым способом зарекомендовать себя уроженец Северной столицы счел изложение историй из своей биографии на страницах в социальных сетях. Его посты стали очень популярными.
Александр Цыпкин. Фото: соцсети
Когда число интернет-историй доросло до нескольких десятков, Цыпкин решил издать их для друзей отдельной книжкой. Для этого он обратился в издательство и удивился, когда главный редактор Александр Прокопович предложил заплатить за сборник рассказов гонорар. Тираж первого издания дебютной книги «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные истории» в 2015 году составил одну тысячу экземпляров.
Зимой 2016 года Александр захотел записать на любительскую камеру исполнение актером Данилой Козловским рассказа «Томатный сок». Узнав о планах публициста, продюсер Елена Янбухтина собрала съемочную группу, которая в марте того же года сняла ролик с таким названием, набравший три миллиона просмотров.
Чуть позже Александр дебютировал как чтец-исполнитель в ресторане «Палкин». Летом 2016 года к проекту подключился актер Константин Хабенский. Популярность произведений росла, тиражи и гонорары увеличивались. Первый сборник был переиздан в количестве 100 тысяч экземпляров.
Литератор значительную часть доходов жертвует на благотворительность, помогая детям с онкологическими заболеваниями и «детям-бабочкам».
Александр Цыпкин и Евгений Стычкин. Фото: соцсети
В начале 2018 года Саша выпустил книгу «Дом до свиданий и новые беспринцЫпные истории». А в 2020 году по мотивам этих историй был снят сериал «Беспринципные» с Оксаной Акиньшиной, Максимом Виторганом и другими звездами.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность автора. Но в ноябре 2021 года состоялись две премьеры: спектакль Burnt in the USSR по рассказам Цыпкина и литературная программа «Цыпкин 2021. Только новые рассказы».
Личная жизнь писателя
Цыпкин считает себя ленивым, циничным и неорганизованным человеком, которого любит фортуна. Главное увлечение скандалиста — путешествия (Цыпкин более 600 раз выезжал за границу, в молодости мог сорваться на ночную тусовку в Дубай).
К слову, автор серьезно относится к буддийскому учению о карме, совершил кору — ритуальный обход Кайласа. В социальных сетях показывает себя таким, каким хотел бы быть.
Александр Цыпкин и Елена Мартынова. Фото: соцсети
Ранее Цыпкин неоднократно заявлял, что институт брака умирает, однако дважды говорил «да» в стенах ЗАГСа.
Несколько лет назад Цыпкин женился на светской львице, модели и бизнесвумен Оксане Лаврентьевой, внешне удивительно похожей на предыдущую жену Александра Елену Мартынову. На свадебных фото невеста, имеющая двух детей от предыдущих браков, запечатлена в белом платье с букетом ландышей в руках. Вела торжество Ксения Собчак.
Зарегистрировали отношения жених с невестой в Московском областном дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. На мероприятие был приглашен творческий бомонд. Неожиданным сюрпризом для гостей стало выступление Михаила Боярского и группы «Ленинград». Яна Рудковская, присутствовавшая на торжестве, назвала свадьбу самой красивой и смешной из всех, которые видела.
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева. Фото: соцсети
Цыпкин сейчас
Сейчас Александр в основном занят писательским ремеслом. Однако он продолжает работать в совете директоров инвест-компании, берет разовые проекты по PR.
Новый сборник появился в коллекции автора в феврале 2022 года. Он получил название «Полузащитник родины», в книгу вошли рассказы, записанные в 2020–2021 годах. Этюд «Палимпсест», вошедший в издание, был использован в качестве либретто для балета «Palimpsest. Заново написанный», поставленного на сцене Мариинского театра.
Александр Цыпкин и Юлия Пересильд. Фото: соцсети
Летом 2023 года Александр сыграл в шахматы с Яном Непомнящим на глубине 700 метров, что стало мировым рекордом. Партия состоялась в действующем руднике «Октябрьский».