Фотомодель, бизнесвумен и многодетная мать: биография Кортни Кардашьян

В 2007 году Кортни и ее семья начали появляться в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Кортни была не новичком в реалити-шоу; она уже снималась в телесериале E! —сетевом сериале «Простая жизнь» со своей подругой детства Пэрис Хилтон. Кортни также была приглашена среди прочих детей других богатых знаменитостей в неудавшееся реалити-шоу Filthy Rich: Cattle Drive.

«Семейство Кардашьян» рассказывает о подвигах Кортни и остальных членов клана Кардашьян — от их личной жизни и личных конфликтов до профессиональных занятий.

Шоу дало начало нескольким спин-оффам, в том числе «Кортни и Хлоя в Майами», позже переименованному в «Кортни и Ким в Майами»; «Кортни и Ким в Нью-Йорке» и «Кортни и Хлоя в Хэмптонсе».