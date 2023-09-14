Весельчак и балагур Голливуда: путь к успеху актера и музыканта Джека Блэка

Кто такой Джек Блэк?
Джек Блэк стал знаменитым в 2000 году после роли в фильме «Фанатик», через год и он снялся вместе с Гвинет Пэлтроу в фильме «Любовь зла»,а затем стал хедлайнером широко известной «Школы рока» в 2003 году.
Анимационный фильм Блэка «Кунг-фу Панда» получил большой успех в прокате в 2008 году — в том же году актер появился в комедии «Солдаты неудачи». Также он появился в фильмах Р.Л. Стайна «Ужастики» (2015) и «Джуманджи: Зов джунглей» (2017). Коме того, Блэк выступает в составе комедийного рок-дуэта Tenacious D., получившего «Грэмми».
Джей Баруш, Брэндон Т. Джексон, Бен Стиллер, Роберт Дауни мл., Джек Блэк и Стив Куган в фильме «Солдаты неудачи» (2008) Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Актер, музыкант и комик Джек Блэк родился Томас Джейкоб Блэк 28 августа 1969 года в Санта-Монике, Калифорния. Едкое остроумие Блэка и энергичные выходки сделали его лидером поколения.
Блэк учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где он стал членом труппы Тима Роббинса «Actors Gang», базирующейся в Лос-Анджелесе, которая также породила Джона Кьюсака. Блэк дебютировал в кино с Роббинсом, а позже сыграл c Кьюсаком в очень запоминающейся роли.
Джек Блэк участник забастовки SAG AFTRA-WGA возле студии Warner Brothers Studios. 11 августа 2023 г. Бербанк, Калифорния. Фото: Global Look Press
«Боб Робертс», «Сын Иисуса»
В политической пародии Роббинса на Боба Робертса (1992) Блэк сыграл небольшую, но отмеченную критиками роль фанатичного сторонника кандидата в президенты. Он продолжал получать постоянный поток эпизодических ролей в таких полнометражных аттракционах, как «Водный мир» (1995), «Мертвец идет» (1995), «Кабельщик» (1996), «Марс атакует!» (1996), «Шакал» (1997), «Враг государства» (1998) и «Колыбель будет качаться» (1999).
Но талантам Блэка дали волю в более независимых проектах. Его краткое появление в сериале HBO «Господин Шоу с Бобом и Дэвидом» и получившее признание критиков исполнение роли принимающего таблетки санитара в фильме «Сын Иисуса» (1999) укрепили его репутацию комической силы.
Джек Блэк. Фото: кадр из к/ф «Марс атакует!» (1996)
«Фанатик»
Прорыв Блэка произошел с экранизацией в 2000 году популярного романа Ника Хорнби Hi-Fi. В роли Барри, чрезмерно претенциозного продавца в музыкальном магазине, Блэк продемонстрировал свою способность к жестокому остроумию. Несмотря на то, что Блэк был всего лишь членом актерского состава второго плана, его игра стала одним из самых запоминающихся атрибутов фильма, который имел успех у критиков.
Джек Блэк. Фото: кадр из к/ф «Фанатик» (2000)
«Любовь зла», «Страна чудаков»
Воспользовавшись своей новообретенной известностью, Блэк снялся вместе с Гвинет Пэлтроу в романтической комедии «Любовь зла» (2001). Фильм, снятый братьями Фаррелли из фильма «Есть что-то о Мэри Фэйм», получил смешанные отзывы. За Блэком последовал фильм «Страна чудаков» (2002), еще одна высокобюджетная комедия, в которой он сыграл прототипа бездельника.
Джек Блэк. Фото: кадр из к/ф «Любовь зла» (2001)
«Школа рока», «Кинг-Конг», «Суперначо»
Блэк добился успеха в фильме «Школа рока» (2003), получив номинацию на «Золотой глобус» за роль мятежного учителя музыки. Затем он снялся в ремейке «Кинг-Конга» 2005 года вместе с Наоми Уоттс, а в следующем году - в мексиканской рестлинг-комедии «Суперначо».
