Спортсмен, актер, блогер и певец: творческий путь звезды сериала «Остров» Кирилла Мелехова

Кирилл Мелехов может сыграть и отважного киногероя, и недалекого качка, и веселого дурачка, если речь идет о комедии. Воплощать мужественные образы актеру помогают спортивное телосложение и уверенный взгляд. А талант позволил не застрять в бандитских в сериалах.
Спортивное детство
Кирилл родился 24 мая 1987 года в Москве, его настоящая фамилия – Щенников. Отец будущего актера занимался предпринимательством, мать работала учителей младших классов. Их сын рос активным и подвижным парнем.
Занимаясь в детско-юношеской спортивной школе, он стал кандидатом в мастера спорта по плаванию. Затем увлекся триатлоном, по которому тоже получил звание КМС. Также парень увлекался акробатикой, ездой на велосипеде, роликовыми коньками и водными лыжами.
Но актерская профессия привлекала юного Щенникова больше, чем тренировки. В своей спортивной группе Кирилл собрал команду «Запеканка», которая ставила музыкальные и комедийные номера, показывала миниатюры. Вместе с Кириллом в этих постановках участвовал его друг Сергей Аронин, который впоследствии стал режиссером.
Отец Кирилла был против того, чтобы юноша становился артистом, ведь его старший брат пошел в бизнес, но талантливого парня поддержала мама. Она помогла сыну выбрать монологи для поступления в театральный институт. В итоге Щенников поступил на актерский факультет в ГИТИС, в мастерскую Павла Хомского и Валентина Теплякова.
Молодой Кирилл Мелехов в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований». Фото: кадр из сериала 2008 года
Актерская карьера
В течение всех пяти курсов молодой человек активно участвовал в студенческих постановках. Обучение в ГИТИСе закончилось в 2010 году, после чего готовый артист пришел в Московский драматический театр «Модернъ». Его дебютным спектаклем была «Саломея» режиссера Владимира Агеева.
В 2012-м Кирилл начал сотрудничать со знаменитым Театром имени Пушкина, появляясь на сцене в небольших ролях. С 2018 года актер практически оставил подмостки, сосредоточившись на кино.
Впервые артист появился на экране в 2008-м, в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований». Позже он снялся в «Солдатах», «Глухаре», «Невидимках», «Адвокате», засветился в молодежном фильме «Детям до 16...» с Павлом Прилучным.
Надолго прописался в сериалах канала НТВ: «Погоня за тенью», «Дикий», «СК», «Братаны», «Дельта», «Мент в законе», «Проснемся вместе?», «УГРО. Простые парни», «Человек ниоткуда», «Другой майор Соколов», «Дед Мазаев и Зайцевы».
Кирилл Мелехов и Вера Алентова в спектакле «Две дамочки в сторону севера». Фото: Global Look Press
Щенников сыграл чекиста в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», маньяка в детективной мелодраме «Умник», засветился в проектах СТС «Выжить после», «Кухня» и «Вы все меня бесите». В 2014-м на «Рен-ТВ» вышел фэнтезийный сериал «Тайный город – 2», на съемках которого Кирилл впервые взял себе псевдоним Мелехов.
Затем в 2016 году на экранах появился сериал ТНТ «Остров», в котором молодому мужчине наконец досталась главная роль. Эта картина открыла ему дорогу в следующие проекты: «Мылодрама» («Пятница!»), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (ТНТ), «Операция «Дезертир» (НТВ), «Анатомия убийства» (Start), «По ту сторону смерти» (НТВ) и «Чикатило» (Okko).
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2022 год принес актеру появление в популярных сериалах «Конец света» («Кинопоиск»), «Мы - блогеры!», «Нина» (ТНТ), «Звездный суд» (ТНТ). Также Мелехов засветился в новом фильме «Кентавр» с Юрой Борисовым и приступил к съемкам сериала «Гелий-3» для СТС.
Кирилл Мелехов в сериале «Чикатило». Фото: кадр из сериала 2021 года
Кирилл Мелехов сегодня
Актер пока не женился и не завел детей. И вообще старается не распространяться о личной жизни. В одном из интервью он сказал, что если наследники появятся, то их крестным будет Денис Косяков - коллега по сериалу «Остров». На съемках на Сейшелах и в Таиланде артисты крепко сдружились на почве совместных пробежек.
В конце 2020 года в прессе прошла информация, что Мелехов якобы избил бывшего участника «Дома-2» Артура Кулакова. Последний опубликовал в соцсетях фото с полученными в драке увечьями. Однако Кирилл заверил журналистов, что это выдуманная история, и с Кулаковым он даже не знаком.
Актер занимается кудо в спортивном клубе «Титан» и продолжает выступать на соревнованиях. Среди его увлечений так же плавание, кроссфит, мотоспорт и вейкбординг. Также Мелехов проявил себя как блогер, записывая в друзьями веселые вайны для соцсетей. Часто его партнером по видео является Карина Кросс.
Ну а где блогерство, там и выход на эстраду. Недавно Кирилл объявил, что теперь он еще и певец: под псевдонимом Melehoff у мужчины вышли треки «На гелике», «Новая территория» и другие.
Кирилл Мелехов. Фото: соцсети