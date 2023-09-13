«Я привлекателен, это отражено в одежде, которую я создаю»: биография Кельвина Кляйна

Кто такой Кельвин Кляйн?
Кельвин Кляйн изучал моду в Нью-Йорке и стал подмастерьем у производителя костюмов. В 1968 году он и Барри Шварц открыли свою собственную компанию, где Шварц руководил деловой стороной дела, а Кляйн отвечал за дизайн и художественное видение. Изначально лейбл был известен благодаря костюмам и пальто, но линия спортивной одежды Klein также стала популярной.
Он получил три премии Coty Awards за женскую одежду, и со временем бизнес расширился, включив в себя мужскую одежду, джинсы, косметику, парфюмерию и коллекции для дома. Продав компанию в 2003 году, Кляйн также стал движущей силой рекламы, ориентированной на моделей и знаменитостей, которая стала культовой частью поп-культуры, одновременно вызывая много споров из-за своего провокационного характера.
Ранняя жизнь
Кельвин Кляйн в молодости. Фото: соцсети
Кельвин Ричард Кляйн родился 19 ноября 1942 года в Бронксе, штат Нью-Йорк, средним ребенком из двух братьев и сестер. Его отец, родом из Венгрии, владел семейным продуктовым магазином в Гарлеме, в то время как его мать была домохозяйкой, которая с большим удовольствием посещала ателье своей разведенной матери, помогая воплотить в жизнь любовь Кляйна к одежде и дизайну.
Увлеченный юноша, он начал работать над модными эскизами еще в подростковом возрасте и в конце концов поступил в Высшую школу промышленных искусств и Лигу студентов-искусствоведов. В 1963 году он окончил Технологический институт моды.
Культовый бренд
Кляйн работал на различных должностях в индустрии, прежде чем основать свой собственный лейбл. В 1968 году он и его друг детства Барри Шварц стали деловыми партнерами, когда Шварц возглавил свой собственный семейный продуктовый бизнес и дал Кляйну 10 000 долларов на создание лейбла.
Арендовав небольшой выставочный зал, Кляйн в конце концов смог заключить сделку с универмагом Bonwit Teller после случайной встречи с одним из его покупателей. Благодаря рекламе, предоставленной Teller, и потребительскому спросу Klein смогла обеспечить миллионные продажи к началу 70-х годов.
Кельвин Кляйн. Фото: соцсети
Изначально сосредоточившись на женских пальто и куртках, Klein со временем расширила ассортимент дополнительной женской одежды, которую можно было комбинировать, создавая минималистичный, обтекаемый образ, основанный на безупречном пошиве и выборе ткани. Позже в том же десятилетии он занялся производством мужской одежды и джинсов, в конечном итоге став крупным игроком на рынке джинсовой одежды.
Он нанял светил моды, чтобы помочь сформировать свое видение, причем некоторые из них считают бывшего редактора Vogue Фрэнсиса Стейна силой, стоящей за выражением чувственности, благодаря которой Кляйн впоследствии стал известен. К 1980-м годам бренд Klein был также известен нижним бельем и роскошными духами и одеколонами с соответствующими рекламными кампаниями. В следующем десятилетии лейбл расширился на домашнюю одежду.
Кельвин Кляйн за работой. Фото: соцсети
Компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями в 90-х годах и была спасена финансовой помощью друга Дэвида Геффена. Позднее, в 2000 году, Calvin Klein Inc. подала иск против своего лицензиата Warnaco Group за нарушение договорных соглашений и закона о товарных знаках. (Дело было урегулировано во внесудебном порядке.)
Заключив за свою карьеру множество лицензионных соглашений, Кляйн и Шварц в 2003 году продали свою компанию Phillips-Van Heusen Corporation за 430 миллионов долларов наличными и акциями вместе с ограниченным роялти. С 2016 года Раф Саймонс назначен креативным директором бренда Calvin Klein, выступая в качестве единого руководителя его подразделений.
Показ модной коллекции Кельвина Кляйна 12 сентября 2017 года, Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Провокационная, противоречивая реклама
Кляйн привлек огромное внимание к рекламным кампаниям, связанным с его брендом, из-за их провокационного характера, особенно когда кампании явно ориентированы на молодежь. Объясняя свое видение моды, он сказал однажды:
«Я привлекателен, это отражено в одежде, которую я создаю, и в моих рекламных кампаниях».
Одной из самых обсуждаемых рекламных кампаний всех времен был его рекламный ролик с участием подростка Брук Шилдс, заявляющей: «Вы знаете, что стоит между мной и моими Кэлвинами? Ничего» Этот клип, наряду с другой рекламой, в конечном итоге был запрещен телеканалами.
Кляйн столкнулся с еще большим возмущением в 1995 году, когда его лейбл CK Jeans выпустил изображения с участием очень молодых моделей, которые для многих напоминали любительские домашние съемки. Реклама была снята и Министерство юстиции США начало расследование, чтобы определить возраст моделей.
Джастин Бибер. Реклама Calvin Klein. Фото: соцсети
Модель Кейт Мосс стала главной музой в серии рекламных роликов Klein, хотя и столкнулась с разногласиями из-за своей худобы.
Со временем множество моделей, актеров, спортсменов и артистов были представлены в кампаниях Calvin Klein, в том числе Том Хинтнаус, Лиза Лопес, Антонио Сабато – младший, Зои Салдана, Джимон Хонсу, Мехкад Брукс, Джастин Бибер, Кендалл Дженнер, Трэвис Фиммел, Наталья Водянова, Кэролин Мерфи, Ева Мендес и ФКА Твигс. Дизайнер также работал с рядом ярких фотографов, среди которых Ричард Аведон, Ирвинг Пенн, Стивен Кляйн, Херб Риттс, Марио Тестино и Брюс Вебер.
Наталья Водянова в рекламе джинсов Calvin Klein. Фото: соцсети
Личная жизнь
Кельвин Кляйн был женат 10 лет на Джейн Центр, у пары родилась дочь Марси. Позже он женился на Келли Ректор в 1986 году, а в 2006 году пара развелась.
Кельвин Кляйн с дочерью Марси. Фото: соцсети