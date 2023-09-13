«Я привлекателен, это отражено в одежде, которую я создаю»: биография Кельвина Кляйна

Кельвин Ричард Кляйн родился 19 ноября 1942 года в Бронксе, штат Нью-Йорк, средним ребенком из двух братьев и сестер. Его отец, родом из Венгрии, владел семейным продуктовым магазином в Гарлеме, в то время как его мать была домохозяйкой, которая с большим удовольствием посещала ателье своей разведенной матери, помогая воплотить в жизнь любовь Кляйна к одежде и дизайну.

Увлеченный юноша, он начал работать над модными эскизами еще в подростковом возрасте и в конце концов поступил в Высшую школу промышленных искусств и Лигу студентов-искусствоведов. В 1963 году он окончил Технологический институт моды.

Культовый бренд

Кляйн работал на различных должностях в индустрии, прежде чем основать свой собственный лейбл. В 1968 году он и его друг детства Барри Шварц стали деловыми партнерами, когда Шварц возглавил свой собственный семейный продуктовый бизнес и дал Кляйну 10 000 долларов на создание лейбла.

Арендовав небольшой выставочный зал, Кляйн в конце концов смог заключить сделку с универмагом Bonwit Teller после случайной встречи с одним из его покупателей. Благодаря рекламе, предоставленной Teller, и потребительскому спросу Klein смогла обеспечить миллионные продажи к началу 70-х годов.