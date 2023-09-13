Принципиально о «беспринцЫпном» или про причуды светской жизни: биография писателя Александра Цыпкина

Биография знаменитости

Александр Цыпкин — известное и скандальное имя в литературной среде. Писатель стал автором бестселлеров, сочетающим в творчестве цинизм и романтику. Кроме того, Цыпкин является щедрым меценатом и участником светских скандалов. Сам автор называет себя везунчиком, который занимается только тем, что ему нравится.

Вырос в многодетной семье, в молодом возрасте работал пиарщиком

Александр Цыпкин родился в Ленинграде 28 сентября 1975 года в семье со славяно-еврейскими корнями. Фамилия Саши происходит от женского имени Ципора (Ципка), упоминаемого в Библии.

По словам писателя, он брат шести сестер, часть из которых родные, а часть двоюродные, но выросшие с будущей знаменитостью в одном доме. Родители, а также бабушки и дедушки Саши — медики, но молодой человек выбрал для себя стезю, далекую от профессий старших родственников, и после окончания школы поступил в престижный университет, чтобы изучать международные коммуникации.

В молодом возрасте он состоялся как пиарщик, организовывая международные форумы в ведущих институтах России. Несколько лет выполнял обязанности директора по связям с общественностью в региональном отделении сотовой компании.