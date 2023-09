Весельчак и балагур Голливуда: путь к успеху актера и музыканта Джека Блэка

Музыкальная карьера С Tenacious D

В 1994 году Блэк объединился с другом и коллегой-актером Кайлом Гассом, чтобы сформировать Tenacious D, музыкальный ансамбль, который с любовью, хотя и с сарказмом, окрестили «Величайшей группой на Земле». Дуэт снялся в сериале HBO в конце 1990-х, прежде чем выпустить свой одноименный дебютный альбом с участием Дэйва Грола на барабанах в 2001 году.

Их второй альбом, The Pick of Destiny (2006), послужил саундтреком к фильму, который провалился в прокате, но они заново открыли для себя свое моджо для Rize of the Fenix (2012), который получил номинацию на Грэмми за лучший комедийный альбом. В 2015 году Tenacious D получили премию «Грэмми» за лучшее металлическое исполнение за кавер-версию песни Dio «The Last in Line».

Блэк и Гасс продолжили создание мультсериала Tenacious D в стиле Post-Apocalypto, песни которого в конечном итоге появились на альбоме группы Post-Apocalypto 2018 года.