Фотомодель, бизнесвумен и многодетная мать: биография Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян. Фото: Global Look Press

Наиболее известна своим участием в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Своей яркой внешностью обязана генам: в ней слилась армянская, шотландская и голландская кровь.

Кто такая Кортни Кардашьян?

Кортни Кардашьян родилась 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. В 2007 году Кортни и ее семья начали появляться в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». После трех сезонов Кортни получила первый из многочисленных спин-оффов. У Кортни трое детей от давнего бойфренда Скотта Дисика: Мейсон, Пенелопа и Рейн. В 2015 году они расстались.

Кортни Кардашьян. Фото: Global Look Press

Ранние годы

Кортни Мэри Кардашьян родилась 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье Роберта и Крис Кардашьян. У Кортни есть две младшие сестры, Ким и Хлоя Кардашьян, и младший брат Роберт. Известный адвокат, ее отец защищал О.Дж. Симпсона на процессе по делу об убийстве. Ее мать наиболее известна как «мама Кортни и ее сестер» из-за ее роли в организации их публичных выступлений.

Кортни Кардашьян в юности до пластики и после пластики. Фото: соцсети

В 1989 году родители Кортни развелись. Два года спустя ее мать снова вышла замуж за олимпийского чемпиона по десятиборью Брюса Дженнера. Брак принес Кортни четырех сводных братьев и сестер: Берта, Кейси, Брэндона и Броуди Дженнеров. Брюс и Крис также подарили Кортни двух младших единоутробных сестер —— Кендалл и Кайли.

Семейство Кардашьян–Дженнер. Фото: соцсети

Кортни окончила среднюю школу Мэри Маунт в Лос-Анджелесе в 1998 году. После двух лет учебы в Южном методистском университете в Далласе она перевелась в университет Аризоны в Тусоне, где получила степень бакалавра.

В 2003 году отец Кортни умер от рака пищевода.

Реалити-шоу

Ким и Кортни Кардашьян. Фото: Global Look Press

В 2007 году Кортни и ее семья начали появляться в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Кортни была не новичком в реалити-шоу; она уже снималась в телесериале E! —сетевом сериале «Простая жизнь» со своей подругой детства Пэрис Хилтон. Кортни также была приглашена среди прочих детей других богатых знаменитостей в неудавшееся реалити-шоу Filthy Rich: Cattle Drive.

«Семейство Кардашьян» рассказывает о подвигах Кортни и остальных членов клана Кардашьян — от их личной жизни и личных конфликтов до профессиональных занятий.

Шоу дало начало нескольким спин-оффам, в том числе «Кортни и Хлоя в Майами», позже переименованному в «Кортни и Ким в Майами»; «Кортни и Ким в Нью-Йорке» и «Кортни и Хлоя в Хэмптонсе».

Сестры Кардашьян — Ким, Кортни и Хлое. Фото: Global Look Press

Личная жизнь

Благодаря ее реалити-шоу зрители были посвящены в взлеты и падения отношений Кортни с ее давним бойфрендом Скоттом Дисиком. Пара начала встречаться в 2006 году. Во время съемок фильма «Кортни и Хлоя в Майами» пара временно рассталась. Перед выходом шоу в эфир пара воссоединилась, и Кортни обнаружила, что беременна.

Кортни Кардашьян и Скотт Дисик. Фото: Global Look Press

Первый ребенок Кортни и Скотта, сын по имени Мейсон Дисик, родился 14 декабря 2009 года. Кортни родила девочку по имени Пенелопа Скотланд Дисик 8 июля 2011 года. В июне 2014 года она сообщила, что они со Скоттом ожидают третьего ребенка. У пары родился сын Рейн Астон 14 декабря 2014 года — в тот же день, когда их сын Мейсон отпраздновал свой пятый день рождения.

Кортни Кардашьян с детьми. Фото: соцсети

По сообщениям СМИ, в 2015 году пара рассталась в праздничные выходные Четвертого июля. Разрыв произошел после того, как таблоиды сообщили, что Дисик  развлекался в Монте-Карло с другими женщинами.

Позже Кортни встречалась с французским модельменом Юнесом Бенджимой. Пара рассталась в августе 2018 года, хотя на следующий год они возобновили свой роман.

Кардашьян подтвердила свои отношения с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером в начале 2021 года.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Фото: соцсети

Деловые предприятия

Помимо того, что Кортни является матерью и персонажем реалити-шоу, она успешный предприниматель. Она и ее сестры управляли сетью магазинов одежды под названием DASH до объявления в апреле 2018 года о закрытии магазинов.

Кардашьян также была совладелицей детского бутика Smooch вместе со своей матерью и сотрудничала с Кайли в разработке новых продуктов для косметической линии ее младшего брата.

Кортни Кардашьян на обложке журнала Vogue. Global Look Press

Кортни также позиционирует себя как наиболее заботящийся об окружающей среде член семьи. В апреле 2018 года, приняв приглашение некоммерческой рабочей группы по охране окружающей среды, она приняла участие в брифинге конгресса по реформе регулирования косметической промышленности, получив одобрение за использование своей «звездной силы» для привлечения внимания к проблеме.

В апреле 2019 года Кортни запустила новый сайт о стиле жизни и оздоровлении Poosh с заявленной миссией «обучать, мотивировать, создавать и курировать современный образ жизни, достижимый для всех».

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