Джек Блэк. Фото: кадр из к/ф «Школа рока» (2003)
«Кунг-фу Панда»
14 мая 2008 года Блэк проговорился о том, что Анджелина Джоли беременна двойней во время совместного интервью на Каннском кинофестивале во Франции, посвященного продвижению их анимационного фильма «Кунг-фу Панда». Несмотря на случайное разоблачение Блэка, «Кунг-фу Панда» продолжал добиваться больших кассовых сборов, заработав более 630 миллионов долларов по всему миру и выпустив два продолжения.
«Солдаты неудачи», «Путешествия Гулливера»
Позже тем летом Блэк появился в фильме «Солдаты неудачи» с Беном Стиллером и Робертом Дауни-младшим. Затем в 2009 году он снялся в комедии «Начало времен» с Майклом Сера. Он также озвучил Эдди Ригса в видеоигре Brütal Legend. Другие известные фильмы Блэка этого периода включают «Путешествия Гулливера» (2010), «Берни» Ричарда Линклейтера (2011), «Маппеты» (2011).
Кунг-фу Панда (озвучивает Джек Блэк) в фильме «Кунг-фу Панда» (2008) Фото: Global Look Press
«Ужастики»
После появления в ряде телесериалов Блэк снова вернулся на большой экран в фильме «Ужастики», адаптации популярного детского сериала Р.Л. Стайна, в котором рассказывается о том, как существа писателя ужасов нападают на соседние дома. Фильм дебютировал в октябре 2015 года и взлетел до № 1 в отечественном прокате, заработав более 23 миллионов долларов в первый уик-энд.
Джек Блэк. Фото: кадр из к/ф «Ужастики» (2015)
«Джуманджи: Зов джунглей»
Блэк сыграл заметную роль в приключенческом комедийном блокбастере «Джуманджи: Зов джунглей» (2017) с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом в главных ролях. В дальнейшем фильм заработал более 962 миллионов долларов на продажах билетов по всему миру.
В 2018 году за ним последовала комедийная драма «Не волнуйся, он далеко не уйдет», основанная на мемуарах Джона Каллахана, а также фантастический фильм «Тайна дома с часами», экранизация романа Джона Беллэйрса 1973 года.
Фото: кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей» (2017) Кевин Харт в роли Франклина «Лось» Финбара, Карен Гиллан в роли Руби Раундхаус, Джек Бдэк в роли профессора Шелли Оберон, Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдера Брэйвстоуна. Фото: Global Look Press
Музыкальная карьера С Tenacious D
В 1994 году Блэк объединился с другом и коллегой-актером Кайлом Гассом, чтобы сформировать Tenacious D, музыкальный ансамбль, который с любовью, хотя и с сарказмом, окрестили «Величайшей группой на Земле». Дуэт снялся в сериале HBO в конце 1990-х, прежде чем выпустить свой одноименный дебютный альбом с участием Дэйва Грола на барабанах в 2001 году.
Их второй альбом, The Pick of Destiny (2006), послужил саундтреком к фильму, который провалился в прокате, но они заново открыли для себя свое моджо для Rize of the Fenix (2012), который получил номинацию на Грэмми за лучший комедийный альбом. В 2015 году Tenacious D получили премию «Грэмми» за лучшее металлическое исполнение за кавер-версию песни Dio «The Last in Line».
Блэк и Гасс продолжили создание мультсериала Tenacious D в стиле Post-Apocalypto, песни которого в конечном итоге появились на альбоме группы Post-Apocalypto 2018 года.
Кайл Гасс и Джек Блэк выступают с рок-группой Tenacious D на главной сцене фестиваля «Rock am Ring». 3 июня 2023 года, Рейнланд-Пфальц, Нюрбург. Фото: Global Look Press
Жена и дети
У Блэка и его жены Тани Хейден в 2006 году родился сын Сэмюэл, а в 2008 году — второй сын по имени Томас Дэвид.
Джек Блэк позирует со своей семьей во время церемонии вручения звезд на Аллее славы в Голливуде, где он был удостоен 2645-й звезды на Аллее славы в Голливуде. категории «Кинофильмы» 18 сентября 2018 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Фото: Global Look Press