Фотомодель, бизнесвумен и многодетная мать: биография Кортни Кардашьян

Кто такая Кортни Кардашьян?
Кортни Кардашьян родилась 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. В 2007 году Кортни и ее семья начали появляться в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». После трех сезонов Кортни получила первый из многочисленных спин-оффов. У Кортни трое детей от давнего бойфренда Скотта Дисика: Мейсон, Пенелопа и Рейн. В 2015 году они расстались.
Кортни Кардашьян. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Кортни Мэри Кардашьян родилась 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье Роберта и Крис Кардашьян. У Кортни есть две младшие сестры, Ким и Хлоя Кардашьян, и младший брат Роберт. Известный адвокат, ее отец защищал О.Дж. Симпсона на процессе по делу об убийстве. Ее мать наиболее известна как «мама Кортни и ее сестер» из-за ее роли в организации их публичных выступлений.
Кортни Кардашьян в юности до пластики и после пластики. Фото: соцсети
В 1989 году родители Кортни развелись. Два года спустя ее мать снова вышла замуж за олимпийского чемпиона по десятиборью Брюса Дженнера. Брак принес Кортни четырех сводных братьев и сестер: Берта, Кейси, Брэндона и Броуди Дженнеров. Брюс и Крис также подарили Кортни двух младших единоутробных сестер —— Кендалл и Кайли.
Семейство Кардашьян–Дженнер. Фото: соцсети
Кортни окончила среднюю школу Мэри Маунт в Лос-Анджелесе в 1998 году. После двух лет учебы в Южном методистском университете в Далласе она перевелась в университет Аризоны в Тусоне, где получила степень бакалавра.
В 2003 году отец Кортни умер от рака пищевода.
Реалити-шоу
Ким и Кортни Кардашьян. Фото: Global Look Press
В 2007 году Кортни и ее семья начали появляться в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Кортни была не новичком в реалити-шоу; она уже снималась в телесериале E! —сетевом сериале «Простая жизнь» со своей подругой детства Пэрис Хилтон. Кортни также была приглашена среди прочих детей других богатых знаменитостей в неудавшееся реалити-шоу Filthy Rich: Cattle Drive.
«Семейство Кардашьян» рассказывает о подвигах Кортни и остальных членов клана Кардашьян — от их личной жизни и личных конфликтов до профессиональных занятий.
Шоу дало начало нескольким спин-оффам, в том числе «Кортни и Хлоя в Майами», позже переименованному в «Кортни и Ким в Майами»; «Кортни и Ким в Нью-Йорке» и «Кортни и Хлоя в Хэмптонсе».
Сестры Кардашьян — Ким, Кортни и Хлое. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Благодаря ее реалити-шоу зрители были посвящены в взлеты и падения отношений Кортни с ее давним бойфрендом Скоттом Дисиком. Пара начала встречаться в 2006 году. Во время съемок фильма «Кортни и Хлоя в Майами» пара временно рассталась. Перед выходом шоу в эфир пара воссоединилась, и Кортни обнаружила, что беременна.
Кортни Кардашьян и Скотт Дисик. Фото: Global Look Press
Первый ребенок Кортни и Скотта, сын по имени Мейсон Дисик, родился 14 декабря 2009 года. Кортни родила девочку по имени Пенелопа Скотланд Дисик 8 июля 2011 года. В июне 2014 года она сообщила, что они со Скоттом ожидают третьего ребенка. У пары родился сын Рейн Астон 14 декабря 2014 года — в тот же день, когда их сын Мейсон отпраздновал свой пятый день рождения.
Кортни Кардашьян с детьми. Фото: соцсети
По сообщениям СМИ, в 2015 году пара рассталась в праздничные выходные Четвертого июля. Разрыв произошел после того, как таблоиды сообщили, что Дисик развлекался в Монте-Карло с другими женщинами.
Позже Кортни встречалась с французским модельменом Юнесом Бенджимой. Пара рассталась в августе 2018 года, хотя на следующий год они возобновили свой роман.
Кардашьян подтвердила свои отношения с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером в начале 2021 года.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Фото: соцсети
Деловые предприятия
Помимо того, что Кортни является матерью и персонажем реалити-шоу, она успешный предприниматель. Она и ее сестры управляли сетью магазинов одежды под названием DASH до объявления в апреле 2018 года о закрытии магазинов.
Кардашьян также была совладелицей детского бутика Smooch вместе со своей матерью и сотрудничала с Кайли в разработке новых продуктов для косметической линии ее младшего брата.
Кортни Кардашьян на обложке журнала Vogue. Global Look Press
Кортни также позиционирует себя как наиболее заботящийся об окружающей среде член семьи. В апреле 2018 года, приняв приглашение некоммерческой рабочей группы по охране окружающей среды, она приняла участие в брифинге конгресса по реформе регулирования косметической промышленности, получив одобрение за использование своей «звездной силы» для привлечения внимания к проблеме.
В апреле 2019 года Кортни запустила новый сайт о стиле жизни и оздоровлении Poosh с заявленной миссией «обучать, мотивировать, создавать и курировать современный образ жизни, достижимый для всех».