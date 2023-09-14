Весельчак и балагур Голливуда: путь к успеху актера и музыканта Джека Блэка

Кто такой Джек Блэк?

Джек Блэк стал знаменитым в 2000 году после роли в фильме «Фанатик», через год и он снялся вместе с Гвинет Пэлтроу в фильме «Любовь зла»,а затем стал хедлайнером широко известной «Школы рока» в 2003 году.

Анимационный фильм Блэка «Кунг-фу Панда» получил большой успех в прокате в 2008 году — в том же году актер появился в комедии «Солдаты неудачи». Также он появился в фильмах Р.Л. Стайна «Ужастики» (2015) и «Джуманджи: Зов джунглей» (2017). Коме того, Блэк выступает в составе комедийного рок-дуэта Tenacious D., получившего «Грэмми».