Спортсмен, актер, блогер и певец: творческий путь звезды сериала «Остров» Кирилла Мелехова

Кирилл Мелехов может сыграть и отважного киногероя, и недалекого качка, и веселого дурачка, если речь идет о комедии. Воплощать мужественные образы актеру помогают спортивное телосложение и уверенный взгляд. А талант позволил не застрять в бандитских в сериалах.

Спортивное детство

Кирилл родился 24 мая 1987 года в Москве, его настоящая фамилия – Щенников. Отец будущего актера занимался предпринимательством, мать работала учителей младших классов. Их сын рос активным и подвижным парнем.

Занимаясь в детско-юношеской спортивной школе, он стал кандидатом в мастера спорта по плаванию. Затем увлекся триатлоном, по которому тоже получил звание КМС. Также парень увлекался акробатикой, ездой на велосипеде, роликовыми коньками и водными лыжами.

Но актерская профессия привлекала юного Щенникова больше, чем тренировки. В своей спортивной группе Кирилл собрал команду «Запеканка», которая ставила музыкальные и комедийные номера, показывала миниатюры. Вместе с Кириллом в этих постановках участвовал его друг Сергей Аронин, который впоследствии стал режиссером.

Отец Кирилла был против того, чтобы юноша становился артистом, ведь его старший брат пошел в бизнес, но талантливого парня поддержала мама. Она помогла сыну выбрать монологи для поступления в театральный институт. В итоге Щенников поступил на актерский факультет в ГИТИС, в мастерскую Павла Хомского и Валентина Теплякова.